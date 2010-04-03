CustomBreakout

Range Breakout EA - Einfache Beschreibung

Konzept
Ein automatisierter Handelsroboter für MetaTrader 5, der Range Breakouts mit zwei Schlüsselperioden ausnutzt:

Funktionen

  • Automatisches Marktstunden-Management

  • Anpassbarer Stop Loss und Take Profit

  • Intelligenter Trailing Stop

  • Eingebauter Testmodus für Simulationen

  • Detaillierte Protokolle zur Überwachung

Wie es funktioniert

  • Zeichnet extreme Preise zu Beginn des Tages auf

  • Wartet auf einen Ausbruch aus dem sekundären Bereich

  • Eröffnet eine Position in der Ausbruchsrichtung

  • Verwaltet den Handel automatisch (SL/TP/Trailing Stop)

    Der erste Bereich (Hauptbereich) wird zur Bestimmung potenzieller Handelsniveaus verwendet:

    • Der Höchststand dieses Bereichs legt das Niveau für einen möglichen Kaufauftrag fest.

    • Der Tiefstwert dieser Spanne legt das Niveau für einen möglichen Verkaufsauftrag fest.
      In dieser Phase werden keine Geschäfte ausgeführt, sondern nur die Niveaus festgelegt.

    Der zweite Bereich (Breakout Range) wird verwendet, um die Ausführung des Handels auszulösen:

    • Bricht der Kurs über die Breakout Range, eröffnet der EA eine Kauforder auf dem durch die erste Range definierten Niveau.

    • Bricht der Kurs unter die Breakout Range, eröffnet der EA eine Verkaufsorder auf dem durch die erste Range definierten Niveau.

    Kurz gesagt: Der erste Bereich legt die potenziellen Handelsniveaus fest, und der zweite Bereich entscheidet, wann der Handel tatsächlich ausgeführt wird.

Für wen ist es geeignet?

  • Einsteiger: Einfach einzurichten

  • Erfahrene Trader: Erweiterte Parameter verfügbar

  • Alle Händler, die eine zuverlässige Ausbruchsstrategie suchen

Vorteile

  • Vollständig automatisiert

  • Kein Martingal

  • Eine Position pro Tag

  • Passt sich automatisch an die Handelszeiten an

  • In 2 Minuten handelsbereit


Empfohlene Produkte
Gold News and Swing Trading
Kashif Peter
Experten
Gold Swing Trader EA Fortgeschrittener algorithmischer Handel für XAUUSD auf höheren Zeitskalen Der Gold News & Swing Trader EA ist ein spezieller MetaTrader 5 Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD (Gold). Er arbeitet mit einer Swing-Trading-Strategie, um mittel- bis langfristige Kursbewegungen auf den H4- und Daily-Charts zu erfassen. Hauptmerkmale: - Dedizierte XAUUSD-Strategie: Optimierte Logik für die einzigartige Volatilität von Gold. - Fokus auf Swing Trading: Ziel ist es, signifik
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experten
Dreifach-Indikator Pro: ADX, BB & MA gestützter Handelsexperte Erschließen Sie den Präzisionshandel mit Triple Indicator Pro, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihren Marktvorteil zu maximieren. Dieser EA kombiniert die Leistung des ADX (Trendstärke), der Bollinger Bänder (Marktvolatilität) und des gleitenden Durchschnitts (Trendrichtung) und eröffnet Trades nur, wenn alle drei Indikatoren übereinstimmen 1 - ADX-Indikator (Average Directional Index) - Dieser Indi
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experten
Verwenden Sie diesen Expertenberater, dessen Strategie im Wesentlichen auf dem Relative Strength Index (RSI) Indikator sowie eine persönliche Note basiert. Andere kostenlose Expertenberater sind in meinem persönlichen Bereich sowie Signale zur Verfügung, zögern Sie nicht zu besuchen und einen Kommentar hinterlassen, wird es mich glücklich machen und wird mich wollen, um Inhalte anzubieten. Derzeit verfügbare Expert Advisors: LVL Schöpfer LVL Schöpfer Pro LVL Bollinger-Bänder Trading ist keine
FREE
BuildYourGridEA
Nikolaos Pantzos
4.65 (20)
Experten
ERSTELLEN SIE IHR RASTER Der Experte ist ein System, das jedem Händler helfen soll, ein Raster von Aufträgen (ohne Martingal, Lite-Martingal oder Full-Martingal) leicht und einfach zu erstellen. Bitte machen Sie einen Test, um Ihre Einstellungen zu finden. Die Standardeinstellungen dienen nur dazu, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie der Experte arbeitet. Der Experte kann ein entsprechendes oder entgegengesetztes Raster von Aufträgen erstellen. Sie können den Experten so einstellen, dass er
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experten
Wir stellen vor: GridWeaverFX - Ein Grid/Martingale EA für XAUUSD | Kostenloser Download! Hallo, liebe Trader der MQL5-Community! Ich freue mich, Ihnen einen Expert Advisor (EA) vorzustellen, den ich entwickelt und verfeinert habe, und ich stelle ihn jedem zur Verfügung, der ihn nutzen und darauf aufbauen möchte. Er heißt GridWeaverFX und, was am wichtigsten ist, er ist völlig KOSTENLOS! Dieser EA wurde entwickelt, um mit volatilen Marktbedingungen umzugehen, indem er eine bekannte Strategie ve
FREE
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
Experten
Range Auto TP SL ist für Sie, 100% kostenlos für jetzt, laden Sie es und geben Sie mir eine gute Bewertung und Sie sind frei, es für die Lebensdauer !!!! verwenden. Range Auto TP SL ist ein EA, der Stop Loss und Take Profit Level auf Basis der Range mit Average True Range (ATR) setzt. Es funktioniert sowohl bei manuell eröffneten Positionen über PC MT5 Teriminals oder MT5 Mobiles als auch bei EA/Robotern eröffneten Positionen. Sie können eine magische Zahl angeben, mit der es arbeiten soll, od
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experten
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
FREE
Dow theory Snowball Martingale
Rachyut Senakool
Experten
Expert Advisor (EA), der die grundlegende Dow-Theorie-Strategie zusammen mit dem RSI für die Gewinnmitnahme nutzt und die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus des Zigzag-Indikators als Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte einsetzt, können Sie diese Richtlinien befolgen: Dow-Theorie-Strategie : Bei dieser Strategie werden die Trends nach den Grundsätzen der Dow-Theorie analysiert, wobei das Hauptaugenmerk auf der Identifizierung von Primärtrends (Hausse oder Baisse) und Sekundärtrends (Korrekturen
FREE
MNG Mt5
TDINVEST LLP
4.3 (10)
Experten
WICHTIG : Wenn Sie den EA testen oder live betreiben, stellen Sie sicher, dass Sie "MNG Martingale aktivieren" auf "Wahr" setzen. Hallo & Willkommen bei MNG MNG ist ein Martingale EA, der es Ihnen ermöglicht, eine Vielzahl von Funktionen zu konfigurieren, die ich im Folgenden näher erläutern werde. Aber zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass ein Martingale EA niemals sicher ist, egal ob er eine gute Erfolgsbilanz von 5+ Jahren hat, ob er unglaubliche Backtest-Ergebnisse zeigt, ob er als der
FREE
SpikeBoom
Kabelo Frans Mampa
Experten
Eine klassische Buy Low & Sell High Strategie. Dieser Bot wurde speziell entwickelt, um von den Kursbewegungen des US30/Dow Jones auf dem 1-Stunden-Chart zu profitieren, da sich diese Indizes aufgrund von Angebot und Nachfrage bewegen. Die Interaktion zwischen Angebot und Nachfrage im US30 bestimmt den Preis des Index. Wenn die Nachfrage nach dem US30 hoch ist, steigt der Preis des US30. Umgekehrt sinkt der Kurs des US30 , wenn das Angebot an Aktien hoch und die Nachfrage niedrig ist. Die Analys
FREE
Send Orders At Time
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Experten
Diese neue zeitbasierte Strategie ermöglicht es Ihnen, präzise Kauf-/Verkaufsaufträge zu jedem vordefinierten Zeitpunkt zu planen , so dass Sie Trades auf der Grundlage des Timings und nicht der technischen Analyse ausführen können. Das System kann automatisch den Auftragstyp (Kauf oder Verkauf) auf der Grundlage der technischen Bestätigungen durch RSI und gleitende Durchschnitte bestimmen. Sie haben die Möglichkeit, alle Parameter in Bezug auf Kauf- und Verkaufskriterien anzupassen und technisc
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Experten
Die Besonderheit des Brent Trend Bot sind die einfachen Grundwerkzeuge und die Logik der Funktionsweise. Es gibt nicht viele Strategien und Dutzende von Einstellungen, wie bei anderen EAs, sondern er arbeitet nach einem einzigen Algorithmus. Das Funktionsprinzip ist eine Trendfolgestrategie mit dem Versuch, die maximale Profitabilität unter Berücksichtigung des Risikos zu erreichen. Daher kann er für Anfänger empfohlen werden. Seine Stärke ist das Prinzip des Abschlusses von Transaktionen. Sein
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Experten
Blaster Gold EA ist ein hybrider Goldroboter, der RSI-basierte Präzisionseinträge mit einem intelligenten Scalper für zusätzlichen Gewinn kombiniert. Er eröffnet kontrollierte Haupthandelsgeschäfte mit festen DCA-Layern, automatischer Gewinnschließung, Gap-Schutz und optionalem Nachrichtenfilter. Ultra-sicher mit voreingestellten Risikomodi und strikter 1-Haupt + 1-Scalper Handelskontrolle. Entwickelt für eine stabile XAUUSD-Automatisierung mit starker Erholung und beständigem Gewinnfluss. Wie
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Experten
UsdJpy RangeBot Pro - Expert Advisor für Breakout-Trading UsdJpy RangeBot Pro ist ein auf Breakout basierender Expert Advisor, der für das Währungspaar USDJPY entwickelt wurde. Er identifiziert Handelsmöglichkeiten während der frühen Stunden der Londoner Sitzung, indem er eine definierte Spanne analysiert und schwebende Orders oberhalb oder unterhalb davon ausführt. Der EA verwendet eine feste Logik, klare visuelle Elemente und integrierte Risikokontrollen. Dieses Tool wurde für diszipliniert
FREE
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Experten
Surf EA ist ein vollautomatischer gitterbasierter Expert Advisor, der nach Umkehrbereichen im Chart sucht MT4-Version: https: //www.mql5.com/ru/market/product/96627 Art der Arbeit: Der EA verwendet verschiedene Muster, Indikatoren und andere wichtige Bedingungen, um nach Signalen zu suchen Kauf- und Verkaufspositionen sind unabhängig voneinander Es kann nur eine Order auf einem Balken der aktuellen Periode eröffnet werden Die im EA verwendeten Indikatoren sind im Standardset des Terminals entha
FREE
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Experten
Nur noch 7/10 Exemplare zum Einführungspreis von 85 $ verfügbar! Philosophie — „Nur bauen, wenn der Markt Ja sagt.“ Die meisten Grids werfen einfach Levels aufs Chart und hoffen. MAM White fragt zuerst um Erlaubnis – vom Trend, von der Volatilität und von deinem Broker. Es baut nur einseitige LIMIT-Grids, wenn die schnelle EMA mit einem starken langsamen EMA-Trend übereinstimmt und der Preis genügend Abstand zum Zentrum hat. Kein Trend? Kein Build. Frischer Flip? Cooldown. Zu hoher Spread o
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
SK RandomWalk Monkey EA MT5
Mr Sakkarin Yartfoong
5 (2)
Experten
Sind Sie besser als Monkey? Beweisen Sie es... Der Handel dieses EAs basiert auf einer zufälligen Ausgabe mit anpassbarer Losgröße (Martingal oder nicht), Stop-Loss und Take-Profit Levels. Leicht zu bedienen und einfach Hervorragend geeignet für Benchmarking-Tests mit anderen EAs oder manuellem Handel. Funktioniert für ECN/Nicht-ECN-Broker und 2-3-4-5-stellige Symbole Unterstützen Sie uns durch Öffnen Mein empfohlener Broker. Exness Tickmill Roboter-Affe verwendet Adx Trend-Filter für faires Sp
FREE
Duplicate Positions Remover EA
Jan Krendel
Experten
Dieser einfache EA schützt vor dem versehentlichen Öffnen von mehr als einer identischen Position (gleiches Symbol + gleiches Volumen + gleiche Richtung), sei es durch einen anderen EA oder manuell. Wenn mehr als eine solche Position eröffnet wird, schließt er sie sofort, mit Ausnahme der ursprünglichen Position. Wenn Ihr anderer EA beispielsweise eine GBPUSD 0,12 Short-Position eröffnen muss, aber versehentlich zwei GBPUSD 0,12 Short-Positionen eröffnet hat, wird der Duplicate Positions Remover
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Experten
Eintausend Pip Satz1:TP/SL 20kpip. Satz2:TP/SL 10kpip. Satz3: TP/SL 5k pip. Satz4: TP/SL 2k pip. Satz5: TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker. Nur Pair DE40, US100, US30. Automatisch hinzugefügt EU London Session. Diese Version arbeitet mit festem Lot und buy/sell. Roboter Strategie: Trade open = Erster "Round Price-Number Entry". Schreiben Sie mir eine Nachricht mit Fragen, wenn Sie unentschlossen sind. Ich sende ex4 Code auf Anfrage.
FREE
Long Term Buy Trades
Niklas Templin
5 (1)
Experten
Langfristig kaufen Satz1: TP/SL20kpip. Satz2: TP/SL10kpip. Satz3: TP/SL 5k pip. Satz4: TP/SL 2k pip. Satz5: TP/SL 500pip. Rate Prop FTMO Broker. Nur Paar DE40, US100, US30. Automatisch hinzugefügt EU London Session. Diese Version arbeitet nur mit festen Lot und kaufen. Roboter Strategie: Trade open = Erster "Round Price-Number Entry". Schreiben Sie mir eine Nachricht mit Fragen, wenn Sie unentschlossen sind. Ich sende ex4 Code auf Anfrage.
FREE
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Experten
DeM_Expert ist auf der Grundlage eines spezifischen Indikators der technischen Analyse ( DeMarker ) aufgebaut . Er verfügt über zahlreiche Parameter, so dass jeder Benutzer die passenden Einstellungen für sein Anlageprofil finden kann. Er kann mit 28 verschiedenen Paaren arbeiten, ein Paar pro Chart. Die Standardeinstellungen der Parameter sind indikativ, Ich empfehle, dass jeder Benutzer experimentiert, um seine eigenen Einstellungen zu finden.
FREE
The Down Jones Scavenger
Samuel Mkandawire
3.5 (4)
Experten
Der WallStreet Scavenger: Intelligente Handelsautomatisierung Verbessern Sie Ihren Handel mit dem WallStreet Scavenger, einem fachmännisch entwickelten Expert Advisor (EA), der Marktchancen mit Präzision und Kontrolle ergreift. Dieser EA nutzt eine ausgeklügelte, bewährte Strategie, um konsistente Ergebnisse zu liefern, und kombiniert nahtlose Automatisierung mit robustem Risikomanagement für Händler aller Erfahrungsstufen. Hauptmerkmale: Intelligente Handelseinstiege: Nutzt ein proprietäres Sy
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Experten
Ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an unserem Produkt. MustForex Bollinger Bands V1 Premium Expert advisor Er folgt einer bestimmten Swing-Strategie. Er handelt, indem er dem Bollinger Bands Indikator folgt und ihn analysiert, um den Einstiegs- und Ausstiegspunkt zu bestimmen. Gewinne können durch die einstellbaren Trailing Stop/Break Even Eingaben gesichert werden. Jeder Handel ist durch einen dynamischen automatischen Stop-Loss und eine dynamische automatische Gewinnmitnahme geschütz
FREE
EurowaveFX
Fabio Sorrentino
Experten
FX_EUXXX ist ein kostenloser Expert Advisor, der hauptsächlich für EURUSD auf dem H4-Chart entwickelt wurde. Er arbeitet ohne Hedging, Grid, Martingale oder Anti-Martingale, also ohne Glücksspiel. Ich empfehle Ihnen, die aktualisierte Datei kostenlos anzufordern. Subscribe   to our new channel for   promo/FREE  and   updates! :  MQL5 Group   OR  Telegram Channel Subscribe  to get new   announcements   and look behind the scenes!  MQL5_Channel   Bitte unterstützen Sie mich bei der Erstellung von
FREE
HFT slow EA MT5
Niklas Templin
4.4 (5)
Experten
HFT EA -Set in Bilder -DE40, US30, US500, USTEC -Empfehlen Sie Prop Firm Broker -EA kann mit jedem Broker handeln nur DE40 mit diesen Standarteinstellungen (Ändern Sie die Vergleichszahl auf 3 oder höher 10 für bessere Ergebnisse) für andere Indizes oder Paare setzen Sie den Stop Loss x10 auf den aktuellen Spread oder höher, und setzen Sie Take Profit x40 vom Spread, PriceOffset x4 vom Spread oder höher Empfehlen Sie M5, M15, M30, H1, D1 Minimum 1000$/€ ...Lot 1 in den ersten 3 Wochen Expert ha
FREE
Sideway Trade
Quang Tri Nguyen
Experten
Dieser EA wird für den Handel in der Seitwärtsphase verwendet Sie legen die Menge des Lots, die Höhe des Take-Profit-Punkts (keine Pips), die Höhe des Stop-Loss-Punkts, den Höchstpreis und den Tiefstpreis fest Wenn der aktuelle Preis auf den gleichen oder höheren Höchstpreis steigt, erteilt EA eine VERKAUFSorder mit Lot- und T/P-Preis und S/L-Preis Wenn der aktuelle Preis auf den Mindestpreis oder darunter fällt, erteilt EA eine KAUF-Order mit Lot- und T/P-Preis und S/L-Preis Daher wird Ihr Kont
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
MTF Trend Dashboard MT5
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
MTF TREND DASHBOARD – Multi-Timeframe Trend Analyzer Ein leistungsstarkes visuelles Dashboard, das die Trendrichtung gleichzeitig über 7 Zeitrahmen anzeigt (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). === HAUPTFUNKTIONEN === Echtzeit-Trend­erkennung mit EMA-Crossover RSI-Werte mit Farbmarkierung für überkauft/überverkauft Dynamische Trendstärkebalken Übergeordnetes Marktsignal (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral) Live-Anzeige von Spread, ATR, Bid/Ask Modernes Dark-Theme mit anpassbaren Neonfarben Skalierba
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indikatoren
AMD Adaptive Moving Average (AAMA) AAMA ist ein adaptiver gleitender Durchschnittsindikator für MetaTrader 4, der seine Reaktionsgeschwindigkeit automatisch an die Marktbedingungen anpasst. Hauptfunktionen: Adaptiver gleitender Durchschnitt basierend auf Kaufmans Effizienzverhältnis – reagiert schnell in Trendphasen und filtert Marktgeräusche in Seitwärtsphasen Automatische Erkennung der 4 AMD-Marktphasen: Akkumulation, Markup (Aufwärtstrend), Distribution, Markdown (Abwärtstrend) Anpassung an
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Blasenindikator — Preisverlangsamung + Volumenspike-Erkennung Ein einfaches visuelles Tool, das farbige Quadrate auf dem Chart anzeigt, wenn sich der Preis plötzlich verlangsamt und gleichzeitig das Volumen sprunghaft ansteigt. (Mit Füllfunktion und konzentrischem Blaseneffekt) Es hilft, Schlüsselmomente zu erkennen, in denen sich der Markt auf eine Bewegung vorbereitet. Was der Indikator macht: Erkennt Momente, in denen der Markt „zögert“, bevor er sich bewegt Zeigt, wo hohes Volumen auftritt,
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
SimpleCustomBox – MT5 Sitzungsbox & Hoch/Tief Linien Indikator Überblick: SimpleCustomBox ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator für MetaTrader 5, mit dem du bestimmte Handelssitzungen auf deinem Chart visuell hervorheben kannst. Definiere eigene Zeitbereiche, sieh sofort das Hoch und Tief der Sitzung und triff bessere Handelsentscheidungen dank klarer visueller Grenzen. Ideal für Daytrader, Scalper und alle, die mit intraday Preisbewegungen arbeiten. Hauptfunktionen: Benut
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volume Profile Density V2.40 Zeigt die Volumenverteilung nach Preisniveau und offenbart Zonen institutionellen Interesses. Im Gegensatz zum klassischen Volumen (über Zeit) zeigt es, wo tatsächlich gehandelt wurde. Grundprinzipien: Horizontale Balken = gehandelte Volumen pro Preis Längerer Balken → höheres Volumen Rote Zonen = wichtige Unterstützungen / Widerstände Hauptzwecke: Echte Unterstützungs- und Widerstandszonen erkennen POC (Point of Control) bestimmen Value Area (70 % des Volumens) defi
FREE
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indikatoren
Indikator basierend auf Tick-Spread-Ungleichgewicht. TF: Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis D1). Paar: Kompatibel mit Forex, Indizes, Gold und CFDs (automatische Anpassung für JPY, Gold, CFDs). Einstellungen: TickWindow (200) – Beobachtungsfenster für Ticks SpreadWeight (1.5) – Gewichtung des Spreads NormalizationPeriod (20) – Normalisierungsperiode (z-Score) Overbought / Oversold (±3.0) – Alarmgrenzen AlertCooldown (300s) – Abkühlzeit zwischen Alarmen Fazit: Proxy Order Flow – Imbalan
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Mean Reversion Probability – Statistischer Umkehrindikator Kurzbeschreibung Institutioneller Indikator, der die statistische Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr zum 200-Perioden-Gleitenden Durchschnitt (MA200) auf Basis historischer Überdehnungen berechnet. Erkennt Marktübermüdung mit quantitativer Präzision. Hauptfunktionen Erweiterte Statistik – Erstellt eine Datenbank mit über 500 historischen Überdehnungen zur Berechnung realer Wahrscheinlichkeiten Wahrscheinlichkeitswert (0–99%) – Präzise Q
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
PDHL - zeigt einfach die Höchst- und Tiefstwerte der vergangenen Tage direkt in Ihrem Diagramm an und bietet so eine schnelle und visuelle Referenz für vergangene Schlüsselwerte. Der Indikator ist leichtgewichtig und leicht anpassbar . Sie können die Anzahl der angezeigten Tage, die Farben sowie den Stil und die Dicke der Linien nach Ihren Wünschen einstellen. Der Indikator ist einfach und praktisch gestaltet, funktioniert aber möglicherweise nicht auf allen Instrumenten oder Plattformen . Nur T
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Spike Signal v1.2 — MT5-Indikator, der Boom/Crash-Spikes erkennt und Scalping-Signale in Echtzeit liefert. TF: Funktioniert auf allen Zeitrahmen (empfohlen M1–M15). Paar: Für Boom/Crash-Indizes (Deriv) entwickelt, auch für volatile Märkte geeignet. Einstellungen: SpikeSensitivity / MinSize – Empfindlichkeit und Mindestgröße des Spikes EMA (8/21) – Einstiegssignale RSI (14) – Trendfilter TP/SL Points – Gewinn-/Verlustziele Trailing Exit / Alerts – Ausstiegslogik und Warnungen Kurzes Fazit: Spi
VolumeSR MT4
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Dieser Indikator identifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus durch die Analyse von Volumenmustern. Im Gegensatz zu traditionellen S/R-Tools, die sich nur auf den Preis verlassen, findet Volume S/R Niveaus, auf denen der Markt wirklich reagiert hat. ERKENNUNGSLOGIK : - Zonen mit hohem Volumen: Preisniveaus, auf denen starke Käufe/Verkäufe stattfanden - Zonen mit geringem Volumen: Bereiche von schwachem Interesse - potenzielle Ausbruchs- oder Umkehrzonen INTELLIGENT
FREE
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Kurzer Satz: Iceblock — MT4-Indikator zur Erkennung von Volumen-Clustern mit geringem Kursbewegung (iceberg-ähnliches Verhalten). TF: Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis D1). Paar: Kompatibel mit Forex, Indizes, Gold und CFDs. Einstellungen: VolumeLookback – Kerzen zur Berechnung des Durchschnittsvolumens VolumeThreshold – Multiplikator zum Erkennen ungewöhnlich hohen Volumens ClusterSize – Anzahl benachbarter Kerzen zur Bestätigung eines Clusters RangeComparisonPeriod – Periode zur Mit
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
PVWAP Improved MT5 – Erweiterter Volume Weighted Average Price Indikator PVWAP Improved MT5 ist eine verbesserte und optimierte Version meines persoenlichen VWAP-Indikators. Der Indikator zeigt den volumen­gewichteten Durchschnittspreis sowie mehrere Standardabweichungsbaender an, die dabei helfen, potenzielle Unterstuetzungs-, Widerstands- und Erschoepfungszonen zu erkennen. Er funktioniert auf allen Zeitrahmen und bleibt auch bei grossen Kursdaten schnell und stabil. Zweck des Indikators Der V
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indikatoren
Institutioneller Liquiditätskompressionsindikator Dieser Indikator misst in Echtzeit die Verengung der Liquidität mithilfe der normalisierten Breite der Bollinger-Bänder, des Volumens und des durchschnittlichen Spreads, um Kompressionsphasen vor Kursausbrüchen zu erkennen. Darstellung: Professionelles separates Fenster mit „Compression Score“-Histogramm und „Threshold“-Referenzlinie. Hauptmerkmale Früherkennung: Erkennt Kontraktionszonen vor Preisimpulsen. Multifaktorielle Messung: Kombiniert n
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volumen-zu-Preis-Bewegungs-Oszillator (VP Oscillator) für MT5 Der VP Oscillator hebt das Gleichgewicht (oder Ungleichgewicht) zwischen Handelsvolumen und Preisbewegung hervor und hilft Händlern, versteckte Akkumulations-, Distributions- oder Abschwächungstrends zu erkennen. Wie er funktioniert: Berechnet die Preisspanne (Hoch-Tief) und das Tick-Volumen eines jeden Balkens. Normalisiert beide Werte über einen bestimmten Zeitraum (Standard: 14). Stellt die absolute Differenz zwischen ihnen ×100 da
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Institutioneller Flussindikator Ein intelligentes, volumenbasiertes Tool, das institutionelle Aktivitätszonen durch direkte Auftragsflussmuster erkennt. Es zeigt, wo große Institutionen tätig sind. Ein fortschrittlicher Volumenindikator, der Rauschen herausfiltert, um wahrscheinliche institutionelle Muster zu identifizieren. Wichtigste Merkmale Intelligente Erkennung von Clustern Automatische Identifizierung Signal-Klassifizierung: Violett / Gelb - Institutionelle Zone - starke, anhaltende insti
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volumen & Bewegungsstärke (VMS) Indikator für MT5 Der VMS-Indikator zeigt das Verhältnis zwischen Handelsvolumen und Preisbewegungsstärke an und hilft Händlern zu beurteilen, wie gut die Marktaktivität die Preisbewegung unterstützt. Wie er funktioniert: Misst das Tick-Volumen als Handelsaktivität. Berechnet die Bewegungsstärke anhand einer normalisierten True Range (%). Beide Werte können geglättet (Standard: 5) und optional normalisiert (0-100) werden, um die Konsistenz zwischen den Märkten zu
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
VWAP_PC_MQL5 - ein einfacher, selbst entwickelter VWAP-Indikator, der volumengewichtete Preisniveaus in Echtzeit direkt auf Ihrem MT5-Chart anzeigt. TF: Funktioniert auf allen Zeitfenstern. Paar: Kompatibel mit allen Symbolen - Forex, Indizes, Rohstoffen und Aktien. Einstellungen: Angewandter Preis - Preistyp, der für die VWAP-Berechnung verwendet wird (Close, Typical, Weighted, etc.) Linienfarbe / -breite / -stil - passen Sie das Aussehen der VWAP-Linien an Session Reset - optionaler Reset pr
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Range Box-Indikator für Handelssitzungen Dieser Indikator ermöglicht es Händlern, bestimmte Zeitspannen direkt auf ihrem Chart zu visualisieren und zu analysieren , indem sie rechteckige Boxen für jede Handelssitzung zeichnen. Hauptmerkmale: Anpassbares Sitzungsintervall: Legen Sie Ihre eigenen Start- und Endzeiten für die Sitzungen fest. Anzahl der angezeigten Tage: Wählen Sie, wie viele vergangene Sitzungen sichtbar sind. Standardfarbe und spezielle Farbe für Montag: Heben Sie die wöchentliche
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indikator Einfacher Indikator, der automatisch Trendlinien basierend auf der Marktstruktur zeichnet. Features: - 3 Grade der Strukturerkennung (kurz-, mittel-, langfristig) - Konfigurierbare Swing-Stärke für jeden Grad - Einzelne Farbe pro Grad für saubere Visualisierung - Einstellbare Anzahl von Linien pro Grad - Anpassbare Farben und Linienbreiten Funktionsweise: Der Indikator identifiziert Swing-Hochs und -Tiefs basierend auf dem Stärke-Parameter, verbindet
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Dynamische Pivot-Zonen - Ihr Level-Assistent auf dem Chart Dieser Indikator ist so etwas wie ein GPS für Ihren Handel . Er zeigt Ihnen, wo sich der Kurs gerne aufhält, wo er nervös wird und wo er durchfliegt. Sie brauchen keine Pivots mehr von Hand zu berechnen oder Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erraten. Was es tut: Stellt automatisch H1-, H4- und D1-Pivots dar. Zeigt Unterstützungs- und Widerstandszonen an: R1, R2, S1, S2. Die Linien sind farbig und leicht zu lesen , so dass Sie sof
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Adaptive Flow MAs ist ein gleitender Durchschnittsindikator, der sich auf natürliche Weise den Marktbewegungen anpasst. Im Gegensatz zu herkömmlichen Durchschnittswerten passt er seine Perioden dynamisch an die jüngste Volatilität und den aktuellen Trend an. Der EMA folgt raschen Kursschwankungen, um jeden Impuls zu erfassen, während der SMA glatter bleibt und eine stabile und zuverlässige Referenz darstellt. Mit einer übersichtlichen Anzeige der aktuellen adaptiven Perioden hilft dieses Tool d
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Einfacher Indikator, der automatisch Trendlinien auf Basis der Marktstruktur zeichnet. Features: - 3 Grade der Strukturerkennung (kurz-, mittel-, langfristig) - Konfigurierbare Swing-Stärke für jeden Grad - Einzelne Farbe pro Grad für saubere Visualisierung - Einstellbare Anzahl von Linien pro Grad - Anpassbare Farben und Linienbreiten Funktionsweise: Der Indikator identifiziert Swing-Hochs und -Tiefs basierend auf dem Stärke-Parameter, verbindet dann di
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Indikator, der die Balken (Kerzen) in einer benutzerdefinierten Handelssitzung nummeriert. Der Indikator ermöglicht: Definition der Startzeit der Sitzung (StartHour und StartMinute) Anzeige der Zahlen nur bei ungeraden Balken (wenn AfficherUniquementImpairs wahr ist) Anzeige von Zahlen für die letzten N Tage (NbJours) Anpassen der Farbe und Schriftgröße des Textes Der Indikator durchläuft die Balken der letzten N Tage in einer Schleife und beginnt für jeden Tag mit der Zählung ab der Startzeit
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Dieser Indikator ermöglicht es Ihnen, die Balken innerhalb einer Handelssitzung für CFDs zu nummerieren. Er funktioniert auf GER40, UK100, US30, US100 und US500 und ist vollständig anpassbar, um Ihrem Handelsstil und Ihren Chartvorlieben zu entsprechen. Hauptmerkmale & Parameter: Anpassbares Sitzungsintervall: Definieren Sie Ihre eigenen Start- und Endzeiten der Sitzung Option zum Ausblenden gerader Zahlen für einen übersichtlicheren Chart Anpassen des Zahlenabstands : Positionieren Sie die Bar-
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Der Candle Activity Visualizer verwandelt Ihren Chart in eine dynamische Heatmap, die Ihnen einen klaren Überblick über den Kauf- und Verkaufsdruck gibt. Eingehende Markteinblicke: Erkennung aktiver Zonen: Der Algorithmus hebt Bereiche hervor, in denen sich ein hohes Volumen innerhalb einer engen Preisspanne aufbaut, und zeigt so wichtige Druckzonen auf. Intensität in Echtzeit: Die Farben passen sich in Echtzeit an und gehen bei zunehmender Aktivität fließend von kühlen zu wärmeren Tönen über. V
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Regenbogen Preis Visualizer v1.21 Sehen Sie, wo der Markt wirklich atmet. Verwandelt Ihren MT4-Chart in eine ultrapräzise Heatmap, die Preiszonen hervorhebt, die von großen Akteuren bevorzugt werden. Warum das wichtig ist 300 Kursebenen mit einer Auflösung von 0,2 Pips - mikroskopische Details. 8 visuelle Themen (Regenbogen, Feuer, Ozean...) für sofortige Lesbarkeit. Intelligente Deckkraft: rauscharme Überblendungen, echte Pop-Zonen. Leichtes Rendering mit automatischer Bereinigung. Vollständig
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Blasenindikator — Preisverlangsamung + Volumenspike-Erkennung Ein einfaches visuelles Tool, das farbige Quadrate auf dem Chart anzeigt, wenn sich der Preis plötzlich verlangsamt und gleichzeitig das Volumen sprunghaft ansteigt. (Mit Füllfunktion und konzentrischem Blaseneffekt) Es hilft, Schlüsselmomente zu erkennen, in denen sich der Markt auf eine Bewegung vorbereitet. Was der Indikator macht: Erkennt Momente, in denen der Markt „zögert“, bevor er sich bewegt Zeigt, wo hohes Volumen auftritt,
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
AutoPivot – Automatischer Pivotpunkte-Indikator MT4-Indikator, der Pivotpunkte (PP, R1/R2/R3, S1/S2/S3) und die Hoch-/Tiefstände des Vortages (PDH/PDL) anzeigt. Hauptfunktionen: Automatische Anpassung an den Zeitrahmen des Charts (H4/D1/W1) Zonen zwischen PDH/PDL und der nächstgelegenen Unterstützungs- oder Widerstandsebene 8 vorkonfigurierte Farbthemen Vollständige Anpassung von Farben, Linienstilen und Zonen-Transparenz Kompakte Beschriftungen mit optionaler Preisanzeige Konfigurierbare automa
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Einfacher Indikator, der automatisch Trendlinien auf Basis der Marktstruktur zeichnet. Features: - 3 Grade der Strukturerkennung (kurz-, mittel-, langfristig) - Konfigurierbare Swing-Stärke für jeden Grad - Einzelne Farbe pro Grad für saubere Visualisierung - Einstellbare Anzahl von Linien pro Grad - Anpassbare Farben und Linienbreiten Funktionsweise: Der Indikator identifiziert Swing-Hochs und -Tiefs basierend auf dem Stärke-Parameter, verbindet dann di
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volume Profile Rectangle – Produktbeschreibung Übersicht Interaktiver Volumenprofil-Indikator , der eine horizontale Analyse des gehandelten Volumens auf jedem Preisniveau innerhalb eines ausgewählten Bereichs anzeigt. Er erstellt automatisch ein verschiebbares Rechteck und zeigt farbige Balken, die die Verteilung von bullischem und bärischem Volumen darstellen. Was er macht: Zeigt horizontales Volumen an : Visualisiert die Volumenverteilung auf jedem Preisniveau als horizontale Balken Bullisch/
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension