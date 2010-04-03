CustomBreakout

Zeichnet extreme Preise zu Beginn des Tages auf

Wartet auf einen Ausbruch aus dem sekundären Bereich

Eröffnet eine Position in der Ausbruchsrichtung

Verwaltet den Handel automatisch (SL/TP/Trailing Stop)





Der erste Bereich (Hauptbereich) wird zur Bestimmung potenzieller Handelsniveaus verwendet:

Der Höchststand dieses Bereichs legt das Niveau für einen möglichen Kaufauftrag fest.

Der Tiefstwert dieser Spanne legt das Niveau für einen möglichen Verkaufsauftrag fest.

In dieser Phase werden keine Geschäfte ausgeführt, sondern nur die Niveaus festgelegt.

Der zweite Bereich (Breakout Range) wird verwendet, um die Ausführung des Handels auszulösen:

Bricht der Kurs über die Breakout Range , eröffnet der EA eine Kauforder auf dem durch die erste Range definierten Niveau.

Bricht der Kurs unter die Breakout Range, eröffnet der EA eine Verkaufsorder auf dem durch die erste Range definierten Niveau.

Kurz gesagt: Der erste Bereich legt die potenziellen Handelsniveaus fest, und der zweite Bereich entscheidet, wann der Handel tatsächlich ausgeführt wird.



