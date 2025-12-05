Iceblock Volume

Dynamic Pivot Zones Vincent Jose Proenca Indikatoren

Dynamische Pivot-Zonen - Ihr Level-Assistent auf dem Chart Dieser Indikator ist so etwas wie ein GPS für Ihren Handel . Er zeigt Ihnen, wo sich der Kurs gerne aufhält, wo er nervös wird und wo er durchfliegt. Sie brauchen keine Pivots mehr von Hand zu berechnen oder Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erraten. Was es tut: Stellt automatisch H1-, H4- und D1-Pivots dar. Zeigt Unterstützungs- und Widerstandszonen an: R1, R2, S1, S2. Die Linien sind farbig und leicht zu lesen , so dass Sie sof