Iceblock Volume
- Indikatoren
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 5 Dezember 2025
Kurzer Satz:
Iceblock — MT4-Indikator zur Erkennung von Volumen-Clustern mit geringem Kursbewegung (iceberg-ähnliches Verhalten).
TF:
Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis D1).
Paar:
Kompatibel mit Forex, Indizes, Gold und CFDs.
Einstellungen:
-
VolumeLookback – Kerzen zur Berechnung des Durchschnittsvolumens
-
VolumeThreshold – Multiplikator zum Erkennen ungewöhnlich hohen Volumens
-
ClusterSize – Anzahl benachbarter Kerzen zur Bestätigung eines Clusters
-
RangeComparisonPeriod – Periode zur Mittelung der Kerzenreichweiten (High–Low)
Kurzes Fazit:
Iceblock markiert Bereiche mit ungewöhnlich hoher Handelsaktivität bei geringer Preisspanne — ähnlich dem Effekt von Iceberg-Orders, basierend ausschließlich auf Volumen- und Preisdaten in MT4. Pfeile kennzeichnen auffällige Bars, keine Handelsignale.