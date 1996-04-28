MTF Trend Dashboard MT5
- Indikatoren
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
MTF TREND DASHBOARD – Multi-Timeframe Trend Analyzer
Ein leistungsstarkes visuelles Dashboard, das die Trendrichtung gleichzeitig über 7 Zeitrahmen anzeigt (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).
=== HAUPTFUNKTIONEN ===
-
Echtzeit-Trenderkennung mit EMA-Crossover
-
RSI-Werte mit Farbmarkierung für überkauft/überverkauft
-
Dynamische Trendstärkebalken
-
Übergeordnetes Marktsignal (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral)
-
Live-Anzeige von Spread, ATR, Bid/Ask
-
Modernes Dark-Theme mit anpassbaren Neonfarben
-
Skalierbares Panel (50–200%)
-
Frei verschiebbar in jede Ecke des Charts
=== SIGNALE ===
BUY: Schnelle MA > Langsame MA + RSI > 50
SELL: Schnelle MA < Langsame MA + RSI < 50
Signalstärke basiert auf dem MA/ATR-Verhältnis
=== ANPASSUNG ===
-
Perioden der schnellen/langsamen MA
-
RSI-Periode
-
ATR-Periode
-
Alle Panel-Farben
-
Position und Skalierung des Panels
=== EMPFOHLENE VERWENDUNG ===
Ideal für Trendfolge-Strategien. Höherzeitliche Konfluenz (4+ übereinstimmende Signale) liefert stärkere Einstiege. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen.
Kein Repainting. Leichtgewichtig. Aktualisierung alle 500 ms.