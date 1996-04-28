MTF Trend Dashboard MT5

MTF TREND DASHBOARD – Multi-Timeframe Trend Analyzer

Ein leistungsstarkes visuelles Dashboard, das die Trendrichtung gleichzeitig über 7 Zeitrahmen anzeigt (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).

=== HAUPTFUNKTIONEN ===

Echtzeit-Trend­erkennung mit EMA-Crossover

RSI-Werte mit Farbmarkierung für überkauft/überverkauft

Dynamische Trendstärkebalken

Übergeordnetes Marktsignal (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral)

Live-Anzeige von Spread, ATR, Bid/Ask

Modernes Dark-Theme mit anpassbaren Neonfarben

Skalierbares Panel (50–200%)

Frei verschiebbar in jede Ecke des Charts

=== SIGNALE ===

BUY: Schnelle MA > Langsame MA + RSI > 50

SELL: Schnelle MA < Langsame MA + RSI < 50

Signalstärke basiert auf dem MA/ATR-Verhältnis

=== ANPASSUNG ===

Perioden der schnellen/langsamen MA

RSI-Periode

ATR-Periode

Alle Panel-Farben

Position und Skalierung des Panels

=== EMPFOHLENE VERWENDUNG ===

Ideal für Trendfolge-Strategien. Höherzeitliche Konfluenz (4+ übereinstimmende Signale) liefert stärkere Einstiege. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen.

Kein Repainting. Leichtgewichtig. Aktualisierung alle 500 ms.