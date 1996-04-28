MTF Trend Dashboard MT5

MTF TREND DASHBOARD – Multi-Timeframe Trend Analyzer

Ein leistungsstarkes visuelles Dashboard, das die Trendrichtung gleichzeitig über 7 Zeitrahmen anzeigt (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).

=== HAUPTFUNKTIONEN ===

  • Echtzeit-Trend­erkennung mit EMA-Crossover

  • RSI-Werte mit Farbmarkierung für überkauft/überverkauft

  • Dynamische Trendstärkebalken

  • Übergeordnetes Marktsignal (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral)

  • Live-Anzeige von Spread, ATR, Bid/Ask

  • Modernes Dark-Theme mit anpassbaren Neonfarben

  • Skalierbares Panel (50–200%)

  • Frei verschiebbar in jede Ecke des Charts

=== SIGNALE ===

BUY: Schnelle MA > Langsame MA + RSI > 50
SELL: Schnelle MA < Langsame MA + RSI < 50
Signalstärke basiert auf dem MA/ATR-Verhältnis

=== ANPASSUNG ===

  • Perioden der schnellen/langsamen MA

  • RSI-Periode

  • ATR-Periode

  • Alle Panel-Farben

  • Position und Skalierung des Panels

=== EMPFOHLENE VERWENDUNG ===

Ideal für Trendfolge-Strategien. Höherzeitliche Konfluenz (4+ übereinstimmende Signale) liefert stärkere Einstiege. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen.

Kein Repainting. Leichtgewichtig. Aktualisierung alle 500 ms.


