AMD Adaptive MA MT4
- Indikatoren
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
AMD Adaptive Moving Average (AAMA)
AAMA ist ein adaptiver gleitender Durchschnittsindikator für MetaTrader 4, der seine Reaktionsgeschwindigkeit automatisch an die Marktbedingungen anpasst.
Hauptfunktionen:
-
Adaptiver gleitender Durchschnitt basierend auf Kaufmans Effizienzverhältnis – reagiert schnell in Trendphasen und filtert Marktgeräusche in Seitwärtsphasen
-
Automatische Erkennung der 4 AMD-Marktphasen: Akkumulation, Markup (Aufwärtstrend), Distribution, Markdown (Abwärtstrend)
-
Anpassung an die Volatilität über den ATR – passt die Empfindlichkeit an die aktuellen Marktbedingungen an
-
Echtzeit-Informationspanel zeigt erkannte Marktphase, Vertrauensniveau und Anpassungsgeschwindigkeit an
-
Integriertes Multi-Indikator-System: verwendet ADX, RSI und MACD zur genauen Identifizierung von Marktphasen
-
Schnell/Langsam-Referenzzonen zur Visualisierung des adaptiven Verhaltens
Verwendung:
Der Indikator passt seine Anpassungsgeschwindigkeit automatisch an — schnell bei starken Trends, langsam bei Konsolidierungen. Das visuelle Panel hilft bei der Interpretation der aktuellen Marktphase. Alle Parameter (Perioden, Farben, Empfindlichkeit) sind vollständig anpassbar, um Ihrem Handelsstil zu entsprechen.
AMD Adaptive MA MT4 is a smart moving average that adjusts to market conditions,
reacting faster in trends while filtering out noise in sideways markets. It’s lightweight and easy to use.
The built-in info panel provides clear insights that help traders make better decisions,
making it a solid tool for analyzing market direction without cluttering the chart.