AMD Adaptive MA MT4

AMD Adaptive Moving Average (AAMA)

AAMA ist ein adaptiver gleitender Durchschnittsindikator für MetaTrader 4, der seine Reaktionsgeschwindigkeit automatisch an die Marktbedingungen anpasst.

Hauptfunktionen:

Adaptiver gleitender Durchschnitt basierend auf Kaufmans Effizienzverhältnis – reagiert schnell in Trendphasen und filtert Marktgeräusche in Seitwärtsphasen

Automatische Erkennung der 4 AMD-Marktphasen: Akkumulation, Markup (Aufwärtstrend), Distribution, Markdown (Abwärtstrend)

Anpassung an die Volatilität über den ATR – passt die Empfindlichkeit an die aktuellen Marktbedingungen an

Echtzeit-Informationspanel zeigt erkannte Marktphase, Vertrauensniveau und Anpassungsgeschwindigkeit an

Integriertes Multi-Indikator-System: verwendet ADX, RSI und MACD zur genauen Identifizierung von Marktphasen

Schnell/Langsam-Referenzzonen zur Visualisierung des adaptiven Verhaltens

Verwendung:

Der Indikator passt seine Anpassungsgeschwindigkeit automatisch an — schnell bei starken Trends, langsam bei Konsolidierungen. Das visuelle Panel hilft bei der Interpretation der aktuellen Marktphase. Alle Parameter (Perioden, Farben, Empfindlichkeit) sind vollständig anpassbar, um Ihrem Handelsstil zu entsprechen.