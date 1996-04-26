Custom Box CFDs
- Indikatoren
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.0
Dieser Indikator ermöglicht es Händlern, bestimmte Zeitspannen direkt auf ihrem Chart zu visualisieren und zu analysieren, indem sie rechteckige Boxen für jede Handelssitzung zeichnen.
Hauptmerkmale:
-
Anpassbares Sitzungsintervall: Legen Sie Ihre eigenen Start- und Endzeiten für die Sitzungen fest.
-
Anzahl der angezeigten Tage: Wählen Sie, wie viele vergangene Sitzungen sichtbar sind.
-
Standardfarbe und spezielle Farbe für Montag: Heben Sie die wöchentlichen Muster einfach hervor.
-
Einstellbare Randbreite: Passen Sie das Aussehen der Rechtecke an Ihre Wünsche an.
-
Automatische High/Low-Berechnung: Ermitteln Sie schnell die wichtigsten Kursniveaus für jede Sitzung.