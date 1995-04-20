VolumeSR MT4

Dieser Indikator identifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus durch die Analyse von Volumenmustern. Im Gegensatz zu traditionellen S/R-Tools, die sich nur auf den Preis verlassen, findet Volume S/R Niveaus, auf denen der Markt wirklich reagiert hat.

ERKENNUNGSLOGIK :

- Zonen mit hohem Volumen: Preisniveaus, auf denen starke Käufe/Verkäufe stattfanden

- Zonen mit geringem Volumen: Bereiche von schwachem Interesse - potenzielle Ausbruchs- oder Umkehrzonen



INTELLIGENTE FILTERUNG :

- Nahe beieinander liegende Kursniveaus werden automatisch zusammengeführt, um ein unübersichtliches Chart zu vermeiden .

- Die Begrenzung der maximalen Levels hält Ihr Chart sauber

- Abstandsfilter verhindert überlappende Linien

FARBKODIERUNG :

- GRÜN: Unterstützungsniveaus (hohe Volumina, bullische Reaktion)

- ROT: Widerstandsniveaus (hohes Volumen bärische Reaktion)

- GRAU: Zonen mit geringem Volumen (potenzielle Ausbruchsbereiche)

VOLLSTÄNDIG ANPASSBAR :

- Rückblickzeitraum (Standard 200 Bars)

- Volumenschwellen (hohe/niedrige Empfindlichkeit)

- Mindestabstand zwischen den Levels

- Linienfarben, -breite und -stil

- Optionale Beschriftungen

FEATURES :

- Automatische Aktualisierung bei jedem neuen Balken

- Saubere, nicht wiederholende Anzeige

- Geringe CPU-Belastung

- Funktioniert mit allen Zeitrahmen und Instrumenten

Perfekt für: Scalping, Day Trading, Swing Trading