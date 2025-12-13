Anchored VWAP with Alerts

Der Anker-VWAP ist eine Variation des traditionellen VWAP, bei der die Berechnung des Indikators von einem bestimmten Zeitpunkt (dem Anker) ausgeht, anstatt vom Beginn der Handelssitzung oder einem festen Zeitintervall. Dies kann für Händler nützlich sein, die das Preisverhalten in Bezug auf das Handelsvolumen ab bestimmten Ereignissen bewerten möchten, wie z.B. wichtigen Nachrichten, dem Beginn eines Trends oder technischen Ereignissen wie dem Durchbruch einer Unterstützungs- oder Widerstandsebene.

Der Indikator funktioniert mit Forex, Aktien und Indizes.

Es ist möglich, mehrere Instanzen in derselben Tabelle hinzuzufügen und den Anker jedes VWAP mit einem Klick zu ändern.

Aktivieren Sie Warnungen, wenn der Preis den VWAP erreicht.

Der VWAP ist "magnetisch": Wenn sich die Maus über der Kerze befindet, konfiguriert er sich automatisch auf HIGH; in der Mitte auf TYPICAL; und unter der Kerze auf LOW.


