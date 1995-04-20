Nexus Signal System

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Das Nexus Signal System ist ein MT4-Indikator, der 12 technische Kriterien kombiniert, um Handelssignale zu generieren. Das System analysiert die Konvergenz mehrerer Faktoren (Trend, Momentum, Volumen, S/R-Zonen), bevor ein Signal bestätigt wird, was die Anzahl falscher Signale im Vergleich zu Indikatoren, die nur ein Kriterium verwenden, reduziert.

ANALYSEKRITERIEN (Punktzahl 0–15):

  • Mustererkennung (Pin Bars, Engulfing)

  • Multi-Timeframe-Analyse (Trendbestätigung im höheren Zeitrahmen)

  • ADX Market Regime (vermeidet trendlose Märkte)

  • Unterstützungs-/Widerstandszonen (automatische Swing-Punkte)

  • Gleitende Durchschnitte 20/50/200 (Trend-Alignment)

  • RSI 14 Perioden (Momentum)

  • Relatives Volumen (Bestätigung durch institutionelle Investoren)

  • ATR (Volatilität)

FUNKTIONEN:

  • Signale mit transparenter Qualitätsbewertung (0–15)

  • Automatisch erkannte S/R-Zonen auf dem Chart angezeigt

  • Vorläufige Signale (aktuelle Kerze) und bestätigte Signale (abgeschlossene Kerze)

  • Stop Loss und Take Profit berechnet anhand des ATR

  • Dashboard mit Echtzeit-Marktdaten

  • 8 Farbthemen zur visuellen Anpassung

  • 56 konfigurierbare Parameter zur Anpassung an Ihren Trading-Stil

ANWENDUNG:

  1. INSTALLATION: In MetaEditor kompilieren und auf den Chart laden

  2. WICHTIGE PARAMETER:

    • Min_Signal_Score : Mindestqualitätsschwelle für Signale (Standard 6,5/15)

    • MTF_Timeframe : Bestätigungs-Zeitrahmen (Standard H4)

    • Color_Theme : Auswahl aus 8 visuellen Themen

  3. INTERPRETATION:

    • Hoher Score (≥8) = Mehr bestätigte Kriterien = Höhere Wahrscheinlichkeit

    • Niedriger Score (≤6) = Weniger Kriterien = Geringere Wahrscheinlichkeit

    • [Score] in Klammern = Vorläufiges Signal, kann sich ändern

    • Score ohne Klammern = Bestätigtes Signal, wird sich nicht ändern

  4. TRADING:

    • Der Indikator führt keine Orders automatisch aus

    • Der Benutzer entscheidet, ob er entsprechend seiner Strategie einsteigt

    • Risikomanagement beachten (1–2% pro Trade empfohlen)

    • Zunächst in einem Demokonto testen

WICHTIGE HINWEISE:

  • Kein Indikator garantiert Gewinne

  • Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für die Zukunft

  • Ergebnisse variieren je nach Marktbedingungen

  • Grundkenntnisse im Trading erforderlich (nicht für absolute Anfänger)

  • Sollte mit geeignetem Risikomanagement kombiniert werden

  • Testen im Demo-Konto vor dem Live-Einsatz wird dringend empfohlen

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN:

  • MetaTrader 4 (Build 1355 oder höher)

  • Grundkenntnisse in MT4 und Forex-Trading

  • Windows (Consolas-Schriftart erforderlich, standardmäßig installiert)

EMPFOHLENE ZEITRAHMEN: H1, H4 für das beste Signal-/Qualitätsverhältnis


