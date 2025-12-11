SmartBubbles Accumulation

Blasenindikator — Preisverlangsamung + Volumenspike-Erkennung

Ein einfaches visuelles Tool, das farbige Quadrate auf dem Chart anzeigt, wenn sich der Preis plötzlich verlangsamt und gleichzeitig das Volumen sprunghaft ansteigt.

(Mit Füllfunktion und konzentrischem Blaseneffekt)

Es hilft, Schlüsselmomente zu erkennen, in denen sich der Markt auf eine Bewegung vorbereitet.

Was der Indikator macht:

Erkennt Momente, in denen der Markt „zögert“, bevor er sich bewegt

Zeigt, wo hohes Volumen auftritt, ohne dass sich der Preis stark verändert

Hilft, mögliche Ausbrüche oder Trendwechsel frühzeitig zu erkennen

Wie er funktioniert:

Analysiert kleinere Zeitrahmen als den aktuellen Chart

Erkennt ungewöhnlich kleine Kerzen (Preisverlangsamung)

Überprüft ungewöhnlich hohes Volumen (Volumenspike)

Zeigt grüne (bullische) oder rote (bärische) Quadrate an

Haupteinstellungen:

Preissensitivität: Je niedriger der Wert, desto empfindlicher die Erkennung

Volumenmultiplikator: Je höher der Wert, desto selektiver die Analyse

Blasengröße: Passt die Sichtbarkeit des Indikators an

Warum er nützlich ist:

Einfach und visuell verständlich

Keine komplizierten Berechnungen

Hebt interessante Marktsituationen hervor

Vollständig anpassbar

Ideal für den Handel in Seitwärtsphasen, bei Ausbrüchen oder zur besseren Analyse der Marktdynamik.