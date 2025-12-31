Gold Mine EA ist ein professioneller Handelsroboter, der die Dynamik des Frequency Scalping mit der Zuverlässigkeit des stündlichen Zeitrahmens kombiniert. Im Gegensatz zu Standard-Scalpers, die auf verrauschten Minutencharts operieren, nutzt Gold Mine den H1-Zeitrahmen, um falsche Signale herauszufiltern und gleichzeitig dank eines sensiblen Algorithmus zur Impulsfindung eine hohe Handelsintensität beizubehalten.

Handelslogik: Synthese von Impulsen und Mustern

Der Algorithmus von Gold Mine EA basiert auf zwei Säulen der technischen Analyse:

Impulsanalyse: Der Roboter identifiziert anormale Aktivitäten von institutionellen Akteuren, die in den Markt eintreten, sobald eine starke Preisbewegung einsetzt. Candlestick- und Chart-Muster: Zur Bestätigung von Einstiegen verwendet das System eine Bibliothek von proprietären Mustern (Price Action), die es Ihnen ermöglicht, Einstiege bei "falschen Ausbrüchen" zu verhindern.

Strenges Risikomanagement (Anti-Grid-System):

Ein Auftrag pro Markt: Das System baut keine Grids auf und akkumuliert keine Positionen. Jeder Einstieg ist ein unabhängiger Handel mit einem eigenen Ausstiegsplan.

Festes Risiko: Jeder Handel ist durch Stop Loss und Take Profit geschützt. Der Roboter ist vollständig FIFO-konform und für Prop-Unternehmen geeignet.

Kein Martingal: Die Strategie verwendet keine Methoden zur Erhöhung der Losgröße nach verlorenen Trades. Nur mathematische Erwartung und reine Statistik.

Hauptvorteile:

H1 Handelsfrequenz: Ein einzigartiger Algorithmus ermöglicht mehrere Eingänge pro Tag, sogar auf einem Stundenchart, was einen hohen Kapitalumschlag gewährleistet.

Volatilitätswiderstand: Gold ist für seine starken Preisschwankungen bekannt. Gold Mine EA nutzt diese Schwankungen, um Gewinne zu erzielen, und nicht, um Ihre Einlage zu gefährden.

Gewinnabsicherung: Der eingebaute intelligente Trailing-Stop passt das Schutzniveau an die Preisentwicklung an und minimiert das Risiko, dass Gewinne an den Markt zurückgegeben werden.

Technische Empfehlungen für 2025:

Instrument: XAUUSD (GOLD).

Arbeits-Zeitrahmen: H1.

Kontotyp: ECN oder Raw Spread (minimale Spread-Ausweitung bei Nachrichten ist wichtig).

Mindestguthaben: $100.

VPS: Erforderlich für die korrekte Verarbeitung von Impulssignalen im 24/5-Modus

Gold Mine EA ist Ihr persönliches Werkzeug für tiefes Goldmarkt-Mining, wo jeder Handel logisch basiert und algorithmisch abgesichert ist.

Achtung! Eine hohe Handelsfrequenz erfordert eine hochwertige Brokerausführung. Bevor Sie auf ein Live-Konto wechseln, empfehlen wir Ihnen, Ihren Handel auf einem Demokonto mit 200 Trades zu testen.

- Intelligenter Gewinnabbau bei Gold