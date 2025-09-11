Price Predictor Pro

🚀 Price Predictor Pro

Machen Sie aus Marktmustern vorhersehbare Gewinne!


Sind Sie es leid, zu raten, wohin der Markt als nächstes gehen wird?

Mit Price Predictor Pro können Sie mit Zuversicht handeln, indem Sie leistungsstarke Chartmuster erkennen und präzise Preisprognosen erhalten - direkt auf Ihrem MT5-Chart.


🔍 Was Price Predictor Pro macht:

✔️ Erkennt hochwahrscheinliche Chartmuster wie Double Tops, Double Bottoms, Head & Shoulders, Flags, Pennants und mehr.

✔️ Projiziert sofort das nächste Kursziel mit Hilfe fortschrittlicher Fibonacci-Erweiterungen.

✔️ Zeichnet klare Trendlinien und Ausbruchsniveaus, damit Sie genau wissen, wohin sich der Kurs bewegt.

✔️ Setzt die Vorhersagen automatisch alle paar Stunden zurück, um die Analyse aktuell und genau zu halten.

✔️ Funktioniert über alle Zeitrahmen und Paare für maximale Flexibilität.


🎯 Warum Trader es lieben:

  • Eliminiert das Rätselraten beim Handel.
  • Gibt Ihnen sichere Ein- und Ausstiegsbereiche.
  • Passt sich sowohl an Umkehr- als auch an Fortsetzungsmuster an.
  • Liefert kurzfristige, umsetzbare Signale mit klarer Grafik.

Perfekt für:

  • Swing-Trader, die nach großen Umkehrsignalen suchen.
  • Daytrader, die präzise Ausbruchsniveaus benötigen.
  • Neue Trader, die Klarheit und Orientierung suchen.
  • Erfahrene Profis, die die Mustererkennung beschleunigen wollen.

📈 Sehen Sie den Markt, bevor er sich bewegt!


Reagieren Sie nicht zu spät, sondern seien Sie der Masse voraus mit den vorausschauenden Vorhersagen von Price Predictor Pro.

👉 Überlassen Sie Ihre Trades nicht dem Zufall.


Rüsten Sie sich noch heute mit Price Predictor Pro aus und beginnen Sie mit kristallklaren Kursprognosen zu handeln!



Empfohlene Produkte
AngelsStairwayEUR034
Hiroshi Aoki
Experten
Eine aktualisierte Version ist jetzt kostenlos erhältlich. Ver. 034. 33 ist verfügbar. Grundlagen Währungspaar: EUR-USD 5 Minuten Anzeige und Einstellung des 5-Minuten-Charts von EUR-USD. Je nach Broker können Anpassungen notwendig sein. Insbesondere wird der Einstieg über "エンベロープミドル偏差" und den ATR 1H Wert gesteuert. Über Envelope Middle Deviation "エンベロープミドル偏差 " Je näher der Wert bei 1,0 liegt, desto einfacher ist der Einstieg in den Markt, gleichzeitig steigt aber auch das Risiko, dass der K
FREE
Upper and Lower Trendline mt5
David Muriithi
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet einen anderen Ansatz als die vorherige Version, um seine Trendlinien zu erhalten. Diese Methode stammt von Orchard Forex, und der Prozess der Erstellung des Indikators wird in dem Video https://www.youtube.com/watch?v=mEaiurw56wY&t=1425s demonstriert . Die Grundidee hinter diesem Indikator ist, dass er eine Tangente an die höchsten und niedrigsten Niveaus der für die Berechnung verwendeten Balken zeichnet und dabei sicherstellt, dass sich die Linien nicht mit den betr
FREE
Nyse Usdxy
Mitchell Dean Ede
5 (1)
Indikatoren
Zeigt einen USD DXY Chart in einem separaten Fenster unterhalb des Hauptcharts an. IHR BROKER MUSS DIESE SYMBOLE HABEN, DAMIT DER INDIKATOR FUNKTIONIERT Basierend auf EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF und USD/SEK Alle diese Paare müssen zu Market Watch hinzugefügt werden, damit der Indikator korrekt funktioniert Da der Indikator mit einer Formel berechnet wird, die auf den 6 Paaren basiert, funktioniert er nur, wenn der Markt geöffnet ist. IHR BROKER MUSS DIESE SYMBOLE HABEN, DAMIT DE
FREE
NakaTrend
Ricardo De Andrade Nakano
2 (1)
Indikatoren
"Präsentieren Sie NakaTrend: Ihr ultimativer Trenddetektor für MetaTrader 5! Bereit, Ihr Handelserlebnis zu revolutionieren? Lernen Sie NakaTrend kennen, Ihren zuverlässigen Indikator zur präzisen und einfachen Identifizierung von Trendwechseln. Mit NakaTrend verpassen Sie nie wieder die Gelegenheit, Marktschwankungen zu nutzen. Wenn ein Bullentrend entsteht, signalisiert NakaTrend dies mit einem grünen Dollarzeichen und fordert Sie auf, eine Kauforder zu platzieren. Und wenn sich die Stimmun
FREE
Decision Point
Zoltan Nemet
5 (1)
Indikatoren
Mit diesem Indikator kann der Benutzer nicht nur Pivot-ähnliche Wendepunkte bestimmen. Der Benutzer kann die Grenzen von Handelsbereichen und Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erkennen. In einem starken Trend geben uns die Umkehrsignale auch hervorragende Einstiegspunkte. Empfohlene Benutzereinstellungen: Im Attis Volumen: Rückblickzeitraum : 1 oder (3) MA_Länge 99. (Natürlich kann man mit den Einstellungen spielen und maßgeschneiderte Signale erhalten... wie Sie brauchen)
FREE
Banks Dealing Range
Aurthur Musendame
Indikatoren
Die Central Bank Dealers Range (CBDR) ist ein wichtiges IKT-Konzept, mit dem auf der Grundlage der Marktbedingungen während eines bestimmten Zeitfensters potenzielle Höchst- und Tiefststände für den Tag prognostiziert werden. Die CBDR wird zur Vorhersage von Kursbewegungen sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Marktbedingungen verwendet. Durch die Identifizierung dieses Bereichs können Händler die Kursniveaus, die sich im Laufe des Tages bilden könnten, besser vorhersehen. CBDR und Stan
FREE
Previous Day Close
Vincent Kipleting Burugo
Indikatoren
Der Indikator ist eine Linie direkt am gestrigen Schlusskurs. Mit dem Indikator müssen Sie nicht jeden Tag neue Schlusskurslinien vom Vortag hinzufügen oder löschen. Die Linie bietet Ihnen einen sofortigen visuellen Bezugspunkt für Unterstützung, Widerstand und Marktstimmung . Ganz gleich, ob Sie Day-Trading oder Swing-Trading betreiben, diese Linie hilft Ihnen, schnell abzuschätzen, wo der Markt in der letzten Sitzung geschlossen hat und wie sich die aktuelle Kursentwicklung zu diesem Niveau ve
FREE
Multi Pivot Free
Mario
Indikatoren
Einer der einfachsten Pivot-Point-Indikatoren, leicht zu bedienen und am vollständigsten für einen einzelnen Chart bei der Bestimmung von Widerstands- und Unterstützungslinien . Im Einzelchart zeigt er R&S Level Line mit 5 populären Pivot-Punkt-Typen, Höchst- und Tiefstwert des Schlusskurses, einschließlich des Trends und bis zu 3 Zeitrahmen. Fünf Typen (Floor, Woodie, Camarilla, DeMark, & Fibonacci) von beliebten Pivot Points zur Bestimmung von Widerstands- und Unterstützungsniveaus . Mit ein
FREE
Orderblock alerts
Favour Noguosatile Edobor
Indikatoren
Dies ist ein einfacher Orderblock-Alarm-Indikator. Er alarmiert Sie, sobald er einen bullischen oder bearischen OB entdeckt. Was Sie mit dem Alarm machen, bleibt Ihnen überlassen. Testen Sie den Indikator vor der Verwendung auf einer Demo. (Ich werde an einer Kombination arbeiten, d.h. dieser und ein EA arbeiten nebeneinander, voraussichtlich) Bullish OB hat eine hellblaue Farbe und bearish hat eine hellrote Farbe (Rechteck-Box auf dem Chart gezeichnet). Bitte handeln Sie weise und vergessen Sie
FREE
Nexus Breakout line
Mohammed Kaddour
5 (1)
Indikatoren
EINFÜHRUNG : Der Ausbruchsstärkemesser ist ein Handelsinstrument, mit dem festgestellt werden kann, welche Währungen am stärksten und welche am schwächsten für einen Ausbruch geeignet sind. Die Einstellungen für den Indikator sind einfach, und wenn Sie die Einstellungen nicht finden können, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar Die Nutzung der Tools ist völlig kostenlos. Wenn Ihnen der Indikator gefällt, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar und bewerten Sie den Indikator, damit er weiterentwi
FREE
Candle Amplitude Oscillator
Daniel Naranjo Morales
Indikatoren
Kerzen-Amplituden-Oszillator Erhalten Sie eine kristallklare Perspektive auf die Marktvolatilität mit dem Kerzen-Amplituden-Oszillator. Dieses leichtgewichtige und effiziente Werkzeug geht über die einfache Preisanalyse hinaus und zeigt Ihnen die wahre Energie in jeder Kerze, was Ihnen hilft, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen. Anstatt zu raten, ob ein Markt aktiv oder ruhig ist, gibt Ihnen dieser Indikator eine präzise, standardisierte Messung der Volatilität, die auf jedem Symbol und
FREE
Trend Strength Analyzer
Andrey Sorokin
4.8 (5)
Indikatoren
Der technische Indikator Trend Strength Analyzer misst die Abweichung des Kurses eines Instruments von den Durchschnittswerten über einen bestimmten Zeitraum. Dem Indikator liegt eine vergleichende Analyse der relativen Stärke von Bullen und Bären zugrunde. Überwiegen die Bullen, handelt es sich um einen Aufwärtstrend. Wenn die Bären stärker sind - ein Abwärtstrend. Einstellungen: Streikenergie (2 durchgezogene Linien) = 14. Influence Power (2 gepunktete Linien) = 50. Der TSA-Oszillator ist in
FREE
Dsc Panel Trade
Diogo Sawitzki Cansi
Utilitys
DSC Panel ist ein Hilfsmittel zur automatischen Platzierung von Aufträgen an strategischen Punkten im Chart. Zusammen mit den DSC Vwap Channel- und DSC Candle Aggression-Indikatoren ist es ein leistungsstarkes Werkzeug für Händler, um eine hervorragende Durchsetzungsfähigkeit bei ihren Trades zu erreichen. SEHEN SIE UNSERE ERGEBNISSE BEIM HANDEL MIT MINI-INDIZES AUF INSTAGRAM: https: // www.instagram.com/diogo.cansi/ TELEGRAMMGRUPPE = https://t.me/robosdsc Für weitere Informationen: dscinv
FREE
Multi TF Trend Dashboard
Watcharapon Sangkaew
Indikatoren
Multi-TF Trend Dashboard Kurzbeschreibung / Slogan: Sehen Sie den gesamten Markttrend auf einen Blick! Ein einfaches, übersichtliches und leistungsstarkes Dashboard für jeden Trader. Vollständige Beschreibung: (1. Zur kostenlosen Verteilung) Hallo MQL5 Gemeinschaft, Ich freue mich, Ihnen das Multi-TF Trend Dashboard vorstellen zu können, ein Tool, das ich zur Vereinfachung der Trendanalyse entwickelt habe. Dieser Indikator wird völlig kostenlos als Beitrag zu dieser erstaunlichen Gemeinschaft a
FREE
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Experten
Wir stellen vor: Steady Runner NP EA (Kostenlose Version): Präzisionshandel für GBPUSD M5 Was ist Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA ist ein mathematisch konzipierter Expert Advisor (EA) , der ausschließlich für den GBPUSD M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit fortschrittlichen Algorithmen und statistischen Modellen entwickelt und automatisiert Ihre Handelsstrategie, um Präzision, Konsistenz und Disziplin bei jedem Handel zu gewährleisten. Egal, ob Sie ein erfahrener Tr
FREE
Fair Value Gap Scanner
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
Der Fair Value Gap Detector ist ein MetaTrader 5-Indikator, der Rechtecke auf dem Chart identifiziert und zeichnet, wenn Fair Value Gaps (FVGs) erkannt werden. Fair-Value-Gaps treten auf, wenn eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem aktuellen Preis und dem fairen Wert eines Vermögenswerts besteht. Diese Lücken können wertvolle Einblicke in potenzielle Handelsmöglichkeiten bieten, da sie oft auf überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen hinweisen. Hauptmerkmale: FVG-Erkennung: Der Indikator
FREE
Professional Grade ATR And Volume Dashboard
Jason Smith
Indikatoren
Finally, a dashboard that cuts through the noise and shows what actually matters. – Displays All Symbols In Your Market Watch List (Updates in real time) This advanced Multi-Timeframe ATR & Volume Dashboard gives traders a crystal-clear view of market volatility and liquidity across all symbols and timeframes in one glance .     Real-Time ATR & Volume Data – See exact volatility (ATR) and trading activity (Volume) for M1 to MN1     Smart Grouping – Automatically classifies instruments (Forex, In
FREE
Strike Zone EA MT5
Matteo Schizzerotto
Experten
Strike Zone ist ein Expert Advisor, der auf einem OHLC-Candlestick-Chartmuster basiert. Alle Backtests basieren auf 10 Jahren Expertenaktivität. Für die Backtests wurden feste Parameter verwendet: 1 Paar, 10.000 $ Kapital und ein Markteintritt von 0,1 Lots. Nach tagelangen Tests erwies sich dieser Expert Advisor mit den folgenden Paaren und Zeitrahmen als profitabel: AUDCAD H4 NAS100 NZDCAD H1 USDCAD H1 Backtests sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Die Nutzung dieses Tools liegt auss
FREE
Cycle Wave Oscillator MT5
Gia Thong Nguyen
Indikatoren
Der Indikator CYCLE WAVE OSCILLATOR ist ein Indikator, der auf zyklischen Kursschwankungen basiert. Dieser Indikator kann Ihnen helfen, überkaufte und überverkaufte Niveaus zu bestimmen und Preistrends innerhalb des Zyklus vorherzusagen. MT4-Version hier! Sie können ihn mit unseren Indikatoren unten kombinieren, um Ihre Handelsentscheidungen genauer zu treffen: Angebot-Nachfrage-Band MT5 Basic Merkmal: - Drei Trendtypen: + Null + Grundlegend + Erweitert
FREE
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
Experten
Echelon EA - Zeichnen Sie Ihre einzigartige Handelskonstellation Wie die himmlischen Führer, die Entdecker durch das weite Universum führen, ermöglicht Ihnen Echelon EA, Ihre ganz eigenen Handelsstrategien zu erstellen und zu optimieren. Dieses vielseitige System kombiniert fortschrittliche Grid- und Martingale-Techniken mit hochmodernen Indikatoren und bietet Ihnen eine endlose Palette für die Entwicklung einer Strategie, die wirklich Ihre eigene ist. Gestalten Sie Ihre persönliche Strategie:
FREE
Aklamavo Pivot Points
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator berechnet und zeichnet Pivot-Punkte und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus sowohl für den täglichen als auch für den wöchentlichen Zeitrahmen: Pivot (zentrales) Niveau Unterstützungsniveaus S1, S2, S3 Widerstandsniveaus R1, R2, R3 Es ermöglicht die Anzeige von täglichen, wöchentlichen oder beiden Sets von Pivots , um Händlern visuelle Referenzen für potentielle Unterstüt
FREE
Fractal Moving Average Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
Indikatoren
Einführung in Fractal Moving Average Der Indikator Fractal Moving Average wurde als Teil des Fractal Pattern Scanners entwickelt. Innerhalb des Fractal Pattern Scanners wurde der Fractal Moving Average Indikator als eine Vielzahl von Chart-Objekten implementiert. Bei über Tausenden von Chart-Objekten haben wir festgestellt, dass dies nicht die beste und effizienteste Art war, den Indikator zu betreiben. Es war zu rechenintensiv für den Indikator. Daher haben wir uns entschlossen, die Indikatorve
FREE
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experten
VIX Momentum Pro EA - Produktbeschreibung Überblick VIX Momentum Pro ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das ausschließlich für VIX75 Synthetische Indizes entwickelt wurde. Der Algorithmus verwendet fortschrittliche Multi-Zeitrahmen-Analyse kombiniert mit proprietären Momentum-Erkennungstechniken, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten im synthetischen Volatilitätsmarkt zu identifizieren. Handelsstrategie Der Expert Advisor arbeitet mit einem umfassenden momentum-basier
PIVOT eXtreme
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Pivot eXtreme Der Pivot ist ein Referenzpunkt, der dem Trader zur Verfügung steht, um die Möglichkeiten der Unterstützung und des Widerstands im Tagesverlauf zu berücksichtigen, auch wenn dieser noch so klein ist. In diesem System wird die Pivot-Ebene mit P (Pivot Point utama) , R1-R13 (Widerstand) und S1-S13 (Unterstützung) angegeben. Pivot-Punkt (P) Titik pusat utama, dihitung dari rata-rata harga (High + Low + Close) / 3 . Berfungsi sebagai acuan keseimbangan harga : Jika harga di atas P → tr
FREE
Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dies ist ein extrem sauberer, effizienter und gut durchdachter CBDR-Motor. Berechnet die Central Bank Dealers Range (CBDR) der ICT Nur mit Kerzenkörpern - NICHT mit Dochten (Open-Close-Struktur). Für ein definiertes Zeitfenster (z.B. 00:00-05:00 New York). Für jeden vergangenen Tag und auch für heute in Echtzeit. Zeichnet das Folgende im Chart: Ein Rechteck , das den gesamten CBDR-Körperbereich zeigt Die CBDR Hoch-Linie (Körper oben) Die CBDR-Tief-Linie (Körper unten) Eine optionale Mittellinie
FREE
Ultimate Pivot Points
Abbas Shojaee
Indikatoren
Ultimativer Pivot Levels Indikator für MetaTrader 5 Ultimate_Pivot_Levels ist ein vielseitiges Tool, das Ihre Handelserfahrung durch die genaue Darstellung von Pivot-Levels in Ihren Charts verbessert. Es ermöglicht die manuelle Eingabe der gewünschten Werte oder die Verwendung bekannter Pivot-Berechnungsmethoden zur Erstellung von Pivot-Levels. Es zeichnet die Niveaus im Hintergrund und erlaubt Ihnen, die Niveaus, die Größe und die Farben der Bereiche anzupassen, und es behält Ihre Anpassungen b
FREE
Daily HiLo
Nicanor Jr Cagape Layco
Indikatoren
DailyHiLo Indicator Beherrschen Sie die tägliche Handelsspanne wie ein Profi. Dieser Indikator zeigt automatisch die Höchst- und Tiefststände des Vortags - ein Kernelement des (Beat The Market Maker) Handelsansatzes - direkt auf Ihrem Chart an. Diese Niveaus dienen als natürliche Grenzen für die Intraday-Kursentwicklung und helfen Händlern, potenzielle Umkehrzonen, Ausbruchspunkte und Liquiditätsziele zu identifizieren. Wichtigste Merkmale Präzise Darstellung des gestrigen Hochs und Tiefs für j
FREE
Dynamic SR and Trendline Indicator
Adebowale Adeniyi Adeleke
5 (1)
Indikatoren
Der MTF Support/Resistance & Trendline Analyzer ist ein leistungsstarker Multi-Timeframe-Indikator, der automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erkennt, dynamische Trendlinien zeichnet und ein Echtzeit-Dashboard für die Marktstruktur bereitstellt - alles in einer übersichtlichen, leichtgewichtigen Anzeige. Er kombiniert fraktale Logik und Preisaktionserkennung über drei Zeitrahmen , um Ihnen eine einheitliche Sicht auf die Marktrichtung und -struktur zu geben. Egal, ob Sie mi
FREE
Big Figure Indicator MT5
Vonjinirina Alfred Randrianiaina
4.33 (3)
Indikatoren
Der "BIG FIGURE INDICATOR" erkennt automatisch bestimmte Ebenen auf Preisdiagrammen und zeichnet horizontale Linien, wie z.B. ganze Zahlen oder halbe Zahlen (z.B. 1,0000 oder 1,5000 im Devisenhandel). Diese Ebenen gelten als psychologisch bedeutend, da sie runde Zahlen darstellen, auf die große Trader und Investoren sich konzentrieren können, was zu potenziellen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus führt. Der "big figure indicator" kann Händlern helfen, wichtige Preisniveaus zu identifizieren
FREE
Tulips MT5
Kun Jiao
4.83 (6)
Experten
Beschreibung der Tulpen-EA-Strategie Kernstrategie Trendfolge : Mit Stop-Loss-Schutz, ohne risikoreiche Strategien wie Martingale oder Grid. Unabhängige Long/Short-Positionen : Analyse von Candlestick-Mustern für Einstiege zu Trendbeginn. Parameter Parameter Standardwert / Beschreibung Stabilitätsparameter 5 (Standard) Handelsinstrument Gold (XAUUSD) Stop Loss/Take Profit SL 0,3%, TP 1,2% Losgröße 0,01 (Standard) Autom. Kapitalmanagement 0,01 Lot pro 10.000$ Kontostand Zeiteinheit Empfohlen M5
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Perfect Entry Target Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DER PERFEKTE EINSTIEGSINDIKATOR Handeln Sie wie ein Profi mit dem perfekten Einstiegsindikator! Kein Rätselraten mehr. Nur noch Präzision. Double-ZigZag + Fractal Confirmation = Nur die stärksten Buy & Sell Setups. Haben Sie genug von falschen Signalen, späten Einstiegen und endloser Chart-Verwirrung? Der Perfect Entry Indicator wurde entwickelt, um Händlern kristallklare Einstiegspunkte ohne Zögern zu geben. SONDERBONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und V
Level 3 Power Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
5 (3)
Indikatoren
STUFE 3 LEISTUNGSANZEIGE Das Timing-Meisterwerk des Profis Hören Sie auf, Marktwenden zu erraten. Fangen Sie an, sie zu sehen, bevor sie passieren. --- Verpassen Sie die großen Bewegungen? Steigen Sie in den Handel ein, kurz bevor der Markt umschlägt? Sind Sie unsicher, ob ein Trend wirklich zu Ende ist oder nur pausiert? Haben Sie Probleme mit dem Selbstvertrauen beim Halten von Trades? Sie sind nicht allein. Die meisten Händler ringen mit genau diesen Herausforderungen... bis sie de
FREE
ReversalPower Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
REVERSAL POWER PRO Der EINZIGE Indikator, der Ihnen zeigt, wo die Märkte umkehren werden - BEVOR sie sich bewegen WILLKOMMEN AUF DER NÄCHSTEN STUFE DER HANDELSPRÄZISION Haben Sie es satt zu raten, wohin der Markt drehen wird ? Verpassen Sie den Einstieg, weil Sie nicht wissen, wo Unterstützung/Widerstand WIRKLICH ist ? Werden Sie bei "falschen" Niveaus ausgestoppt ? Fragen Sie sich, ob Ihr Bias richtig ist, bevor Sie einsteigen? Was wäre, wenn Sie Folgendes hätten : Kristallklare Angebots-/
FREE
SEER Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
SEER SPIKE DETECTOR Das ultimative Markt-Reversal & Spike-Prognose-Tool für Crash & Boom Indizes, Forex & synthetische Märkte SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 ------------------------------------------------------------------- ･ﾟ: * ･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ *:･ﾟ "Der Markt
Advance Market Analysis Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
FORTGESCHRITTENER MARKTANALYSE-INDIKATOR Überblick über den Indikator Dies ist kein einfacher Indikator, sondern ein prädiktives Multi-Analyse-System. Er kombiniert: Volumenprofil (POC, VAH, VAL) Fibonacci-Ausdehnungen Pivot Levels (täglich, wöchentlich, 4H) Trend-Bestimmung (MA-basiert) Smart Money Concepts & Pattern Detection (grundlegende Platzhalter für Erweiterungen) Prediction Engine (projiziert den Preis für 1 Stunde in die Zukunft) Es gibt Ihnen: Zielpreislinie (Projektion) S
FREE
ZPower BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
1 (1)
Indikatoren
ZPOWER BUY & SELL INDICATOR Klüger handeln. Zuversichtlich handeln. Profitabel handeln. Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder zu hinterfragen? Steigen Sie zu spät ein und zu früh aus - und lassen damit Geld auf dem Tisch liegen? Es ist an der Zeit, Ihre Strategie mit dem ZPOWER BUY & SELL INDICATOR aufzurüsten, der mit einer institutionellen Logik ausgestattet ist, die Ihnen hilft, hochwahrscheinliche Handels-Setups mit Präzision zu erkennen. Warum ZPOWER anders ist Im Gegensatz zu gew
FREE
Omega One Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
OMEGA ONE SPIKE DETECTOR: Fangen Sie jede explosive Bewegung/Spikes mit chirurgischer Präzision ab "Früher habe ich Spikes vorbeifliegen sehen - jetzt fange ich sie konsequent mit institutionellen Orderlevels ab" Sie beobachten den 500-Punkte-Spike und profitieren nicht? ZU SPÄT eingestiegen , nachdem die große Bewegung bereits stattgefunden hat? Kurz vor der Explosion AUSGESTOPPT werden ? Was wäre, wenn Sie Spikes sehen könnten, BEVOR sie passieren - und genau wissen, wo Sie einsteigen soll
Smart SD Arrow indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
SMART SD ARROW INDICATOR Handeln Sie intelligenter, nicht härter: Der Smart-SD-Pfeil-Indikator, der klare Kauf- und Verkaufssignale direkt auf Ihren Chart malt! Endlich gibt es ein All-in-One-Tool für Angebot und Nachfrage, das nicht nur Zonen zeichnet, sondern Ihnen präzise, umsetzbare Einstiegspfeile liefert. Hören Sie auf zu analysieren, fangen Sie an auszuführen. Lieber Trader, seien wir doch mal ehrlich. Sie haben Indikatoren ausprobiert, die komplizierte Zonen auf Ihrem Chart zeichne
Premium PBKS indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DIE 4 WÄCHTER DES PROFIT-BANKERS 1 . der LEVEL 3 POWER INDICATOR (Der General) - Identifiziert MAJOR-Markt-Wendepunkte - Filtert Rauschen und kleinere Schwankungen heraus - Handelt nur bei signifikanten Hoch-/Tiefpunkten 2 ZIGZAG FRACTALS (Der Bestätiger) - Bestätigt die Signale der Stufe 3 - Gewährleistet die Authentizität der Wendepunkte - Fügt eine Bestätigung auf der zweiten Ebene hinzu 3 BOLLINGER BANDS (Die Begrenzer) - Identifiziert überzogene Preisniveaus - Liefert natürliche Unt
Eternal Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Eternal Spike Detector Pro - M5 Mastery System WIE MAN DIESES SYSTEM HANDELT HANDELSREGELN Für CRASH 500/900/1000: SETUP VERKAUFEN: - Warten Sie auf das Erscheinen des ROTEN ABWÄRTSPFEILS - SELL bei der Schließung der M5-Kerze, bei der der Pfeil erscheint, eingeben - Stop Loss: 1.5x ATR über dem Einstiegshoch - Take Profit: 2-3x ATR unterhalb des Einstiegshochs - Handeln Sie nur maximal 7 Signale pro Tag Für BOOM 500/900/1000: KAUFEN SETUP: - Warten Sie auf das Erscheinen des GRÜNEN AUF
HolyGrail MostWanted Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
HolyGrail Most wanted Edition Übersicht ACHTUNG AN ALLE HÄNDLER! ENDLICH ENTHÜLLT: Der "HolyGrail MostWanted" Indikator - Ihr All-in-One Institutional Trading Dashboard für MetaTrader 5 SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 ------------------------------------------------------------------- ･ﾟ: * ･ﾟ:
Daily Bias indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
EINFÜHRUNG des leistungsstarken Daily Bias Indicator Der Daily Bias Indicator Hören Sie auf zu raten. Handeln Sie mit Zuversicht. Haben Sie es satt, auf Ihre Charts zu starren und nicht zu wissen, ob heute ein Kauf- oder Verkaufstag ist? Der Daily Bias Indicator nimmt Ihnen die schwere Arbeit ab. Er scannt den Markt mit Hilfe von 7 leistungsstarken Werkzeugen (EMA-Trend, RSI, MACD, ADX, Volumen, Pivot-Punkte und Preis-Aktion). Es sagt Ihnen in einfacher Sprache: "TODAY: NUR KAUFEN"
FREE
Advance Price Predictor Guru Edition
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DER PREISVORHERSAGER - GURU-EDITION Haben Sie genug vom Rätselraten? Lernen Sie den KI-gesteuerten "Almighty Predictor" kennen, der mit chirurgischer Präzision hochwahrscheinliche Ziele vor der Bewegung ausfindig macht Hören Sie auf, Pips zu jagen. Ziehen Sie sie an. Unser firmeneigener Algorithmus vereint Multi-Timeframe-Analyse + Smart Money-Konzepte + Echtzeit-Confluence-Scoring, um Ihnen bei jedem Handel einen klaren, kalkulierten Vorteil zu verschaffen. Fragen Sie sich ständig... " I
FREE
Professional Double Top and Bottom Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PROFESSIONELLER DOPPEL-TOP/BOTTOM-MUSTER-SCANNER Das ultimative Reversal Trading System für Forex & Crypto Trader TRANSFORMIEREN SIE IHREN HANDEL MIT SOFORTIGER MUSTERERKENNUNG Sind Sie es leid, profitable Reversal-Setups zu verpassen? Sind Sie es leid, stundenlang auf Charts zu starren und zu versuchen, doppelte Tops und Bottoms zu erkennen? Sind Sie frustriert von falschen Ausbrüchen und verpassten Einstiegen? Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es ein professionelles Tool gibt, da
Sniper Eye Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
SCHARFSCHÜTZEN-VERKAUFSTEXT Sind Sie es leid, zu sprühen und zu beten? Holen Sie sich den Vorsprung des Scharfschützen mit dem Sniper Eye Indicator. Vom Trader zum Taktiker: Führen Sie Trades mit der Präzision eines Scharfschützen aus. Der Markt ist ein Schlachtfeld. Die meisten Händler sind wie Infanteristen - sie feuern wild um sich und hoffen, dass ein Schuss fällt. Sie werden von Rauschen, falschen Signalen und emotionalen Entscheidungen geplagt, die ihre Konten dezimieren. Es ist an der
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Entschlüsseln Sie den verborgenen Bauplan des Marktes mit dem Advanced Pattern Recognizer Haben Sie es satt, auf Charts zu starren und sich abzumühen, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen? Was wäre, wenn Sie einen professionellen Analysten hätten, der die Märkte rund um die Uhr scannt, perfekte Trendlinien zeichnet und präzise Gewinnziele für Sie berechnet? Wir stellen Ihnen den Advanced Pattern Recognizer für MetaTrader 5 vor - Ihr automatisiertes Kraftpaket für die tec
Bollinger Flipper indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Einführung des Bollinger Flipper Indikators - Ihr ultimativer Handelsvorteil ! Sind Sie es leid, Ihre Ein- und Ausstiege zu hinterfragen? Der Bollinger Flipper Indikator ist hier, um das Spiel zu Ihren Gunsten zu drehen. Mit der Kraft von Bollinger Bändern + Level 3 Power System + ZigZag Fractals wurde dieses fortschrittliche Tool entwickelt, um hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufssignale mit Präzision zu erkennen. SONDERBONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD u
Perfect Day Scalper Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Perfect Day Scalper Pro Ihre tägliche 5-Punkte-Routine für ein 5-stelliges Einkommen. Preis: $150 USD (Stop Chasing, Start Cashing) --- Ein Handel. Ein Ziel. Eine Siegesrunde. Ihr Tag ist gelaufen. (Vergessen Sie die 1000+ Pip-Träume, die sich in 100+ Pip-Verluste verwandeln. Echter Reichtum beruht auf Beständigkeit, nicht auf Komplexität. Was wäre, wenn Ihr ganzer Handelstag in 15 Minuten vorbei wäre, mit einem einzigen, hochwahrscheinlichen Handel, der Ihnen einen sauberen, professionell
Daily Decider BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DER DAILY DECIDER BUYSELL PRO INDIKATOR ÜBERSICHT Entschlüsseln Sie das tägliche Geheimnis des Marktes: Der Daily Decider BuySell-Indikator ist da! Haben Sie genug von der Analyse-Lähmung? Kämpfen Sie mit falschen Signalen und verrauschten Märkten? Was wäre, wenn Sie die primäre Absicht des Marktes innerhalb der ersten Stunden des Tages kennen und mit unerschütterlichem Vertrauen handeln könnten? Wir stellen Ihnen den Daily Decider BuySell-Indikator für MetaTrader 5 vor. Profi-Tipp: Verpassen
Spartan Arrow Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
ENTFESSELN SIE DEN SPARTAN-PFEIL-SPIKE-DETEKTOR Die ultimative Boom & Crash Handelswaffe, die niemals schläft --- ️ DIES IST NICHT NUR EIN INDIKATOR - ES IST IHRE PERSÖNLICHE 300 SPARTAN-ARMEE SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 -------------------------------------------------------------------
HolyGrail MotherBar Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Der Heilige Gral MotherBar-Indikator : Ihr ultimativer Weg zu konsistenten Handelsgewinnen Das Problem mit jedem anderen Indikator, den Sie ausprobiert haben Lassen Sie mich raten - Sie haben unzählige Stunden und Hunderte (vielleicht Tausende) von Dollar für Indikatoren ausgegeben, die alles versprechen, aber nur mittelmäßige Ergebnisse liefern. Sie haben es versucht: - Nachlaufende Indikatoren, die Ihnen sagen, was bereits geschehen ist - Überoptimierte Systeme, die in Backtests funktionie
DayTrader Premium Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DAY TRADER PLUS: Das institutionelle Orderflow-System Sehen Sie endlich, wo Banken ihre Orders platzieren - und profitieren Sie mit ihnen HABEN SIE DAS SATT? "Ich bin zum perfekten Zeitpunkt in den Handel eingestiegen... nur um zu sehen, wie der Kurs sofort wieder zurückging und meinen Stop-Loss traf." "Ich habe die Gewinne zu früh mitgenommen und dann zugesehen, wie der Markt weitere 100 Pips ohne mich lief. "Ich habe keine Ahnung, wo ich meinen Stop-Loss oder Take-Profit platzieren soll
HolyGrail Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
HolyGrail Premium System: Die ultimative Lösung für den Handel mit Angebot und Nachfrage Entdecken Sie endlich den "unfairen Vorteil", den professionelle Trader seit Jahren nutzen "Ich bin vom inkonsistenten Raten zum Präzisionshandel mit 83% Genauigkeit übergegangen, als ich anfing, Multi-Timeframe-Bestätigungen mit institutionellen Orderflow-Zonen zu kombinieren" Hinweis: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Trading-Handbuch und das geheime Trading-Rezept zu erhalten. SPEZIAL BONUS
DayTrader Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DayTrader Premium System Indikator: Vollständige Handelsbeherrschung Der DayTrader Premium System Indikator stellt den Höhepunkt der institutionellen Handelsmethodik dar, die für Privatanleger zugänglich gemacht wurde. Durch die Kombination von Orderblock-Analyse, Identifizierung von Angebots-/Nachfragezonen und Multi-Faktor-Bestätigung bietet er einen umfassenden Rahmen für beständige Rentabilität. Dies ist nicht einfach nur ein weiterer Indikator - es ist ein komplettes Handelssystem, das di
Premium Breakouts Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Premium-Breakout-Scanner-Indikator: Ihr institutionelles Breakout-Handelssystem ENTDECKEN SIE HOCHWAHRSCHEINLICHE AUSBRÜCHE BEVOR SIE PASSIEREN DIES IST EINE VIER-KERZEN-BREAKOUT-STRATEGIE/SYSTEM MIT 70%+ GENAUIGKEIT. SPECIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 -------------------------------------------------------------------
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PATTERN 123 PRO - REVOLUTIONÄRER INDIKATOR FÜR HANDELSSIGNALE WARUM 98% DER TRADER SCHEITERN - UND WIE WIR ES GELÖST HABEN Trader verlieren Geld nicht, weil sie keine Charts lesen können, sondern weil sie den RÄUSCH nicht von den ECHTEN CHANCEN trennen können. Sie sehen überall Muster, aber welche davon funktionieren tatsächlich? Welche Signale sind noch gültig, wenn sie sie entdecken? SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 --------------------
Inside Bar Dominator Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Entschlüsseln Sie das 4-CANDLE-Geheimnis: Handeln Sie wie ein Profi mit dem "Inside Bar Dominator". ACHTUNG AN ALLE TRADER! Sind Sie müde von: - Verlieren Sie Trades aufgrund falscher Ausbrüche? - Verpasste Einstiege, weil Sie sich mit der Analyse von Charts aufhalten? - Komplexe Indikatoren, die widersprüchliche Signale geben? - Kämpfen Sie damit, klare Stop Loss und Take Profit Levels zu finden? Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es EIN Muster gibt, das Institutionen verwenden...
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5 ENTSCHLÜSSELN SIE DAS GEHEIMNIS DES INSTITUTIONELLEN HANDELS OHNE DAS BUDGET EINES HEDGEFONDS Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es einen Weg gibt, Umkehrungen zu erkennen, BEVOR sie passieren? Professionelle Trader wissen das: Mit Pin-Bars auf wichtigen Niveaus lässt sich ein Vermögen machen. Die Institutionen nutzen sie. Das kluge Geld folgt ihnen. Und jetzt können auch Sie sie mit chirurgischer Präzision handeln. ---SPECIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUN
Reversal Entry Pro Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
REVERSAL ENTRY PRO INDIKATOR Die Geheimwaffe des klugen Geldes zum Aufspüren extremer Umkehrzonen EINLEITUNG: DAS DILEMMA DES TRADERS Jeder Trader kennt die Frustration: Sie sehen, dass ein Markt Extreme erreicht, aber wann steigen Sie ein? Wie unterscheiden Sie zwischen einem kleinen Pullback und einer großen Trendumkehr? Wo platzieren Sie Ihren Stop-Loss, der weder zu eng noch zu weit ist? SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 ------------
GoldMaster Signal Trader
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
GOLD MASTER TRADER 3.0 Professionelles Goldhandelssystem für Institutionen --- ERSCHLIESSEN SIE SICH DEN VORSPRUNG DER PROFIS IM GOLDHANDEL Was wäre, wenn Sie den Goldmarkt mit den Augen der institutionellen Händler sehen könnten? Was wäre, wenn Sie ein System hätten, das Ihnen nicht nur zeigt, wo der Preis steht, sondern auch, wohin sich das große Geld wahrscheinlich als nächstes bewegen wird? Gold Master Trader 3.0 ist kein weiterer nachlaufender Indikator, der Ihnen zeigt, was bereits ge
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension