Inside Bar Dominator Indicator and Scanner

Entschlüsseln Sie das 4-CANDLE-Geheimnis: Handeln Sie wie ein Profi mit dem "Inside Bar Dominator".





ACHTUNG AN ALLE TRADER!





Sind Sie müde von:





- Verlieren Sie Trades aufgrund falscher Ausbrüche?

- Verpasste Einstiege, weil Sie sich mit der Analyse von Charts aufhalten?

- Komplexe Indikatoren, die widersprüchliche Signale geben?

- Kämpfen Sie damit, klare Stop Loss und Take Profit Levels zu finden?





Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es EIN Muster gibt, das Institutionen verwenden... das JEDEN TAG auf JEDEM Zeitrahmen erscheint... und Ihnen automatisch sowohl bullische als auch bearische Setups liefert?





SPEZIALBONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75

EINFÜHRUNG : "Inside Bar Dominator"





Der weltweit erste 4-Kerzen Inside Bar Scanner, der Ihnen sofort BEIDE Handelsseiten zeigt!





WAS MACHT UNS ANDERS?





ANDERE INDIKATOREN INSIDE BAR DOMINATOR

Zeigt nur EINE Richtung Zeigt automatisch BEIDE KAUFEN & VERKAUFEN Setups

Manuelle Berechnung erforderlich Berechnet automatisch Entry, SL, TP1, TP2, TP3

Kein Risikomanagement Eingebauter ATR-Puffer schützt vor Spreads/Spikes

Unübersichtliche Charts Saubere, professionelle Anzeige mit Pop-up-Warnungen

Errät, wo Orders zu platzieren sind Exakte Preise werden im Chart angezeigt

Funktioniert nur auf einem Zeitrahmen Scannt M15, M30, H1, H4 gleichzeitig





UNSERE EINZIGARTIGEN FUNKTIONEN, DIE SONST NIEMAND HAT:





" ZWEISEITIGES HANDELN" TECHNOLOGIE





Platzieren Sie BEIDE Orders und lassen Sie den Markt entscheiden!





- Berechnet automatisch BUY STOP und SELL STOP Preise

- Zeigt vollständiges Risikomanagement für beide Seiten

- Welcher Trigger auch immer gewinnt - Sie sind immer bereit!





" PRÄZISIONSLEVEL"-SYSTEM





Kein Rätselraten mehr, wo Sie Ihre Orders platzieren sollen!





- Einstieg: Genau 1 Pip über/unter dem Mutterbalken

- Stop Loss: ATR-geschützt gegen Marktgeräusche

- Gewinne mitnehmen: 3 Stufen basierend auf IHRER Risikobereitschaft





" ZZ SEMAFOR POSITION" FILTER





Wissen, WO im Marktzyklus Sie handeln!





- Position 1 (niedrig) = bullische Tendenz

- Position 2 (Mitte) = Neutral

- Position 3 (Hoch) = bärische Tendenz

- Filtern von Trades auf der Grundlage der Marktposition (optional)





" CHART-POP-UP"-WARNUNGEN





Starrt nicht mehr den ganzen Tag auf Charts!





- Schöne Pop-up-Benachrichtigungen AUF DEM CHART

- Zeigt beide Einstiegskurse sofort an

- Wird nach 30 Sekunden automatisch ausgeblendet

- Akustische Warnungen für sofortige Aufmerksamkeit





DAS BEKOMMEN SIE:





DAS PAKET ENTHÄLT:





Inside Bar Dominator v4.5 Indikator (MT5)

Vollständige Handelsstrategie-PDF (30 Seiten)

Anleitung für optimale Einstellungen für alle Paare/Zeitrahmen

Risiko-Rechner Kalkulationstabelle

Handelsjournal-Vorlage

Lebenslange Updates

24/7 Support-Zugang





BONUS #1: "Position Trading Masterclass" ($197 Wert)





Lernen Sie, wie Sie die Analyse mehrerer Zeitrahmen mit unserem Indikator für explosive Gewinne kombinieren können.





BONUS #2: "Risikomanagement-Blaupause" ($147 Wert)





Blasen Sie nie wieder Ihr Konto mit unserem bewährten Positionsgrößen-System.





BONUS #3: "Zugang zur privaten Telegram-Gruppe" (PREISLOS)





Treten Sie unserer Gemeinschaft profitabler Trader bei, die täglich Signale austauschen.





ECHTE TRADER-ERGEBNISSE:





"Ich habe innerhalb von 3 Monaten von 2.000 $ Verlust auf 8.743 $ Gewinn umgestellt. Der zweiseitige Handel hat alles verändert!" - James R., London





"Endlich ein Indikator, der BEIDE Seiten anzeigt! Ich gebe meine Aufträge ein und gehe schlafen. So einfach ist das." - Sarah K., Australien





"Der ZZ Semafor Filter hat meine Gewinnrate von 45% auf 68% verbessert. Ein echter Wendepunkt!" - Michael T., USA





FÜR WEN DIES IST:





PERFEKT FÜR:





- Forex-Händler, die komplizierte Systeme satt haben

- Swing Trader, die nach klaren Ein- und Ausstiegen suchen

- Daytrader, die einen Vorteil suchen

- Anfänger, die alles automatisch berechnet haben möchten

- Profis, die Zeit bei der Analyse sparen wollen





NICHT FÜR:





- Leute, die nach "schnell reich werden"-Systemen suchen

- Händler, die nicht bereit sind, Regeln zu befolgen

- Diejenigen, die nicht an die technische Analyse glauben

- Leute, die eine 100%ige Gewinnrate wollen (so etwas gibt es nicht)





PREISE & ANGEBOT:





NORMALER PREIS: $497





(Was Sie für jedes professionelle Handelssystem bezahlen würden)





HEUTIGER PREIS: $97





(Zeitlich begrenztes Einführungsangebot)





YES! Für weniger als die Kosten für EINEN Verlusthandel erhalten Sie:





- Ein professionelles Handelssystem

- Vollständiges Risikomanagement

- Zeitsparende Automatisierung

- Lebenslange Updates und Support





PLUS UNSERE EISERNE GARANTIE:





"30-TAGE-GELD-ZURÜCK-GEWINN-GARANTIE"

Verwenden Sie unser System 30 Tage lang und wenn Sie nicht mindestens das Dreifache Ihrer Investition zurückgewinnen, erstatten wir Ihnen 100%. Es werden keine Fragen gestellt.





Warum können wir das anbieten? Weil wir WISSEN, dass es bei richtiger Anwendung funktioniert.





WIE MAN ANFÄNGT:





SCHRITT 1: KLICKEN SIE AUF "IN DEN WARENKORB".





Sofortiger Zugang zu den Downloads





SCHRITT 2: INSTALLATION IN 2 MINUTEN





Einfache Drag-and-Drop-Installation





SCHRITT 3: BEFOLGEN SIE UNSERE EINSTELLUNGEN





Verwenden Sie unsere bewährten optimalen Einstellungen





SCHRITT 4: HANDEL BEGINNEN





Platzieren Sie noch heute Ihren ersten beidseitigen Handel!





HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:





F: Brauche ich Erfahrung?

A:Nein! Unser System errechnet alles. Anfänger lieben es, wie einfach es ist.





F: Mit welchen Paaren funktioniert es?

A:Alle wichtigen Paare - EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, Gold, usw.





F: Welcher Zeitrahmen ist am besten geeignet?

A: H1 und H4 für Swing-Trading, M15/M30 für Day-Trading.





F: Kann ich es zuerst in der Demo-Version benutzen?

A:Auf jeden Fall! Wir empfehlen Ihnen, das Programm 1-2 Wochen lang in der Demoversion zu testen.





F: Gibt es laufende Kosten?

A:NEIN! Einmalige Zahlung, lebenslanger Zugang.





F: Was ist, wenn ich Hilfe brauche?

A:24/7-Support per E-Mail UND private Telegram-Gruppe.





ZEITABHÄNGIGER BONUS:





DIE NÄCHSTEN 50 KÄUFER ERHALTEN:

"Erweiterte Filtereinstellungen" ($97 Wert)

"Wöchentliche Live Q&A Session" für 3 Monate

"Prioritäts-Support" Status





Nur noch 23 Plätze frei! (Zähler aktualisiert live auf unserer Verkaufsseite)





ENDE MESSAGE:





Stellen Sie sich nächsten Monat um diese Zeit vor...





- Aufwachen mit bereits platzierten profitablen Trades

- Keine stressige Chartanalyse mehr

- Klare Ein- und Ausstiegspunkte zu haben

- Selbstbewusst 1% riskieren, um 2-3% zu verdienen

- Endlich ein bewährtes System zu haben, das funktioniert





Die Wahl ist einfach:

Option 1: Machen Sie so weiter wie bisher und hoffen Sie auf andere Ergebnisse

Option 2:Investieren Sie $97 in ein bewährtes System mit einer Geld-zurück-Garantie





Für welche Zukunft entscheiden Sie sich?





SIND SIE BEREIT , IHR TRADING ZU VERÄNDERN?





Nur $97 - Einmalige Zahlung - Lebenslanger Zugang

30-Tage-Geld-zurück-Gewinn-Garantie





P.S. Denken Sie daran - das nächste 4-Kerzen-Muster bildet sich JETZT auf irgendeinem Chart. Werden Sie bereit sein, es zu fangen, oder werden Sie von der Seitenlinie aus zusehen?





P.P.S. Unsere 30-Tage-Garantie bedeutet, dass Sie buchstäblich NICHTS zu verlieren und alles zu gewinnen haben. Wenn es für Sie nicht funktioniert, erhalten Sie Ihr Geld zurück. Aber wenn es funktioniert (und das wird es), werden Sie sich fragen, warum Sie so lange gewartet haben.





Die Ergebnisse sind nicht typisch. Der Handel birgt Risiken. Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Dies ist keine Finanzberatung.





Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Frühere Ergebnisse sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Diese Regeln verbessern die Wahrscheinlichkeit, eliminieren aber nicht das Risiko. Handeln Sie nur mit Risikokapital. Dies ist keine Finanzberatung. Die individuellen Ergebnisse werden je nach Disziplin und Marktbedingungen variieren.