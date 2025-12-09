ReversalPower Indicator

REVERSAL POWER PRO





Der EINZIGE Indikator, der Ihnen zeigt, wo die Märkte umkehren werden - BEVOR sie sich bewegen





WILLKOMMEN AUF DER NÄCHSTEN STUFE DER HANDELSPRÄZISION





Haben Sie es satt zu raten, wohin der Markt drehen wird ? Verpassen Sie den Einstieg, weil Sie nicht wissen, wo Unterstützung/Widerstand WIRKLICH ist ? Werden Sie bei "falschen" Niveaus ausgestoppt ? Fragen Sie sich, ob Ihr Bias richtig ist, bevor Sie einsteigen?





Was wäre, wenn Sie Folgendes hätten : Kristallklare Angebots-/Nachfragezonen, die die Märkte RESPEKTIEREN Tägliche Bias-Engine, die Ihnen sofort die Marktrichtung anzeigt Täglicher Pivot, der Ihnen die Handelszone mit der höchsten Wahrscheinlichkeit anzeigt Nicht-nachmalende Signale an EXAKTen Umkehrpunkten





DAS PROBLEM MIT JEDEM ANDEREN INDIKATOR





Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen:





- Wo der Preis GESEHEN hat (nutzlos für die Planung)

- Statische Linien (Märkte bewegen sich!)

- Unübersichtliche Charts (Verwirrung, keine Klarheit)

- Wiederholte Signale (falsche Hoffnung)





Reversal Power Pro zeigt Ihnen:





- Wohin der Preis gehen wird (zukunftsorientiert)

- Dynamische Zonen (passt sich der Marktstruktur an)

- Saubere, konzentrierte Informationen (nur das, was zählt)

- Nicht nachgemalt (was Sie sehen, ist ECHT)





DAS 5-STUFIGE PROFESSIONELLE HANDELSSYSTEM





Schritt 1: SOFORTIGE RICHTUNGSKLARHEIT





Schauen Sie auf den oberen Rand Ihres Charts: Die tägliche Bias-Anzeige gibt Ihnen sofort Auskunft:





STRONG/MODERATE/WEAK BULLISH = Suchen Sie nur nach KAUFGElegenheiten

STRONG/MODERATE/WEAK BEARISH = Suchen Sie nur nach VERKAUFsgelegenheiten

NEUTRAL/RANGING = Warten auf eine klarere Richtung





Diese EINE Entscheidung bewahrt Sie sofort vor 80% der Verlustgeschäfte.





Schritt 2: FINDEN SIE DEN SWEET SPOT





Die tägliche Pivot-Linie für Gold ist Ihre Handelszone mit hoher Wahrscheinlichkeit. Hier wird das Geld der Profis gehandelt. Und warum? Weil es der FAIR VALUE für den Tag ist.





KAUFEN IN DER NÄHE des PIVOT bei zinsbullischer Tendenz

SELL NEAR PIVOT in Bearish Bias

VERMEIDEN Sie den Handel weit weg vom Pivot (geringe Wahrscheinlichkeit)





Schritt 3: IDENTIFIZIEREN SIE DIE ZONEN, auf die es ankommt





Angebotszone (Rotes Rechteck ÜBER dem Preis): Wo die Verkäufer die Käufer überwältigen. Der Preis wird hier ABGEWIESEN.

Nachfragezone (grünes Rechteck UNTER dem Preis): Hier überwiegen die Käufer gegenüber den Verkäufern. Der Preis steigt hier an.





Das Geniale daran? Diese Zonen sind DYNAMISCH. Sie:





- werden automatisch alle 15 Minuten aktualisiert

- Zeigen NUR die letzten unberührten Zonen an

- Passen sich dem aktuellen Kursgeschehen an

- Geben Ihnen ECHTE Niveaus, die die Märkte tatsächlich respektieren





Schritt 4: WARTEN SIE AUF DAS BESTÄTIGTE SIGNAL





Grüner Pfeil = BESTÄTIGTER EINSTIEG

Dies ist nicht irgendein Signal, sondern es wird bestätigt durch:





1. 5-Kerzen-Umkehr-Muster (Preisstruktur)

2. Mehrfache ZigZag-Bestätigung (Momentumverschiebung)

3. Nicht-Wiederholung (wird nicht verschwinden)





Einstiegsregeln:





- Bullish Bias + Grüner Pfeil in der Nähe des Pivot + Preis in/nahe der Nachfragezone = KAUFEN

- Bearish Bias + Grüner Pfeil in der Nähe des Pivots + Preis in/im Bereich der Angebotszone = VERKAUFEN





Schritt 5: PROFESSIONELLES RISIKOMANAGEMENT





Für KAUFEN Trades:





- EINSTIEG: Abprall von der Nachfragezone

- STOP LOSS: Unterhalb der Demand Zone

- TAKE PROFIT: Nächste Supply Zone oder Daily Pivot





Für SELL Trades:





- ENTRY: Abprall von der Supply Zone

- STOP LOSS: Oberhalb der Angebotszone

- TAKE PROFIT: Nächste Demand Zone oder Daily Pivot





Risiko:Belohnung: Minimum 1:2, oft 1:3 oder besser





ZEITRAHMEN PERFEKTION





M5/M15 (DAYTRADER - BESTE ERGEBNISSE)





07:55 AM - Prüfen Sie die tägliche Tendenz (Top Center)

08:00 AM - Märkte öffnen

08:05 AM - Identifizieren Sie Pivot & Current Zones

08:10 AM - Warten Sie auf einen grünen Pfeil in der Nähe des Pivots

08:15 AM - Einstieg in die Bias-Richtung

11:00 AM - Gewinn mitnehmen

FERTIG FÜR DEN TAG

H1/H4 (SWING-TRADER)





Montag AM - Wöchentliche Tendenz festlegen

Täglich - Pivot-Ausrichtung prüfen

Bei M15-Bestätigung einsteigen

2-3 Tage halten

Größere Zonen für breitere Stopps verwenden

DIE REVOLUTION: WARUM ANGEBOTS-/NACHFRAGEZONEN STATISCHE S/R SCHLAGEN





Statische Unterstützungs-/Widerstandsprobleme:





- Vor Tagen/Wochen gezogene Linien

- Märkte entwickeln sich weiter, Niveaus werden irrelevant

- Zu viele Linien = Verwirrung

- Alte Niveaus verlieren an Bedeutung





Dynamische Angebots-/Nachfrage-Zonen Vorteile:





- Frische Zonen = HOHE Relevanz

- Unberührt = FULL energy waiting

- Aktueller Preiskontext = ECHTE Handelsniveaus

- Automatische Updates = Keine manuelle Arbeit

- Visuelle Klarheit = Rote/grüne Rechtecke = Sofortiges Verständnis





Beispiel: Der Widerstand von letzter Woche bei 1,1050 ist bedeutungslos, wenn der Preis ihn bereits zweimal durchbrochen hat. Aber eine FRISCHE Angebotszone bei 1,1080, die noch nicht berührt wurde? Dort werden die ECHTEN Verkäufe stattfinden.





---





ECHTE TRADER-ERGEBNISSE





PERFEKT FÜR DIESE MÄRKTE





FOREX (Alle Paare)





- EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD

- Klare Zonen für die wichtigsten Paare

- Pivot funktioniert perfekt mit Forex-Ranges





INDIKTE





- S&P 500, NASDAQ, DOW JONES

- DAX, FTSE, NIKKEI

- Zonen stimmen mit institutionellen Niveaus überein





GEGENSTÄNDE





- Gold, Silber, Öl

- Starke Zonendefinition

- Perfekt für Reversal Trading





CRYPTO





- Bitcoin, Ethereum, wichtige Alts

- Hohe Volatilität = Größere Zonen

- Perfekt für das Erkennen von Umkehrbewegungen





WAS MACHT REVERSAL POWER PRO ANDERS?





Der "Zone-First"-Ansatz





1. Identifizieren Sie die aktuellen Zonen (rote/grüne Rechtecke)

2. Prüfen Sie die tägliche Vorspannung (obere Anzeige)

3. Pivot-Nähe finden (goldene Linie)

4. Auf Bestätigung warten (grüner Pfeil)

5. Mit Präzision einsteigen (Zonenrand)





Die "One Trade"-Philosophie





Die meisten Trader handeln zu viel. Reversal Power lehrt Sie:





- Ein Währungspaar zu beherrschen

- Ein Zeitrahmen, auf den Sie sich spezialisieren

- Ein Setup zu perfektionieren

- Ein Handel pro Tag

- Ein fokussierter Ansatz = Konsistente Gewinne





Der "Clean Chart"-Vorteil





Nicht mehr:





- 20 gleitende Durchschnitte

- 15 Oszillator-Linien

- 30 Fibonacci-Levels

- 50 Trendlinien





Einfach:





- 1 tägliche Bias-Anzeige

- 1 Pivot-Linie

- 2 Angebots-/Nachfragezonen

- Saubere, bestätigte Signale





DIE 7-TAGE-TRANSFORMATION





Tag 1-2: Beobachtung





- Beobachten Sie, wie sich Zonen bilden

- Beobachten, wie der Preis sie respektiert

- Verstehen Sie die Veränderungen der Vorspannung

- Noch kein Handel





Tag 3-4: Papierhandel





- Üben Sie das Erkennen von Setups

- Testen Sie Ihr Zonenverständnis

- Verfeinern Sie Ihr Einstiegs-Timing

- Beherrschen Sie die Pivot-Zone





Tag 5-7: Live-Handel (kleines Volumen)





- Führen Sie täglich 1 Handel aus

- Richtiges Risikomanagement anwenden

- Vertrauen aufbauen

- Verfeinern Sie Ihren Prozess





Woche 2+: Beständigkeit





- Täglich derselbe Prozess

- Erzielen Sie Gewinne

- Langsam aufstocken

- Die Bildung von Angebots-/Nachfragezonen klar erkennen

- Sicheres Erkennen von Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit

- Erfolgreiche Ausführung von Trades mit dem System

SIND SIE BEREIT , DIE MÄRKTE ANDERS ZU SEHEN?





Was Sie erleben werden:





1. KLARHEIT - Kein Rätselraten mehr über die Richtung

2. PRÄZISION - Exakte Einstiegs- und Ausstiegspunkte

3. ZUVERLÄSSIGKEIT - Handel mit Informationen auf institutioneller Ebene

4. KONSISTENZ - Wiederholbarer täglicher Prozess

5. FREIHEIT - Ein Handel, weggehen, das Leben genießen





Für wen ist das?





- Trader, die das Durcheinander der Indikatoren satt haben

- Diejenigen, die klare, umsetzbare Werte wollen

- Profis, die ihre Kenntnisse verfeinern wollen

- Anfänger, die eine gute Grundlage suchen

- Jeder, der bereit für beständige Gewinne ist





Für wen dies NICHT geeignet ist:





- "Schnell reich werden"-Suchende

- Diejenigen, die nicht bereit sind, Regeln zu befolgen

- Menschen, die das Risiko nicht kontrollieren wollen

- Jeder, der eine 100%ige Gewinnrate erwartet





HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN





F: Ich bin ein absoluter Anfänger. Ist das zu fortgeschritten?





A: Perfekt für Anfänger! Die Zonen sind visuell klar. Die Vorspannung gibt Ihnen die Richtung vor. Das System ist einfach: Vorspannung + Pivot + Zone = Handel.





F: Wie viele Signale pro Tag?





A: 1-3 hochwertige Signale. Wir lehren Qualität vor Quantität. Ein guter Handel ist besser als zehn mittelmäßige.





F: Funktioniert es auf dem Handy?





A: NEIN! Volle Funktionalität auf MT5.





F: Welche Zeitrahmen funktionieren am besten?





A: M5/M15 für den Tageshandel. H1/H4 für den Swing-Handel. Täglich für den Positionshandel.





F: Welche Unterstützung bieten Sie?





A: E-Mail-Support innerhalb von 24 Stunden. Sofortige Unterstützung durch die Community. Hilfe bei der Einrichtung verfügbar.





SCHLUSSBEMERKUNG





Jahrelang haben professionelle Händler ein Geheimnis gehütet: Das wirkliche Geld wird nicht mit der Vorhersage gemacht, WO der Preis steigen wird, sondern mit dem Wissen, WO er NICHT steigen wird.





Angebotszonen sagen Ihnen, wo der Preis NICHT steigen wird.

Die Nachfragezonen sagen Ihnen, wo der Preis NICHT fallen wird.

Der Pivot sagt Ihnen, WO Sie zwischen diesen Zonen handeln sollten.

Der Bias sagt Ihnen, in WELCHE Richtung Sie handeln sollen.





Reversal Power Pro zeigt Ihnen nicht nur die Niveaus. Es zeigt Ihnen das SCHLACHTFELD.





Sie sehen, wo Käufer und Verkäufer positioniert sind.

Sie wissen, wer gewinnt (Daily Bias).

Sie wissen, wo Sie eingreifen müssen (Pivot Zone).

Sie wissen, wann Sie zuschlagen müssen (Grüner Pfeil).





P.S. Denken Sie daran: Die meisten Trader scheitern, weil sie zu viele Informationen und zu wenig Verständnis haben. Reversal Power Pro gibt Ihnen WENIGER Informationen, aber MEHR Verständnis. Das ist der Unterschied zwischen Verwirrung und Klarheit, zwischen Vermutung und Wissen.





P.P.S. Die 30-Tage-Garantie bedeutet, dass Sie buchstäblich nichts riskieren. Wenn die Angebots-/Nachfragezonen Ihre Sicht der Märkte nicht verändern, wenn der Daily Bias Ihre Richtungsentscheidungen nicht verbessert, wenn der Pivot nicht zu Ihrem bevorzugten Handelsniveau wird ... erhalten Sie jeden Cent zurück. Aber das werden sie. Wir haben es schon hunderte Male gesehen.



