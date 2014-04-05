HolyGrail Premium System Indicator

HolyGrail Premium System: Die ultimative Lösung für den Handel mit Angebot und Nachfrage





Entdecken Sie endlich den "unfairen Vorteil", den professionelle Trader seit Jahren nutzen





"Ich bin vom inkonsistenten Raten zum Präzisionshandel mit 83% Genauigkeit übergegangen, als ich anfing, Multi-Timeframe-Bestätigungen mit institutionellen Orderflow-Zonen zu kombinieren"





Hinweis: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Trading-Handbuch und das geheime Trading-Rezept zu erhalten.

SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 ✦-------------------------------------------------------------------✦ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃ ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ ┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ║ ✧･ﾟ: * ✧･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ✧ *:･ﾟ✧ ║ ┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ║ "Der Markt atmet... wir bewegen uns zwischen seinen Pulsen." ║ ┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ║ ░▒▓" Präzision | Rhythmus | Fluss "▓▒░ ║ ┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ✦-------------------------------------------------------------------✦





Dieser Indikator ist ein KISS SYSTEM - Keep it Stupid Simple.

Sobald das Signal kommt, warten Sie auf einen Bruch des MotherBar High/Low - beim vierten oder fünften Candlestick...





SL - MotherBar Hoch/Tief

Bestes TP - Funktioniert in 90% der Fälle: 1:1

Sind Sie müde von:





- Falsche Ausbrüche, die Sie kurz vor der großen Bewegung aussteigen lassen?

- Unentschlossene Märkte, bei denen Sie nicht wissen, wann Sie ein- oder aussteigen sollen?

- Verpassen Sie große Bewegungen, weil Sie die wirklichen Unterstützungen/Widerstände nicht erkennen können?

- Widersprüchliche Indikatoren geben Ihnen in kritischen Momenten gemischte Signale?

- Sie handeln ohne Kontext, folgen nur den Signalen, ohne zu verstehen, WARUM sich der Preis bewegt?





Was wäre, wenn Sie den Markt mit den Augen von institutionellen Händlern sehen könnten?





Wir stellen Ihnen das HolyGrail Premium System vor - der einzige Indikator, der die 3-Schichten Smart Money Analyse mit automatisierter Mustererkennung kombiniert, um Ihnen eine Handelsintelligenz auf institutionellem Niveau zu bieten.





---





Warum HolyGrail sich von jedem anderen Indikator unterscheidet:





DREISCHICHTIGES BESTÄTIGUNGSSYSTEM





Die meisten Indikatoren geben Ihnen EIN Signal. HolyGrail gibt Ihnen DREI BESTÄTIGUNGSSCHICHTEN:





1. LEVEL 1 (Smart Money Dots) - Frühe institutionelle Einstiegspunkte

2. LEVEL 2 (Medium-Term Zones) - Bestätigung von Momentumverschiebungen

3. LEVEL 3 (Major Turning Points) - Hochwahrscheinliche Umkehrzonen





ERKENNUNG VON ANGEBOTS- UND NACHFRAGEZONEN





Sehen Sie EXAKT, wo die großen Akteure ihre Aufträge platzieren:





- Angebotszonen (Rot) - Wo Institutionen VERKAUFEN

- Nachfragezonen (grün) - Wo Institutionen KAUFEN

- Unterstützung/Widerstand - Schlüsselniveaus, die mehrfach gehalten haben

- Orderblöcke - Die eigentlichen Kerzen, bei denen das große Geld eingestiegen ist





AUTOMATISCHER SCANNER & MUSTERERKENNUNG





Während Sie schlafen, arbeitet HolyGrail:





- Multi-Symbol-Scanner - Findet die BESTEN Setups für ALLE Paare

- Mother Bar Detection - erkennt Konsolidierungen vor großen Ausbrüchen

- Konsolidierungswarnungen - Warnt Sie VOR explosiven Bewegungen

- Push-Benachrichtigungen - Erhalten Sie jederzeit und überall Warnungen auf Ihrem Telefon





---





Hier ist, was Sie mit HolyGrail Premium System erhalten:





KERN-FEATURES





- 3-Layer ZigZag System für Multi-Timeframe Bestätigung

- Intelligente Angebots-/Nachfrage-Zonen, die tatsächlich FUNKTIONIEREN

- Order Block Detection - sieht institutionelle Einstiegspunkte

- Automatischer Markt-Scanner - findet Setups 24/7

- Mother Bar Pattern Recognition - Spot Akkumulation/Distribution

- Multi-Timeframe-Analyse in einem Indikator integriert

- Anpassbare Warnungen (Ton, Push, visuell)





ERWEITERTE TOOLS





- Zonenbreitensteuerung - passen Sie die Empfindlichkeit an Ihren Stil an

- Farbanpassung - passend zum Thema Ihrer Handelsplattform

- Auto-Refresh Zones - immer auf dem neuesten Stand der Marktbedingungen

- Scannen mit einem Klick - sofortige Marktanalyse

- Sauberes visuelles Design - kein Durcheinander, nur klare Signale





---





Wie professionelle Trader HolyGrail verwenden:





SCALPING-STRATEGIE (M1-M15)





1. Warten Sie darauf, dass sich der Preis der DEMAND ZONE nähert (Grün)

2. Suchen Sie nach LEVEL 1 Dots, die den Abprall bestätigen

3. Steigen Sie ein, wenn das Mother Bar-Muster erscheint

4. Ziel der nächsten Angebotszone





DAYTRADING-STRATEGIE (M15-H1)





1. Scanner verwenden, um Paare in Konsolidierung zu finden

2. Warten Sie auf den Durchbruch des Mother Bar mit 3-Level-Bestätigung

3. Einsteigen, wenn das gebrochene Niveau erneut getestet wird

4. Fahren Sie zur gegenüberliegenden Angebots-/Nachfragezone





SWING TRADING STRATEGIE (H4-D1)





1. Identifizieren Sie wichtige ORDER BLOCKS auf höheren Zeitskalen

2. Warten Sie auf die Rückkehr des Preises zu diesen Niveaus

3. Einsteigen, wenn alle 3 ZigZag-Ebenen ausgerichtet sind

4. Halten, bis die Hauptzone erreicht ist





---





Echte Ergebnisse, die Trader erzielen:





"Ich habe 7 gewinnbringende Trades in Folge erwischt, als ich gelernt habe, auf die Ausrichtung aller 3 Ebenen zu warten. Die Klarheit ist unglaublich!" - Mark R., Day Trader





"Die Angebots-/Nachfragezonen sind erschreckend genau. Ich verstehe endlich, WARUM der Preis bei bestimmten Niveaus umkehrt." - Sarah L., Swing Trader





"Der Scanner hat ein EUR/USD-Setup gefunden, während ich bei der Arbeit war. Ich habe die Push-Benachrichtigung erhalten, auf meinem Handy eingegeben und 45 Pips gemacht, ohne mir die Charts anzusehen." - James T., Teilzeit-Trader





---





" Aber ich habe schon andere Indikatoren ausprobiert..."





Wir haben es verstanden. Sie wurden schon von "magischen" Indikatoren verbrannt, die in realen Märkten nicht funktionieren.





Hier ist, warum HolyGrail anders ist:





KEIN REPAINTING - Was Sie sehen, ist was Sie bekommen

NO LAG - Echtzeit-Analyse, keine verzögerten Signale

MARKTKONTEXT - Verstehen Sie WARUM, nicht nur WANN Sie handeln

MULTI-TIMEFRAME - Funktioniert auf jedem Zeitrahmen, jedem Paar

TATSÄCHLICHE AUSBILDUNG - Wir bringen Ihnen bei, WIE Sie handeln, nicht nur welche Knöpfe Sie drücken müssen





---





Was ist dieser professionelle Handelsvorteil wert?





Bedenken Sie:





- Ein einziger guter Handel kann Ihnen $500-$1000+ einbringen

- Schlechte Trades werden Sie vermeiden: $200-$500 pro Stück

- Handelsausbildungskurse: $1,000-$5,000

- Persönliche Betreuung: $200+/Stunde

- Die Gewissheit, EXAKT zu wissen, wann man ein- und aussteigen muss: BEISPIELHAFT





Aber Sie werden nicht Tausende bezahlen...





SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT:





HolyGrail Premium System: $297





(Regulärer Preis: $497)





WAS SIE BEKOMMEN:





HolyGrail Premium Indikator (MT5)

Erweiterte Angebot/Nachfrage-Zonen

Automatisierte Scanner & Warnungen

Vollständiges Trading-Handbuch

Video-Schulungskurs

Privater Zugang zur Support-Gruppe

Lebenslange Updates

30-Tage-Geld-zurück-Garantie





---





Unsere eiserne 30-Tage-Garantie





Testen Sie das HolyGrail Premium System 30 Tage lang völlig risikofrei. Wenn Sie keine sofortige Verbesserung in Ihrer Handelsklarheit sehen, wenn Sie nicht anfangen, hochwahrscheinliche Setups zu erkennen, die Sie vorher übersehen haben, oder wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht vollständig zufrieden sind - senden Sie uns einfach eine E-Mail für eine volle Rückerstattung, ohne Fragen zu stellen.





Entweder erhalten Sie den Handelsvorteil, nach dem Sie gesucht haben, oder Sie erhalten Ihr Geld zurück.





---





Häufig gestellte Fragen:





F: Funktioniert es auf allen Zeitrahmen und Paaren?

A:Ja! Vom Scalping (M1) bis zum Swing-Trading (D1) und für alle Forex-Paare, Rohstoffe oder Indizes.





F: Ist es einfach zu installieren?

A:Extrem einfach! Eine Dateikopie, 2-Minuten-Setup, und Sie sind bereit zu handeln.





F: Brauche ich Handelserfahrung?

A: Das System funktioniert für alle Stufen. Anfänger erhalten klare Signale, fortgeschrittene Händler erhalten einen tiefen Marktkontext.





F: Gibt es laufende Kosten?

A:Nein! Die einmalige Zahlung beinhaltet lebenslange Updates und Support.





---





Sind Sie bereit , Ihr Trading zu verändern?





Klicken Sie jetzt auf "In den Warenkorb" und erhalten Sie:





1. HolyGrail Premium Indikator - Ihr institutioneller Handelsvorteil

2. Komplettes Trainingsmaterial - Meistern Sie das System schnell

3. Privater Community-Zugang - Lernen Sie mit anderen erfolgreichen Tradern

4. Lifetime Updates & Support - Immer die neueste Version haben

5. 30-Tage-Geld-zurück-Garantie - Null Risiko zum Ausprobieren





Mühen Sie sich nicht länger mit unvollständigen Tools ab. Holen Sie sich das komplette professionelle Handelssystem, das Ihnen zeigt, WO, WANN und WARUM Sie Trades eingehen.





Auf Ihren Handelserfolg!





[Ihr Name]

Professioneller Trader& Schöpfer des HolyGrail Premium Systems





---





P.S. Denken Sie daran - jeder Tag, den Sie warten, ist ein weiterer Tag verpasster Gelegenheiten, frustrierender falscher Signale und des Zuschauens von der Seitenlinie, während andere Trader profitieren. Das HolyGrail System gibt Ihnen die Klarheit und das Vertrauen, um endlich die Kontrolle über Ihren Handel zu übernehmen. Holen Sie es sich jetzt risikofrei!