Pattern 123 Pro Indicator

Trader verlieren Geld nicht, weil sie keine Charts lesen können, sondern weil sie den RÄUSCH nicht von den ECHTEN CHANCEN trennen können. Sie sehen überall Muster, aber welche davon funktionieren tatsächlich? Welche Signale sind noch gültig, wenn sie sie entdecken?





SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 ✦-------------------------------------------------------------------✦ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃ ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ ┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ║ ✧･ﾟ: * ✧･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ✧ *:･ﾟ✧ ║ ┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ║ "Der Markt atmet... wir bewegen uns zwischen seinen Pulsen." ║ ┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ║ ░▒▓" Präzision | Rhythmus | Fluss "▓▒░ ║ ┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ✦-------------------------------------------------------------------✦)





WIR HABEN DIESES PROBLEM GELÖST.





Wir stellen vor: PATTERN 123 PRO - der weltweit erste VALIDIERTE Indikator für HANDELSSIGNALE, der Ihnen GENAU zeigt, wo Sie einsteigen, wo Sie Ihren Stop-Loss setzen und wo Sie den Gewinn mitnehmen sollten - BEVOR sich der Markt bewegt.





PRO-TIPP: NACH DEM SCAN IMMER DIE "EXPERT TAB" ÜBERPRÜFEN FÜR DETAILS ZU DEN SIGNALEN





WAS UNTERSCHEIDET DIESEN INDIKATOR VON ALLEN ANDEREN?





ANDERE INDIKATOREN:





- Zeigen Muster an, NACHDEM sie sich bereits abgespielt haben

- Überfluten Ihr Diagramm mit 50+ nutzlosen Linien

- Keine klaren Einstiegs-/Ausstiegsregeln

- Keine Validierung, ob der Handel noch gültig ist

- Nur ein Symbol





MUSTER 123 PRO:





- Zeigt NUR Muster an, bei denen der Einstieg noch nicht erfolgt ist

- Echtzeit-Validierung jedes Signals

- Automatische Entry/SL/TP-Levels werden auf dem Chart eingezeichnet

- Multi-Symbol-Scanning über alle Zeitrahmen

- Proximity Filtering - zeigt nur Trades innerhalb Ihres Risikobereichs an





---





SCHLÜSSELFUNKTIONEN , DIE IHR TRADING VERÄNDERN WERDEN





INTELLIGENTE MUSTERÜBERPRÜFUNG





- Zeigt nur AKTIVE Handelsmöglichkeiten

- Filtert automatisch Muster heraus, bei denen der Preis bereits den Einstiegswert erreicht hat

- Berechnet den Abstand vom aktuellen Kurs zum Einstieg

- Konfigurierbarer maximaler Abstand (Sie kontrollieren das Risiko)





KOMPLETTES HANDELSPAKET





- Einstiegskurs - Klare horizontale Linie

- Stop Loss - Automatisch berechnet

- Take Profit - Risiko-Ertrags-Optimierung (1:1,5)

- Visuelle Bestätigung im Chart

- Anzeige des Abstands in Pips





MULTI-SYMBOL-SCANNER





- Scannt ALLE Symbole in Ihrem Market Watch

- Analyse mehrerer Zeitrahmen (M5, M15, H1, H4)

- Schaltfläche "FIND PATTERNS" mit einem Klick

- Live-Fortschrittsanzeige

- Gefundene Muster werden sofort hervorgehoben





PROFESSIONELLES WARNSYSTEM





- Popup-Warnungen mit vollständigen Handelsdetails

- Sound-Benachrichtigungen

- 30-Sekunden-Abklingzeit zur Vermeidung von Ermüdungserscheinungen

- Detaillierte Warnungen beinhalten:

- Symbol & Zeitrahmen

- Einstiegskurs

- Abstand zum Einstieg in Pips

- Stop-Loss

- Gewinnmitnahme

- Risiko-Belohnungs-Verhältnis





ERWEITERTE FILTERUNG





- Filterung der minimalen/maximalen Mustergröße

- Retracement-Prozentsatz-Validierung

- Algorithmen zur Erkennung von Umkehrpunkten

- Konfigurierbare Empfindlichkeit

- Maximale Muster pro Chartgrenze





---





WIE ES FUNKTIONIERT - EINFACHER 3-SCHRITTE-PROZESS





SCHRITT 1: SCAN





Klicken Sie auf die Schaltfläche "FIND PATTERNS" oder lassen Sie den Indikator automatisch laufen. Er scannt alle von Ihnen bevorzugten Symbole und Zeitrahmen.





SCHRITT 2: VALIDIEREN





Der Indikator validiert automatisch jedes Muster:





- Liegt der Einstiegskurs noch vor Ihnen?

- Liegt er innerhalb Ihres maximalen Abstands?

- Sind die Proportionen des Musters korrekt?

- Liegt das Retracement im optimalen Bereich?





SCHRITT 3: HANDELN





Gültige Muster erscheinen auf Ihrem Chart mit:





- GRÜNE Linien für KAUF-Muster

- ROTE Linien für VERKAUFsmuster

- GOLD Einstiegslinie

- ROTE Stop-Loss-Linie

- BLAUE Gewinnmitnahme-Linie

- Etikett für Handelsdetails





---





FÜR WEN IST DAS GEDACHT?





Perfekt für:





- Anfänger, die klare, unmissverständliche Signale wünschen

- Fortgeschrittene Händler, die die Genauigkeit verbessern möchten

- Fortgeschrittene Händler, die Multi-Symbol-Scans wünschen

- Vielbeschäftigte Profis, die schnelle, zuverlässige Setups benötigen

- Diskretionäre Trader, die eine visuelle Bestätigung wünschen

- Algorithmische Händler, die Mustererkennung suchen





Nicht geeignet für:





- Glücksspieler, die schnell reich werden wollen

- Trader, die das Risikomanagement ignorieren

- Diejenigen, die 100% automatisierten Handel wollen

- Menschen, die nicht bereit sind, Regeln zu befolgen





---





TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN





Pattern-Einstellungen:





- Einstellbare Swing-Empfindlichkeit (5+ Bars)

- Filterung der Mustergröße (50-500+ Pips)

- Retracement-Bereich (30-70%)

- Begrenzung der maximalen Muster pro Chart





Anzeige-Optionen:





- Anpassbare Farben für alle Elemente

- Einstellbare Linienbreiten

- Beschriftungen ein/aus schalten

- Ein-/Ausblenden von Entry/SL/TP-Linien





Scanning-Fähigkeiten:





- Scannen aller Market Watch Symbole

- Wählbare Zeitrahmen

- Einstellbare Verlaufsbalken

- Fortschrittsverfolgung in Echtzeit





Warnsystem:





- Konfigurierbare Popup-Warnungen

- Benutzerdefinierte Tonwarnungen

- Intelligentes Abklingsystem

- Umfassende Warndetails





---





RÜCKGEPRÜFTE LEISTUNG





(Hinweis: Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse)





Beispielergebnisse für die wichtigsten Paare:





- Genauigkeitsrate: 65-75% bei validierten Signalen

- Durchschnittliches Risiko-Ertrags-Verhältnis: mindestens 1:1,5

- Signalhäufigkeit: 3-8 hochwertige Signale täglich über alle Majors

- Filter-Rate: Eliminiert 80% der falschen Muster





---





WAS IST DER WAHRE WERT?





Bedenken Sie dies: Wie viel ist ein vermiedener Verlusthandel für Sie wert? $100? $500? $1000?





Pattern 123 Pro hilft Ihnen, schlechte Trades zu vermeiden und nur Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu nehmen.





Traditionelle Herangehensweise:





- Stundenlange manuelle Chartanalyse

- Verpasste Gelegenheiten bei anderen Symbolen

- Emotionale Entscheidungsfindung

- Inkonsequentes Risikomanagement





Mit Pattern 123 Pro:





- Sekunden zum Scannen des gesamten Marktes

- Automatisierte Musterüberprüfung

- Visuelle Handelsbestätigung

- Konsistente Risikoparameter





---





BONUSFUNKTIONEN INKLUSIVE





KOSTENLOSE UPDATES:





- Regelmäßige Algorithmus-Verbesserungen

- Hinzufügen neuer Funktionen

- Fehlerbehebungen und Optimierungen





VORRANGIGE UNTERSTÜTZUNG:





- Direkter Entwickler-Support

- Schnelle Reaktionszeit

- Inklusive Handelsanleitung





LEHRMATERIAL:





- Umfassendes Benutzerhandbuch

- Video-Tutorial-Reihe

- Leitfaden für Handelsstrategien nach Mustern

- Vorlagen für das Risikomanagement





---





WICHTIGER HAFTUNGSAUSSCHLUSS





KEIN INDIKATOR IST DER HEILIGE GRAL. Pattern 123 Pro bietet Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit, die auf klassischen Mustern der technischen Analyse basieren. Sie sind verantwortlich für:





- Angemessenes Risikomanagement

- Persönliche Handelsentscheidungen

- Kontoverwaltung

- Emotionale Kontrolle





Dies ist ein Hilfsmittel, kein Ersatz für Handelsausbildung und Disziplin.





-WAS SIE BEKOMMEN:





- Pattern 123 Pro Indikator (MT5)

- Vollständiges Benutzerhandbuch

- Video-Tutorial-Reihe

- Pattern Trading Strategie Leitfaden

- 6 Monate lang kostenlose Updates

- Vorrangiger E-Mail-Support

- 30-Tage-Geld-zurück-Garantie













HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN





F: Funktioniert dies auf MT5?

A: Ja, es wurde speziell für MetaTrader 5 entwickelt.





F: Ist es einfach zu installieren?

A:Extrem einfach! Nur eine Dateikopie, Installation in 30 Sekunden.





F: Kann ich es auf mehreren Computern verwenden?

A:Ja, eine Lizenz für Ihren persönlichen Gebrauch auf bis zu 3 Geräten.





F: Gibt es eine mobile Version?

A: Derzeit nur für den Desktop, um die volle Funktionalität zu erhalten.





F: Liefern Sie Handelssignale?

A:Nein, wir stellen das Tool zur Verfügung, das die Signale ERZEUGT. Sie treffen die Handelsentscheidungen.





---





---





---





----





---





© 2024 Pattern 123 Pro. Alle Rechte vorbehalten. Dies ist ein Werkzeug zur technischen Analyse. Der Handel birgt das Risiko von Verlusten. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Ergebnisse werden nicht garantiert. Individuelle Ergebnisse können je nach Marktbedingungen, Handelsstil und Risikomanagement variieren.