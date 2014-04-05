Professional PinBar Reversal Scanner MT5

PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5

ENTSCHLÜSSELN SIE DAS GEHEIMNIS DES INSTITUTIONELLEN HANDELS OHNE DAS BUDGET EINES HEDGEFONDS

Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es einen Weg gibt, Umkehrungen zu erkennen, BEVOR sie passieren?

Professionelle Trader wissen das: Mit Pin-Bars auf wichtigen Niveaus lässt sich ein Vermögen machen. Die Institutionen nutzen sie. Das kluge Geld folgt ihnen. Und jetzt können auch Sie sie mit chirurgischer Präzision handeln.

DAS PROBLEM DES HEUTIGEN HANDELS:

Die meisten Retail-Trader sind:

- Sie jagen den Preisen hinterher, anstatt sie vorherzusagen.
- verpassen wichtige Umkehrzonen, weil sie von den Charts überwältigt sind
- Sie steigen zu spät in den Handel ein und zu früh aus dem Handel aus
- Geld verlieren, wenn sie versuchen zu erraten, wo Unterstützung und Widerstand wirklich liegen

---

EINFÜHRUNG : PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5

Das weltweit erste vollständige Pin-Bar-Handelssystem, das Ihnen die schwere Arbeit abnimmt

WAS UNTERSCHEIDET DIESEN INDIKATOR VON ALLEN ANDEREN?

DREISTUFIGES BESTÄTIGUNGSSYSTEM:

1. Intelligente Pin Bar Erkennung - Findet nur qualitativ hochwertige Pin Bars auf signifikanten Levels
2. Supply/Demand Zone Mapping - Zeigt Ihnen EXAKT, wo Institutionen Aufträge platzieren
3. Daily Bias Integration - Sagt Ihnen, ob heute ein KAUF- oder VERKAUFS-Tag ist, bevor Sie überhaupt einen Handel platzieren

FUNKTIONEN , DIE IHREN HANDEL REVOLUTIONIEREN WERDEN:

DER SCANNER, DER NIEMALS SCHLÄFT

- Multi-Timeframe-Analyse: M5 bis H4 - erkennt Chancen, die Sie normalerweise verpassen würden
- Multi-Währungs-Scanning: Überwacht bis zu 50 Paare gleichzeitig
- Qualitäts-Scoring: Bewertet Signale mit 1-100%, damit Sie nur die BESTEN Trades eingehen
- Dashboard in Echtzeit: Alle Signale werden in einer übersichtlichen, organisierten Oberfläche angezeigt

ANGEBOT & NACHFRAGE ZONEN TECHNOLOGIE

- Automatische Zonen-Erkennung: Findet automatisch institutionelle Orderblöcke
- Intelligente Zonenbeschriftung: Klare SUPPLY/DEMAND-Beschriftungen direkt auf Ihrem Chart
- Analyse der Zonenstärke: Erkennt, welche Zonen am stärksten zum Einstieg geeignet sind
- H1-Orderblock-Anzeige: Sehen Sie, wo sich der 1-Stunden-Zeitrahmen aufbaut

INTEGRATION DER TÄGLICHEN VORSPANNUNG

- Multi-Indikator-Analyse: EMA, RSI, MACD, ADX, Volumen, Pivot-Punkte
- Klare Bias-Anzeige: "TODAY: NUR KAUFEN" oder "NUR HEUTE: NUR VERKAUFEN" am oberen Rand Ihres Charts
- Kein Rätselraten mehr: Hören Sie auf, den täglichen Trend zu bekämpfen
- Professionelle Qualität: Verwendet die gleichen Indikatoren, die auch die Institutionen überwachen

PRÄZISION BEIM EINSTIEG UND AUSSTIEG

- Perfekte Einstiegspunkte: Einstieg bei der NÄCHSTEN Kerze nach Bestätigung des Pin Bar
- Intelligente Stop-Losses: Platziert an logischen Pin-Bar-Extremen
- ATR-basierte Take Profits: TP1 bei 2ATR, TP2 bei 4ATR für optimales Risiko:Ertrag
- Visuelles Handels-Setup: Alle Levels sind klar auf Ihrem Chart markiert

---

WIE PROFI-HÄNDLER DIES NUTZEN:

DIE "PIN BAR POWER" METHODE:

SCHRITT 1: TÄGLICHER BIAS-CHECK
Schauen Sie sich den oberen Rand Ihres Charts an: Ist gerade KAUFEN oder VERKAUFEN angesagt? Handeln Sie nur in dieser Richtung.

SCHRITT 2: IDENTIFIZIERUNG VON ZONEN
Achten Sie auf Nadelbalken, die sich an deutlich gekennzeichneten SUPPLY- oder DEMAND-Zonen bilden.

SCHRITT 3: QUALITÄTSFILTER
Nehmen Sie nur Signale mit einer Qualitätsbewertung von über 70% vom Scanner.

SCHRITT 4: EINSTIEGSGENAUIGKEIT
Steigen Sie am markierten Einstiegspunkt ein, nachdem der Pin Bar bestätigt wurde.

SCHRITT 5: RISIKOMANAGEMENT
SL am äußersten Pin Bar, TP1 bei 2ATR, TP2 bei 4ATR.

---

WAS DIES FÜR IHREN HANDEL BEDEUTET:

Stop Second-Guessing: Der Scanner sagt Ihnen EXAKT, wo Sie suchen müssen
Eliminieren Sie Overtrading: Nur hochwertige Setups kommen durch
Beherrschen Sie Risiko:Ertrag: Konstante 1:2 bis 1:4 Verhältnisse bei jedem Handel
Sparen Sie täglich Stunden: Kein manuelles Scannen von Charts mehr
Handeln Sie mit Zuversicht: Dreifach bestätigte Signale bedeuten höhere Wahrscheinlichkeit
Verstehen Sie die Marktstruktur: Sehen Sie das "Warum" hinter jeder Bewegung

---

FÜR WEN DIES GEDACHT IST:

Swing Trader, die nach Umkehrsignalen mit hoher Wahrscheinlichkeit suchen
Day Trader, die schnelle, klare Signale während der Sitzungen benötigen
Vielbeschäftigte Berufstätige, die nicht den ganzen Tag auf Charts starren können
Anfänger , die einen strukturierten Ansatz für den Handel suchen
Erfahrene Trader, die einen Vorteil in ihrer Analyse suchen
Jeder, der die Nase voll hat von Indikatoren, die sich wiederholen oder falsche Signale geben

---

TECHNISCHE DATEN:

- Plattform: Nur MetaTrader 5 (modern, schneller, zuverlässiger)
- Zeitrahmen: Optimiert für M5, M15, M30, H1, H4
- Währungspaare: Alle Haupt- und Nebenwährungspaare werden unterstützt
- Anpassungen: Vollständig anpassbare Parameter für Ihren Handelsstil
- Ressourcenschonend: Intelligentes Scannen zur Minimierung der CPU-Auslastung
- Visuelle Gestaltung: Saubere, professionelle Charts ohne Unordnung

---

WAS SIE BEKOMMEN:

PAKET ENTHÄLT:

1. Pin Bar Power Reversal Scanner MT5 (Hauptindikator)
2. Vollständige Installationsanleitung (Schritt-für-Schritt-Einrichtung)
3. Trading Strategy PDF (Die exakte Methode, die professionelle Trader verwenden)
4. Video-Tutorial-Serie (Wie Sie jede Funktion optimal nutzen können)
5. Prioritäts-Support (Direkter Zugang zu unserem Handelsteam)
6. Kostenlose Updates (Alle zukünftigen Erweiterungen inklusive)

---

WAS DIES NICHT IST:

KEINE "Wunderwaffe" - Sie brauchen immer noch ein gutes Risikomanagement
KEIN vollautomatischer EA - Sie treffen die endgültigen Handelsentscheidungen
NICHT für Glücksspieler - Dies ist für ernsthafte, disziplinierte Trader
NICHT für MT4-Benutzer - Erfordert die erweiterten Möglichkeiten von MT5

---

WAS TRADER SAGEN:

"Ich habe 28 Paare über 5 Zeitrahmen manuell gescannt... jetzt erledigt der Scanner das in Sekunden. Ein echter Wendepunkt." - James R., Professioneller Trader

"Allein die Funktion der täglichen Vorspannung hat meine Gewinnrate erhöht. Ich muss nicht mehr gegen den Haupttrend handeln." - Sarah L., Swing Trader

"Endlich ein Indikator, der die Angebots-/Nachfragezonen richtig anzeigt. Die Bezeichnungen sind klar und genau." - Michael T., Fondsmanager

"Das Qualitätsscoring ist brillant. Ich nehme nur 80 %+ Signale und meine Konsistenz ist in die Höhe geschnellt." - David K., Day Trader

---

WIE MAN ANFÄNGT:

1. KLICKEN Sie auf den Kauf-Link unten
2. DOWNLOADen Sie Ihr Paket sofort
3. INSTALLIEREN in weniger als 3 Minuten
4. Schauen Sie sich die Anleitungsvideos an
5. STARTEN Sie den Handel mit institutioneller Präzision

---

UNTERSTÜTZUNG & GEMEINSCHAFT:

- 24/7 technischer Support
- Private Telegram-Gruppe für Besitzer
- Wöchentliche Handelseinblicke
- Regelmäßige Strategie-Updates
- Direkter Zugang zum Entwicklungsteam

---

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:

F: Funktioniert es bei allen Währungspaaren?
A: Ja, optimiert für alle Haupt- und Nebenwährungspaare.

F: Wie viele Charts muss ich öffnen?
A: Nur einen! Der Scanner überwacht alle Paare von Ihrem Hauptchart aus.

F: Gibt es eine MT4-Version?
A: Nein, nur MT5. MT5 ist schneller, stabiler und hat bessere technische Möglichkeiten.

F: Funktioniert es auf VPS?
A: Ja, perfekt optimiert für virtuelle private Server.

F: Wie oft wird es aktualisiert?
A: Regelmäßige Updates basierend auf Händler-Feedback und Marktveränderungen.
Setup-Aufruf (Perfekte Charts erstellen)

---

ABSCHLIESSENDES WORT:

Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator. Es handelt sich um ein komplettes Handelssystem, das auf dem mächtigsten Preisaktionsmuster basiert, das es gibt.

Die Institutionen verwenden seit Jahrzehnten Pinbars an Angebots-/Nachfragezonen. Jetzt gibt es die Technologie, um dies automatisch, für alle Paare und in Echtzeit zu tun.

Die Frage ist nicht, ob Pin Bars funktionieren.
Die Frage ist: Sind Sie bereit, mit ihnen zu handeln wie die Profis?

---

[ KLICKEN SIE HIER, UM IHREN HANDEL JETZT ZU VERÄNDERN]

Preis steigt auf $297 nach den nächsten 100 Verkäufen

---

Risiko-Warnung: Der Handel birgt Risiken. Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieses Produkt ist für Bildungszwecke gedacht und sollte nicht als Finanzberatung angesehen werden. Praktizieren Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.

Pin Bar Power Reversal Scanner MT5
Professionelle Handelswerkzeuge für disziplinierte Trader

WhatsApp: +2347025032078

---

P.S. Der Markt wartet nicht. Während Sie zögern, bilden sich gerade Pin-Bars auf wichtigen Niveaus. Der Scanner läuft und findet Gelegenheiten. Die Frage ist nur: Werden Sie dabei sein, um sie zu nutzen?

