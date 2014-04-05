HolyGrail MotherBar Indicator

Der Heilige Gral MotherBar-Indikator: Ihr ultimativer Weg zu konsistenten Handelsgewinnen





Das Problem mit jedem anderen Indikator, den Sie ausprobiert haben





Lassen Sie mich raten - Sie haben unzählige Stunden und Hunderte (vielleicht Tausende) von Dollar für Indikatoren ausgegeben, die alles versprechen, aber nur mittelmäßige Ergebnisse liefern. Sie haben es versucht:





- Nachlaufende Indikatoren, die Ihnen sagen, was bereits geschehen ist

- Überoptimierte Systeme, die in Backtests funktionieren, aber im Live-Markt versagen

- Komplexe Setups mit mehr als 20 verwirrenden Linien in Ihrem Chart

- "Geheimformeln", die so lange funktionieren, bis sie es nicht mehr tun





Profi-Tipps:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Break des Mother Bar beim vierten oder fünften Candlestick oder Bar erfolgt

2. Wenn der Bruch in die Richtung des vorherrschenden Trends geht, nehmen Sie einen 1:1,5 -2 RR-Handel vor.

3. Wenn der Bruch gegen den vorherrschenden Trend verläuft, nehmen Sie einen 1:1-Handel vor.

4. Denken Sie daran, dass der Stoploss 1 Pips über/unter dem MotherBar High/Low liegt.









Die Wahrheit ist, dass die meisten Indikatoren eher darauf ausgelegt sind, beeindruckend auszusehen, als profitabel zu sein. Sie wurden entwickelt, um zu verkaufen, nicht um zu gewinnen.





Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es ein Muster gibt - eine einfache, zuverlässige, bewährte Formation - die professionelle Händler seit Jahrzehnten verwenden? Ein Muster, das so mächtig ist, dass Sie sich fragen werden, wie Sie jemals ohne dieses Muster gehandelt haben, wenn Sie es erst einmal beherrschen?





Wir stellen vor: Der Heilige Gral MotherBar-Indikator





Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator. Dies ist Ihr Handels-GPS, das Sie zu hochwahrscheinlichen Setups führt und dabei das Risikomanagement in den Vordergrund stellt.





Was macht das MotherBar-Muster so mächtig?





Das MotherBar-Muster steht für die Marktkonsolidierung in ihrer schönsten Form. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Die Kompression vor der Explosion. Wenn sich der Kurs innerhalb eines MotherBar-Musters konsolidiert, baut er Energie für die nächste bedeutende Bewegung auf.





Das passiert folgendermaßen:





1. Mother Bar bildet sich - Eine große Kerze, die einen klaren Bereich festlegt

2. Es folgen zwei innere Balken - Der Preis konsolidiert sich und zeigt Unentschlossenheit

3. Es kommt zum Ausbruch - Der Markt entscheidet sich für eine Richtung mit explosivem Schwung





Dieses Muster funktioniert, weil es in der Marktpsychologie verwurzelt ist:





- Der Hauptbalken zeigt das anfängliche starke Momentum

- Die inneren Balken stehen für die Unentschlossenheit des Händlers und die Konsolidierung

- Der Ausbruch steht für Auflösung und neues Momentum





Wie man den Holy Grail MotherBar profitabel handelt





Das genaue Setup (Schritt für Schritt):





Schritt 1: Identifizierung des Musters





- Warten Sie, bis der MotherBar-Indikator das Muster erkannt hat

- Achten Sie auf das grüne Rechteck und die Bezeichnung "MOTHER BAR".

- Vergewissern Sie sich, dass die beiden nachfolgenden Kerzen vollständig innerhalb des MotherBar-Bereichs liegen.





Schritt 2: Einstiegsstrategie





- NICHT einsteigen, wenn das Muster zum ersten Mal erscheint

- WARTEN Sie auf den Ausbruch aus dem Mother Bar-Bereich

- BESTÄTIGEN Sie den Ausbruch mit einem Schlusskurs über/unter dem Hoch/Tief des Hauptbalkens





Schritt 3: Risikomanagement (Der wahre Heilige Gral)





- Stop Loss: Auf der gegenüberliegenden Seite des Mother Bar platzieren

- Für LONG-Geschäfte: SL unter dem Mother Bar-Tief

- Für SHORT-Geschäfte: SL über dem Hoch des Mother Bar

- Gewinn mitnehmen: Setzen Sie das Doppelte Ihres Risikos ein (Risiko:Gewinn = 1:2)





Schritt 4: Handelsmanagement





- Erreichen Sie den Break-Even, wenn der Preis 1x Ihr Risiko erreicht.

- Erwägen Sie die Mitnahme von Teilgewinnen bei 1,5-fachem Risiko

- Lassen Sie Läufer bis zum 2-fachen Risiko gehen oder verwenden Sie Trailing-Stops





Reales Beispiel:





```

Mutter-Bar-Bereich: 1.1050 - 1.1080

Ausbruch über: 1.1080

Einstieg: 1.1082

Stop Loss: 1.1048 (32 Pips Risiko)

Gewinnmitnahme: 1,1146 (64 Pips Gewinn)

Risiko:Belohnung = 1:2

```





Warum dieser Indikator sich von allen anderen abhebt





1. Eingebauter Gedulds-Mechanismus





Die meisten Indikatoren schreien bei jeder kleinen Schwankung "TRADE NOW!". Der Holy Grail MotherBar zwingt Sie dazu, auf die wahrscheinlichsten Setups zu warten. Der Scanner findet Gelegenheiten, aber die Ausbruchsbestätigung verhindert einen vorzeitigen Einstieg.





2. Automatische Risikoberechnung





Der MotherBar definiert natürlich Ihre Risikoparameter. Das Hoch und das Tief werden zu Ihren automatischen Stop-Loss-Niveaus. Sie müssen nicht mehr raten, wo Sie Ihre Stopps setzen sollen!





3. Multi-Timeframe-Fähigkeit





Handeln Sie das Muster auf:





- M15 für den Tageshandel

- H1 für den Swing-Handel

- H4/D1 für den Positionshandel

Für alle Zeitrahmen gelten die gleichen Regeln.





4. Drei-Ebenen-Bestätigungssystem





1. Pattern Detection - Findet die MotherBar-Formation

2. Ausbruchsbestätigung - Wartet darauf, dass der Preis den Bereich durchbricht

3. ZigZag-Ausrichtung - Verwendet das eingebaute ZigZag zur Bestätigung der Trendrichtung





5. Vollständige Selbstkontrolle





Keine externen Abhängigkeiten, keine komplizierten Installationen, keine laufenden Gebühren. Ein Indikator macht alles.





Fortgeschrittene Trading-Strategien





Strategie 1: Der konservative Trader





- Handeln Sie MotherBar-Muster nur in Richtung des übergeordneten Zeitrahmens

- Warten Sie auf einen erneuten Test des Ausbruchsniveaus, bevor Sie einsteigen

- Verwenden Sie ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:3 anstelle von 1:2





Strategie 2: Der Aggressive Trader





- Handeln Sie jedes gültige MotherBar-Muster unabhängig vom Trend

- Steigen Sie bei der Ausbruchskerze ein (warten Sie nicht auf den Schlusskurs)

- Skalieren Sie Positionen mit mehreren Einstiegen





Strategie 3: Der Scanner Trader





- Verwenden Sie die Funktion "SCAN ALL", um Setups für alle Paare zu finden.

- Konzentrieren Sie sich auf die stärksten Muster mit den saubersten Ausbrüchen

- Diversifizieren Sie über 3-5 Währungspaare





Risikomanagement : Ihr unlauterer Vorteil





Das integrierte Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 bedeutet, dass Sie nur in 34 % der Fälle richtig liegen müssen, um profitabel zu sein. Die meisten Händler müssen zu mehr als 60% richtig liegen, um ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erzielen.





Mit The Holy Grail MotherBar:





- Gewinnen Sie 3 Trades: +6R

- Verlieren Sie 6 Trades: -6R

- Netto: BREAK EVEN bei 33% Gewinnrate

- Gewinnen Sie 4 Trades: +8R

- Verliere 6 Trades: -6R

- Netto: +2R Gewinn bei 40% Gewinnrate





Echte Ergebnisse von echten Tradern





"Ich benutze dieses System seit 3 Monaten und es hat mein Trading verändert. Die Klarheit der Setups und das eingebaute Risikomanagement haben den Handel für mich endlich zum Klick gemacht." - Mark R., Forex-Händler





"Die Scanner-Funktion erspart mir stundenlange Chartanalysen. Ich klicke einfach auf den Button und er zeigt mir, wo die Chancen für alle Paare meiner Watchlist liegen." - Sarah L., Swing Trader





"Was ich am meisten liebe, ist die Disziplin, die es erzwingt. Kein emotionales Handeln mehr. Entweder ich bekomme das Setup oder ich handle nicht. Ganz einfach." - James T., Day Trader





Für wen dieser Indikator geeignet ist





Perfekt für:





- Trader, die der Indikatorenflut überdrüssig sind

- Diejenigen, die die Bedeutung des Risikomanagements verstehen

- Disziplinierte Trader, die auf A+ Setups warten können

- Anfänger, die ein klares, regelbasiertes System wünschen

- Profis, die ihr Arsenal um ein weiteres Tool erweitern möchten





Nicht geeignet für:





- Trader, die schnell reich werden wollen

- Diejenigen, die keine einfachen Regeln befolgen können

- Personen, die 20 Mal am Tag handeln wollen

- Händler, die die Grundlagen des Risikomanagements nicht verstehen





Was ist Ihre Handelszukunft wert?





Bedenken Sie dies:





- Wie viel haben Sie für eine Trading-Ausbildung ausgegeben, die nicht funktioniert hat?

- Wie viel haben Sie durch schlechtes Risikomanagement verloren?

- Wie viel Zeit haben Sie mit der Analyse von Charts verschwendet?

- Wie viel ist Ihnen Ihre finanzielle Freiheit wert?





Der Holy Grail MotherBar Indicator ist nicht nur ein weiterer Kauf - er ist eine Investition in Ihre Trading-Zukunft. Es ist das System, das endlich die Lücke zwischen Analyse und Ausführung schließt.





Fangen Sie noch heute an





Das Schöne an diesem System ist seine Einfachheit. Sie müssen kein Experte für technische Analysen sein. Sie müssen keine Stunden mit der Analyse von Charts verbringen. Sie müssen nur die Regeln befolgen.





Ihr Weg zu beständiger Profitabilität beginnt mit drei einfachen Schritten:





1. Laden Sie den Indikator auf Ihren bevorzugten Zeitrahmen

2. Warten Sie auf die Bestätigung des Musters und des Ausbruchs

3. Führen Sie den Handel mit angemessenem Risikomanagement aus.





Der Scanner übernimmt die harte Arbeit, Chancen zu finden. Die klaren Regeln sagen Ihnen genau, wann Sie einsteigen, wo Sie Ihren Stopp setzen und wo Sie den Gewinn mitnehmen.





