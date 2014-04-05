OMEGA ONE SPIKE DETECTOR: Fangen Sie jede explosive Bewegung/Spikes mit chirurgischer Präzision ab





"Früher habe ich Spikes vorbeifliegen sehen - jetzt fange ich sie konsequent mit institutionellen Orderlevels ab"





Sie beobachten den 500-Punkte-Spike und profitieren nicht?

ZU SPÄT eingestiegen , nachdem die große Bewegung bereits stattgefunden hat?

Kurz vor der Explosion AUSGESTOPPT werden ?





Was wäre, wenn Sie Spikes sehen könnten, BEVOR sie passieren - und genau wissen, wo Sie einsteigen sollten?





Wir stellen Ihnen Omega One Spike Detector vor - das einzige Tool, das Spike-Warnungen in Echtzeit mit institutionellen Order-Levels für maximale Gewinnmitnahme kombiniert





PROFI-TIPPS/RATSCHLÄGE: NUR BEI CRASH-INDEX VERKAUFEN, NUR BEI BOOM-INDEX KAUFEN DIESER INDIKATOR FUNKTIONIERT/WURDE AM BESTEN BEI CRASH 500 UND 1000 GETESTET

DIE REVOLUTION DER SPIKE-ERKENNUNG:





SPIKE-ERKENNUNG + ORDERBLÖCKE = UNFAIRER VORTEIL





GEWÖHNLICHE TRADER:

Spike sehen → Preis jagen → spät einsteigen → ausgestoppt werden





OMEGA-ONE-HÄNDLER:

Sehen, dass sich ein Orderblock bildet → Warten auf Spike-Signal → Frühzeitig einsteigen → Die gesamte Bewegung mitmachen

Letzte Woche am Boom 1000:





- 3:15 PM - M5 Bullish Order Block entdeckt bei 14,850

- 3:22 PM - Omega One SPIKE BUY Alarm wird ausgelöst

- 3:23 PM - Preis explodiert +400 Punkte

- Omega One-Händler stiegen bei 14.855 ein → Ausstieg bei 15.250

- Andere Händler stiegen bei 14.950 ein → verpassten 60% der Bewegung





WIE OMEGA ONE DEN SPIKE-HANDEL VERÄNDERT:





BEFORE:





- Sie sehen, dass sich der Preis schnell bewegt

- Man gerät in Panik und läuft hinterher

- Sie steigen zum schlechtest möglichen Preis ein

- Kleiner Gewinn (wenn Sie Glück haben) oder Stop-Loss erreicht





MIT OMEGA ONE:





1. M1 Order Block identifiziert präzise Einstiegszone

2. Spike Detection alarmiert Sie, wenn die Bewegung beginnt

3. Supply Zone zeigt Ihnen, wo Sie Gewinne mitnehmen können

4. Sie steigen FRÜH ein, steigen SMART aus und nehmen MAXIMALE Gewinne mit





Reales Beispiel von gestern:





CRASH 500 FALLEN:

- 14.30 UHR: Versorgungszone bei 8.450-8.500 identifiziert

- 14.42 UHR: M1 Bearish Order Block bildet sich bei 8.480

- 14.45 UHR: SPIKE SELL Alarm wird ausgelöst

- 14.46 UHR: Preis bricht auf 8.150 Punkte ein

- PROFIT: 330 Punkte erbeutet

DAS 3-TEILIGE SPIKE-HANDELSSYSTEM:





1. SPIKE-ERKENNUNGSMODUL





- Kauf-/Verkaufswarnungen in Echtzeit, wenn Bewegungen beginnen

- Kein Repainting - Signale bleiben fixiert

- Bestätigung mehrerer Zeitrahmen

- Akustische und visuelle Warnungen, damit Sie keine Bewegung verpassen





2. PRÄZISION DER ORDERBLÖCKE





- M1-Orderblöcke für exakte Einstiegskurse

- M5-Orderblöcke für die Trendrichtung

- Bullish/Bearish-Erkennung

- Distanzbasierte Priorisierung - zeigt immer die nächstgelegenen Levels





3. GEWINNMITNAHMEN IN DER VERSORGUNGSZONE





- Wissen, wo man aussteigen muss, bevor man einsteigt

- Stärkebasierte Zonen (S-2, S-3, S-4+)

- Klare visuelle Grenzen für Gewinnziele

- Institutionelle Verkaufsniveaus, wo Spikes umkehren





WARUM DIESE KOMBINATION VERHEEREND EFFEKTIV IST:





Das Dilemma des Spike-Händlers ist gelöst:





Problem Omega One Lösung

"Wo soll ich einsteigen?" M1 Orderblöcke geben exakte Einstiegszonen vor

"Wann einsteigen?" Spike-Warnungen werden bei Beginn der Bewegung ausgelöst

"Wo soll ich aussteigen?" Supply Zones zeigen optimale Gewinnziele (für Boom-Index) - Lower Band für Crash-Index

"Wie verwalte ich das Risiko?" Orderblöcke bieten natürliche Stop-Loss-Niveaus





Tatsächliche Handelssequenz:





SPIKE-KAUFSZENARIO:

1. M1 Bullish Order Block bei 12.150 (Ihre Einstiegszone)

2. Omega One BUY SPIKE Alarm wird ausgelöst

3. Sie steigen bei 12.155 mit einem Stop bei 12.130 ein.

4. Der Preis steigt in die Versorgungszone bei 12.450

5. Sie nehmen den Gewinn mit: 295 Punkte riskiert 25 = 11,8R Gewinn

GEWINNMULTIPLIKATOR-EFFEKT :





Ohne Omega One:





- Fangen Sie 40-50% der Spike-Bewegungen

- Schlechte Einstiegskurse reduzieren Gewinne

- Unsichere Ausstiegspunkte lassen Geld auf dem Tisch liegen

- Durchschnittlicher Gewinn: 120 Punkte pro Spike





Mit Omega One:





- Fangen Sie 80-90% der Spike-Bewegungen

- Präzise Einstiege maximieren das Gewinnpotenzial

- Ausstiege aus der Supply Zone erfassen alle Bewegungen

- Durchschnittlicher Gewinn: 280 Punkte pro Spike





Das sind 133% mehr Gewinn pro Trade!





WAS SIE BEKOMMEN:





Das komplette Spike Trading Paket:





- Omega One Spike-Detektor (MT5)

- Echtzeit-Buy/Sell-Spike-Alarme

- M1/M5 Auftragsblock-Scanner

- Supply Zone Profit Target Finder

- Multi-Timeframe Dashboard









SOFORTIGE ERGEBNISSE, DIE SIE SEHEN WERDEN:





Tag 1:





- Identifizieren Sie Ihre ersten Orderblöcke und Supply Zones

- Erhalten Sie echte Spike-Warnungen, sobald Bewegungen stattfinden

- Verstehen Sie das "Warum" hinter jedem Spike





Woche 1:





- Fangen Sie 3-5 hochwertige Spike-Setups

- Verbessern Sie die Einstiegspräzision drastisch

- Beginnen Sie mit Gewinnmitnahmen bei optimalen Kursen





Monat 1:





- Konsistentes Einfangen von Spikes wird zur Routine

- Das Risiko-Ertrags-Verhältnis verbessert sich erheblich

- Das Vertrauen in den Handel erreicht ein neues Niveau





SONDERANGEBOT :













ECHTE TRADER-SPIKE-ERGEBNISSE:





"Ich habe 7 aufeinanderfolgende Boom-1000-Spikes mit den Orderblock-Einträgen gefangen. Die Präzision ist wahnsinnig - ich steige genau am Startpunkt ein, anstatt zu jagen." - James R., Day Trader





"Die Supply Zones haben mich davor bewahrt, Gewinne wieder abzugeben. Früher sah ich zu, wie Spikes umkehrten und meine Gewinne mitnahmen - jetzt steige ich genau an den Zonen aus." - Maria K., Scalper





"Endlich ein Indikator, der mir nicht nur sagt, dass ein Spike stattgefunden hat - er sagt mir auch, WO ich einsteigen soll und WO er wahrscheinlich enden wird. Ein echter Wendepunkt." - Tom B., Prop Firm Trader





UNSERE RISIKOFREIE SPIKE-GARANTIE:





Benutzen Sie Omega One 30 Tage lang - verändern Sie Ihren Spike-Handel ODER erhalten Sie jeden Penny zurück





Wenn Sie es nicht tun:





- Fangen Sie mehr Spikes als je zuvor

- Steigen Sie mit besserer Präzision ein

- Mit größeren Gewinnen aussteigen

- Mit mehr Selbstvertrauen handeln





Wir erstatten Ihnen Ihr Geld sofort zurück. Keine Fragen, kein Ärger.





SIND SIE BEREIT , DEN SPIKE-HANDEL ZU MEISTERN?





Hier ist, was sich heute ändert:





1. Keine Jagd mehr nach Spikes - Sie werden auf sie warten

2. Keine unsicheren Eingaben mehr - Orderblöcke liefern exakte Preise

3. Keine entgangenen Gewinne mehr - Supply Zones zeigen optimale Ausstiege

4. Kein Rätselraten mehr - Alerts sagen Ihnen genau, wann die Bewegungen beginnen





Der durchschnittliche Boom & Crash Trader erwischt 2-3 gute Spikes pro Tag. Mit Omega One werden Sie 5-7 erwischen. Rechnen Sie sich Ihr Gewinnpotenzial aus.









DENKEN SIE IMMER NOCH ?





"Ich war skeptisch, bis ich die Kombination aus Orderblock und Spike Alert sah. Jetzt verstehe ich, warum es so gut funktioniert - es erkennt nicht nur Spikes, sondern gibt Ihnen den gesamten Handelsplan." - Schöpfer





Fragen Sie sich selbst:





- Wie viele Spikes haben Sie diese Woche beobachtet, aber nicht davon profitiert?

- Wie viel Geld haben Sie bei der letzten großen Bewegung durch schlechte Einstiege verloren?

- Was würden beständige Spike-Gewinne für Ihr Handelskonto bedeuten?





Omega One macht sich in einer Handelssitzung bezahlt. Der Rest ist reiner Gewinn.





Das macht Omega One zum unverzichtbaren Werkzeug für alle, die konsequent von Boom- und Crash-Spikes profitieren wollen, statt nur zuzusehen, wie sie passieren!