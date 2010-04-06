Perfect Day Scalper Pro Indicator

Perfect Day Scalper Pro





Ihre tägliche 5-Punkte-Routine für ein 5-stelliges Einkommen.





Preis: $150 USD (Stop Chasing, Start Cashing)





Ein Handel. Ein Ziel. Eine Siegesrunde. Ihr Tag ist gelaufen.





(Vergessen Sie die 1000+ Pip-Träume, die sich in 100+ Pip-Verluste verwandeln. Echter Reichtum beruht auf Beständigkeit, nicht auf Komplexität. Was wäre, wenn Ihr ganzer Handelstag in 15 Minuten vorbei wäre, mit einem einzigen, hochwahrscheinlichen Handel, der Ihnen einen sauberen, professionellen Gewinn beschert? Willkommen beim Perfect Day Scalper).





Was ist der Perfect Day Scalper Pro?





Dies ist kein Indikator, der Ihr Diagramm durcheinander bringt. Es handelt sich um einen präzisen Handelsalgorithmus, der die Kraft von Bollinger-Bändern, ZigZag-Fraktalen und einer proprietären Trend-Engine kombiniert, um den einzigen Handel aufzuspüren, der jeden Tag zählt.





Anschließend wird ein automatisiertes tägliches Fibonacci-Gewinnraster" überlagert, um Ihnen einen präzisen Einstieg und institutionelle Ausstiegsmöglichkeiten zu bieten. Dies ist Ihre All-in-One-Scalping-Lösung für den M15-Zeitrahmen, die Ihnen ein perfektes Setup pro Sitzung liefert.





Sind Sie das?





- Der Trader, der durch übermäßiges Handeln und Analysieren Gewinne verliert.

- Der Teilzeit-Händler, der ein schnelles, entscheidendes Signal braucht, bevor er in den Tag startet.

- Die disziplinierte Person, die weiß, dass ein großartiger Handel besser ist als zehn mittelmäßige.

- Jeder, der das "Rätselraten" satt hat und bereit ist für einen regelbasierten, mechanischen Ansatz.





THE PERFECT DAY SCALPER EDGE: Klarheit in einem chaotischen Markt





1. Der "Golden Line"-Auslöser - Ihre Einstiegserlaubnis: Wir lassen nicht nur Pfeile aufblitzen. Wir geben Ihnen einen bestätigten Auslöser. Die Regel ist einfach: Warten Sie nach dem ersten Pfeil-Signal im Tagesverlauf auf eine Kerze, die über der "Goldenen Linie" schließt. Dies ist Ihr grünes Licht für den Einstieg und stellt sicher, dass die Bewegung eine echte Dynamik hat.





2. Die "One Trade A Day" -Doktrin - Ihr Weg zum Reichtum: Dieses System basiert auf einer grundlegenden Wahrheit: Beständige Gewinne entstehen durch Geduld und Positionsgröße, nicht durch Häufigkeit. Der Perfect Day Scalper erzwingt diese Disziplin und schützt Sie vor sich selbst und dem Lärm des Marktes.





3. Automatische "Profit Grid" Fibonacci Levels: Hören Sie auf, unordentliche Linien zu zeichnen. Der Indikator zeichnet automatisch die wichtigsten Fib-Levels (0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%) zu Beginn eines jeden Tages ein. Ihr Einstieg, Ihr Stop-Loss und Ihr Take-Profit sind auf dem Chart vordefiniert, so dass alle Emotionen wegfallen.





4. Risiko-Management von Anfang an: Ihr Handel ist von dem Moment an, in dem Sie einsteigen, ein geschlossenes System.





- Stop-Loss (SL): Fest platziert auf dem 100% Fib-Level (die rote Linie).

- Gewinnmitnahme (TP): Fest verankert auf dem 23,6% Fib-Level (die königsblaue Linie). Dies bietet eine professionelle Risiko-Ertrags-Struktur für jeden einzelnen Handel.





Ihre 5-Punkte-Tagesroutine für Profite





1. Identifizieren Sie das tägliche Bias: Öffnen Sie Ihr M15-Chart. Der Daily Separator und die Auto Fibs sind bereits eingestellt. Das erste starke Signal (Kalk "KAUFEN" oder Rot "VERKAUFEN") diktiert Ihre tägliche Tendenz.

2. Erkennen Sie das erste Signal im Bias: Ignorieren Sie alle anderen Signale. Konzentrieren Sie sich NUR auf den ersten Pfeil, der mit der anfänglichen Tendenz des Tages übereinstimmt.

3. Warten Sie auf den goldenen Auslöser: Geduld ist der Schlüssel. Warten Sie auf eine Kerze, die UNTER der Goldenen Linie (für einen KAUF) oder ÜBER ihr (für einen VERKAUF) schließt.

4. Führen Sie Ihren Handel aus: Steigen Sie bei der Schließung dieser Trigger-Kerze ein.

5. Verwalten & Weggehen: Setzen Sie Ihr SL auf den 100% Fib (Rot) und Ihr TP auf den 23,6% Fib (Königsblau). Schließen Sie dann Ihre Plattform. Ihre Arbeit ist beendet. Gehen Sie und genießen Sie Ihren Tag.





Innerhalb Ihres Perfect Day Scalper Dashboards:





- Unübersehbare Kauf-/Verkaufspfeile: Klare visuelle Anhaltspunkte für die ideale Einstiegszone.

- Automatisiertes tägliches Fibonacci-"Gewinnraster": Freihändige Unterstützung und Widerstand.

- Bollinger Bands & Fraktal-Kombination: Zeigt genaue Umkehrpunkte an den Bandkanten an.

- Erweiterter Trend-Filter: Bestätigt, dass Sie mit dem zugrundeliegenden Power-Trend handeln.

-- Optimierte M15-Engine: Optimiert für die perfekte Mischung aus Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.





BONUS-PAKET Wenn Sie diesen Indikator kaufen, kontaktieren Sie mich auf whatsapp +2347025032078 für Ihren Bonus-Indikator (THE DIALY BIAS INDICATOR - im Wert von $50)

$150 vs. Die Kosten der Verfolgung von Verlusten





Seien wir ehrlich: Wie viel haben Sie durch Unentschlossenheit, Rachehandel oder schlechtes Risikomanagement verloren?





Diese 150 $ sind keine Kosten, sondern eine Investition in Ihre Vernunft und Rentabilität.





Mit einem bescheidenen $1.000-Konto und einem Risiko von 2 % ($20) pro Handel könnten Sie dieses System in einer Handvoll erfolgreicher Handelsgeschäfte bezahlen. Danach ist jeder Gewinn ein reiner Gewinn, der sich Tag für Tag summiert.





ZEITLICH BEGRENZTES BONUSPAKET!





- BONUS #1: "Die Denkweise des Scalper" eBook. Beherrschen Sie die Psychologie, einen Handel zu machen und dann wegzugehen. (Wert: $47)

- BONUS #2: VIP Zugang zum "Perfect Day Traders" Discord. Erhalten Sie Live-Unterstützung, teilen Sie Charts und bleiben Sie verantwortlich. (Wert: $97)

- BONUS #3: "Plug & Profit" Chart-Vorlagen & Setup-Leitfaden. Starten Sie in Minuten, nicht in Stunden. (Wert: $27)

- BONUS #4 - DAILY BIAS INDICATOR im Wert von $50

Gesamtbonuswert: $221 - KOSTENLOS bei Ihrem Kauf!





Trader-FAQs





Q: Welche Paare und Zeitrahmen? A: Optimiert für M15 auf alle wichtigen Forex-Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.).





F: Ist dies ein Expert Advisor (EA)? A:Nein. Dies ist ein visuelles Indikatorsystem. Sie platzieren die Trades. Dies ist entscheidend für die Entwicklung der Disziplin, die für langfristigen Erfolg erforderlich ist.





F: Wie hoch ist die Gewinnrate? A: Kein System ist 100 %ig, aber der Perfect Day Scalper nutzt mehrschichtige Zusammenhänge (Trend, Bänder, Fraktale, Fibs), um außergewöhnlich hochwertige Setups zu finden. Ihr Erfolg hängt von der Befolgung der einfachen Regeln ab.





Ihr perfekter Handelstag beginnt mit einem Klick.





Beenden Sie den Kreislauf von Hoffnung und Frustration. Machen Sie sich eine Strategie zu eigen, die Ihre Zeit und Ihr Kapital schätzt.





Klicken Sie "JETZT KAUFEN" für $150 und schalten Sie Ihren Perfect Day Scalper Pro frei.





Verwandeln Sie Ihren täglichen Chart in Ihren täglichen Gehaltsscheck.





Haftungsausschluss: Der Handel birgt Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.