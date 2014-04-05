SEER Spike Detector

SEER SPIKE DETECTOR™

Das ultimative Markt-Reversal & Spike-Prognose-Tool für Crash & Boom Indizes, Forex & synthetische Märkte

SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75
✦-------------------------------------------------------------------✦
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
┃ ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ ✧･ﾟ: * ✧･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ✧ *:･ﾟ✧ ║ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ "Der Markt atmet... wir bewegen uns zwischen seinen Pulsen." ║ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ ░▒▓" Präzision | Rhythmus | Fluss "▓▒░ ║ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ ┃
┃ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
✦-------------------------------------------------------------------✦



Am besten auf M1 und M5
Stoploss: Maximal 10 Kerzen.

Was ist der SEER SPIKE DETECTOR?

Der SEER SPIKE DETECTOR ist ein Marktvorhersage-Indikator der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Spikes, Umkehrungen und Momentumverschiebungen mit höchster Genauigkeit zu erkennen und zu bestätigen.
Basierend auf 3-Level ZigZag Fractal ZigZag Bestätigungen, ATR dynamischen Trailing Stops und Fluxo 6.0 effektiven Filtern, kann dieses Tool mehr als nur Pfeile anzeigen.

Egal, ob Sie mit Crash & Boom Indizes, Volatilität 75, XAUUSD, GBPUSD oder anderen Devisenpaaren handeln, der SEER SPIKE DETECTOR passt sich Ihrem Chart an und zeigt Ihnen, wo die nächste geldbringende Bewegung beginnen wird.


---

Warum Trader SEER SPIKE DETECTOR lieben

Präzise Spike-Prognose - Antizipiert plötzliche Crashs/Booms mit Frühwarnpfeilen.
Mehrschichtige Bestätigung - Signale erscheinen nur, wenn mehrere Bedingungen übereinstimmen (ZigZag + Fluxo + ATR-Filter).
Flexibel auf jedem Chart - Am besten auf M1 und M5, funktioniert aber auch effektiv auf H1 und H4.
Spike Catcher für Crash/Boom - Fangen Sie massive Spikes ab, bevor die Masse abspringt.
Kein Rätselraten - Pfeile


---

Wie es funktioniert

Der SEER SPIKE DETECTOR kombiniert Preisaktionsfraktale, ZigZag-Schwungpunkte und ATR-Volatilitätskontrolle, um Fakeouts herauszufiltern. Hier ist der Prozess:

1. Identifizierung von Marktextremen - Verwendet die 3-Ebenen-ZigZag- und Fraktal-Logik, um Umkehrzonen zu erkennen.


2. Bestätigung mit Fluxo 6.0 - Stellt sicher, dass nur hochwahrscheinliche Setups Signale drucken.


3. Spike Alerts - Speziell für Crash- und Boom-Indizes optimiert, um Umkehrspitzen zu erkennen.




---

Beispiel in Aktion (Crash 500 Index)

Szenario A (vor dem Spike): Der Indikator zeigt einen Aufwärtspfeil + "BUY NOW" Signal.

Szenario B (Nach dem Spike): Der Markt bestätigt den Umschwung mit einem massiven Spike zu Ihren Gunsten.
Ergebnis : Früher Einstieg vor der Marktexplosion.



---

Für wen ist es geeignet?

Trader , die Crash- und Boom500-Indizes skalieren.
Swing-Trader auf Volatilität 75, Gold (XAUUSD) und GBPUSD.
Anfänger , die klare, leicht zu verfolgende Signale benötigen.
Profis , die Rauschen herausfiltern und Setups bestätigen möchten.


---

Funktionen auf einen Blick

KAUFEN/VERKAUFEN-Pfeile mit Textwarnungen (verpassen Sie nie ein Signal).

Stop-Hunting-Erkennung (filtert falsche Spikes).


Popup-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen (optional).


Anpassbare Farben und Stile, die sich jeder Chartvorlage anpassen.



---

Warum SEER SPIKE DETECTOR anders ist

Anders als gewöhnliche Indikatoren, die Ihren Bildschirm mit zufälligen Pfeilen überfluten, wartet SEER SPIKE DETECTOR:
Wartet auf die Übereinstimmung mehrerer Indikatoren, bevor er feuert
Aufbauend auf einer mathematischen ATR-Engine für adaptive Volatilitätsfilterung.
Bewährt auf synthetischen und Devisenmärkten.


---

Das Paket enthält

SEER SPIKE DETECTOR.ex5 (gebrauchsfertige Indikator-Datei)
Benutzerhandbuch - Installation, Anpassung und Interpretation der Signale
Video-Tutorial - Schritt-für-Schritt-Einrichtung & Strategie
Lifetime Support - direkter Kontakt mit dem Entwickler (WhatsApp & Email)

Empfohlene Produkte
Dynamoc SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Indikatoren
DYNAMISCHER SR TREND KANAL Dynamic SR Trend Channel ist ein einfacher Indikator zur Erkennung von Trends sowie Widerstands- und Unterstützungsniveaus im aktuellen Zeitrahmen. Er zeigt Ihnen Bereiche, in denen Sie eine mögliche Änderung der Trendrichtung und eine Trendfortsetzung erwarten können. Er funktioniert mit jedem Handelssystem (sowohl mit Price Action als auch mit anderen Handelssystemen, die Indikatoren verwenden) und ist auch sehr gut für das Renko-Charting-System geeignet. In einem A
ZigZag Buy Level
Mehdi Masoudi
Indikatoren
Das ZigZag Buy Level ist ein spezielles Tool für Händler, die die Marktstruktur und klassische ZigZag-Muster nutzen, um wichtige Unterstützungs- und Einstiegspunkte zu definieren. Er identifiziert automatisch "Haupthochs" - signifikante Hochs, die durch die nachfolgende Kursentwicklung bestätigt werden - und berechnet dann ein "Buy Level" mit hoher Wahrscheinlichkeit, basierend auf einem bestimmten prozentualen Pullback von diesem Haupthoch zum letzten Korrekturtief. Dieser Indikator hilft Ihnen
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Indikatoren
Bid Price Timer Indicator — Präzises Timing & intelligentes Preis-Tracking! Steigere deine Trading-Genauigkeit mit dem Bid Price Timer Indicator – einem leistungsstarken Werkzeug für Trader, die Zeit, Präzision und Klarheit bei jeder Marktbewegung schätzen. Hauptfunktionen: Fester Timer auf der rechten Seite – Der Timer bleibt stets rechts am Chart sichtbar (anpassbar über X_Offset). Dynamische Preisverfolgung – Der Timer bewegt sich sanft auf und ab , während er dem Bid-Preis
Expert Market Edge
SASA MIJIN
5 (7)
Indikatoren
Expert Market Edge ist ein Scalping-, Trend- und Umkehrindikator mit Alarmen . Sie können es alle und passen mit Ihrer Strategie, was es passt Sie. Meine Empfehlung ist es, mit meinem Colored RSI zu kombinieren, und wenn 2 Signale übereinstimmen, und zeigen die gleiche Richtung (zum Beispiel kaufen auf diesen Indikator, und grün auf RSI, können Sie eine lange Position, Stop-Loss sollte letzten lokalen niedrig, wenn Sie konservativer sein wollen, fügen ATR. ) können Sie eine Position eingehen. W
First Dawn MT5
Innovicient Limited
Indikatoren
Der First Dawn-Indikator verwendet einen einzigartigen Mechanismus zur Suche und Darstellung von Signalen. Er sucht ständig nach Signalen und ist damit ein hervorragender Indikator für das Scannen und Erkennen von Richtungswechseln, Swing-Trading und Trend-Trading. Der First Dawn-Indikator hilft Ihnen, frühzeitig Signale zu erhalten. Der Backtest gibt ein genaues Bild davon, wie der Indikator mit realen/Demo-Konten funktioniert. Obwohl es sich um einen winzigen Indikator handelt, ist er vollgep
Signal forex Buy and Sell
Vasilii Apostolidi
Indikatoren
Der Indikator   zeigt   Kauf -   und Verkaufssignale an.   Der Zeitrahmen   ist beliebig , das Währungspaar ist beliebig.   Angabe :   alertsMessage   - Deaktiviert   und aktiviert das Meldungsfeld .   alertsSound   - Schaltet den Ton aus oder ein.   Pfeiltyp   -   Wählen   Sie ein Pfeilsymbol aus.   Drei   einfache   Möglichkeiten zum Filtern   von Indikatorsignalen :   Die Richtung mit der Anzeige des Indikators aus einem älteren Zeitrahmen vergleichen .   Verwenden Sie das Standard-MACD-Diagr
LevelsGoodFrequency
Nacer Kessir
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf einer mathematischen Formel, die Ihnen die Möglichkeit gibt, die richtige Frequenz der Bewegung zu suchen und zu finden, und ihr Schlüsselniveau zu bestimmen; passen Sie einfach den Frequenzparameter an! Einfach und hochwirksam; mit diesem Indikator können Sie leicht die nächsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus des Tages vorhersagen. Außerdem bestimmt dieser Indikator die Spanne und die nächsten beiden wichtigen Niveaus der bisherigen Bewegung außerhalb dieser
MT5 TD Sequential Scanner
George Njau Ngugi
Indikatoren
Wenn Sie unsicher sind, wie Sie diesen Indikator verwenden sollen, können Sie sich gerne an mich wenden. Ich werde ihn Ihnen erklären und Ihnen Lesematerial zur Verfügung stellen, damit Sie ihn optimal nutzen können. TD Sequentieller Scanner: Ein Überblick Der TD Sequential Scanner ist ein leistungsfähiges technisches Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um potenzielle Preiserschöpfungspunkte und Trendumkehrungen auf den Finanzmärkten zu identifizieren. Diese Methode wurde von Tom DeMark entw
Hammer Star
Arkadii Zagorulko
Indikatoren
Hammer & Star Bar Indikator für MT5 Erkennen Sie schnell Schlüssel-Reversal-Muster wie Hammer und Star Bar für optimale Einstiege. Funktionen: Hoch/Tief-Erkennung der letzten X Bars Anpassbares Schatten-Körper-Verhältnis Gegenüberliegende Schattenbestätigung Push-Benachrichtigungen & Chart-Meldungen Empfohlener TF: H4 Vorteile: Für Anfänger und erfahrene Trader Vollständig anpassbar Kein Repainting , zuverlässige Signale Steigern Sie Ihr Trading mit dem Hammer & Star Bar Indikator für MT5!
Alert Up Down MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indikatoren
ALARM UP - DOWN FÜR METATRADER 5 Dieser Indikator generiert eine Warnung, wenn der Preis die Zone zwischen den UP- und DOWN-Linien verlässt. Sie können verschiedene Arten von Warnungen generieren, wie z. > Ton > Nachrichtenbox > Nachricht in der Expertenbox > Mail (zuvor konfiguriert) > PUSH-Benachrichtigungen (zuvor konfiguriert) Die Linien müssen über die Indikatoreigenschaften und nicht über die Linieneigenschaften konfiguriert werden, da dies die Finonacci beeinflussen kann, wenn
Buy Sell Swing Indicator
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Swing Master Auto Pro - Adaptiver Hoch/Tief-Detektor für Schwankungen Verwandeln Sie Marktschwankungen in intelligente Einstiege! Keine manuelle Einstellung mehr - Swing Master Auto Pro passt seine Empfindlichkeit automatisch an Ihren Zeitrahmen an. Egal, ob Sie schnelle M1-Scalps oder langfristige D1-Setups handeln, dieser Indikator passt sich intelligent an, um exakte Swing-Hochs und -Tiefs zu liefern, die perfekt auf jeden Chart abgestimmt sind. Wichtigste Merkmale Automatische Zeitrahmen-O
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experten
Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
FREE
Nrha
Ratna Purwantari
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet Fibonacci, um Ihre Handelsniveaus präzise und messbar zu bestimmen. Er hilft Ihnen, große Gewinne zu erzielen. Dieser Indikator kann auch für verschiedene Währungscharts verwendet werden. Sie können ihn auch mit anderen Indikatoren, die Sie mögen, kombinieren, so dass die Gewinne, die Sie erzielen, noch größer werden. Ich hoffe, Sie geben mir Anregungen, damit dieser Indikator noch besser werden kann. Wir empfehlen die Verwendung für den Zeitraum M1 bis M15. Sie können
Aliens dougkang de moviles
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Wir haben 5 mobile Medien, die wir zu einem einzigen zusammenfassen, und die wir dann zu einem Mega-Suavizador für mobile Medien zusammenfassen. Der Indicador de mql5 funktioniert bei jedem Broker und zu jeder Zeit, wobei er mit 5, 15 und mehr Punkten am besten funktioniert. Funciona mejor en grupo consigo misma osea poner uno de 14 y otro de 50 y 400,, así se observa mejor su desempeño.
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt Divergenzsignale - die Abweichungen zwischen den Kursspitzen und den Werten des MACD-Oszillators. Die Signale werden als Pfeile im Zusatzfenster angezeigt und werden durch Meldungen in einem Pop-up-Fenster, E-Mails und Push-Benachrichtigungen aufrechterhalten. Die Bedingungen, die das Signal gebildet haben, werden durch Linien auf dem Chart und im Indikatorfenster angezeigt. Die Parameter des Indikators MacdFast - schnelle MACD-Linienperiode MacdSlow - langsamer MACD-Linie
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Follow-Line-Indikator ist ein unverzichtbares technisches Analyseinstrument, das eine klare, unmittelbare Visualisierung des Trends bietet und gleichzeitig hochwahrscheinliche Umkehrungen in Echtzeit erkennt. Durch die Kombination von adaptiver Preisverfolgung mit klaren visuellen Warnungen verwandelt er komplexe Daten in umsetzbare Handelssignale. Hauptmerkmale Dynamische Trendlinie: Verfolgt die vorherrschende Richtung des Marktes und passt sich automatisch an jedes neue Preisextrem an. Kl
Professional Double Top and Bottom Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PROFESSIONELLER DOPPEL-TOP/BOTTOM-MUSTER-SCANNER Das ultimative Reversal Trading System für Forex & Crypto Trader TRANSFORMIEREN SIE IHREN HANDEL MIT SOFORTIGER MUSTERERKENNUNG Sind Sie es leid, profitable Reversal-Setups zu verpassen? Sind Sie es leid, stundenlang auf Charts zu starren und zu versuchen, doppelte Tops und Bottoms zu erkennen? Sind Sie frustriert von falschen Ausbrüchen und verpassten Einstiegen? Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es ein professionelles Tool gibt, da
Quantum Support Resistance Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Quantum Support Resistance Pro: Fortgeschrittener Markt-Level-Indikator Revolutionieren Sie Ihre technische Analyse Quantum Support Resistance Pro ist ein hochmodernes Trading-Tool, das automatisch kritische Marktniveaus identifiziert und Ihnen ohne manuellen Aufwand einen professionellen Vorteil verschafft. Perfekt für alle Trader, die ihre technische Analyse mit einer präzisen Echtzeit-Erkennung von Unterstützungen und Widerständen verbessern möchten. Die wichtigsten Vorteile Zeitsparende
The Trend Scanner 1
Alejandro Quintana Martinez
Indikatoren
Der Trend Scanner - Multi-Timeframe & Multi-Asset Analyzer Entdecken Sie die Marktrichtung auf einen Blick! Der Trend Scanner ist ein leistungsstarkes Tool, das für Boom & Crash, Volatilitätsindizes, Sprungindizes und sogar Forex (EURUSD) entwickelt wurde und es Händlern ermöglicht, Aufwärts- oder Abwärtstrends über mehrere Vermögenswerte und Zeitrahmen hinweg in einem einzigen, leicht zu lesenden Fenster sofort zu erkennen. Hauptmerkmale: Überwacht Trends von M1 bis zum Monatszeitraum . Deck
ZhiBiTMG MT5
Qiuyang Zheng
Indikatoren
ZhiBiTMG ist eine Sammlung von Trends und Martingale-Indikatoren für alle Marktsegmente und alle Chartzyklen. Viele Indikatoren auf dem Markt verstoßen gegen den Trend, behaupten aber, genau zu sein, aber ist sie wirklich genau? In der Tat ist es nicht genau! Weil der Markt dem Trend folgen muss. Dieser ZhiBiTMG-Indikator gibt das Martingale-Signal unter der Voraussetzung des Trends an. Dies wird den Marktregeln entsprechen. Gebrauchsanweisung: Die rote Linie ist die Abwärtstrendlinie (Sell), in
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Indikatoren
LevelPAttern MT5 ist ein technischer Indikator, der auf den täglichen Niveaus und Price Action-Mustern basiert. Der Indikator basiert auf dem Standard-ZigZag-Indikator und Umkehrkerzenmustern, wie Star, Hammer (auch bekannt als Pin Bar), Engulfing und anderen. Der Indikator generiert Audio- und Textbenachrichtigungen, wenn sich ein Muster bildet und ein Level berührt wird. Er unterstützt auch den Versand von E-Mail- und Push-Benachrichtigungen. Funktionsmerkmale des Indikators Er eignet sich fü
Faradenza
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Die Hauptanwendung des Faradenza-Indikators besteht darin, Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Der Indikator verfolgt den Markttrend mit unübertroffener Zuverlässigkeit und ignoriert starke Marktschwankungen und Rauschen um den Durchschnittspreis. Die Bestimmung des Markttrends ist eine wichtige Aufgabe für Händler. Der Faradenza-Indikator implementiert einen fortschrittlichen Algorithmus zur Visualisierung des Markttrends. Er fängt den Trend ein und zeigt mit Pfeilen günstige Einstiegsmome
MT5 Higher TimeFrame indicator
Batbayar Tumenjargal
Indikatoren
Der Kerzen-Tracker für den höheren Zeitrahmen wird verwendet, um einen Einblick in die Kerze des ausgewählten höheren Zeitrahmens zu erhalten. Er stellt die Kerze nach dem aktuellen Kurs dar. Dies kann für Daytrader und kurzfristige Trader sehr nützlich sein, die sich oft Gedanken darüber machen, wie die aktuelle Kerze im höheren Zeitrahmen aussehen könnte. Sie können den höheren oder niedrigeren Zeitrahmen aus den angebotenen Optionen auswählen: Standardmäßig ist die Farbe für Bären rot un
Congestion Breakout Pro Mt5
Noiros Tech
Indikatoren
STAUAUSBRUCH PRO Dieser Indikator scannt den Ausbruch von Stauzonen. Dieser Indikator unterscheidet sich von allen anderen Stau-Indikatoren, die Sie derzeit auf dem Markt finden. Er verwendet einen fortschrittlichen Algorithmus, der den meisten traditionellen Stau-Indikatoren, die heute verfügbar sind, nicht eigen ist. Der fortschrittliche Algorithmus, der zur Definition der Staus verwendet wird, ist in hohem Maße für die hohe Rate echter Stauzonen und die niedrige Rate falscher Stauzonen vera
Adaptive Reversal Star MT5
Stanislav Konin
Indikatoren
Adaptive Reversal Star ist ein Indikator der neuen Generation mit einem fortschrittlichen adaptiven Algorithmus , der zusätzlich potenzielle Umkehrpunkte verfolgt und die Werte der aktuellen Marktvolatilität vergleicht, wenn er die Hauptsignale des Indikators bildet.er liefert genaue Signale in Echtzeit ohne Verzögerungen und Redraws.Adaptive Reversal Star erfordert keine komplexen Einstellungen und zusätzliche Berechnungen, stellen Sie ihn einfach auf den gewünschten Zeitrahmen ein und wählen S
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indikatoren
1. Überblick Der Scalping PullBack Signal-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, Scalping-Gelegenheiten auf der Grundlage potenzieller Pullback- und Umkehrsignale zu erkennen. Dieses Tool ist vor allem auf niedrigeren Zeitskalen (unter 15 Minuten) nützlich, kann aber auch auf höheren Zeitskalen für längerfristige Trades eingesetzt werden. Dieser Indikator integriert mehrere analytische Schlüsselkomponenten, die einen umfassenden Überblick über
FREE
Deviation trend
VLADISLAV AKINDINOV
Indikatoren
Indikator für die Trendabweichung mit einem statischen Wert. Der Abweichungskoeffizient wird für das Trendhistogramm festgelegt. Signale sind der Schnittpunkt des Pegel-Trend-Histogramms in Trendrichtung oder während einer Trendumkehr - die Option wird in den Indikatoreinstellungen durch den Parameter "Revers" ausgewählt. Es gibt alle notwendigen Einstellungen für die Gestaltung der Anzeige und den Versand von Meldungen an Mail oder ein mobiles Endgerät. Alle Eingabeparameter haben eine intuitiv
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um diese Trends schnell und einfach zu erkennen und anzuzeigen. So können Sie mit nur einem Klick sofort erkennen, welche Währungspaare sich im Trend befinden und welche nicht - und das in allen Zeitrahmen. Die 28 Währungspaare werden fächerförmig angezeigt, wobei sie von stark zu schwach und wieder zurück schwanken. Deshalb nennen wir es auch das "Währungsfeld". Alle 28 Paare werden vor Ihnen angezeigt und geben Ihnen eine sofortige visuelle Beschreibung der P
Weitere Produkte dieses Autors
Perfect Entry Target Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DER PERFEKTE EINSTIEGSINDIKATOR Handeln Sie wie ein Profi mit dem perfekten Einstiegsindikator! Kein Rätselraten mehr. Nur noch Präzision. Double-ZigZag + Fractal Confirmation = Nur die stärksten Buy & Sell Setups. Haben Sie genug von falschen Signalen, späten Einstiegen und endloser Chart-Verwirrung? Der Perfect Entry Indicator wurde entwickelt, um Händlern kristallklare Einstiegspunkte ohne Zögern zu geben. SONDERBONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und V
Level 3 Power Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
5 (3)
Indikatoren
STUFE 3 LEISTUNGSANZEIGE Das Timing-Meisterwerk des Profis Hören Sie auf, Marktwenden zu erraten. Fangen Sie an, sie zu sehen, bevor sie passieren. --- Verpassen Sie die großen Bewegungen? Steigen Sie in den Handel ein, kurz bevor der Markt umschlägt? Sind Sie unsicher, ob ein Trend wirklich zu Ende ist oder nur pausiert? Haben Sie Probleme mit dem Selbstvertrauen beim Halten von Trades? Sie sind nicht allein. Die meisten Händler ringen mit genau diesen Herausforderungen... bis sie de
FREE
ReversalPower Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
REVERSAL POWER PRO Der EINZIGE Indikator, der Ihnen zeigt, wo die Märkte umkehren werden - BEVOR sie sich bewegen WILLKOMMEN AUF DER NÄCHSTEN STUFE DER HANDELSPRÄZISION Haben Sie es satt zu raten, wohin der Markt drehen wird ? Verpassen Sie den Einstieg, weil Sie nicht wissen, wo Unterstützung/Widerstand WIRKLICH ist ? Werden Sie bei "falschen" Niveaus ausgestoppt ? Fragen Sie sich, ob Ihr Bias richtig ist, bevor Sie einsteigen? Was wäre, wenn Sie Folgendes hätten : Kristallklare Angebots-/
FREE
Advance Market Analysis Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
FORTGESCHRITTENER MARKTANALYSE-INDIKATOR Überblick über den Indikator Dies ist kein einfacher Indikator, sondern ein prädiktives Multi-Analyse-System. Er kombiniert: Volumenprofil (POC, VAH, VAL) Fibonacci-Ausdehnungen Pivot Levels (täglich, wöchentlich, 4H) Trend-Bestimmung (MA-basiert) Smart Money Concepts & Pattern Detection (grundlegende Platzhalter für Erweiterungen) Prediction Engine (projiziert den Preis für 1 Stunde in die Zukunft) Es gibt Ihnen: Zielpreislinie (Projektion) S
FREE
ZPower BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
1 (1)
Indikatoren
ZPOWER BUY & SELL INDICATOR Klüger handeln. Zuversichtlich handeln. Profitabel handeln. Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder zu hinterfragen? Steigen Sie zu spät ein und zu früh aus - und lassen damit Geld auf dem Tisch liegen? Es ist an der Zeit, Ihre Strategie mit dem ZPOWER BUY & SELL INDICATOR aufzurüsten, der mit einer institutionellen Logik ausgestattet ist, die Ihnen hilft, hochwahrscheinliche Handels-Setups mit Präzision zu erkennen. Warum ZPOWER anders ist Im Gegensatz zu gew
FREE
Omega One Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
OMEGA ONE SPIKE DETECTOR: Fangen Sie jede explosive Bewegung/Spikes mit chirurgischer Präzision ab "Früher habe ich Spikes vorbeifliegen sehen - jetzt fange ich sie konsequent mit institutionellen Orderlevels ab" Sie beobachten den 500-Punkte-Spike und profitieren nicht? ZU SPÄT eingestiegen , nachdem die große Bewegung bereits stattgefunden hat? Kurz vor der Explosion AUSGESTOPPT werden ? Was wäre, wenn Sie Spikes sehen könnten, BEVOR sie passieren - und genau wissen, wo Sie einsteigen soll
Smart SD Arrow indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
SMART SD ARROW INDICATOR Handeln Sie intelligenter, nicht härter: Der Smart-SD-Pfeil-Indikator, der klare Kauf- und Verkaufssignale direkt auf Ihren Chart malt! Endlich gibt es ein All-in-One-Tool für Angebot und Nachfrage, das nicht nur Zonen zeichnet, sondern Ihnen präzise, umsetzbare Einstiegspfeile liefert. Hören Sie auf zu analysieren, fangen Sie an auszuführen. Lieber Trader, seien wir doch mal ehrlich. Sie haben Indikatoren ausprobiert, die komplizierte Zonen auf Ihrem Chart zeichne
Premium PBKS indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DIE 4 WÄCHTER DES PROFIT-BANKERS 1 . der LEVEL 3 POWER INDICATOR (Der General) - Identifiziert MAJOR-Markt-Wendepunkte - Filtert Rauschen und kleinere Schwankungen heraus - Handelt nur bei signifikanten Hoch-/Tiefpunkten 2 ZIGZAG FRACTALS (Der Bestätiger) - Bestätigt die Signale der Stufe 3 - Gewährleistet die Authentizität der Wendepunkte - Fügt eine Bestätigung auf der zweiten Ebene hinzu 3 BOLLINGER BANDS (Die Begrenzer) - Identifiziert überzogene Preisniveaus - Liefert natürliche Unt
Eternal Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Eternal Spike Detector Pro - M5 Mastery System WIE MAN DIESES SYSTEM HANDELT HANDELSREGELN Für CRASH 500/900/1000: SETUP VERKAUFEN: - Warten Sie auf das Erscheinen des ROTEN ABWÄRTSPFEILS - SELL bei der Schließung der M5-Kerze, bei der der Pfeil erscheint, eingeben - Stop Loss: 1.5x ATR über dem Einstiegshoch - Take Profit: 2-3x ATR unterhalb des Einstiegshochs - Handeln Sie nur maximal 7 Signale pro Tag Für BOOM 500/900/1000: KAUFEN SETUP: - Warten Sie auf das Erscheinen des GRÜNEN AUF
HolyGrail MostWanted Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
HolyGrail Most wanted Edition Übersicht ACHTUNG AN ALLE HÄNDLER! ENDLICH ENTHÜLLT: Der "HolyGrail MostWanted" Indikator - Ihr All-in-One Institutional Trading Dashboard für MetaTrader 5 SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 ------------------------------------------------------------------- ･ﾟ: * ･ﾟ:
Daily Bias indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
EINFÜHRUNG des leistungsstarken Daily Bias Indicator Der Daily Bias Indicator Hören Sie auf zu raten. Handeln Sie mit Zuversicht. Haben Sie es satt, auf Ihre Charts zu starren und nicht zu wissen, ob heute ein Kauf- oder Verkaufstag ist? Der Daily Bias Indicator nimmt Ihnen die schwere Arbeit ab. Er scannt den Markt mit Hilfe von 7 leistungsstarken Werkzeugen (EMA-Trend, RSI, MACD, ADX, Volumen, Pivot-Punkte und Preis-Aktion). Es sagt Ihnen in einfacher Sprache: "TODAY: NUR KAUFEN"
FREE
Advance Price Predictor Guru Edition
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DER PREISVORHERSAGER - GURU-EDITION Haben Sie genug vom Rätselraten? Lernen Sie den KI-gesteuerten "Almighty Predictor" kennen, der mit chirurgischer Präzision hochwahrscheinliche Ziele vor der Bewegung ausfindig macht Hören Sie auf, Pips zu jagen. Ziehen Sie sie an. Unser firmeneigener Algorithmus vereint Multi-Timeframe-Analyse + Smart Money-Konzepte + Echtzeit-Confluence-Scoring, um Ihnen bei jedem Handel einen klaren, kalkulierten Vorteil zu verschaffen. Fragen Sie sich ständig... " I
FREE
Professional Double Top and Bottom Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PROFESSIONELLER DOPPEL-TOP/BOTTOM-MUSTER-SCANNER Das ultimative Reversal Trading System für Forex & Crypto Trader TRANSFORMIEREN SIE IHREN HANDEL MIT SOFORTIGER MUSTERERKENNUNG Sind Sie es leid, profitable Reversal-Setups zu verpassen? Sind Sie es leid, stundenlang auf Charts zu starren und zu versuchen, doppelte Tops und Bottoms zu erkennen? Sind Sie frustriert von falschen Ausbrüchen und verpassten Einstiegen? Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es ein professionelles Tool gibt, da
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Price Predictor Pro Machen Sie aus Marktmustern vorhersehbare Gewinne! Sind Sie es leid, zu raten, wohin der Markt als nächstes gehen wird? Mit Price Predictor Pro können Sie mit Zuversicht handeln, indem Sie leistungsstarke Chartmuster erkennen und präzise Preisprognosen erhalten - direkt auf Ihrem MT5-Chart. Was Price Predictor Pro macht: ️ Erkennt hochwahrscheinliche Chartmuster wie Double Tops, Double Bottoms, Head & Shoulders, Flags, Pennants und mehr . ️ Projiziert sofort das näc
FREE
Sniper Eye Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
SCHARFSCHÜTZEN-VERKAUFSTEXT Sind Sie es leid, zu sprühen und zu beten? Holen Sie sich den Vorsprung des Scharfschützen mit dem Sniper Eye Indicator. Vom Trader zum Taktiker: Führen Sie Trades mit der Präzision eines Scharfschützen aus. Der Markt ist ein Schlachtfeld. Die meisten Händler sind wie Infanteristen - sie feuern wild um sich und hoffen, dass ein Schuss fällt. Sie werden von Rauschen, falschen Signalen und emotionalen Entscheidungen geplagt, die ihre Konten dezimieren. Es ist an der
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Entschlüsseln Sie den verborgenen Bauplan des Marktes mit dem Advanced Pattern Recognizer Haben Sie es satt, auf Charts zu starren und sich abzumühen, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen? Was wäre, wenn Sie einen professionellen Analysten hätten, der die Märkte rund um die Uhr scannt, perfekte Trendlinien zeichnet und präzise Gewinnziele für Sie berechnet? Wir stellen Ihnen den Advanced Pattern Recognizer für MetaTrader 5 vor - Ihr automatisiertes Kraftpaket für die tec
Bollinger Flipper indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Einführung des Bollinger Flipper Indikators - Ihr ultimativer Handelsvorteil ! Sind Sie es leid, Ihre Ein- und Ausstiege zu hinterfragen? Der Bollinger Flipper Indikator ist hier, um das Spiel zu Ihren Gunsten zu drehen. Mit der Kraft von Bollinger Bändern + Level 3 Power System + ZigZag Fractals wurde dieses fortschrittliche Tool entwickelt, um hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufssignale mit Präzision zu erkennen. SONDERBONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD u
Perfect Day Scalper Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Perfect Day Scalper Pro Ihre tägliche 5-Punkte-Routine für ein 5-stelliges Einkommen. Preis: $150 USD (Stop Chasing, Start Cashing) --- Ein Handel. Ein Ziel. Eine Siegesrunde. Ihr Tag ist gelaufen. (Vergessen Sie die 1000+ Pip-Träume, die sich in 100+ Pip-Verluste verwandeln. Echter Reichtum beruht auf Beständigkeit, nicht auf Komplexität. Was wäre, wenn Ihr ganzer Handelstag in 15 Minuten vorbei wäre, mit einem einzigen, hochwahrscheinlichen Handel, der Ihnen einen sauberen, professionell
Daily Decider BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DER DAILY DECIDER BUYSELL PRO INDIKATOR ÜBERSICHT Entschlüsseln Sie das tägliche Geheimnis des Marktes: Der Daily Decider BuySell-Indikator ist da! Haben Sie genug von der Analyse-Lähmung? Kämpfen Sie mit falschen Signalen und verrauschten Märkten? Was wäre, wenn Sie die primäre Absicht des Marktes innerhalb der ersten Stunden des Tages kennen und mit unerschütterlichem Vertrauen handeln könnten? Wir stellen Ihnen den Daily Decider BuySell-Indikator für MetaTrader 5 vor. Profi-Tipp: Verpassen
Spartan Arrow Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
ENTFESSELN SIE DEN SPARTAN-PFEIL-SPIKE-DETEKTOR Die ultimative Boom & Crash Handelswaffe, die niemals schläft --- ️ DIES IST NICHT NUR EIN INDIKATOR - ES IST IHRE PERSÖNLICHE 300 SPARTAN-ARMEE SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 -------------------------------------------------------------------
HolyGrail MotherBar Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Der Heilige Gral MotherBar-Indikator : Ihr ultimativer Weg zu konsistenten Handelsgewinnen Das Problem mit jedem anderen Indikator, den Sie ausprobiert haben Lassen Sie mich raten - Sie haben unzählige Stunden und Hunderte (vielleicht Tausende) von Dollar für Indikatoren ausgegeben, die alles versprechen, aber nur mittelmäßige Ergebnisse liefern. Sie haben es versucht: - Nachlaufende Indikatoren, die Ihnen sagen, was bereits geschehen ist - Überoptimierte Systeme, die in Backtests funktionie
DayTrader Premium Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DAY TRADER PLUS: Das institutionelle Orderflow-System Sehen Sie endlich, wo Banken ihre Orders platzieren - und profitieren Sie mit ihnen HABEN SIE DAS SATT? "Ich bin zum perfekten Zeitpunkt in den Handel eingestiegen... nur um zu sehen, wie der Kurs sofort wieder zurückging und meinen Stop-Loss traf." "Ich habe die Gewinne zu früh mitgenommen und dann zugesehen, wie der Markt weitere 100 Pips ohne mich lief. "Ich habe keine Ahnung, wo ich meinen Stop-Loss oder Take-Profit platzieren soll
HolyGrail Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
HolyGrail Premium System: Die ultimative Lösung für den Handel mit Angebot und Nachfrage Entdecken Sie endlich den "unfairen Vorteil", den professionelle Trader seit Jahren nutzen "Ich bin vom inkonsistenten Raten zum Präzisionshandel mit 83% Genauigkeit übergegangen, als ich anfing, Multi-Timeframe-Bestätigungen mit institutionellen Orderflow-Zonen zu kombinieren" Hinweis: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Trading-Handbuch und das geheime Trading-Rezept zu erhalten. SPEZIAL BONUS
DayTrader Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DayTrader Premium System Indikator: Vollständige Handelsbeherrschung Der DayTrader Premium System Indikator stellt den Höhepunkt der institutionellen Handelsmethodik dar, die für Privatanleger zugänglich gemacht wurde. Durch die Kombination von Orderblock-Analyse, Identifizierung von Angebots-/Nachfragezonen und Multi-Faktor-Bestätigung bietet er einen umfassenden Rahmen für beständige Rentabilität. Dies ist nicht einfach nur ein weiterer Indikator - es ist ein komplettes Handelssystem, das di
Premium Breakouts Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Premium-Breakout-Scanner-Indikator: Ihr institutionelles Breakout-Handelssystem ENTDECKEN SIE HOCHWAHRSCHEINLICHE AUSBRÜCHE BEVOR SIE PASSIEREN DIES IST EINE VIER-KERZEN-BREAKOUT-STRATEGIE/SYSTEM MIT 70%+ GENAUIGKEIT. SPECIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 -------------------------------------------------------------------
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PATTERN 123 PRO - REVOLUTIONÄRER INDIKATOR FÜR HANDELSSIGNALE WARUM 98% DER TRADER SCHEITERN - UND WIE WIR ES GELÖST HABEN Trader verlieren Geld nicht, weil sie keine Charts lesen können, sondern weil sie den RÄUSCH nicht von den ECHTEN CHANCEN trennen können. Sie sehen überall Muster, aber welche davon funktionieren tatsächlich? Welche Signale sind noch gültig, wenn sie sie entdecken? SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 --------------------
Inside Bar Dominator Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Entschlüsseln Sie das 4-CANDLE-Geheimnis: Handeln Sie wie ein Profi mit dem "Inside Bar Dominator". ACHTUNG AN ALLE TRADER! Sind Sie müde von: - Verlieren Sie Trades aufgrund falscher Ausbrüche? - Verpasste Einstiege, weil Sie sich mit der Analyse von Charts aufhalten? - Komplexe Indikatoren, die widersprüchliche Signale geben? - Kämpfen Sie damit, klare Stop Loss und Take Profit Levels zu finden? Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es EIN Muster gibt, das Institutionen verwenden...
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5 ENTSCHLÜSSELN SIE DAS GEHEIMNIS DES INSTITUTIONELLEN HANDELS OHNE DAS BUDGET EINES HEDGEFONDS Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es einen Weg gibt, Umkehrungen zu erkennen, BEVOR sie passieren? Professionelle Trader wissen das: Mit Pin-Bars auf wichtigen Niveaus lässt sich ein Vermögen machen. Die Institutionen nutzen sie. Das kluge Geld folgt ihnen. Und jetzt können auch Sie sie mit chirurgischer Präzision handeln. ---SPECIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUN
Reversal Entry Pro Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
REVERSAL ENTRY PRO INDIKATOR Die Geheimwaffe des klugen Geldes zum Aufspüren extremer Umkehrzonen EINLEITUNG: DAS DILEMMA DES TRADERS Jeder Trader kennt die Frustration: Sie sehen, dass ein Markt Extreme erreicht, aber wann steigen Sie ein? Wie unterscheiden Sie zwischen einem kleinen Pullback und einer großen Trendumkehr? Wo platzieren Sie Ihren Stop-Loss, der weder zu eng noch zu weit ist? SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 ------------
GoldMaster Signal Trader
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
GOLD MASTER TRADER 3.0 Professionelles Goldhandelssystem für Institutionen --- ERSCHLIESSEN SIE SICH DEN VORSPRUNG DER PROFIS IM GOLDHANDEL Was wäre, wenn Sie den Goldmarkt mit den Augen der institutionellen Händler sehen könnten? Was wäre, wenn Sie ein System hätten, das Ihnen nicht nur zeigt, wo der Preis steht, sondern auch, wohin sich das große Geld wahrscheinlich als nächstes bewegen wird? Gold Master Trader 3.0 ist kein weiterer nachlaufender Indikator, der Ihnen zeigt, was bereits ge
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension