SEER Spike Detector
- Indikatoren
- Emma-ekong Ben Eshiet
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 20
SEER SPIKE DETECTOR™
Das ultimative Markt-Reversal & Spike-Prognose-Tool für Crash & Boom Indizes, Forex & synthetische Märkte
SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75
✦-------------------------------------------------------------------✦
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
┃ ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ ✧･ﾟ: * ✧･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ✧ *:･ﾟ✧ ║ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ "Der Markt atmet... wir bewegen uns zwischen seinen Pulsen." ║ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ ░▒▓" Präzision | Rhythmus | Fluss "▓▒░ ║ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ ┃
┃ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
✦-------------------------------------------------------------------✦
Am besten auf M1 und M5
Stoploss: Maximal 10 Kerzen.
Was ist der SEER SPIKE DETECTOR?
Der SEER SPIKE DETECTOR ist ein Marktvorhersage-Indikator der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Spikes, Umkehrungen und Momentumverschiebungen mit höchster Genauigkeit zu erkennen und zu bestätigen.
Basierend auf 3-Level ZigZag Fractal ZigZag Bestätigungen, ATR dynamischen Trailing Stops und Fluxo 6.0 effektiven Filtern, kann dieses Tool mehr als nur Pfeile anzeigen.
Egal, ob Sie mit Crash & Boom Indizes, Volatilität 75, XAUUSD, GBPUSD oder anderen Devisenpaaren handeln, der SEER SPIKE DETECTOR passt sich Ihrem Chart an und zeigt Ihnen, wo die nächste geldbringende Bewegung beginnen wird.
---
Warum Trader SEER SPIKE DETECTOR lieben
Präzise Spike-Prognose - Antizipiert plötzliche Crashs/Booms mit Frühwarnpfeilen.
Mehrschichtige Bestätigung - Signale erscheinen nur, wenn mehrere Bedingungen übereinstimmen (ZigZag + Fluxo + ATR-Filter).
Flexibel auf jedem Chart - Am besten auf M1 und M5, funktioniert aber auch effektiv auf H1 und H4.
Spike Catcher für Crash/Boom - Fangen Sie massive Spikes ab, bevor die Masse abspringt.
Kein Rätselraten - Pfeile
---
Wie es funktioniert
Der SEER SPIKE DETECTOR kombiniert Preisaktionsfraktale, ZigZag-Schwungpunkte und ATR-Volatilitätskontrolle, um Fakeouts herauszufiltern. Hier ist der Prozess:
1. Identifizierung von Marktextremen - Verwendet die 3-Ebenen-ZigZag- und Fraktal-Logik, um Umkehrzonen zu erkennen.
2. Bestätigung mit Fluxo 6.0 - Stellt sicher, dass nur hochwahrscheinliche Setups Signale drucken.
3. Spike Alerts - Speziell für Crash- und Boom-Indizes optimiert, um Umkehrspitzen zu erkennen.
---
Beispiel in Aktion (Crash 500 Index)
Szenario A (vor dem Spike): Der Indikator zeigt einen Aufwärtspfeil + "BUY NOW" Signal.
Szenario B (Nach dem Spike): Der Markt bestätigt den Umschwung mit einem massiven Spike zu Ihren Gunsten.
Ergebnis : Früher Einstieg vor der Marktexplosion.
---
Für wen ist es geeignet?
Trader , die Crash- und Boom500-Indizes skalieren.
Swing-Trader auf Volatilität 75, Gold (XAUUSD) und GBPUSD.
Anfänger , die klare, leicht zu verfolgende Signale benötigen.
Profis , die Rauschen herausfiltern und Setups bestätigen möchten.
---
Funktionen auf einen Blick
KAUFEN/VERKAUFEN-Pfeile mit Textwarnungen (verpassen Sie nie ein Signal).
Stop-Hunting-Erkennung (filtert falsche Spikes).
Popup-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen (optional).
Anpassbare Farben und Stile, die sich jeder Chartvorlage anpassen.
---
Warum SEER SPIKE DETECTOR anders ist
Anders als gewöhnliche Indikatoren, die Ihren Bildschirm mit zufälligen Pfeilen überfluten, wartet SEER SPIKE DETECTOR:
Wartet auf die Übereinstimmung mehrerer Indikatoren, bevor er feuert
Aufbauend auf einer mathematischen ATR-Engine für adaptive Volatilitätsfilterung.
Bewährt auf synthetischen und Devisenmärkten.
---
Das Paket enthält
SEER SPIKE DETECTOR.ex5 (gebrauchsfertige Indikator-Datei)
Benutzerhandbuch - Installation, Anpassung und Interpretation der Signale
Video-Tutorial - Schritt-für-Schritt-Einrichtung & Strategie
Lifetime Support - direkter Kontakt mit dem Entwickler (WhatsApp & Email)