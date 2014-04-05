SEER SPIKE DETECTOR™





Das ultimative Markt-Reversal & Spike-Prognose-Tool für Crash & Boom Indizes, Forex & synthetische Märkte





Am besten auf M1 und M5

Stoploss: Maximal 10 Kerzen.





Was ist der SEER SPIKE DETECTOR?





Der SEER SPIKE DETECTOR ist ein Marktvorhersage-Indikator der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Spikes, Umkehrungen und Momentumverschiebungen mit höchster Genauigkeit zu erkennen und zu bestätigen.

Basierend auf 3-Level ZigZag Fractal ZigZag Bestätigungen, ATR dynamischen Trailing Stops und Fluxo 6.0 effektiven Filtern, kann dieses Tool mehr als nur Pfeile anzeigen.





Egal, ob Sie mit Crash & Boom Indizes, Volatilität 75, XAUUSD, GBPUSD oder anderen Devisenpaaren handeln, der SEER SPIKE DETECTOR passt sich Ihrem Chart an und zeigt Ihnen, wo die nächste geldbringende Bewegung beginnen wird.









Warum Trader SEER SPIKE DETECTOR lieben





Präzise Spike-Prognose - Antizipiert plötzliche Crashs/Booms mit Frühwarnpfeilen.

Mehrschichtige Bestätigung - Signale erscheinen nur, wenn mehrere Bedingungen übereinstimmen (ZigZag + Fluxo + ATR-Filter).

Flexibel auf jedem Chart - Am besten auf M1 und M5, funktioniert aber auch effektiv auf H1 und H4.

Spike Catcher für Crash/Boom - Fangen Sie massive Spikes ab, bevor die Masse abspringt.

Kein Rätselraten - Pfeile









Wie es funktioniert





Der SEER SPIKE DETECTOR kombiniert Preisaktionsfraktale, ZigZag-Schwungpunkte und ATR-Volatilitätskontrolle, um Fakeouts herauszufiltern. Hier ist der Prozess:





1. Identifizierung von Marktextremen - Verwendet die 3-Ebenen-ZigZag- und Fraktal-Logik, um Umkehrzonen zu erkennen.









2. Bestätigung mit Fluxo 6.0 - Stellt sicher, dass nur hochwahrscheinliche Setups Signale drucken.









3. Spike Alerts - Speziell für Crash- und Boom-Indizes optimiert, um Umkehrspitzen zu erkennen.

















Beispiel in Aktion (Crash 500 Index)





Szenario A (vor dem Spike): Der Indikator zeigt einen Aufwärtspfeil + "BUY NOW" Signal.





Szenario B (Nach dem Spike): Der Markt bestätigt den Umschwung mit einem massiven Spike zu Ihren Gunsten.

Ergebnis : Früher Einstieg vor der Marktexplosion.













Für wen ist es geeignet?





Trader , die Crash- und Boom500-Indizes skalieren.

Swing-Trader auf Volatilität 75, Gold (XAUUSD) und GBPUSD.

Anfänger , die klare, leicht zu verfolgende Signale benötigen.

Profis , die Rauschen herausfiltern und Setups bestätigen möchten.









Funktionen auf einen Blick





KAUFEN/VERKAUFEN-Pfeile mit Textwarnungen (verpassen Sie nie ein Signal).





Stop-Hunting-Erkennung (filtert falsche Spikes).





Popup-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen (optional).





Anpassbare Farben und Stile, die sich jeder Chartvorlage anpassen.













Warum SEER SPIKE DETECTOR anders ist





Anders als gewöhnliche Indikatoren, die Ihren Bildschirm mit zufälligen Pfeilen überfluten, wartet SEER SPIKE DETECTOR:

Wartet auf die Übereinstimmung mehrerer Indikatoren, bevor er feuert

Aufbauend auf einer mathematischen ATR-Engine für adaptive Volatilitätsfilterung.

Bewährt auf synthetischen und Devisenmärkten.









Das Paket enthält





SEER SPIKE DETECTOR.ex5 (gebrauchsfertige Indikator-Datei)

Benutzerhandbuch - Installation, Anpassung und Interpretation der Signale

Video-Tutorial - Schritt-für-Schritt-Einrichtung & Strategie