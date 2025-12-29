MiEasyOrderMT5

My Easy Order MT5 ist ein Programm zur Erleichterung und Optimierung der Ausführung von Kauf- und Verkaufsoperationen auf den Finanzmärkten, das dem Händler ein praktisches, genaues und zuverlässiges Werkzeug für das Risikomanagement an die Hand gibt. Sein Hauptziel ist es, den Markteintrittsprozess zu vereinfachen, manuelle Berechnungen zu eliminieren und häufige Fehler zu reduzieren, die normalerweise bei der Definition der Positionsgröße auftreten.

Das System ermöglicht es dem Benutzer, als Parameter die Höhe des Risikos einzugeben, das er bei jedem Handel eingehen möchte, ausgedrückt als Prozentsatz des Kapitals. Auf der Grundlage dieser Informationen berechnet das Programm automatisch die optimale Positionsgröße und berücksichtigt dabei Schlüsselvariablen wie den Kontostand, die Größe des Stop-Loss und die spezifischen Merkmale des gehandelten Finanzinstruments. Auf diese Weise bleibt jeder Handel strikt im Einklang mit der vom Händler festgelegten Risikomanagementstrategie.







