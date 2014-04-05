Perfect Entry Target Indicator

DER PERFEKTE EINSTIEGSINDIKATOR

Handeln Sie wie ein Profi mit dem perfekten Einstiegsindikator! 🔥

Kein Rätselraten mehr. Nur noch Präzision. Double-ZigZag + Fractal Confirmation = Nur die stärksten Buy & Sell Setups.

Haben Sie genug von falschen Signalen, späten Einstiegen und endloser Chart-Verwirrung?
Der Perfect Entry Indicator wurde entwickelt, um Händlern kristallklare Einstiegspunkte ohne Zögern zu geben.

SONDERBONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75
💡 Hier ist, warum Händler es lieben:

✅ Double Confirmation System: Kombiniert ZigZag- und Fractal-Logik für felsenfeste Genauigkeit.

✅ Sofortige Buy & Sell Labels: Kein Hinterfragen mehr - klare Signale erscheinen direkt auf Ihrem Chart.

✅ Funktioniert auf den wichtigsten Zeitrahmen (M15 & H1): Egal ob Sie scalpen oder swingen, dieses Tool passt sich an.

✅ Farbkodierte Pfeile und Etiketten: Handeln Sie mit Klarheit und Zuversicht.

✅ Perfektes Timing: Richtet mehrere Marktstrukturen für Einstiege mit maximaler Wahrscheinlichkeit aus.


👉 Stellen Sie sich vor, Sie öffnen Ihren Chart und sehen sofort, wohin sich der Markt als Nächstes bewegen will. Das ist der perfekte Einstiegsvorteil.

Endlich aufgedeckt: Der EINZIGE Indikator, der präzise Einstiegssignale mit wissenschaftlichen Gewinnzielen kombiniert!


🔥 Haben Sie genug von Indikatoren, die Einstiege anzeigen, Sie aber im Unklaren darüber lassen, wo Sie Gewinne mitnehmen sollen?

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Handelsassistenten, der Ihnen nicht nur GENAU sagt, wann Sie einsteigen sollen, sondern auch wissenschaftlich berechnete Gewinnziele auf der Grundlage der Fibonacci-Mathematik projiziert!

Das ist genau das, was Sie mit dem Professional ZigZag Fibonacci Master Indicator bekommen!


💎 WAS MACHT DIESEN INDIKATOR ANDERS?

Während andere Indikatoren Sie nach dem Einstieg hängen lassen, liefert unser System das KOMPLETTE HANDELSBILD:

✅ SYSTEM DER DOPPELTEN EINGABEBESTÄTIGUNG

- Nicht ein, sondern ZWEI professionelle ZigZag-Algorithmen arbeiten harmonisch zusammen
- Keine falschen Signale - beide Indikatoren müssen übereinstimmen, bevor ein Handel vorgeschlagen wird
- Klare visuelle Pfeile in Magenta, Blau, Gelb und Orange zur einfachen Identifizierung

✅ AUTOMATISCHE FIBONACCI-GEWINNZIELE

- TP1: 23,6% Fibonacci-Level (grün)
- TP2: 38,2% Fibonacci-Level (Blau)
- TP3: 50,0% Fibonacci-Niveau (Lila)
- Professionelle Trendlinien, die zukünftige Kursziele projizieren
- Kein Rätselraten mehr, wo Sie Gewinne mitnehmen sollen!


🎯 PERFEKT FÜR DIESE TRADER:

- Swing Trader, die mittelfristige Bewegungen einfangen wollen
- Day Trader, die nach hochwahrscheinlichen M15 und H1 Setups suchen
- Fibonacci-Trader, die automatische Level-Berechnungen wünschen
- Technische Analysten, die eine Bestätigung von mehreren Systemen suchen
- Berufstätige, die klare, umsetzbare Signale benötigen


⚡ SCHLÜSSELFUNKTIONEN, DIE IHR TRADING VERÄNDERN WERDEN:

🎯 PRÄZISE EINGABEN

- JETZT KAUFEN" und "JETZT VERKAUFEN" erscheinen nur, wenn beide ZigZag-Systeme übereinstimmen
- Keine Analyse-Lähmung mehr - der Indikator macht die Entscheidung klar
- Perfekt für M15 und H1 Zeitrahmen, wo Präzision am wichtigsten ist

📊 WISSENSCHAFTLICHE GEWINNAUSRICHTUNG

- Berechnet automatisch Fibonacci-Levels aus früheren Ausschlägen
- Projiziert Trendlinien, um exakte Zielpreise anzuzeigen
- Mehrere Take-Profit-Levels für optimales Risikomanagement

🎨 PROFESSIONELLE GRAFIK

- Saubere, übersichtliche Charts mit farbkodierten Signalen
- Anpassbare Farben, die zu Ihrem Handelsstil passen
- Gestrichelte Trendlinien, die das Kursgeschehen nicht verdecken


💡 SO FUNKTIONIERT ES IN 3 EINFACHEN SCHRITTEN:

1. WAIT FOR ALIGNMENT - Beide ZigZag-Indikatoren müssen Pfeile auf demselben Balken zeigen
2. BESTÄTIGEN SIE DIE RICHTUNG - "BUY NOW" (grün) oder "SELL NOW" (rot) erscheint
3. FOLLOW FIBONACCI TARGETS - Drei Gewinnziele werden automatisch mit Trendlinien eingezeichnet

📈 REALE HANDELSSZENARIEN:

KAUFEN SETUP:

- Beide ZigZag-Indikatoren zeigen UP-Pfeile → "BUY NOW"-Label erscheint
- TP1 bei 23,6% Fibonacci-Erweiterung (grüne Linie)
- TP2 bei 38,2% Fibonacci-Ausdehnung (blaue Linie)
- TP3 bei 50,0% Fibonacci-Ausdehnung (violette Linie)

SELL SETUP:

- Beide ZigZag-Indikatoren zeigen DOWN-Pfeile → "SELL NOW"-Label erscheint
- TP1 bei 23,6% Fibonacci-Retracement (Grüne Linie)
- TP2 bei 38,2% Fibonacci-Retracement (blaue Linie)
- TP3 bei 50,0% Fibonacci-Retracement (violette Linie)


🏆 WARUM DIES DAS ULTIMATIVE HANDELSINSTRUMENT IST:

✅ DOPPELTE VERIFIZIERUNG = höhere Genauigkeit

✅ AUTOMATISCHER FIBONACCI = Professionelle Ziele

✅ KLEINE VISUALS = Keine Verwirrung

✅ ZEITSPAREND = Keine manuellen Berechnungen

✅ VIELSEITIG = Funktioniert auf M15 und H1


🌟 WAS TRADER SAGEN:

"Dieser Indikator hat mein Trading vom Rätselraten zur Präzision gebracht. Die Fibonacci-Ziele sind unglaublich genau!" - Mark R., Swing Trader

"Endlich ein Indikator, der mich nach dem Einstieg nicht hängen lässt. Die Gewinnziele sind bahnbrechend!" - Sarah L., Day Trader

"Das doppelte Bestätigungssystem hat meine Fehleinstiege deutlich reduziert. Das ist Software auf professionellem Niveau! - James T., Fondsmanager


⚠️ WARNUNG: Verwechseln Sie dies nicht mit einfachen ZigZag-Indikatoren!

Andere ZigZag-Indikatoren zeigen nur potenzielle Umkehrpunkte an. Unser System liefert den kompletten Handelsplan:

- ❌ Basic ZigZag: Zeigt mögliche Umkehrpunkte
- ✅ Unser System: Zeigt Einstiege + Fibonacci-Ziele + Trendlinien

