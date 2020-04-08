Price Predictor Pro
- Indicadores
- Emma-ekong Ben Eshiet
- Versión: 1.0
¡Convierta los patrones del mercado en ganancias predecibles!
Está cansado de adivinar dónde irá el mercado a continuación?
Con Price Predictor Pro, operará con confianza detectando potentes patrones gráficos y recibiendo proyecciones de precios precisas, directamente en su gráfico MT5.
Qué hace Price Predictor Pro:
✔️ Detecta patrones gráficos de alta probabilidad como Doble Techo, Doble Fondo, Cabeza y Hombros, Banderas, Banderines y más.
✔️ Proyecta instantáneamente el próximo objetivo de precio usando extensiones avanzadas de Fibonacci.
✔️ Dibuja líneas de tendencia claras y niveles de ruptura para que sepa exactamente hacia dónde se dirige el precio.
✔️ Reajusta las predicciones automáticamente cada pocas horas para mantener el análisis fresco y preciso.
✔️ Funciona en todos los plazos y pares para una máxima flexibilidad.
Por qué les encanta a los operadores:
- Elimina las conjeturas en el trading.
- Le da zonas de entrada y salida con confianza.
- Se adapta tanto a los retrocesos como a los patrones de continuación.
- Proporciona a corto plazo, las señales de acción con imágenes limpias.
Perfecto para:
- Swing traders que buscan grandes jugadas de reversión.
- Operadores de día que necesitan niveles de ruptura precisos.
- Nuevos operadores que buscan claridad y orientación.
- Profesionales experimentados que quieren acelerar el reconocimiento de patrones.
📈 ¡Vea el mercado antes de que se mueva!
En lugar de reaccionar tarde, adelántese a la multitud con las predicciones prospectivas de Price Predictor Pro.
👉 No dejes tus operaciones al azar.
Equípate hoy mismo con Price Predictor Pro y empieza a operar con proyecciones de precios cristalinas.