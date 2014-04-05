Bollinger Flipper indicator

Einführung des Bollinger Flipper Indikators - Ihr ultimativer Handelsvorteil !

Sind Sie es leid, Ihre Ein- und Ausstiege zu hinterfragen? Der Bollinger Flipper Indikator ist hier, um das Spiel zu Ihren Gunsten zu drehen.

Mit der Kraft von Bollinger Bändern + Level 3 Power System + ZigZag Fractals wurde dieses fortschrittliche Tool entwickelt, um hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufssignale mit Präzision zu erkennen.

Dynamische Bollinger-Bänder - Verfolgen Sie die Volatilität und Marktrichtung in Echtzeit.

Leistungsstarke ZigZag-Fraktale - erkennen Sie Wendepunkte am Markt vor allen anderen.

Kauf-/Verkaufspfeil-Warnungen - kein Rätselraten mehr; erhalten Sie kristallklare Signale auf Ihrem Chart.

Kombinierte Systemtechnologie - vereinen Sie drei leistungsstarke Strategien in einem einzigen Tool.

Einfach zu bedienen - perfekt für Anfänger und Profis gleichermaßen.



Ob Sie mit Devisen, Gold, Indizes oder Kryptowährungen handeln, der Bollinger Flipper passt sich Ihrem Stil und Zeitrahmen an.



Verwandeln Sie jeden Handel in eine Chance. Handeln Sie nicht nur... handeln Sie intelligent mit dem Bollinger Flipper Indikator.





Wie der "Bollinger Flipper" Indikator funktioniert





Der Bollinger Flipper ist ein hochentwickelter Multikomponenten-Indikator, der durch die Kombination von drei leistungsstarken technischen Konzepten hochwahrscheinliche Trendumkehrpunkte identifizieren kann. Betrachten Sie ihn als ein Konvergenzhandelssystem in einem einzigen Instrument.





Kernkomponenten & Logik:





1. Bollinger Bands (Die "Zone"):

- Was es tut: Dies ist Ihre volatilitätsbasierte dynamische Unterstützung und Widerstand. Die mittlere Linie ist ein einfacher gleitender 20-Perioden-Durchschnitt (SMA), und die oberen und unteren Bänder erweitern/verengen sich mit der Marktvolatilität.

- Ihre Rolle: Die Bänder zeigen potenzielle "überkaufte" (Preise nahe dem oberen Band) und "überverkaufte" (Preise nahe dem unteren Band) Bedingungen an. An den Rändern der Bänder beginnen oft Umkehrungen.

2. Stufe 3 Power-Indikator (der "Trendfilter"):

- Was er ist: Es handelt sich um einen modifizierten, erweiterten ZigZag-Indikator. Ein Standard-ZigZag verbindet signifikante Hochs und Tiefs. Diese "Level 3"-Version filtert das Marktrauschen heraus und zeigt nur die wichtigsten Ausschläge an.

- Seine Aufgabe: Er bestimmt die primäre Trendrichtung. Er malt einen eindeutigen Aufwärts- oder Abwärtspfeil auf das Diagramm. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da es Ihnen sagt, dass Sie nur nach KAUFsignalen Ausschau halten sollten, wenn der Trend nach oben zeigt, und nach VERKAUFssignalen, wenn der Trend nach unten zeigt. Dadurch wird verhindert, dass Sie gegen den Haupttrend ankämpfen.

3. ZigZag-Fraktale (Der "Auslöser"):

- Was es ist: Fraktale sind kleine, eingebaute Muster, die kurzfristige Spitzen (bärische Fraktale) und Talsohlen (bullische Fraktale) identifizieren. Diese Komponente zeichnet diese Punkte auf dem Chart ein.

- Ihre Funktion: Sie zeigt genau die Kerze an, bei der eine kleine Umkehrung innerhalb des größeren Trends erkannt wird.





Das "Flipper"-Signal - Die magische Konvergenz:





Ein Handelssignal wird nur erzeugt, wenn alle drei Komponenten übereinstimmen:





- KAUFSIGNAL:

1) Trendfilter (Stufe 3): Zeigt einen Pfeil nach oben (Aufwärtstrend).

2. der Auslöser (Fraktal): Ein zinsbullisches ZigZag-Fraktal (ein Trog) wird gebildet.

3. die Zone (Bollinger Band): Dieses fraktale Tief liegt am oder in der Nähe des NIEDRIGEN Bollinger Bandes.

- Deutung: Der vorherrschende Trend ist aufwärts gerichtet, und der Kurs hat sich auf ein dynamisches Unterstützungsniveau (unteres Band) zurückgezogen, was auf einen potenziellen "Dip" zum Kauf hinweist.









- VERKAUFSSIGNAL:

1 Trend-Filter (Ebene 3): Zeigt einen Pfeil nach UNTEN (Abwärtstrend).

2) Auslöser (Fraktal): Ein bärisches ZigZag-Fraktal (eine Spitze) wird gebildet.

3. die Zone (Bollinger Band): Dieses fraktale Hoch tritt am oder in der Nähe des UPPER Bollinger Bandes auf.

- Deutung: Der vorherrschende Trend ist abwärts gerichtet, und der Preis hat sich bis zu einem dynamischen Widerstandsniveau (oberes Band) erholt, was auf einen potenziellen "Abprall" zum Verkauf hinweist.





Zusammenfassend: Der Indikator zeigt Ihnen nicht nur eine überverkaufte Situation an. Er zeigt Ihnen einen überverkauften Zustand innerhalb eines bestätigten Aufwärtstrends an und gibt Ihnen ein Signal mit hohem Vertrauen, dass der Preis wahrscheinlich "umkippen" und in Richtung des Haupttrends weitergehen wird.





Der Bollinger Flipper-Indikator





Hören Sie auf zu raten. Profitieren Sie. Der Bollinger Flipper ist Ihr Schlüssel zum Aufspüren von hochwahrscheinlichen Umkehrbewegungen.





Haben Sie genug von falschen Ausbrüchen und nachlaufenden Indikatoren? Schalten Sie ein professionelles Handelssystem frei, das Trend, Momentum und Volatilität kombiniert, um Ihnen genau zu zeigen, wann der Markt kurz vor einem "FLIP" steht.





Sehen Sie jeden Pullback als Risiko ... oder als Chance? Die meisten Händler verpassen die besten Einstiegsmöglichkeiten, weil sie den Unterschied nicht erkennen können. Sie kaufen in einem Aufwärtstrend an der Spitze und verkaufen in einem Abwärtstrend am Boden. Es ist an der Zeit, das zu ändern. Wir stellen Ihnen den Bollinger Flipper Indikator vor - ein revolutionäres Instrument, das entwickelt wurde, um das Rauschen zu eliminieren und Ihnen kristallklare, umsetzbare Signale an kritischen Wendepunkten des Marktes zu geben.





Was ist der Bollinger Flipper?





Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator. Es handelt sich um ein komplettes Handelssystem, das in einem einzigen visuellen Werkzeug verpackt ist. Der Bollinger Flipper kombiniert die Kraft der Bollinger Bänder mit einem ausgeklügelten "Level 3"-Trendfilter und präzisen ZigZag-Fraktalen und übernimmt so die schwere Arbeit für Sie. Er identifiziert die perfekte Ausrichtung von Trend, Unterstützung/Widerstand und Momentum-Umkehr.





Sie werden Ihre Charts nie wieder auf dieselbe Weise betrachten.





Wie es für Sie funktioniert:





- BESTÄTIGTER TREND: Der Level 3 Power Indicator fungiert als Ihr Kompass, der Ihnen klar und deutlich sagt: "TREND: AUF" oder "TREND: AB". Kein Raten mehr über die Richtung.





- PRÄZISER EINSTIEG: Die ZigZag-Fraktale setzen einen Pfeil genau auf die Kerze, an der eine Umkehr stattfindet, und geben Ihnen so einen punktgenauen Einstiegsimpuls.





- DYNAMISCHE UNTERSTÜTZUNG/WIDERSTAND: Bollinger Bänder bilden die "Gewinnzone" und stellen sicher, dass Ihre Einstiege auf optimalen Niveaus erfolgen, um ein maximales Risiko zu erzielen.





Das Signal sehen. Ergreifen Sie den Handel. Sichern Sie den Gewinn.









Das erhalten Sie:





- Visuelle Kauf-/Verkaufspfeile: Unmöglich zu übersehende Signale direkt in Ihrem Chart.

- Ein einheitliches Handelssystem: Sie müssen nicht mehr 5 verschiedene Indikatoren verwenden, die sich widersprechen. Alles, was Sie brauchen, ist an einem Ort.

- Erhöhtes Vertrauen: Handeln Sie mit der Gewissheit, die ein mehrschichtiges, bestätigtes Signal mit sich bringt.

- Geeignet für ALLE Märkte und Zeitrahmen: Ob Sie ein Scalper, Daytrader oder Swingtrader in Forex, Aktien oder Krypto sind, der Bollinger Flipper passt sich Ihrem Stil an.





Für wen ist er geeignet?





- Trader, die der Analyse-Lähmung überdrüssig sind.

- Diejenigen, die ihr Timing und ihren Einstieg verbessern wollen.

- Trader, die die Macht des Kaufs von Unterstützungen in einem Aufwärtstrend und des Verkaufs von Widerständen in einem Abwärtstrend verstehen, aber ein klares System benötigen, um dies konsequent zu tun.





Nehmen Sie nicht nur unser Wort für sich selbst:





"Dieser Indikator hat mein Trading komplett verändert. Ich habe endlich ein klares, regelbasiertes System. Die 'Flipper'-Signale sind so klar, und das Wissen um die Trendrichtung hat mich vor so vielen schlechten Trades bewahrt "* - Mark J., Forex Trader*





Ihre Investition in Ihre Handelszukunft





Warum sollten Sie weiterhin Geld mit unbestätigten Geschäften verlieren? Der Bollinger Flipper gibt Ihnen die Klarheit und den Vorsprung, nach dem Sie gesucht haben.

!

PRO TIPP: Eine gute Kenntnis der Preisbewegung verschafft Ihnen einen Vorteil bei der Anwendung dieser Strategie. Für ein optimales Ergebnis sollten Sie einen Mindest-STOPLOSS von 2ATR pro Handel verwenden.





Haftungsausschluss: Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.