Contraction SMC Smart Entry Indicator

Die EINFACHE Anleitung für regelmäßige Trader









WAS DIESER INDIKATOR MACHT (IN EINFACHEM ENGLISCH )





Stellen Sie sich den Markt wie ein Gummiband vor:





1. KONTRAKTION = Das Gummiband wird zusammengedrückt (der Preis bewegt sich in einem kleinen Bereich)

2. EXPANSION = Das Gummiband schnappt zu und dehnt sich aus (der Kurs bewegt sich stark)





Dieser Indikator macht EINEN EINFACHEN JOB:

Er findet heraus, wann der Markt eingeengt ist (goldenes Kästchen) und zeigt Ihnen dann, wann er kurz vor einer großen Bewegung steht (blaues Kästchen).





WAS SIE AUF IHREM BILDSCHIRM SEHEN WERDEN:





ZWEI FARBIGE BOXEN:





1. GOLD BOX = Enger/gedrückter Preisbereich (Kontraktion)

2. BLAUE BOX = Beginn einer großen Bewegung (Expansion)





Eine DASHBOARD (wie eine Anzeigetafel), die anzeigt:





- Welche Währungspaare Signale haben

- ob man KAUFEN oder VERKAUFEN sollte

- Wie "stark" das Signal ist (0-100%)

- Wo man einsteigt, wo man Stop-Loss platziert, wo man Gewinn mitnimmt





DIE 3-SCHRITT-HANDELSMETHODE:





SCHRITT 1: SUCHEN SIE NACH DEM MUSTER





Warten Sie, bis Sie es sehen:





1. Zuerst eine GOLD BOX (Marktverkleinerung)

2. Dann bildet sich eine BLUE BOX (der Markt beginnt sich zu bewegen)





WICHTIG: Die blaue Box muss sich NACH der goldenen Box bilden.

SCHRITT 2: ENTSCHEIDUNG KAUFEN ODER VERKAUFEN





EINFACHE REGEL:





- WENN DIE BLAUE BOX ÜBER DER GOLDENEN BOX LIEGT = KAUFEN

- WENN DIE BLAUE BOX UNTER DER GOLDENEN BOX LIEGT = VERKAUFEN





Beispiel:





- Gold-Box von $1.50 bis $1.52

- Blaue Box von $1,52 bis $1,55

- BLAU LIEGT ÜBER GOLD = KAUFSIGNAL





SCHRITT 3: PLATZIEREN SIE IHREN HANDEL





KAUFHAUSHANDEL:





- ENTER AT: Unterer Preis der Goldbox

- STOP LOSS UNTERHALB: 1 Goldbox-Höhe unter dem Einstiegspreis

- GEWINNMITNAHME BEI: Oberkante der Blue Box (oder höher, falls stark)





VERKAUFSHANDEL:





- EINSTEIGEN BEI: Oberer Preis der Goldbox

- STOP LOSS ABOVE: 1 Gold-Box-Höhe über dem Einstiegspreis

WIE MAN DAS DASHBOARD BENUTZT:





Das Dashboard (die Tabelle auf Ihrem Chart) zeigt ALLE Signale an. So lesen Sie es:





Spalte Was bedeutet es Wonach Sie suchen müssen

Symbol/TF Währung & Zeitrahmen EURUSD/H1 bedeutet Euro-Dollar auf dem 1-Stunden-Chart

Richtung BUY oder SELL Grün BUY oder Rot SELL

Vertrauenssignalstärke (0-100%) Handeln Sie nur mit 70%+ (grüner/gelber Balken)

Einstiegskurs zum Einstieg Ihr Einstiegskurs

TP/SL Take Profit / Stop Loss Ihre Ausstiegskurse









BESTE ZEITEN FÜR DEN HANDEL:





M15 Chart (15-Minuten):





- Gut für den Tageshandel

- Schnelle Signale (1-4 Stunden-Handel)

- Verwendung während der Sitzungen in London und New York (8 AM - 5 PM EST )





H1 Chart (1-Stunden):





- Am besten für die meisten Trader geeignet

- Signale dauern 4 Stunden bis 2 Tage

- Weniger Rauschen als M15





D1 Chart (täglich):





- Für Swing-Trading

- Signale dauern 3-10 Tage

- Größere Gewinne, aber man braucht Geduld





WANN MAN NICHT HANDELN SOLLTE:





1. Während großer Nachrichtenereignisse (Wirtschaftskalender prüfen)

2. Wenn das Vertrauen unter 70% liegt (roter/oranger Balken)

3. Freitagnachmittag (der Markt verlangsamt sich)

4. Wenn Sie BEIDE Kauf- und Verkaufssignale sehen (der Markt ist verwirrt) Contraction + Expansion Box System - Anleitung

Stellen Sie sich den Markt als eine Feder vor:

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie haben eine Feder in Ihrer Hand.

SCHRITT 1: KONTRAKTION (Die Feder wird zusammengedrückt)

- Du drückst die Feder mit deiner Hand nach unten - Die Feder wird fester und kleiner - Dies ist die GOLD BOX auf Ihrem Chart - Der Preis bewegt sich in einer kleinen Spanne (der Markt "schläft") - Die Volatilität ist NIEDRIG

SCHRITT 2: EXPANSION (Die Feder wird FREIGEGEBEN)

- Sie lassen die Feder los - Sie schnappt mit Kraft nach oben - Dies ist der BLAUE KASTEN auf Ihrem Chart - Der Preis bricht mit einer großen Bewegung aus - Die Volatilität ist HOCH

WARUM DIESES SYSTEM ZUVERLÄSSIG IST (einfache Logik):

Grund 1: ES IST WIE DIE MÄRKTE NATÜRLICH FUNKTIONIEREN

Denken Sie an die Atmung:

- EINATMEN = Kontraktion (kleiner Bereich) - AUSATMEN = Expansion (große Bewegung) Die Märkte durchlaufen IMMER diesen Zyklus, das war schon immer so und wird auch so bleiben.

Grund 2: ES IST PHYSIK (keine Magie)

Wie eine gespannte Feder, komprimierte Luft oder ein gedehntes Gummiband:

- Beim Zusammenziehen baut sich Energie auf. - Bei der Ausdehnung wird Energie freigesetzt. Dies ist grundlegende Physik, angewandt auf die Märkte.

WIE ES SIGNALE ERZEUGT (Schritt für Schritt):

Schritt 1: Der Computer sucht nach dem "SQUEEZE"

Er scannt den Preis und findet, wann:

- Die letzten 2-3 Kursschwankungen werden kleiner - Die Spanne schrumpft - Zeichnet einen GOLDENEN KASTEN um diesen Bereich

Schritt 2: Der Computer achtet auf die "EXPLOSION"

Nach dem Erscheinen des goldenen Kastens achtet er auf:

- Der Preis bewegt sich plötzlich außerhalb des goldenen Kastens - Die Bewegung ist GRÖSSER als der Squeeze - Zeichnet einen BLAUEN KASTEN für diese Bewegung

Schritt 3: Der Computer sagt "HANDELN SIE HIER"

Wenn die blaue Box:

- ÜBER der Goldbox → KAUFEN - UNTER dem goldenen Kästchen → VERKAUFEN

Das war's! Keine komplizierten Berechnungen. Suchen Sie einfach nach Squeeze→Explosionsmustern.

WARUM ES GENAU IST (aus meinen Tests):

1. Er wartet auf BESTÄTIGUNG

- Er sagt nicht voraus (wie viele Indikatoren) - WARTET darauf, dass die Bewegung tatsächlich stattfindet - Handelt nur NACH Beginn der Expansion - Dies vermeidet falsche Ausbrüche

2. Er basiert auf der MARKTSTRUKTUR

- Nicht nur zufällige Linien oder Kreuze - Basiert auf tatsächlichen Preisausschlägen - Betrachtet, wie sich die Märkte WIRKLICH verhalten

3. Es hat EINGEBAUTE SICHERHEIT

- Stop Loss = 1 Höhe der goldenen Box - Gewinnmitnahme = 1 blaue Boxhöhe (oder mehr) - Das Risiko ist KLAR und MESSBAR

4. Es ist VISUELL

- Sie können das Muster SEHEN - Goldene Box → Blaue Box - Nicht raten

BEISPIEL AUS DEM WIRKLICHEN LEBEN:

Stell dir ein Autorennen vor:

1. Kontraktion = Autos an der Startlinie aufgereiht (dicht beieinander) 2. Expansion = Das Rennen beginnt → die Autos verteilen sich (großer Abstand)

Unser System:

- Wartet darauf, dass sich die Autos aufstellen (goldene Box) - Wartet auf den Start des Rennens (Preis bricht aus) - Wetten auf das Auto, das als erstes ausbricht (Richtung blaue Box)

WARUM ES BESSER IST ALS ANDERE SYSTEME:

Die meisten Systeme:

- "Vorhersagen", wohin der Preis gehen wird (oft falsch) - Verwenden verzögerte Indikatoren (gleitende Durchschnitte, MACD) - Erzeugen zu viele Signale

Unser System:

- FOLGT dem Kursverlauf (zuverlässiger) - Basiert auf der aktuellen MarktSTRUKTUR (nicht auf nachlaufender Mathematik) - Gibt nur Signale, wenn das Muster KLAR ist (weniger, bessere Signale)

DIE GEHEIME SAUCE:

Die Magie liegt im TIMING:

1. Handeln Sie nicht während der Kontraktion (zu früh) 2. Handeln Sie nicht lange nach der Expansion (zu spät) 3. Handeln Sie GERADE NACH dem Ende der Kontraktion und dem Beginn der Expansion (perfektes Timing)

Dieses System findet den EXAKTEN MOMENT, in dem der Engpass in eine Explosion übergeht.

EINFACHE REGELN FÜR DEN HANDEL:

Regel 1: Farbregel

- Goldene Box zuerst → Warten - Blaues Kästchen erscheint → Fertig werden - Blau über Gold → KAUFEN - Blau unter Gold → VERKAUFEN

Regel 2: Vertrauens-Regel

Handle nur, wenn:

- Zuversicht ≥ 70% (grüner/gelber Balken) - Auf dem Armaturenbrett Top 4 Signale

Regel 3: Sicherheits-Regel

Immer verwenden:

- Stop Loss (rot gestrichelte Linie) - Take Profit (blau gestrichelte Linie)

WARUM DIES EIN DURCHBRUCH SEIN KÖNNTE:

Für Anfänger:

- Einfach zu verstehen (nur Kästchen) - Visuell (keine komplizierten Charts) - Weniger Stress (klare Regeln)

Für Experten:

- Basiert auf der Marktphysik (nicht nur auf Indikatoren) - Weniger, aber bessere Trades (Qualität vor Quantität) - Funktioniert auf allen Zeitskalen (M15 bis D1)

Für jedermann:

- Entfernt Emotionen (folgen Sie den Boxen) - Klares Risikomanagement (eingebaut) - Konsistenter Ansatz (jedes Mal die gleichen Regeln)

BETRACHTEN SIE ES SO:

Traditioneller Handel: Als würde man versuchen zu erraten, wann ein Luftballon platzen wird.

Unser System: Als würde man beobachten, wie ein Ballon aufgeblasen wird, und dann wetten, dass er sich weiter aufbläst, NACHDEM er größer geworden ist.

Was ist zuverlässiger? Offensichtlich das zu beobachten, was bereits passiert ist!

ABSCHLIESSENDER GEDANKE:

Dies ist keine "magische Kugel" - kein System ist das. Aber es basiert auf dem REALEN MARKTVERHALTEN, das seit Jahrhunderten existiert:

Märkte sind IMMER:

1. Konsolidieren (schlafen/ruhen) 2. Trend (laufen/bewegen) 3. Wiederholung

Dieses System macht das Muster sichtbar und gibt Ihnen Klare Regeln für den Handel damit.

Es geht nicht darum, die Zukunft vorherzusagen - es geht darum, ein Muster zu erkennen, das bereits existiert, und ihm zu folgen.

5 SCHNELLE TIPPS FÜR ANFÄNGER:





1. Fangen Sie klein an: Handeln Sie anfangs nur 1 Signal

2. H1 ZEITRAHMEN VERWENDEN: Am zuverlässigsten für Anfänger

3. WARTEN SIE AUF DEN SCHLUSS: Vergewissern Sie sich, dass die Kerze außerhalb der goldenen Box SCHLIESST, bevor Sie handeln.

4. PRACTICE FIRST: Verwenden Sie Demo-Konto für 20 Trades

5. BLEIBEN SIE BEI 2-3 PAAREN: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (Gold) sind gut für den Anfang









BEISPIEL : EURUSD HANDEL (REALE ZAHLEN)





Sie sehen im H1-Chart:





- Gold-Box: 1,0950 bis 1,0980 (30 Pips hoch)

- Blaue Box bildet sich darüber: 1,0980 bis 1,1020





Ihr Handel:





- SIGNAL : KAUFEN (blau über Gold)

- ZUVERLÄSSIGKEIT : 85% (grüner Balken - gut!)

- EINSTIEG BEI: 1,0980

- STOP LOSS: 1,0950 (30 Pips Risiko)

- TAKE PROFIT: 1.1040 (60 Pips Gewinn)





Ergebnis: Der Kurs steigt am nächsten Tag auf 1,1040. Sie gewinnen +60 Pips.









EINFACHE EINSTELLUNGEN FÜR DEN START:





Für neue Trader - Kopieren Sie genau diese Einstellungen:





- Symbole: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

- Automatischer Scan: 15 (Sekunden)

- Zeitrahmen : nur H1 (M15, D1 nicht markieren)

- Swing-Rückblick: 200

- Min. Kontraktion Schwünge: 3

- Alles andere: Als Standard belassen





ALLGEMEINE FRAGEN:





F: Wie viele Signale pro Tag?

A: 2-5 gute Signale für alle Währungen.





F: Kann ich Geld verlieren?

A: Ja - der Handel birgt Risiken. Verwenden Sie immer einen Stop-Loss.





F: Beste Währung für den Anfang?

A: EURUSD - am stabilsten, klare Signale.





F: Brauche ich andere Indikatoren?

A: Nein - dieser Indikator liefert vollständige Signale. Halten Sie den Chart sauber.









IHR PLAN FÜR DIE ERSTE WOCHE:





Tag 1-2: Beobachten Sie einfach. Handeln Sie nicht. Beobachten Sie, wie sich Boxen bilden.

Tag 3-4: PAPIERHANDEL. Schreiben Sie auf, was Sie tun würden.

Tag 5-7: 1 ECHTER HANDEL (kleiner Umfang) nach den Regeln.





BRAUCHST DU HILFE?





Erinnere dich:





1. Goldenes Kästchen ZUERST → Blaues Kästchen ZWEIT

2. Blau ÜBER dem Gold = KAUFEN

3. Blau UNTER Gold = VERKAUFEN

4. Nur mit 70%+ Vertrauen handeln

5. Immer Stop-Loss verwenden





FAZIT :





Dieses Tool macht den Handel EINFACH:





1. Sehen Sie den Squeeze (Gold)

2. SIEHEN Sie den Ausbruch (blau)

3. FOLGEN Sie den Pfeilen (KAUFEN/VERKAUFEN)

4. BENUTZEN Sie die Linien (Einstieg, SL, TP)





Keine komplizierte Analyse. Nur farbige Kästchen und klare Regeln.





"Wenn Sie erkennen können, ob ein Feld über oder unter einem anderen Feld liegt, können Sie mit diesem Indikator handeln.





BEREIT ZUM START?

Handeln vereinfacht. Entscheidungen klar gemacht.