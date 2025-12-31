Contraction SMC Smart Entry Indicator

CONTRACTION + EXPANSION BOX SCANNER

Die EINFACHE Anleitung für regelmäßige Trader


WAS DIESER INDIKATOR MACHT (IN EINFACHEM ENGLISCH )

Stellen Sie sich den Markt wie ein Gummiband vor:

1. KONTRAKTION = Das Gummiband wird zusammengedrückt (der Preis bewegt sich in einem kleinen Bereich)
2. EXPANSION = Das Gummiband schnappt zu und dehnt sich aus (der Kurs bewegt sich stark)

Dieser Indikator macht EINEN EINFACHEN JOB:
Er findet heraus, wann der Markt eingeengt ist (goldenes Kästchen) und zeigt Ihnen dann, wann er kurz vor einer großen Bewegung steht (blaues Kästchen).

WAS SIE AUF IHREM BILDSCHIRM SEHEN WERDEN:

ZWEI FARBIGE BOXEN:

1. GOLD BOX = Enger/gedrückter Preisbereich (Kontraktion)
2. BLAUE BOX = Beginn einer großen Bewegung (Expansion)

Eine DASHBOARD (wie eine Anzeigetafel), die anzeigt:

- Welche Währungspaare Signale haben
- ob man KAUFEN oder VERKAUFEN sollte
- Wie "stark" das Signal ist (0-100%)
- Wo man einsteigt, wo man Stop-Loss platziert, wo man Gewinn mitnimmt

DIE 3-SCHRITT-HANDELSMETHODE:

SCHRITT 1: SUCHEN SIE NACH DEM MUSTER

Warten Sie, bis Sie es sehen:

1. Zuerst eine GOLD BOX (Marktverkleinerung)
2. Dann bildet sich eine BLUE BOX (der Markt beginnt sich zu bewegen)

WICHTIG: Die blaue Box muss sich NACH der goldenen Box bilden.
SCHRITT 2: ENTSCHEIDUNG KAUFEN ODER VERKAUFEN

EINFACHE REGEL:

- WENN DIE BLAUE BOX ÜBER DER GOLDENEN BOX LIEGT = KAUFEN
- WENN DIE BLAUE BOX UNTER DER GOLDENEN BOX LIEGT = VERKAUFEN

Beispiel:

- Gold-Box von $1.50 bis $1.52
- Blaue Box von $1,52 bis $1,55
- BLAU LIEGT ÜBER GOLD = KAUFSIGNAL

---

SCHRITT 3: PLATZIEREN SIE IHREN HANDEL

KAUFHAUSHANDEL:

- ENTER AT: Unterer Preis der Goldbox
- STOP LOSS UNTERHALB: 1 Goldbox-Höhe unter dem Einstiegspreis
- GEWINNMITNAHME BEI: Oberkante der Blue Box (oder höher, falls stark)

VERKAUFSHANDEL:

- EINSTEIGEN BEI: Oberer Preis der Goldbox
- STOP LOSS ABOVE: 1 Gold-Box-Höhe über dem Einstiegspreis
- TAKE PROFIT AT: Unteres Ende der Blue Box (oder niedriger, wenn stark)


WIE MAN DAS DASHBOARD BENUTZT:

Das Dashboard (die Tabelle auf Ihrem Chart) zeigt ALLE Signale an. So lesen Sie es:

Spalte Was bedeutet es Wonach Sie suchen müssen
Symbol/TF Währung & Zeitrahmen EURUSD/H1 bedeutet Euro-Dollar auf dem 1-Stunden-Chart
Richtung BUY oder SELL Grün BUY oder Rot SELL
Vertrauenssignalstärke (0-100%) Handeln Sie nur mit 70%+ (grüner/gelber Balken)
Einstiegskurs zum Einstieg Ihr Einstiegskurs
TP/SL Take Profit / Stop Loss Ihre Ausstiegskurse


BESTE ZEITEN FÜR DEN HANDEL:

M15 Chart (15-Minuten):

- Gut für den Tageshandel
- Schnelle Signale (1-4 Stunden-Handel)
- Verwendung während der Sitzungen in London und New York (8 AM - 5 PM EST )

H1 Chart (1-Stunden):

- Am besten für die meisten Trader geeignet
- Signale dauern 4 Stunden bis 2 Tage
- Weniger Rauschen als M15

D1 Chart (täglich):

- Für Swing-Trading
- Signale dauern 3-10 Tage
- Größere Gewinne, aber man braucht Geduld

---

WANN MAN NICHT HANDELN SOLLTE:

1. Während großer Nachrichtenereignisse (Wirtschaftskalender prüfen)
2. Wenn das Vertrauen unter 70% liegt (roter/oranger Balken)
3. Freitagnachmittag (der Markt verlangsamt sich)

4. Wenn Sie BEIDE Kauf- und Verkaufssignale sehen (der Markt ist verwirrt)

Contraction + Expansion Box System - Anleitung

Stellen Sie sich den Markt als eine Feder vor:

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie haben eine Feder in Ihrer Hand.

SCHRITT 1: KONTRAKTION (Die Feder wird zusammengedrückt)

- Du drückst die Feder mit deiner Hand nach unten
- Die Feder wird fester und kleiner
- Dies ist die GOLD BOX auf Ihrem Chart
- Der Preis bewegt sich in einer kleinen Spanne (der Markt "schläft")
- Die Volatilität ist NIEDRIG

SCHRITT 2: EXPANSION (Die Feder wird FREIGEGEBEN)

- Sie lassen die Feder los
- Sie schnappt mit Kraft nach oben
- Dies ist der BLAUE KASTEN auf Ihrem Chart
- Der Preis bricht mit einer großen Bewegung aus
- Die Volatilität ist HOCH

---

WARUM DIESES SYSTEM ZUVERLÄSSIG IST (einfache Logik):

Grund 1: ES IST WIE DIE MÄRKTE NATÜRLICH FUNKTIONIEREN

Denken Sie an die Atmung:

- EINATMEN = Kontraktion (kleiner Bereich)
- AUSATMEN = Expansion (große Bewegung)
Die Märkte durchlaufen IMMER diesen Zyklus, das war schon immer so und wird auch so bleiben.

Grund 2: ES IST PHYSIK (keine Magie)

Wie eine gespannte Feder, komprimierte Luft oder ein gedehntes Gummiband:

- Beim Zusammenziehen baut sich Energie auf.
- Bei der Ausdehnung wird Energie freigesetzt.
Dies ist grundlegende Physik, angewandt auf die Märkte.

---

WIE ES SIGNALE ERZEUGT (Schritt für Schritt):

Schritt 1: Der Computer sucht nach dem "SQUEEZE"

Er scannt den Preis und findet, wann:

- Die letzten 2-3 Kursschwankungen werden kleiner
- Die Spanne schrumpft
- Zeichnet einen GOLDENEN KASTEN um diesen Bereich

Schritt 2: Der Computer achtet auf die "EXPLOSION"

Nach dem Erscheinen des goldenen Kastens achtet er auf:

- Der Preis bewegt sich plötzlich außerhalb des goldenen Kastens
- Die Bewegung ist GRÖSSER als der Squeeze
- Zeichnet einen BLAUEN KASTEN für diese Bewegung

Schritt 3: Der Computer sagt "HANDELN SIE HIER"

Wenn die blaue Box:

- ÜBER der Goldbox → KAUFEN
- UNTER dem goldenen Kästchen → VERKAUFEN

Das war's! Keine komplizierten Berechnungen. Suchen Sie einfach nach Squeeze→Explosionsmustern.

---

WARUM ES GENAU IST (aus meinen Tests):

1. Er wartet auf BESTÄTIGUNG

- Er sagt nicht voraus (wie viele Indikatoren)
- WARTET darauf, dass die Bewegung tatsächlich stattfindet
- Handelt nur NACH Beginn der Expansion
- Dies vermeidet falsche Ausbrüche

2. Er basiert auf der MARKTSTRUKTUR

- Nicht nur zufällige Linien oder Kreuze
- Basiert auf tatsächlichen Preisausschlägen
- Betrachtet, wie sich die Märkte WIRKLICH verhalten

3. Es hat EINGEBAUTE SICHERHEIT

- Stop Loss = 1 Höhe der goldenen Box
- Gewinnmitnahme = 1 blaue Boxhöhe (oder mehr)
- Das Risiko ist KLAR und MESSBAR

4. Es ist VISUELL

- Sie können das Muster SEHEN
- Goldene Box → Blaue Box
- Nicht raten

---

BEISPIEL AUS DEM WIRKLICHEN LEBEN:

Stell dir ein Autorennen vor:

1. Kontraktion = Autos an der Startlinie aufgereiht (dicht beieinander)
2. Expansion = Das Rennen beginnt → die Autos verteilen sich (großer Abstand)

Unser System:

- Wartet darauf, dass sich die Autos aufstellen (goldene Box)
- Wartet auf den Start des Rennens (Preis bricht aus)
- Wetten auf das Auto, das als erstes ausbricht (Richtung blaue Box)

---

WARUM ES BESSER IST ALS ANDERE SYSTEME:

Die meisten Systeme:

- "Vorhersagen", wohin der Preis gehen wird (oft falsch)
- Verwenden verzögerte Indikatoren (gleitende Durchschnitte, MACD)
- Erzeugen zu viele Signale

Unser System:

- FOLGT dem Kursverlauf (zuverlässiger)
- Basiert auf der aktuellen MarktSTRUKTUR (nicht auf nachlaufender Mathematik)
- Gibt nur Signale, wenn das Muster KLAR ist (weniger, bessere Signale)

---

DIE GEHEIME SAUCE:

Die Magie liegt im TIMING:

1. Handeln Sie nicht während der Kontraktion (zu früh)
2. Handeln Sie nicht lange nach der Expansion (zu spät)
3. Handeln Sie GERADE NACH dem Ende der Kontraktion und dem Beginn der Expansion (perfektes Timing)

Dieses System findet den EXAKTEN MOMENT, in dem der Engpass in eine Explosion übergeht.

---

EINFACHE REGELN FÜR DEN HANDEL:

Regel 1: Farbregel

- Goldene Box zuerst → Warten
- Blaues Kästchen erscheint → Fertig werden
- Blau über Gold → KAUFEN
- Blau unter Gold → VERKAUFEN

Regel 2: Vertrauens-Regel

Handle nur, wenn:

- Zuversicht ≥ 70% (grüner/gelber Balken)
- Auf dem Armaturenbrett Top 4 Signale

Regel 3: Sicherheits-Regel

Immer verwenden:

- Stop Loss (rot gestrichelte Linie)
- Take Profit (blau gestrichelte Linie)

---

WARUM DIES EIN DURCHBRUCH SEIN KÖNNTE:

Für Anfänger:

- Einfach zu verstehen (nur Kästchen)
- Visuell (keine komplizierten Charts)
- Weniger Stress (klare Regeln)

Für Experten:

- Basiert auf der Marktphysik (nicht nur auf Indikatoren)
- Weniger, aber bessere Trades (Qualität vor Quantität)
- Funktioniert auf allen Zeitskalen (M15 bis D1)

Für jedermann:

- Entfernt Emotionen (folgen Sie den Boxen)
- Klares Risikomanagement (eingebaut)
- Konsistenter Ansatz (jedes Mal die gleichen Regeln)

---

BETRACHTEN SIE ES SO:

Traditioneller Handel: Als würde man versuchen zu erraten, wann ein Luftballon platzen wird.

Unser System: Als würde man beobachten, wie ein Ballon aufgeblasen wird, und dann wetten, dass er sich weiter aufbläst, NACHDEM er größer geworden ist.

Was ist zuverlässiger? Offensichtlich das zu beobachten, was bereits passiert ist!

---

ABSCHLIESSENDER GEDANKE:

Dies ist keine "magische Kugel" - kein System ist das. Aber es basiert auf dem REALEN MARKTVERHALTEN, das seit Jahrhunderten existiert:

Märkte sind IMMER:

1. Konsolidieren (schlafen/ruhen)
2. Trend (laufen/bewegen)
3. Wiederholung

Dieses System macht das Muster sichtbar und gibt Ihnen Klare Regeln für den Handel damit.

Es geht nicht darum, die Zukunft vorherzusagen - es geht darum, ein Muster zu erkennen, das bereits existiert, und ihm zu folgen.

Deshalb ist es so zuverlässig. Deshalb funktioniert es. Deshalb zeigen Ihre Tests genaue Signale.


5 SCHNELLE TIPPS FÜR ANFÄNGER:

1. Fangen Sie klein an: Handeln Sie anfangs nur 1 Signal
2. H1 ZEITRAHMEN VERWENDEN: Am zuverlässigsten für Anfänger
3. WARTEN SIE AUF DEN SCHLUSS: Vergewissern Sie sich, dass die Kerze außerhalb der goldenen Box SCHLIESST, bevor Sie handeln.
4. PRACTICE FIRST: Verwenden Sie Demo-Konto für 20 Trades
5. BLEIBEN SIE BEI 2-3 PAAREN: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (Gold) sind gut für den Anfang


BEISPIEL : EURUSD HANDEL (REALE ZAHLEN)

Sie sehen im H1-Chart:

- Gold-Box: 1,0950 bis 1,0980 (30 Pips hoch)
- Blaue Box bildet sich darüber: 1,0980 bis 1,1020

Ihr Handel:

- SIGNAL : KAUFEN (blau über Gold)
- ZUVERLÄSSIGKEIT : 85% (grüner Balken - gut!)
- EINSTIEG BEI: 1,0980
- STOP LOSS: 1,0950 (30 Pips Risiko)
- TAKE PROFIT: 1.1040 (60 Pips Gewinn)

Ergebnis: Der Kurs steigt am nächsten Tag auf 1,1040. Sie gewinnen +60 Pips.


EINFACHE EINSTELLUNGEN FÜR DEN START:

Für neue Trader - Kopieren Sie genau diese Einstellungen:

- Symbole: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD
- Automatischer Scan: 15 (Sekunden)
- Zeitrahmen: nur H1 (M15, D1 nicht markieren)
- Swing-Rückblick: 200
- Min. Kontraktion Schwünge: 3
- Alles andere: Als Standard belassen


ALLGEMEINE FRAGEN:


F: Wie viele Signale pro Tag?
A: 2-5 gute Signale für alle Währungen.

F: Kann ich Geld verlieren?
A: Ja - der Handel birgt Risiken. Verwenden Sie immer einen Stop-Loss.

F: Beste Währung für den Anfang?
A: EURUSD - am stabilsten, klare Signale.

F: Brauche ich andere Indikatoren?
A: Nein - dieser Indikator liefert vollständige Signale. Halten Sie den Chart sauber.


IHR PLAN FÜR DIE ERSTE WOCHE:

Tag 1-2: Beobachten Sie einfach. Handeln Sie nicht. Beobachten Sie, wie sich Boxen bilden.
Tag 3-4: PAPIERHANDEL. Schreiben Sie auf, was Sie tun würden.
Tag 5-7: 1 ECHTER HANDEL (kleiner Umfang) nach den Regeln.

BRAUCHST DU HILFE?

Erinnere dich:

1. Goldenes Kästchen ZUERST → Blaues Kästchen ZWEIT
2. Blau ÜBER dem Gold = KAUFEN
3. Blau UNTER Gold = VERKAUFEN
4. Nur mit 70%+ Vertrauen handeln
5. Immer Stop-Loss verwenden

---

FAZIT :

Dieses Tool macht den Handel EINFACH:

1. Sehen Sie den Squeeze (Gold)
2. SIEHEN Sie den Ausbruch (blau)
3. FOLGEN Sie den Pfeilen (KAUFEN/VERKAUFEN)
4. BENUTZEN Sie die Linien (Einstieg, SL, TP)

Keine komplizierte Analyse. Nur farbige Kästchen und klare Regeln.

"Wenn Sie erkennen können, ob ein Feld über oder unter einem anderen Feld liegt, können Sie mit diesem Indikator handeln.

BEREIT ZUM START?
HOLEN SIE IHN SICH HIER → [IHR LINK]

Handeln vereinfacht. Entscheidungen klar gemacht.

Weitere Produkte dieses Autors
Perfect Entry Target Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DER PERFEKTE EINSTIEGSINDIKATOR Handeln Sie wie ein Profi mit dem perfekten Einstiegsindikator! Kein Rätselraten mehr. Nur noch Präzision. Double-ZigZag + Fractal Confirmation = Nur die stärksten Buy & Sell Setups. Haben Sie genug von falschen Signalen, späten Einstiegen und endloser Chart-Verwirrung? Der Perfect Entry Indicator wurde entwickelt, um Händlern kristallklare Einstiegspunkte ohne Zögern zu geben. SONDERBONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und V
Level 3 Power Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
5 (4)
Indikatoren
STUFE 3 LEISTUNGSANZEIGE Das Timing-Meisterwerk des Profis Hören Sie auf, Marktwenden zu erraten. Fangen Sie an, sie zu sehen, bevor sie passieren. --- Verpassen Sie die großen Bewegungen? Steigen Sie in den Handel ein, kurz bevor der Markt umschlägt? Sind Sie unsicher, ob ein Trend wirklich zu Ende ist oder nur pausiert? Haben Sie Probleme mit dem Selbstvertrauen beim Halten von Trades? Sie sind nicht allein. Die meisten Händler ringen mit genau diesen Herausforderungen... bis sie de
FREE
ReversalPower Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
REVERSAL POWER PRO Der EINZIGE Indikator, der Ihnen zeigt, wo die Märkte umkehren werden - BEVOR sie sich bewegen WILLKOMMEN AUF DER NÄCHSTEN STUFE DER HANDELSPRÄZISION Haben Sie es satt zu raten, wohin der Markt drehen wird ? Verpassen Sie den Einstieg, weil Sie nicht wissen, wo Unterstützung/Widerstand WIRKLICH ist ? Werden Sie bei "falschen" Niveaus ausgestoppt ? Fragen Sie sich, ob Ihr Bias richtig ist, bevor Sie einsteigen? Was wäre, wenn Sie Folgendes hätten : Kristallklare Angebots-/
FREE
SEER Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
SEER SPIKE DETECTOR Das ultimative Markt-Reversal & Spike-Prognose-Tool für Crash & Boom Indizes, Forex & synthetische Märkte SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 ------------------------------------------------------------------- ･ﾟ: * ･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ *:･ﾟ "Der Markt
Advance Market Analysis Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
FORTGESCHRITTENER MARKTANALYSE-INDIKATOR Überblick über den Indikator Dies ist kein einfacher Indikator, sondern ein prädiktives Multi-Analyse-System. Er kombiniert: Volumenprofil (POC, VAH, VAL) Fibonacci-Ausdehnungen Pivot Levels (täglich, wöchentlich, 4H) Trend-Bestimmung (MA-basiert) Smart Money Concepts & Pattern Detection (grundlegende Platzhalter für Erweiterungen) Prediction Engine (projiziert den Preis für 1 Stunde in die Zukunft) Es gibt Ihnen: Zielpreislinie (Projektion) S
FREE
Omega One Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
OMEGA ONE SPIKE DETECTOR: Fangen Sie jede explosive Bewegung/Spikes mit chirurgischer Präzision ab "Früher habe ich Spikes vorbeifliegen sehen - jetzt fange ich sie konsequent mit institutionellen Orderlevels ab" Sie beobachten den 500-Punkte-Spike und profitieren nicht? ZU SPÄT eingestiegen , nachdem die große Bewegung bereits stattgefunden hat? Kurz vor der Explosion AUSGESTOPPT werden ? Was wäre, wenn Sie Spikes sehen könnten, BEVOR sie passieren - und genau wissen, wo Sie einsteigen soll
ZPower BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
1 (1)
Indikatoren
ZPOWER BUY & SELL INDICATOR Klüger handeln. Zuversichtlich handeln. Profitabel handeln. Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder zu hinterfragen? Steigen Sie zu spät ein und zu früh aus - und lassen damit Geld auf dem Tisch liegen? Es ist an der Zeit, Ihre Strategie mit dem ZPOWER BUY & SELL INDICATOR aufzurüsten, der mit einer institutionellen Logik ausgestattet ist, die Ihnen hilft, hochwahrscheinliche Handels-Setups mit Präzision zu erkennen. Warum ZPOWER anders ist Im Gegensatz zu gew
FREE
Smart SD Arrow indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
SMART SD ARROW INDICATOR Handeln Sie intelligenter, nicht härter: Der Smart-SD-Pfeil-Indikator, der klare Kauf- und Verkaufssignale direkt auf Ihren Chart malt! Endlich gibt es ein All-in-One-Tool für Angebot und Nachfrage, das nicht nur Zonen zeichnet, sondern Ihnen präzise, umsetzbare Einstiegspfeile liefert. Hören Sie auf zu analysieren, fangen Sie an auszuführen. Lieber Trader, seien wir doch mal ehrlich. Sie haben Indikatoren ausprobiert, die komplizierte Zonen auf Ihrem Chart zeichne
Premium PBKS indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DIE 4 WÄCHTER DES PROFIT-BANKERS 1 . der LEVEL 3 POWER INDICATOR (Der General) - Identifiziert MAJOR-Markt-Wendepunkte - Filtert Rauschen und kleinere Schwankungen heraus - Handelt nur bei signifikanten Hoch-/Tiefpunkten 2 ZIGZAG FRACTALS (Der Bestätiger) - Bestätigt die Signale der Stufe 3 - Gewährleistet die Authentizität der Wendepunkte - Fügt eine Bestätigung auf der zweiten Ebene hinzu 3 BOLLINGER BANDS (Die Begrenzer) - Identifiziert überzogene Preisniveaus - Liefert natürliche Unt
Eternal Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Eternal Spike Detector Pro - M5 Mastery System WIE MAN DIESES SYSTEM HANDELT HANDELSREGELN Für CRASH 500/900/1000: SETUP VERKAUFEN: - Warten Sie auf das Erscheinen des ROTEN ABWÄRTSPFEILS - SELL bei der Schließung der M5-Kerze, bei der der Pfeil erscheint, eingeben - Stop Loss: 1.5x ATR über dem Einstiegshoch - Take Profit: 2-3x ATR unterhalb des Einstiegshochs - Handeln Sie nur maximal 7 Signale pro Tag Für BOOM 500/900/1000: KAUFEN SETUP: - Warten Sie auf das Erscheinen des GRÜNEN AUF
Daily Bias indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
EINFÜHRUNG des leistungsstarken Daily Bias Indicator Der Daily Bias Indicator Hören Sie auf zu raten. Handeln Sie mit Zuversicht. Haben Sie es satt, auf Ihre Charts zu starren und nicht zu wissen, ob heute ein Kauf- oder Verkaufstag ist? Der Daily Bias Indicator nimmt Ihnen die schwere Arbeit ab. Er scannt den Markt mit Hilfe von 7 leistungsstarken Werkzeugen (EMA-Trend, RSI, MACD, ADX, Volumen, Pivot-Punkte und Preis-Aktion). Es sagt Ihnen in einfacher Sprache: "TODAY: NUR KAUFEN"
FREE
Advance Price Predictor Guru Edition
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DER PREISVORHERSAGER - GURU-EDITION Haben Sie genug vom Rätselraten? Lernen Sie den KI-gesteuerten "Almighty Predictor" kennen, der mit chirurgischer Präzision hochwahrscheinliche Ziele vor der Bewegung ausfindig macht Hören Sie auf, Pips zu jagen. Ziehen Sie sie an. Unser firmeneigener Algorithmus vereint Multi-Timeframe-Analyse + Smart Money-Konzepte + Echtzeit-Confluence-Scoring, um Ihnen bei jedem Handel einen klaren, kalkulierten Vorteil zu verschaffen. Fragen Sie sich ständig... " I
FREE
Professional Double Top and Bottom Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PROFESSIONELLER DOPPEL-TOP/BOTTOM-MUSTER-SCANNER Das ultimative Reversal Trading System für Forex & Crypto Trader TRANSFORMIEREN SIE IHREN HANDEL MIT SOFORTIGER MUSTERERKENNUNG Sind Sie es leid, profitable Reversal-Setups zu verpassen? Sind Sie es leid, stundenlang auf Charts zu starren und zu versuchen, doppelte Tops und Bottoms zu erkennen? Sind Sie frustriert von falschen Ausbrüchen und verpassten Einstiegen? Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es ein professionelles Tool gibt, da
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Price Predictor Pro Machen Sie aus Marktmustern vorhersehbare Gewinne! Sind Sie es leid, zu raten, wohin der Markt als nächstes gehen wird? Mit Price Predictor Pro können Sie mit Zuversicht handeln, indem Sie leistungsstarke Chartmuster erkennen und präzise Preisprognosen erhalten - direkt auf Ihrem MT5-Chart. Was Price Predictor Pro macht: ️ Erkennt hochwahrscheinliche Chartmuster wie Double Tops, Double Bottoms, Head & Shoulders, Flags, Pennants und mehr . ️ Projiziert sofort das näc
FREE
HolyGrail MostWanted Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
HolyGrail Most wanted Edition Übersicht ACHTUNG AN ALLE HÄNDLER! ENDLICH ENTHÜLLT: Der "HolyGrail MostWanted" Indikator - Ihr All-in-One Institutional Trading Dashboard für MetaTrader 5 SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 ------------------------------------------------------------------- ･ﾟ: * ･ﾟ:
Sniper Eye Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
SCHARFSCHÜTZEN-VERKAUFSTEXT Sind Sie es leid, zu sprühen und zu beten? Holen Sie sich den Vorsprung des Scharfschützen mit dem Sniper Eye Indicator. Vom Trader zum Taktiker: Führen Sie Trades mit der Präzision eines Scharfschützen aus. Der Markt ist ein Schlachtfeld. Die meisten Händler sind wie Infanteristen - sie feuern wild um sich und hoffen, dass ein Schuss fällt. Sie werden von Rauschen, falschen Signalen und emotionalen Entscheidungen geplagt, die ihre Konten dezimieren. Es ist an der
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Entschlüsseln Sie den verborgenen Bauplan des Marktes mit dem Advanced Pattern Recognizer Haben Sie es satt, auf Charts zu starren und sich abzumühen, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen? Was wäre, wenn Sie einen professionellen Analysten hätten, der die Märkte rund um die Uhr scannt, perfekte Trendlinien zeichnet und präzise Gewinnziele für Sie berechnet? Wir stellen Ihnen den Advanced Pattern Recognizer für MetaTrader 5 vor - Ihr automatisiertes Kraftpaket für die tec
Bollinger Flipper indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Einführung des Bollinger Flipper Indikators - Ihr ultimativer Handelsvorteil ! Sind Sie es leid, Ihre Ein- und Ausstiege zu hinterfragen? Der Bollinger Flipper Indikator ist hier, um das Spiel zu Ihren Gunsten zu drehen. Mit der Kraft von Bollinger Bändern + Level 3 Power System + ZigZag Fractals wurde dieses fortschrittliche Tool entwickelt, um hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufssignale mit Präzision zu erkennen. SONDERBONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD u
Perfect Day Scalper Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Perfect Day Scalper Pro Ihre tägliche 5-Punkte-Routine für ein 5-stelliges Einkommen. Preis: $150 USD (Stop Chasing, Start Cashing) --- Ein Handel. Ein Ziel. Eine Siegesrunde. Ihr Tag ist gelaufen. (Vergessen Sie die 1000+ Pip-Träume, die sich in 100+ Pip-Verluste verwandeln. Echter Reichtum beruht auf Beständigkeit, nicht auf Komplexität. Was wäre, wenn Ihr ganzer Handelstag in 15 Minuten vorbei wäre, mit einem einzigen, hochwahrscheinlichen Handel, der Ihnen einen sauberen, professionell
Daily Decider BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DER DAILY DECIDER BUYSELL PRO INDIKATOR ÜBERSICHT Entschlüsseln Sie das tägliche Geheimnis des Marktes: Der Daily Decider BuySell-Indikator ist da! Haben Sie genug von der Analyse-Lähmung? Kämpfen Sie mit falschen Signalen und verrauschten Märkten? Was wäre, wenn Sie die primäre Absicht des Marktes innerhalb der ersten Stunden des Tages kennen und mit unerschütterlichem Vertrauen handeln könnten? Wir stellen Ihnen den Daily Decider BuySell-Indikator für MetaTrader 5 vor. Profi-Tipp: Verpassen
Spartan Arrow Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
ENTFESSELN SIE DEN SPARTAN-PFEIL-SPIKE-DETEKTOR Die ultimative Boom & Crash Handelswaffe, die niemals schläft --- ️ DIES IST NICHT NUR EIN INDIKATOR - ES IST IHRE PERSÖNLICHE 300 SPARTAN-ARMEE SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 -------------------------------------------------------------------
HolyGrail MotherBar Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Der Heilige Gral MotherBar-Indikator : Ihr ultimativer Weg zu konsistenten Handelsgewinnen Das Problem mit jedem anderen Indikator, den Sie ausprobiert haben Lassen Sie mich raten - Sie haben unzählige Stunden und Hunderte (vielleicht Tausende) von Dollar für Indikatoren ausgegeben, die alles versprechen, aber nur mittelmäßige Ergebnisse liefern. Sie haben es versucht: - Nachlaufende Indikatoren, die Ihnen sagen, was bereits geschehen ist - Überoptimierte Systeme, die in Backtests funktionie
DayTrader Premium Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DAY TRADER PLUS: Das institutionelle Orderflow-System Sehen Sie endlich, wo Banken ihre Orders platzieren - und profitieren Sie mit ihnen HABEN SIE DAS SATT? "Ich bin zum perfekten Zeitpunkt in den Handel eingestiegen... nur um zu sehen, wie der Kurs sofort wieder zurückging und meinen Stop-Loss traf." "Ich habe die Gewinne zu früh mitgenommen und dann zugesehen, wie der Markt weitere 100 Pips ohne mich lief. "Ich habe keine Ahnung, wo ich meinen Stop-Loss oder Take-Profit platzieren soll
HolyGrail Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
HolyGrail Premium System: Die ultimative Lösung für den Handel mit Angebot und Nachfrage Entdecken Sie endlich den "unfairen Vorteil", den professionelle Trader seit Jahren nutzen "Ich bin vom inkonsistenten Raten zum Präzisionshandel mit 83% Genauigkeit übergegangen, als ich anfing, Multi-Timeframe-Bestätigungen mit institutionellen Orderflow-Zonen zu kombinieren" Hinweis: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Trading-Handbuch und das geheime Trading-Rezept zu erhalten. SPEZIAL BONUS
DayTrader Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DayTrader Premium System Indikator: Vollständige Handelsbeherrschung Der DayTrader Premium System Indikator stellt den Höhepunkt der institutionellen Handelsmethodik dar, die für Privatanleger zugänglich gemacht wurde. Durch die Kombination von Orderblock-Analyse, Identifizierung von Angebots-/Nachfragezonen und Multi-Faktor-Bestätigung bietet er einen umfassenden Rahmen für beständige Rentabilität. Dies ist nicht einfach nur ein weiterer Indikator - es ist ein komplettes Handelssystem, das di
Premium Breakouts Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Premium-Breakout-Scanner-Indikator: Ihr institutionelles Breakout-Handelssystem ENTDECKEN SIE HOCHWAHRSCHEINLICHE AUSBRÜCHE BEVOR SIE PASSIEREN DIES IST EINE VIER-KERZEN-BREAKOUT-STRATEGIE/SYSTEM MIT 70%+ GENAUIGKEIT. SPECIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 -------------------------------------------------------------------
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PATTERN 123 PRO - REVOLUTIONÄRER INDIKATOR FÜR HANDELSSIGNALE WARUM 98% DER TRADER SCHEITERN - UND WIE WIR ES GELÖST HABEN Trader verlieren Geld nicht, weil sie keine Charts lesen können, sondern weil sie den RÄUSCH nicht von den ECHTEN CHANCEN trennen können. Sie sehen überall Muster, aber welche davon funktionieren tatsächlich? Welche Signale sind noch gültig, wenn sie sie entdecken? SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 --------------------
Inside Bar Dominator Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Entschlüsseln Sie das 4-CANDLE-Geheimnis: Handeln Sie wie ein Profi mit dem "Inside Bar Dominator". ACHTUNG AN ALLE TRADER! Sind Sie müde von: - Verlieren Sie Trades aufgrund falscher Ausbrüche? - Verpasste Einstiege, weil Sie sich mit der Analyse von Charts aufhalten? - Komplexe Indikatoren, die widersprüchliche Signale geben? - Kämpfen Sie damit, klare Stop Loss und Take Profit Levels zu finden? Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es EIN Muster gibt, das Institutionen verwenden...
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5 ENTSCHLÜSSELN SIE DAS GEHEIMNIS DES INSTITUTIONELLEN HANDELS OHNE DAS BUDGET EINES HEDGEFONDS Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es einen Weg gibt, Umkehrungen zu erkennen, BEVOR sie passieren? Professionelle Trader wissen das: Mit Pin-Bars auf wichtigen Niveaus lässt sich ein Vermögen machen. Die Institutionen nutzen sie. Das kluge Geld folgt ihnen. Und jetzt können auch Sie sie mit chirurgischer Präzision handeln. ---SPECIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUN
Reversal Entry Pro Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
REVERSAL ENTRY PRO INDIKATOR Die Geheimwaffe des klugen Geldes zum Aufspüren extremer Umkehrzonen EINLEITUNG: DAS DILEMMA DES TRADERS Jeder Trader kennt die Frustration: Sie sehen, dass ein Markt Extreme erreicht, aber wann steigen Sie ein? Wie unterscheiden Sie zwischen einem kleinen Pullback und einer großen Trendumkehr? Wo platzieren Sie Ihren Stop-Loss, der weder zu eng noch zu weit ist? SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 ------------
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension