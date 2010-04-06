Smart SD Arrow indicator

SMART SD ARROW INDICATOR

Handeln Sie intelligenter, nicht härter: Der Smart-SD-Pfeil-Indikator, der klare Kauf- und Verkaufssignale direkt auf Ihren Chart malt!

Endlich gibt es ein All-in-One-Tool für Angebot und Nachfrage, das nicht nur Zonen zeichnet, sondern Ihnen präzise, umsetzbare Einstiegspfeile liefert. Hören Sie auf zu analysieren, fangen Sie an auszuführen.


Lieber Trader,

seien wir doch mal ehrlich. Sie haben Indikatoren ausprobiert, die komplizierte Zonen auf Ihrem Chart zeichnen. Sie sehen schlau aus, aber wenn es an der Zeit ist, den Abzug zu betätigen, bleiben Sie mit der gleichen alten Frage zurück:

"Soll ich hier kaufen? Hier verkaufen? Oder abwarten?"

Diese Verwirrung hat jetzt ein Ende.

Was wäre, wenn Sie einen Co-Piloten hätten? Ein intelligentes System, das nicht nur das wichtigste Schlachtfeld (die Angebots- und Nachfragezonen) abbildet, sondern Ihnen auch ein klares Signal gibt, sobald der Preis bereit ist, sich zu bewegen?

Kein Rätselraten mehr. Kein Zögern mehr.

Wir stellen Ihnen den revolutionären...

Smart SD-Pfeil-Indikator

Dies ist die Evolution des Handels mit Angebot und Nachfrage. Wir haben das leistungsstarke Konzept der institutionellen Orderzonen mit einem präzisen, leicht zu verstehenden Pfeilsystem kombiniert. Es identifiziert die Zone und sagt Ihnen dann, wann Sie handeln müssen.

---

Was macht den Smart SD Arrow Indicator anders?

Dies ist nicht nur ein "Zonenzeichner". Es handelt sich um ein All-in-One-Handelssystem für MetaTrader, das Ihnen drei wichtige Informationen auf einen Blick liefert:

1. Intelligente Angebots- und Nachfragezonen: Identifiziert und markiert automatisch die wichtigsten Preisbereiche, in denen Umkehrungen wahrscheinlich sind.
2. Klare Einstiegspfeile: Zeichnet einen klaren Pfeil nach oben unterhalb der Kerze in den Nachfragezonen und einen Pfeil nach unten oberhalb der Kerze in den Angebotszonen.
3. Eingebaute Bestätigung: Die Pfeile erscheinen nur, wenn der Preis in der Zone mit bestätigtem Momentum reagiert, wodurch falsche Signale herausgefiltert werden.

Er sagt Ihnen auf einen Blick das WO, das WANN und das WAS (Kauf oder Verkauf).

---

Für wen ist dieser Indikator geeignet?

- Vielbeschäftigte Trader, die schnelle, klare Signale ohne stundenlange Bildschirmarbeit benötigen.
- Anfänger, die ein strukturiertes, leicht zu verfolgendes System als Entscheidungshilfe benötigen.
- Erfahrene Trader, die ein zuverlässiges Bestätigungswerkzeug zur Überprüfung ihrer eigenen Analysen suchen.
- Forex-, Krypto- und Aktienhändler über alle Zeitrahmen hinweg.
- Jeder, der von mehrdeutigen Indikatoren frustriert ist, die ihn im Ungewissen lassen.

---

HAUPTMERKMALE & VORTEILE: Ihr Trading Co-Pilot

Visuelle Signale auf einen Blick

- Merkmal: Kombiniert dynamische Angebots-/Nachfrage-Zonen mit präzisen Einstiegspfeilen.
- Vorteil für Sie: Sofortige Klarheit. Sie sehen den Kontext (die Zone) und den Auslöser (den Pfeil) gleichzeitig und können so mühelos handeln.

Zero Repainting & Zuverlässige Bestätigung

- Besonderheit: Die Pfeile basieren auf der bestätigten Preisbewegung und dem Momentum innerhalb der Schlüsselzonen. Sobald ein Pfeil erscheint, ist er auf diese Kerze fixiert und wird nicht verschwinden oder neu gezeichnet.
- Ihr Vorteil: Sie können mit Zuversicht handeln, da Sie wissen, dass Ihr Signal stabil ist und nicht verschwindet, nachdem Sie den Handel eingegangen sind.

Multi-Timeframe Adaptiv

- Merkmal: Funktioniert einwandfrei auf jedem Zeitrahmen, vom Scalping (M1-M15) bis zum Swing Trading (H4-D1). Der Algorithmus passt sich an, um die relevantesten Zonen und Signale für den von Ihnen gewählten Chart zu finden.
- Ihr Vorteil: Ein Tool für alle Ihre Handelsstile. Egal, ob Sie ein Daytrader oder ein langfristiger Investor sind, Sie haben immer einen Vorteil.

Vollständig anpassbar für Spitzenleistung

- Merkmal: Stimmen Sie den Indikator auf Ihre Aggressivität und Ihren Stil ab:
- Zonen-Empfindlichkeit: Stellen Sie ein, wie der Indikator die Schlüsselzonen erkennt.
- Signalstärke-Filter: Filtern Sie schwächere Pfeile heraus, um nur die Signale mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu sehen.
- Pfeilfarben und -größen: Passen Sie das visuelle Erscheinungsbild nach Ihrem Geschmack an.
- Ihr Vorteil: Ein personalisierter Handelsassistent, der perfekt auf Ihre Risikotoleranz und Strategie abgestimmt ist.

Leicht zu verstehen & zu handeln

- Merkmal: Die Handelsregeln sind einfach:
- KAUFEN Sie, wenn ein grüner Aufwärtspfeil unter einer Kerze in einer Nachfragezone erscheint.
- VERKAUFEN Sie, wenn ein roter AB-Pfeil oberhalb einer Kerze in einer Angebotszone erscheint.
- Vorteil für Sie: Emotionen und Komplexität werden beseitigt. Sie haben einen kristallklaren, wiederholbaren Prozess für jeden Handel.

---

Wie man es in 2 einfachen Schritten anwendet:

1. LADEN & ÜBERWACHEN: Wenden Sie den Indikator auf Ihr Diagramm an. Er zeichnet automatisch die Zonen ein und wartet darauf, dass der Preis sich ihnen nähert.
2. HANDELN AUF DEN PFEIL: Wenn Sie einen klaren KAUF- oder VERKAUFS-Pfeil an einer Zone sehen, führen Sie einfach Ihren Handel aus. Setzen Sie Ihren Stop-Loss auf der anderen Seite der Zone.

Es ist wirklich so einfach.

---

Was Sie sofort erhalten werden

- Die Smart_SD_Arrow.ex5 oder .mq5 Indikator-Datei (für MT4/MT5).
- Eine einfache Installationsanleitung (sie dauert 30 Sekunden).
- Ein Schnellstart-PDF-Handbuch mit Handelsbeispielen.

---

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Funktioniert das Programm auf MetaTrader 4 und MetaTrader 5?
A:Ja! Wir bieten Versionen an, die sowohl mit MT4- als auch mit MT5-Plattformen kompatibel sind.

F: Malen sich die Pfeile neu?
A: Nein. Unser Algorithmus verwendet das bestätigte Schlussmomentum, um die Pfeile zu platzieren. Sobald eine Kerze schließt und der Pfeil gedruckt wird, ist er permanent und wird nicht mehr verändert.

F: Welches ist der beste Zeitrahmen?
A: Der Algorithmus eignet sich hervorragend für die Zeitrahmen H1, H4 und Daily für hochwertige Schwankungen, kann aber auch für Scalping auf niedrigeren Zeitrahmen verwendet werden.

F: Gibt es Unterstützung?
A: Auf jeden Fall. Wir bieten einen engagierten Kundensupport, um sicherzustellen, dass der Indikator auf Ihrer Plattform perfekt läuft.

---

Sehen Sie, was unsere Trader sagen:

"Ich habe Dutzende von Indikatoren ausprobiert. Dies ist der erste, der mir tatsächlich sagt, WANN ich handeln soll. Die Pfeile sind so klar, und die Tatsache, dass sie sich nicht wiederholen, ist ein entscheidender Vorteil. Mein Handel ist so viel weniger stressig geworden." - James R.

"Endlich ein Indikator für Angebot und Nachfrage, der mich nicht im Ungewissen lässt. Die Zonen sind großartig, aber die Pfeile sind die wahre Magie. Es ist, als ob ein professioneller Trader einem ins Ohr flüstert." - Lisa T.

---

Unsere risikofreie, 100%ige Zufriedenheitsgarantie

Wir sind so überzeugt, dass der Smart SD Arrow Indicator Ihr Trading verändern wird, dass wir eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie anbieten.

Testen Sie den Indikator einen ganzen Monat lang auf Ihren Live-Charts. Wenn Sie nicht vollkommen zufrieden sind - wenn er Ihnen nicht klarere Signale und mehr Vertrauen in den Handel liefert - senden Sie uns einfach eine E-Mail und wir erstatten Ihnen umgehend den vollen Betrag zurück.

Ihre Investition ist geschützt. Sie haben null Risiko.

---

Aufruf zum Handeln: Klicken Sie, installieren Sie und beginnen Sie HEUTE mit dem intelligenteren Handel!

Warum einen weiteren Tag damit verbringen, sich mit komplexen Analysen oder unzuverlässigen Signalen herumzuschlagen?

Der Smart SD Arrow Indicator kondensiert professionelle Angebots- und Nachfragestrategien in ein einfaches, visuelles Format, dem jeder folgen kann.

Hören Sie auf sich zu fragen und fangen Sie an zu wissen.

Flussdiagramm TD
A[Price Action] --> B["Zigzag Fractal<br>Step 1: Identifizieren von Swing Highs/Lows"]
B --> C["Angebots-/Nachfragezone<br>Schritt 2: Clustern in Schlüsselniveaus"]
C --> D["Momentum/Trigger<br>Schritt 3: Einstiegssignal generieren"]
D --> E["Pfeil-Signal<br>Schritt 4: Einstieg in den Handel malen"]
```

Im Folgenden wird Schritt für Schritt detailliert erklärt, wie diese Komponenten zusammenarbeiten:

Schritt 1: Das Zickzack-Fraktal - Finden der "Strukturknochen"

Der Zigzag-Fraktal-Indikator ist die Grundlage. Seine einzige Aufgabe besteht darin, bedeutende Marktschwankungen objektiv zu erkennen, indem er geringfügige Kursschwankungen herausfiltert.

- Was er tut: Er scannt das Kursdiagramm auf der Suche nach ausgeprägten "Peak and Trough"-Mustern. Ein Fractal Up (ein potenzieller Hoch-/Versorgungspunkt) ist ein Balken mit einem Hoch, das höher ist als eine bestimmte Anzahl von Balken links und rechts davon. Ein Fractal Down (ein potenzieller Swing-Tiefpunkt/Nachfragepunkt) ist ein Balken mit einem Tiefpunkt, der niedriger ist als eine bestimmte Anzahl von Balken auf der linken und rechten Seite.
- Seine Rolle bei der Genauigkeit: Es fungiert als objektiver Marktstruktur-Scanner. Anstatt dass Sie subjektiv entscheiden, wo die wichtigen Hochs und Tiefs liegen, tut dies der Fractal-Algorithmus konsequent und ohne Emotionen. Er identifiziert die Kursniveaus, auf denen institutionelle Käufe und Verkäufe wahrscheinlich stattgefunden haben.

Schritt 2: Die Angebots- und Nachfragemaschine - Zeichnen der "Schlachtfelder"

Hier werden die Ergebnisse von Fractal in umsetzbare Handelsniveaus umgewandelt.

- Clustering: Der Indikator nimmt alle Fractal Swing Highs und gruppiert diejenigen, die preislich nahe beieinander liegen, zu einer Angebotszone. In ähnlicher Weise nimmt er alle Fractal Swing Lows und gruppiert sie in Demand Zones.
- Warum das wichtig ist: Eine aus mehreren Fraktalen gebildete Zone gilt als stärker als eine Zone aus einem einzelnen Fraktal. Dieses Clustering fügt der Analyse einen "Stärke"-Faktor hinzu.
- Zonenvalidierung: Eine Zone wird nur dann als gültig angesehen, wenn sie in der Vergangenheit eine signifikante und anhaltende Bewegung von ihr weg verursacht hat (die das Zickzack-Fraktal durch die Definition des Schwungs bereits erfasst hat). Dies ist der Kern der Angebots-/Nachfragetheorie: Der Preis sollte sich von der Zone "wegbewegen" und später wieder zu ihr "zurückkehren".

Schritt 3: Der "intelligente" Pfeiltrigger - die Einstiegsbestätigung

Dies ist der entscheidende Schritt, der einen guten Indikator von einem großartigen Indikator unterscheidet. Die Pfeile erscheinen NICHT, nur weil der Kurs eine Zone berührt. Das Berühren einer Zone ist nur der erste Schritt. Der Pfeil ist die Bestätigung einer Reaktion.

Der Indikator wartet darauf, dass der Kurs in eine gültige Angebots- oder Nachfragezone zurückkehrt und sucht dann nach einem spezifischen, bestätigten Kursaktionssignal. Dies beinhaltet in der Regel:

1. Der Kurs erreicht die Zone: Der Kurs tritt in den vordefinierten Angebots- oder Nachfragebereich ein, der aus den Fraktalen gebildet wurde.
2. Momentum-Bestätigung: Der Indikator sucht dann nach einem bestimmten technischen Auslöser innerhalb der Zone. Dies kann einer oder eine Kombination aus folgenden Faktoren sein:
- Signal des Momentum-Oszillators: z.B. der RSI bewegt sich aus dem überkauften Bereich (>70) in einer Angebotszone oder aus dem überverkauften Bereich (<30) in einer Nachfragezone.
- Preis-Aktions-Muster: Ein eingebauter Algorithmus erkennt ein bullisches oder Candlestick-Muster (z.B. eine bullische Einhüllung in einer Nachfragezone oder eine bärische Einhüllung in einer Angebotszone).
- Momentum-Break: Ein Bruch einer kleinen internen Trendlinie, wenn der Preis aus der Zone ausbricht.
3. Der Pfeil wird gedruckt: Nur wenn beide Bedingungen erfüllt sind - (1) der Kurs befindet sich in einer gültigen Zone UND (2) die Momentum-/Trigger-Bedingung ist bestätigt - malt der Indikator einen Pfeil auf das Diagramm.
- Ein GRÜNER AUFWÄRTSPFEIL erscheint unter einer Kerze, wenn ein bestätigter bullischer Trigger innerhalb einer Nachfragezone vorliegt.
- Ein ROTER ABWÄRTSPFEIL erscheint oberhalb einer Kerze, wenn es einen bestätigten bärischen Trigger innerhalb einer Angebotszone gibt.

Zusammenfassung: Die Synergie für Genauigkeit

Der Indikator verwendet im Wesentlichen eine logische UND-Verknüpfung:

WENN (Fraktal-basierte Angebots-/Nachfragezone ist vorhanden) UND (Momentum-Trigger ist bestätigt) DANN wird ein Pfeil-Signal erzeugt.

- Das Zickzack-Fraktal liefert den strukturellen Kontext und die Orte mit hoher Wahrscheinlichkeit (das "WO").
- Das Clustering von Angebot und Nachfrage verleiht diesen Orten Stärke und Bedeutung.
- Der Momentum/Trigger sorgt für das genaue Timing und die Bestätigung (das "WANN").

Dieser mehrstufige Prozess filtert eine große Menge von Rauschen und falschen Signalen heraus. Ohne die Fraktale wären die Zonen willkürlich. Ohne die Zonen wären die Pfeile nur ein weiteres zufälliges Impulssignal. Kombiniert man sie jedoch, entsteht ein leistungsstarker, strukturierter Ansatz für den Handel, der widerspiegelt, wie Angebot und Nachfrage auf den Märkten tatsächlich funktionieren.


P.S. Denken Sie darüber nach, was Sie verlieren, wenn Sie diesen Vorteil nicht haben. Wie viele verpasste Setups? Wie viel Zeit haben Sie damit verbracht, auf Charts zu starren? Dieser Indikator schafft Klarheit und Vertrauen. Die Pfeile machen den Unterschied aus. Warten Sie nicht, Ihr nächster höchst wahrscheinlicher Handel bildet sich gerade jetzt.

Empfohlene Produkte
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Markt-Volumenprofil-Indikator + smarter Oszillator. Funktioniert auf fast allen Instrumenten — Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen, sowohl mit realem Volumen als auch mit Tick-Volumen. Es ist möglich, die automatische Definition des Bereichs für die Profilerstellung festzulegen (z. B. für eine Woche oder einen Monat usw.) oder den Bereich manuell durch Verschieben der Grenzen (zwei vertikale Linien: rot und blau) einzustellen. Die Anzeige erfolgt in Form eines Histogramms. Die Breite
DYJ BoS
Daying Cao
Indikatoren
Der DYJ-BoS-Indikator identifiziert und markiert automatisch die wesentlichen Elemente von Marktstrukturverschiebungen, darunter: Ausbruch aus der Struktur (BoS): Wird erkannt, wenn der Preis eine signifikante Bewegung macht und einen vorherigen Strukturpunkt durchbricht. Es markiert mögliche Aufwärtstrendlinien und Abwärtstrendlinien (UP & DN, d. h. kontinuierliche neue Hochs und neue Tiefs), und sobald der Preis diese Linien durchbricht, markiert es rote (BEAR) und grüne (BULL) Pfeile Ein
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT5 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen durch einfaches Drücken der Scannertaste ** Rabatt: Der Preis ist $50$, aber jetzt ist es nur $39, begrenzte Zeit Angebot aktiv ist. *** Kontaktieren Sie mich , um Sie Anweisung zu senden und fügen Sie in "Trend Reversal Gruppe" für den Austausch oder sehen Erfahrungen mit anderen Benutzern. Einführung: Trendlinien sind die berühmteste technische Analyse im Handel . Trendlinien bilden sich kontinuierlich auf den Charts der Märkte über alle verschiedenen
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indikatoren
ERWEITERTE FUNKTIONALITÄTEN: Trend Score (0-100) mit visuellem Balken Intelligente Signale mit einstellbarer Stärke (1-10) Risikomanagement mit automatischem TP/SL Akustische und visuelle Warnungen Preiszonen mit glatter Füllung Multi-Indikatoranalyse (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN-MERKMALE Modernes Erscheinungsbild: Glatte und gut abgesetzte Linien (EMA mit 2-3px Breite) Lebendige und professionelle Farben (Himmelblau, Orange, Gold) Moderne Pfeile (Code 233/234) für Kauf-/Verkaufssignale Konfiguri
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indikatoren
Laguerre SuperTrend Clouds erweitert den weit verbreiteten SuperTrend-Indikator um einen adaptiven Laguerre-Mittelungsalgorithmus und Warnmeldungen. Wie der Name schon sagt, ist Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) ein Trendindikator, der am besten in trendigen (nicht abgehackten) Märkten funktioniert. Der SuperTrend ist ein äußerst beliebter Indikator für den Intraday- und Tageshandel und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Die Einbeziehung der Laguerre-Gleichung in diesen Indikator kann ein
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Monster Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
Indikatoren
Monster Harmonics Indicator ist ein Indikator für harmonische Muster. Er erkennt Gartley-, Fledermaus-, Krebs-, Butterfly-, Cypher-, White Swan-, Black Swan-, Shark- und AB=CD-Muster. Auch projizierte Muster, die noch nicht abgeschlossen sind, werden erkannt. Monster zeigt sogar die PRZ (Potential Reversal Zone) an. Benutzer können Monster ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. Neben dem aktuellen Muster zeigt Monster auch alle Muster in der Symbolhistorie an. Monster gibt Warnunge
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser   Basic Support and Resistance   Indikator ist die Lösung, die Sie für die Steigerung Ihrer technischen Analyse benötigen.Mit diesem Indikator können Sie Support- und Widerstandsebenen in der Tabelle projizieren/ MT4 -Version Funktionen Integration von Fibonacci -Ebenen: Mit der Option, Fibonacci -Werte neben Unterstützung und Widerstandsniveau anzuzeigen, gibt unser Indikator einen noch tieferen Einblick in das Marktverhalten und mögliche Umkehrbereiche. Leistungsoptimierung: Mit der Op
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indikatoren
Die Gann-Box (oder das Gann-Quadrat) ist eine Marktanalysemethode, die auf dem Artikel "Mathematische Formel für Marktprognosen" von W.D. Gann basiert. Dieser Indikator kann drei Modelle von Quadraten darstellen: 90, 52(104), 144. Es gibt sechs Varianten von Gittern und zwei Varianten von Bögen. Sie können mehrere Quadrate gleichzeitig in einem Diagramm darstellen. Parameter Quadrat - Auswahl eines Gann-Quadratmodells: 90 - Quadrat von 90 (oder Quadrat von neun); 52 (104) - Quadrat von 52 (od
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für das Muster #31 ("Long Island") aus der Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Eb
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indikatoren
Volality Index Scalper Indikator Geeignet für Volality-Paare wie Volality 10, 25, 50, 75 und 100 Der Indikator funktioniert auf allen Timeframes von 1 Minute bis zum monatlichen Timeframe der Indikator ist nicht repaint Der Indikator hat 3 Einstiegseinstellungen 1 Farbwechsel bei Nulldurchgang 2 Farbwechsel bei Steigungsänderung 3 Farbwechsel bei Überschreiten der Signallinie Die orangefarbene Linie ist Ihr Verkaufssignal Die blaue Linie ist Ihr Kaufsignal.
Magic sl NASDAQ 100
Benyamin Naser Mokhtari Karchegani
Indikatoren
Der Indikator, der Ihnen jetzt zur Verfügung steht, ist zweifellos eines der besten Instrumente für den Handel im NASDAQ 100 Markt, insbesondere im 1-Minuten- und 5-Minuten-Zeitrahmen. Dieser Indikator wurde sorgfältig für hohe Präzision entwickelt und kann auch für andere Zeitrahmen angepasst werden. Lassen Sie ihn einfach laufen und erhalten Sie gute Ausstiegssignale. Hauptmerkmale: Spezialisierte Leistung im 1-Minuten- und 5-Minuten-Zeitrahmen: Obwohl dieser Indikator auch in anderen Zeitrah
Boom and Crash Spike Detector Indicator for MT5
STE S.S.COMPANY
5 (1)
Indikatoren
Der Boom and Crash Spike Detector Indikator ist basierend auf einer fortschrittlichen Strategie kodiert, hauptsächlich um den Boom und Crash in den Preisen zu erkennen. Komplexe Algorithmen wurden implantiert, um Booms und Crashs mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Preisen zu erkennen. Es warnt vor möglichen Boom- oder Crash-Phasen: Boom-Phase: Wenn der Preis zu schnell steigt. Crash-Phase: Wenn der Preis zu schnell sinkt. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Indikator ist für nur 30 $ und lebensl
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
Indikatoren
Trend Line Map Indicator ist ein Add-On für Trend Screener Indicator. Es arbeitet als Scanner für alle Signale, die vom Trendscreener (Trendliniensignale) erzeugt werden. Es ist ein Trend Line Scanner basierend auf dem Trend Screener Indicator. Wenn Sie keinen Trend Screener Pro Indicator haben, funktioniert die Trend Line Map Pro nicht. It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator. If you don't have Trend Screener Pro Indicator,     the Trend Line Map Pro will not work . Wen
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indikatoren
Max-Min-Delta-Indikator - Analyse des Marktvolumen-Ungleichgewichts Gewinnen Sie mit der Delta-Analyse tiefere Einblicke in das Ungleichgewicht des Marktvolumens Was ist der Max-Min-Delta-Indikator? Der Max-Min-Delta-Indikator ist ein leistungsstarkes Instrument zur Analyse des Marktvolumens, das die maximalen und minimalen Delta-Werte mithilfe eines Histogramms visuell darstellt. Er hilft Händlern, Marktstärke, Schwäche, Absorption und aggressive Kauf-/Verkaufsaktivitäten präzise zu erkennen. H
Adaptive Momentum Wave
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Adaptive Momentum Wave: Entschlüsseln Sie den wahren Rhythmus des Marktes Haben Sie genug von nachlaufenden Indikatoren, die Sie zu spät in den Handel einsteigen lassen und Sie in unruhigen Märkten ausbremsen? Die Adaptive Momentum Wave ist ein Trendanalyse-Tool der nächsten Generation, das sorgfältig entwickelt wurde, um genau dieses Problem zu lösen. Es passt sich dynamisch an die Marktvolatilität an und bietet Ihnen eine klarere, reaktionsschnellere und weniger verrauschte Sicht auf den zugr
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in der Trendrichtung bestimmt. Die Hauptunterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der An
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator zeigt harmonische Muster auf dem Chart,   ohne   mit minimaler Verzögerung neu zu zeichnen. Die Suche nach Indikator-Tops basiert auf dem Wellenprinzip der Preisanalyse. Mit den erweiterten Einstellungen können Sie Parameter für Ihren Handelsstil auswählen. Beim Öffnen einer Kerze (Bar) wird bei der Bildung eines neuen Musters ein Pfeil der wahrscheinlichen Richtung der Preisbewegung festgelegt, der unverändert bleibt. Der Indikator erkennt folgende Muster und deren Varianten: ABCD
SBA scalping v75
Umri Azkia Zulkarnaen
Indikatoren
ini adalah indikator khusus digunakan untuk trading di binary.com dengan pair volatility 75. indikator ini sangat simpel dan mudah digunakan baik untuk yang sudah profesional atau pun yang baru dalam dunia trading terutama yang baru di market volatility 75.indikator ini lebih bertujuan untuk scalping trader dan menggunakan timeframe M1 sebagai acuan untuk entry. Dies ist ein spezieller Indikator für den Handel auf binary.com mit einer Volatilität von 75. Dieser Indikator ist sehr einfach und lei
Multi MACD MT5
Vladimir Pokora
Indikatoren
Dieses Tool überwacht die MACD-Indikatoren auf allen Zeitrahmen in den ausgewählten Märkten. Zeigt eine Tabelle mit Signalen zum Öffnen eines KAUFEN-Geschäfts (grün) oder VERKAUFEN (rot) an. Sie können die Bedingungen für das Signal festlegen. Sie können problemlos Marktnamen/Symbole hinzufügen oder löschen. Wenn die Bedingungen für die Eröffnung eines Handels auf mehreren Zeitrahmen erfüllt sind, können Sie per E-Mail oder Telefon benachrichtigt werden (entsprechend den Einstellungen im MT5-Men
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5 ENTSCHLÜSSELN SIE DAS GEHEIMNIS DES INSTITUTIONELLEN HANDELS OHNE DAS BUDGET EINES HEDGEFONDS Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es einen Weg gibt, Umkehrungen zu erkennen, BEVOR sie passieren? Professionelle Trader wissen das: Mit Pin-Bars auf wichtigen Niveaus lässt sich ein Vermögen machen. Die Institutionen nutzen sie. Das kluge Geld folgt ihnen. Und jetzt können auch Sie sie mit chirurgischer Präzision handeln. ---SPECIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUN
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
UT Bot Simple
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Indikatoren
**Merkmale:** 1. **Innovative Trendverfolgung:** Der UT BOT Simple Indicator nutzt die Leistungsfähigkeit der Average True Range (ATR), einem renommierten Volatilitätsmaß, zur Berechnung präziser Trailing-Stop-Werte und bietet so unvergleichliche Einblicke in Markttrends. 2. **Anpassbare Einstellungen:** Flexibilität ist bei jeder Handelsstrategie von größter Bedeutung. In diesem Sinne ermöglicht Ihnen unser Indikator die Anpassung der ATR-Perioden und anderer Schlüsselparameter, um das Tool
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Was dieser Indikator tut Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verlässt sich dieses System nicht auf statische Parameter oder historische Kurvenanpassungen , sondern passt seinen internen Zustand dynamisch während des laufenden Marktbetriebs an. Anstatt statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus Live-Marktdaten und passt sein internes Modell dynam
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt Preisumkehrungen im Zick-Zack, wobei nur Preisaktionsanalysen und ein Donchian-Kanal verwendet werden. Es wurde speziell für den kurzfristigen Handel entwickelt, ohne dass ein Nachlackieren oder ein Backpainting erforderlich ist. Es ist ein fantastisches Werkzeug für clevere Trader, die darauf abzielen, das Timing ihrer Operationen zu verbessern. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu handeln Es biet
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Weitere Produkte dieses Autors
Level 3 Power Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
5 (4)
Indikatoren
STUFE 3 LEISTUNGSANZEIGE Das Timing-Meisterwerk des Profis Hören Sie auf, Marktwenden zu erraten. Fangen Sie an, sie zu sehen, bevor sie passieren. --- Verpassen Sie die großen Bewegungen? Steigen Sie in den Handel ein, kurz bevor der Markt umschlägt? Sind Sie unsicher, ob ein Trend wirklich zu Ende ist oder nur pausiert? Haben Sie Probleme mit dem Selbstvertrauen beim Halten von Trades? Sie sind nicht allein. Die meisten Händler ringen mit genau diesen Herausforderungen... bis sie de
FREE
ReversalPower Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
REVERSAL POWER PRO Der EINZIGE Indikator, der Ihnen zeigt, wo die Märkte umkehren werden - BEVOR sie sich bewegen WILLKOMMEN AUF DER NÄCHSTEN STUFE DER HANDELSPRÄZISION Haben Sie es satt zu raten, wohin der Markt drehen wird ? Verpassen Sie den Einstieg, weil Sie nicht wissen, wo Unterstützung/Widerstand WIRKLICH ist ? Werden Sie bei "falschen" Niveaus ausgestoppt ? Fragen Sie sich, ob Ihr Bias richtig ist, bevor Sie einsteigen? Was wäre, wenn Sie Folgendes hätten : Kristallklare Angebots-/
FREE
Advance Market Analysis Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
FORTGESCHRITTENER MARKTANALYSE-INDIKATOR Überblick über den Indikator Dies ist kein einfacher Indikator, sondern ein prädiktives Multi-Analyse-System. Er kombiniert: Volumenprofil (POC, VAH, VAL) Fibonacci-Ausdehnungen Pivot Levels (täglich, wöchentlich, 4H) Trend-Bestimmung (MA-basiert) Smart Money Concepts & Pattern Detection (grundlegende Platzhalter für Erweiterungen) Prediction Engine (projiziert den Preis für 1 Stunde in die Zukunft) Es gibt Ihnen: Zielpreislinie (Projektion) S
FREE
SEER Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
SEER SPIKE DETECTOR Das ultimative Markt-Reversal & Spike-Prognose-Tool für Crash & Boom Indizes, Forex & synthetische Märkte SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 ------------------------------------------------------------------- ･ﾟ: * ･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ *:･ﾟ "Der Markt
Omega One Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
OMEGA ONE SPIKE DETECTOR: Fangen Sie jede explosive Bewegung/Spikes mit chirurgischer Präzision ab "Früher habe ich Spikes vorbeifliegen sehen - jetzt fange ich sie konsequent mit institutionellen Orderlevels ab" Sie beobachten den 500-Punkte-Spike und profitieren nicht? ZU SPÄT eingestiegen , nachdem die große Bewegung bereits stattgefunden hat? Kurz vor der Explosion AUSGESTOPPT werden ? Was wäre, wenn Sie Spikes sehen könnten, BEVOR sie passieren - und genau wissen, wo Sie einsteigen soll
Perfect Entry Target Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DER PERFEKTE EINSTIEGSINDIKATOR Handeln Sie wie ein Profi mit dem perfekten Einstiegsindikator! Kein Rätselraten mehr. Nur noch Präzision. Double-ZigZag + Fractal Confirmation = Nur die stärksten Buy & Sell Setups. Haben Sie genug von falschen Signalen, späten Einstiegen und endloser Chart-Verwirrung? Der Perfect Entry Indicator wurde entwickelt, um Händlern kristallklare Einstiegspunkte ohne Zögern zu geben. SONDERBONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und V
ZPower BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
1 (1)
Indikatoren
ZPOWER BUY & SELL INDICATOR Klüger handeln. Zuversichtlich handeln. Profitabel handeln. Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder zu hinterfragen? Steigen Sie zu spät ein und zu früh aus - und lassen damit Geld auf dem Tisch liegen? Es ist an der Zeit, Ihre Strategie mit dem ZPOWER BUY & SELL INDICATOR aufzurüsten, der mit einer institutionellen Logik ausgestattet ist, die Ihnen hilft, hochwahrscheinliche Handels-Setups mit Präzision zu erkennen. Warum ZPOWER anders ist Im Gegensatz zu gew
FREE
Daily Bias indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
EINFÜHRUNG des leistungsstarken Daily Bias Indicator Der Daily Bias Indicator Hören Sie auf zu raten. Handeln Sie mit Zuversicht. Haben Sie es satt, auf Ihre Charts zu starren und nicht zu wissen, ob heute ein Kauf- oder Verkaufstag ist? Der Daily Bias Indicator nimmt Ihnen die schwere Arbeit ab. Er scannt den Markt mit Hilfe von 7 leistungsstarken Werkzeugen (EMA-Trend, RSI, MACD, ADX, Volumen, Pivot-Punkte und Preis-Aktion). Es sagt Ihnen in einfacher Sprache: "TODAY: NUR KAUFEN"
FREE
Advance Price Predictor Guru Edition
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DER PREISVORHERSAGER - GURU-EDITION Haben Sie genug vom Rätselraten? Lernen Sie den KI-gesteuerten "Almighty Predictor" kennen, der mit chirurgischer Präzision hochwahrscheinliche Ziele vor der Bewegung ausfindig macht Hören Sie auf, Pips zu jagen. Ziehen Sie sie an. Unser firmeneigener Algorithmus vereint Multi-Timeframe-Analyse + Smart Money-Konzepte + Echtzeit-Confluence-Scoring, um Ihnen bei jedem Handel einen klaren, kalkulierten Vorteil zu verschaffen. Fragen Sie sich ständig... " I
FREE
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Price Predictor Pro Machen Sie aus Marktmustern vorhersehbare Gewinne! Sind Sie es leid, zu raten, wohin der Markt als nächstes gehen wird? Mit Price Predictor Pro können Sie mit Zuversicht handeln, indem Sie leistungsstarke Chartmuster erkennen und präzise Preisprognosen erhalten - direkt auf Ihrem MT5-Chart. Was Price Predictor Pro macht: ️ Erkennt hochwahrscheinliche Chartmuster wie Double Tops, Double Bottoms, Head & Shoulders, Flags, Pennants und mehr . ️ Projiziert sofort das näc
FREE
Premium PBKS indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DIE 4 WÄCHTER DES PROFIT-BANKERS 1 . der LEVEL 3 POWER INDICATOR (Der General) - Identifiziert MAJOR-Markt-Wendepunkte - Filtert Rauschen und kleinere Schwankungen heraus - Handelt nur bei signifikanten Hoch-/Tiefpunkten 2 ZIGZAG FRACTALS (Der Bestätiger) - Bestätigt die Signale der Stufe 3 - Gewährleistet die Authentizität der Wendepunkte - Fügt eine Bestätigung auf der zweiten Ebene hinzu 3 BOLLINGER BANDS (Die Begrenzer) - Identifiziert überzogene Preisniveaus - Liefert natürliche Unt
Eternal Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Eternal Spike Detector Pro - M5 Mastery System WIE MAN DIESES SYSTEM HANDELT HANDELSREGELN Für CRASH 500/900/1000: SETUP VERKAUFEN: - Warten Sie auf das Erscheinen des ROTEN ABWÄRTSPFEILS - SELL bei der Schließung der M5-Kerze, bei der der Pfeil erscheint, eingeben - Stop Loss: 1.5x ATR über dem Einstiegshoch - Take Profit: 2-3x ATR unterhalb des Einstiegshochs - Handeln Sie nur maximal 7 Signale pro Tag Für BOOM 500/900/1000: KAUFEN SETUP: - Warten Sie auf das Erscheinen des GRÜNEN AUF
HolyGrail MostWanted Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
HolyGrail Most wanted Edition Übersicht ACHTUNG AN ALLE HÄNDLER! ENDLICH ENTHÜLLT: Der "HolyGrail MostWanted" Indikator - Ihr All-in-One Institutional Trading Dashboard für MetaTrader 5 SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 ------------------------------------------------------------------- ･ﾟ: * ･ﾟ:
Professional Double Top and Bottom Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PROFESSIONELLER DOPPEL-TOP/BOTTOM-MUSTER-SCANNER Das ultimative Reversal Trading System für Forex & Crypto Trader TRANSFORMIEREN SIE IHREN HANDEL MIT SOFORTIGER MUSTERERKENNUNG Sind Sie es leid, profitable Reversal-Setups zu verpassen? Sind Sie es leid, stundenlang auf Charts zu starren und zu versuchen, doppelte Tops und Bottoms zu erkennen? Sind Sie frustriert von falschen Ausbrüchen und verpassten Einstiegen? Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es ein professionelles Tool gibt, da
Sniper Eye Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
SCHARFSCHÜTZEN-VERKAUFSTEXT Sind Sie es leid, zu sprühen und zu beten? Holen Sie sich den Vorsprung des Scharfschützen mit dem Sniper Eye Indicator. Vom Trader zum Taktiker: Führen Sie Trades mit der Präzision eines Scharfschützen aus. Der Markt ist ein Schlachtfeld. Die meisten Händler sind wie Infanteristen - sie feuern wild um sich und hoffen, dass ein Schuss fällt. Sie werden von Rauschen, falschen Signalen und emotionalen Entscheidungen geplagt, die ihre Konten dezimieren. Es ist an der
Perfect Day Scalper Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Perfect Day Scalper Pro Ihre tägliche 5-Punkte-Routine für ein 5-stelliges Einkommen. Preis: $150 USD (Stop Chasing, Start Cashing) --- Ein Handel. Ein Ziel. Eine Siegesrunde. Ihr Tag ist gelaufen. (Vergessen Sie die 1000+ Pip-Träume, die sich in 100+ Pip-Verluste verwandeln. Echter Reichtum beruht auf Beständigkeit, nicht auf Komplexität. Was wäre, wenn Ihr ganzer Handelstag in 15 Minuten vorbei wäre, mit einem einzigen, hochwahrscheinlichen Handel, der Ihnen einen sauberen, professionell
FREE
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Entschlüsseln Sie den verborgenen Bauplan des Marktes mit dem Advanced Pattern Recognizer Haben Sie es satt, auf Charts zu starren und sich abzumühen, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen? Was wäre, wenn Sie einen professionellen Analysten hätten, der die Märkte rund um die Uhr scannt, perfekte Trendlinien zeichnet und präzise Gewinnziele für Sie berechnet? Wir stellen Ihnen den Advanced Pattern Recognizer für MetaTrader 5 vor - Ihr automatisiertes Kraftpaket für die tec
Bollinger Flipper indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Einführung des Bollinger Flipper Indikators - Ihr ultimativer Handelsvorteil ! Sind Sie es leid, Ihre Ein- und Ausstiege zu hinterfragen? Der Bollinger Flipper Indikator ist hier, um das Spiel zu Ihren Gunsten zu drehen. Mit der Kraft von Bollinger Bändern + Level 3 Power System + ZigZag Fractals wurde dieses fortschrittliche Tool entwickelt, um hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufssignale mit Präzision zu erkennen. SONDERBONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD u
Daily Decider BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DER DAILY DECIDER BUYSELL PRO INDIKATOR ÜBERSICHT Entschlüsseln Sie das tägliche Geheimnis des Marktes: Der Daily Decider BuySell-Indikator ist da! Haben Sie genug von der Analyse-Lähmung? Kämpfen Sie mit falschen Signalen und verrauschten Märkten? Was wäre, wenn Sie die primäre Absicht des Marktes innerhalb der ersten Stunden des Tages kennen und mit unerschütterlichem Vertrauen handeln könnten? Wir stellen Ihnen den Daily Decider BuySell-Indikator für MetaTrader 5 vor. Profi-Tipp: Verpassen
Spartan Arrow Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
ENTFESSELN SIE DEN SPARTAN-PFEIL-SPIKE-DETEKTOR Die ultimative Boom & Crash Handelswaffe, die niemals schläft --- ️ DIES IST NICHT NUR EIN INDIKATOR - ES IST IHRE PERSÖNLICHE 300 SPARTAN-ARMEE SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 -------------------------------------------------------------------
HolyGrail MotherBar Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Der Heilige Gral MotherBar-Indikator : Ihr ultimativer Weg zu konsistenten Handelsgewinnen Das Problem mit jedem anderen Indikator, den Sie ausprobiert haben Lassen Sie mich raten - Sie haben unzählige Stunden und Hunderte (vielleicht Tausende) von Dollar für Indikatoren ausgegeben, die alles versprechen, aber nur mittelmäßige Ergebnisse liefern. Sie haben es versucht: - Nachlaufende Indikatoren, die Ihnen sagen, was bereits geschehen ist - Überoptimierte Systeme, die in Backtests funktionie
DayTrader Premium Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DAY TRADER PLUS: Das institutionelle Orderflow-System Sehen Sie endlich, wo Banken ihre Orders platzieren - und profitieren Sie mit ihnen HABEN SIE DAS SATT? "Ich bin zum perfekten Zeitpunkt in den Handel eingestiegen... nur um zu sehen, wie der Kurs sofort wieder zurückging und meinen Stop-Loss traf." "Ich habe die Gewinne zu früh mitgenommen und dann zugesehen, wie der Markt weitere 100 Pips ohne mich lief. "Ich habe keine Ahnung, wo ich meinen Stop-Loss oder Take-Profit platzieren soll
HolyGrail Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
HolyGrail Premium System: Die ultimative Lösung für den Handel mit Angebot und Nachfrage Entdecken Sie endlich den "unfairen Vorteil", den professionelle Trader seit Jahren nutzen "Ich bin vom inkonsistenten Raten zum Präzisionshandel mit 83% Genauigkeit übergegangen, als ich anfing, Multi-Timeframe-Bestätigungen mit institutionellen Orderflow-Zonen zu kombinieren" Hinweis: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Trading-Handbuch und das geheime Trading-Rezept zu erhalten. SPEZIAL BONUS
DayTrader Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DayTrader Premium System Indikator: Vollständige Handelsbeherrschung Der DayTrader Premium System Indikator stellt den Höhepunkt der institutionellen Handelsmethodik dar, die für Privatanleger zugänglich gemacht wurde. Durch die Kombination von Orderblock-Analyse, Identifizierung von Angebots-/Nachfragezonen und Multi-Faktor-Bestätigung bietet er einen umfassenden Rahmen für beständige Rentabilität. Dies ist nicht einfach nur ein weiterer Indikator - es ist ein komplettes Handelssystem, das di
Premium Breakouts Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Premium-Breakout-Scanner-Indikator: Ihr institutionelles Breakout-Handelssystem ENTDECKEN SIE HOCHWAHRSCHEINLICHE AUSBRÜCHE BEVOR SIE PASSIEREN DIES IST EINE VIER-KERZEN-BREAKOUT-STRATEGIE/SYSTEM MIT 70%+ GENAUIGKEIT. SPECIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 -------------------------------------------------------------------
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PATTERN 123 PRO - REVOLUTIONÄRER INDIKATOR FÜR HANDELSSIGNALE WARUM 98% DER TRADER SCHEITERN - UND WIE WIR ES GELÖST HABEN Trader verlieren Geld nicht, weil sie keine Charts lesen können, sondern weil sie den RÄUSCH nicht von den ECHTEN CHANCEN trennen können. Sie sehen überall Muster, aber welche davon funktionieren tatsächlich? Welche Signale sind noch gültig, wenn sie sie entdecken? SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 --------------------
Inside Bar Dominator Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Entschlüsseln Sie das 4-CANDLE-Geheimnis: Handeln Sie wie ein Profi mit dem "Inside Bar Dominator". ACHTUNG AN ALLE TRADER! Sind Sie müde von: - Verlieren Sie Trades aufgrund falscher Ausbrüche? - Verpasste Einstiege, weil Sie sich mit der Analyse von Charts aufhalten? - Komplexe Indikatoren, die widersprüchliche Signale geben? - Kämpfen Sie damit, klare Stop Loss und Take Profit Levels zu finden? Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es EIN Muster gibt, das Institutionen verwenden...
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5 ENTSCHLÜSSELN SIE DAS GEHEIMNIS DES INSTITUTIONELLEN HANDELS OHNE DAS BUDGET EINES HEDGEFONDS Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es einen Weg gibt, Umkehrungen zu erkennen, BEVOR sie passieren? Professionelle Trader wissen das: Mit Pin-Bars auf wichtigen Niveaus lässt sich ein Vermögen machen. Die Institutionen nutzen sie. Das kluge Geld folgt ihnen. Und jetzt können auch Sie sie mit chirurgischer Präzision handeln. ---SPECIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUN
Reversal Entry Pro Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
REVERSAL ENTRY PRO INDIKATOR Die Geheimwaffe des klugen Geldes zum Aufspüren extremer Umkehrzonen EINLEITUNG: DAS DILEMMA DES TRADERS Jeder Trader kennt die Frustration: Sie sehen, dass ein Markt Extreme erreicht, aber wann steigen Sie ein? Wie unterscheiden Sie zwischen einem kleinen Pullback und einer großen Trendumkehr? Wo platzieren Sie Ihren Stop-Loss, der weder zu eng noch zu weit ist? SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 ------------
GoldMaster Signal Trader
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
GOLD MASTER TRADER 3.0 Professionelles Goldhandelssystem für Institutionen --- ERSCHLIESSEN SIE SICH DEN VORSPRUNG DER PROFIS IM GOLDHANDEL Was wäre, wenn Sie den Goldmarkt mit den Augen der institutionellen Händler sehen könnten? Was wäre, wenn Sie ein System hätten, das Ihnen nicht nur zeigt, wo der Preis steht, sondern auch, wohin sich das große Geld wahrscheinlich als nächstes bewegen wird? Gold Master Trader 3.0 ist kein weiterer nachlaufender Indikator, der Ihnen zeigt, was bereits ge
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension