DayTrader Premium Indicator

DAY TRADER PLUS: Das institutionelle Orderflow-System

Sehen Sie endlich, wo Banken ihre Orders platzieren - und profitieren Sie mit ihnen


HABEN SIE DAS SATT?

"Ich bin zum perfekten Zeitpunkt in den Handel eingestiegen... nur um zu sehen, wie der Kurs sofort wieder zurückging und meinen Stop-Loss traf."

"Ich habe die Gewinne zu früh mitgenommen und dann zugesehen, wie der Markt weitere 100 Pips ohne mich lief.

"Ich habe keine Ahnung, wo ich meinen Stop-Loss oder Take-Profit platzieren soll - es fühlt sich wie Raten an.

Was wäre, wenn Sie das Rätselraten für immer abschaffen könnten?
Was wäre, wenn Sie EXAKT wüssten, wo Sie einsteigen, wo Sie Ihren Stop platzieren und wo Sie Gewinne mitnehmen sollten?



DAS PROBLEM MIT 99% DER HANDELSSYSTEME

Die meisten Indikatoren sind LAGGING. Sie sagen Ihnen, was bereits passiert ist.
Die meisten Händler kämpfen gegen die BANKEN. Sie handeln gegen Billionen-Dollar-Institutionen.
Die meisten Strategien sind ZU VERKOMPLIZIERT. Dutzende von verwirrenden Indikatoren, widersprüchliche Signale.

WARUM SIE SICH ABMÜHEN:

- Sie steigen auf RETAIL-Niveau ein, während die Banken Gewinne mitnehmen.
- Sie verwenden Stop-Losses, die von institutionellen Algorithmen verfolgt werden
- Sie nehmen zu früh Gewinne mit, weil Sie nicht wissen, wo die wirklichen Ziele liegen
- Sie handeln, ohne zu verstehen, WO das Geld hinfließt

---

BANKEN HABEN EIN GEHEIMNIS - UND ICH WERDE ES IHNEN ZEIGEN

Institutionen handeln nicht wie Privatanleger. Sie handeln in Orderblöcken - bestimmten Preiszonen, in denen sie Positionen aufbauen oder auflösen.

Sie hinterlassen Fußabdrücke auf dem Markt. Und jetzt können Sie sie sehen.

PRO-TIPPS

1. AN NACHFRAGEZONEN KAUFEN

2. VERKAUFE AN ANGEBOTSZONEN

3. S/R FÜR AUSSTIEGE VERWENDEN

4. TRENDLINIEN UND ANDERE INSTRUMENTE ZUR ZUSÄTZLICHEN BESTÄTIGUNG VOR DEM EINSTIEG VERWENDEN

5. WIEDERHOLEN SIE DEN PROZESS


EINFÜHRUNG IN DAYTRADER PLUS

Das erste vollständige institutionelle Order Flow System für Privatanleger

Day Trader Plus gibt Ihnen nicht nur Signale - es gibt Ihnen das GESAMTE INSTITUTIONELLE SPIELBUCH.

---

WAS MACHT DAY TRADER PLUS ANDERS?

VISUELLE INSTITUTIONELLE KARTE

- ROTE ZONEN = Angebot (wo Banken Gewinne mitnehmen)
- GRÜNE ZONEN = Nachfrage (wo Banken akkumulieren)
- BLAUE ZONEN = Bullische Orderblöcke (Kaufzonen der Banken)
- PURPEL ZONEN = Bearish Order Blocks (Verkaufszonen der Banken)

Keine verwirrenden Linien. Keine nachlaufenden Indikatoren. Nur eine klare Karte, die zeigt, wohin das Geld fließt.

AUTOMATISCHE INTELLIGENTE SIGNALE

Das System zeigt Ihnen nicht nur Zonen an - es sagt Ihnen GENAU, wann Sie handeln sollten:

```
EIN BULLISCHES SIGNAL WIRD AUSGELÖST, WENN:
✓ Preis ist über Bullish Order Block
✓ Der Preis liegt unter der Versorgungszone
✓ RSI bestätigt bullisches Momentum
✓ Alle Bedingungen für einen wahrscheinlichen Einstieg erfüllt sind

BAISSE-SIGNAL AUSGELÖST, WENN:
✓ Kurs ist unter Bearish Order Block
✓ Preis liegt über der Nachfragezone
✓ RSI bestätigt bärisches Momentum
✓ Perfektes Setup für einen Short-Einstieg
```

---

PRÄZISE HANDELSAUSFÜHRUNG - KEIN RÄTSELRATEN MEHR

BULLISCHER HANDEL - KOMPLETTE BLAUPAUSE:

```
ENTRY: Bei Wiederholung des Hochs des Bullish Order Blocks
STOP LOSS: Unterhalb des Orderblock-Tiefs (5 Pip Puffer)
TAKE PROFIT: In der Supply Zone (Bereich der Gewinnmitnahme der Banken)

BEISPIEL:
Bullish OB: 1.08500-1.08520
Einstieg: 1,08525 (Wiederholungstest)
Stopp: 1,08495 (5 Pip Risiko)
TP: Angebot bei 1,08675 (15 Pip Belohnung)
RISIKO-BELOHNUNG: 1: 3
```

BAISSE-HANDEL - KOMPLETTES SCHEMA:

```
```

ENTRY: Bei Wiederholung des Tiefs des Bearish Order Blocks
STOP LOSS:Oberhalb des Orderblock-Hochs (5 Pip Puffer)
TAKE PROFIT: Bei der Nachfragezone (Akkumulationsbereich der Banken)

BEISPIEL:
Bearish OB:1.27000-1.26980
Einstieg: 1,26975 (Wiederholungstest)
Stop:1.27005 (5 Pip Risiko)
TP:Nachfrage bei 1,26825 (15 Pip Belohnung)
RISIKO-BELOHNUNG:1:3

```

---

## **WAS DIES FÜR IHREN HANDEL BEDEUTET**

### **BESEITIGEN SIE DIESE HÄUFIGEN PROBLEME:**
- " Wo soll ich einsteigen?" **Einstieg bei Order Block Retests**
- " Wo sollte ich meinen Stop platzieren?" **Stop unterhalb/oberhalb der Order Block**
- " Wo sollte ich den Gewinn mitnehmen?" **Gewinn an Angebots-/Nachfragezonen**
- " Ist dieser Handel hochwahrscheinlich?" **Alle Bedingungen müssen übereinstimmen**

### **IHRE NEUE HANDELSREALITÄT:**
- **KLARE EINSTIEGE**: Kein Hinterfragen mehr, wann Sie den Abzug betätigen müssen
- **VORDEFINIERTES RISIKO**: Kennen Sie Ihr genaues Risiko, bevor Sie in jeden Handel einsteigen
- **PROFITABLE ZIELE**: Nehmen Sie Gewinne auf institutionellen Ebenen mit
- **KONSISTENTE ERGEBNISSE**: Wiederholbarer, regelbasierter Handel

---

## **ECHTE TRADER-ERGEBNISSE**

*Ich bin von inkonsequent zu 12 Gewinnmonaten in Folge gekommen. Day Trader Plus hat mir gezeigt, wo das echte Geld gemacht wird. "*
**- Michael T., Prop Firm Trader**

*Endlich habe ich verstanden, warum meine Stopps immer getroffen wurden. Ich habe sie auf Einzelhandelsniveau gesetzt. Jetzt setze ich sie dort, wo Banken nicht hinkommen. "*
**- Sarah L., Vollzeit-Forex-Händlerin**

*Die Klarheit ist unglaublich. Ich weiß genau, wo ich einsteigen, wo ich aufhören und wo ich zielen muss. Es hat die Emotionen aus dem Handel genommen. "*
**- David R., 3+ Jahre Handelsveteran**

---

## **WAS SIE MIT DAY TRADER PLUS BEKOMMEN**

### **KERNSYSTEM :**
- Day Trader Plus-Indikator (MT5)
- Institutionelle Orderblock-Erkennung
- Intelligente Angebots-/Nachfrage-Zonen
- Automatische Handelssignale
- Eingebauter Risiko-Ertrags-Rechner
- Multi-Timeframe-Kompatibilität

### **BONUS-TRAINING ($1,497 WERT):**
- **Order Flow Masterclass** - Wie Institutionen wirklich handeln
- Risikomanagement-Blaupause** - Nie wieder ein Konto sprengen
- **Handelsausführungsplan** - Genau, wann und wie man einsteigt
- **Psychological Edge Training** - Handeln Sie ohne Emotionen
- **Lebenslange Updates & Support**

### **HANDELSWERKZEUGE ($797 WERT):**
- **Mobiles Alarmsystem** - Verpassen Sie nie ein Setup
- **Handelsjournal-Vorlage** - Verfolgen und verbessern Sie Ihre Leistung
- **Setup Scanner** - Finden Sie die besten Paare zum Handeln
- **Privater Community-Zugang** - Lernen Sie mit anderen erfolgreichen Händlern

---

## **SPEZIALANGEBOT ZUR EINFÜHRUNG**

### **GESAMTWERT : $2,294**
### **REGULÄRER PREIS: $997**
### **EINFÜHRUNGSPREIS : $497**
### **NUR HEUTE : $297**

**PLUS: Unsere 30-Tage "Sehen Sie Ergebnisse oder es ist kostenlos"-Garantie**

Wenn Sie innerhalb von 30 Tagen keine unmittelbare Verbesserung in Ihrem Handel sehen, erstatten wir Ihnen jeden Cent zurück. Es werden keine Fragen gestellt.

---

## **IST DAY TRADER PLUS DAS RICHTIGE FÜR SIE?**

### **PERFEKT FÜR SIE, WENN:**
- Sie die Nase voll haben von inkonsistenten Ergebnissen
- Sie einen klaren, regelbasierten Handel wollen
- Sie bereit sind, wie Institutionen zu handeln
- Sie das Rätselraten eliminieren wollen
- Sie sich einem angemessenen Risikomanagement verschrieben haben

### **NICHT FÜR SIE, WENN:**
- Sie erwarten, über Nacht reich zu werden
- Sie nicht bereit sind, Regeln zu befolgen
- Sie 100% Gewinnrate wollen (unmöglich)
- Sie sich nicht ernsthaft verbessern wollen

---

## **HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN**

**Q: Auf welchen Märkten funktioniert das?
A: Forex, Krypto, Aktien, Indizes - jeder liquide Markt mit klarem Auftragsfluss.

**Q: Wie hoch ist die Gewinnrate?**
A: 70-85%, wenn alle Regeln befolgt werden und das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag 1:2+ ist.

**Q: Brauche ich Handelserfahrung?**
A: Grundkenntnisse sind hilfreich, aber das System ist so konzipiert, dass es auch für Anfänger geeignet ist.

**Q: Welche Zeitrahmen funktionieren am besten?**
A: 5 Minuten bis 1 Stunde für den Tageshandel, 4 Stunden für den Swing-Handel.

**Q: Gibt es laufenden Support?**
A: Ja, lebenslange Updates und Zugang zu unserer Trading-Community.

---

## **VERPASSEN SIE DIESE GELEGENHEIT NICHT**

Die Banken wollen nicht, dass Sie diese Technologie haben. Sie profitieren von der Verwirrung der Kleinhändler und ihrem emotionalen Handel.

**Dieser spezielle Einführungspreis verschwindet in 24 Stunden**.

Der Preis geht zurück auf $997, und die Boni werden entfernt.

---

## **IHR WEG ZU BESTÄNDIGEN GEWINNEN BEGINNT HIER**

### **3 EINFACHE SCHRITTE UM ANZUFANGEN:**

1. **DOWNLOAD** Day Trader Plus (2-Minuten-Installation)
2. **FOLGEN** Sie den klaren visuellen Signalen auf Ihren Charts
3. **Ausführen** von Geschäften mit präzisen Einstiegen, Stopps und Zielen

**Keine Verwirrung mehr. Kein Rätselraten mehr. Kein emotionales Handeln mehr.

Folgen Sie einfach der institutionellen Karte und kassieren Sie Ihre Gewinne.

---

## **SPEZIALBONUS : JETZT HANDELN UND ERHALTEN**

Wenn Sie Day Trader Plus innerhalb der nächsten 24 Stunden kaufen, erhalten Sie zusätzlich:

### **GRATIS 1-ON-1 SETUP-SITZUNG ($247 WERT)**
Ich helfe Ihnen persönlich bei der Installation und Konfiguration des Systems für Ihren speziellen Handelsstil.

---

## **BEREIT , IHR TRADING ZU TRANSFORMIEREN?**

** [ Klicken Sie hier, um Day Trader Plus jetzt zu erhalten ] **

Schließen Sie sich Tausenden von Händlern an, die bereits die Macht des institutionellen Orderflow-Handels entdeckt haben.

**Hören Sie auf, die Banken zu bekämpfen. Fangen Sie an, mit ihnen zu handeln.**

**Ihre Reise zu beständigem, professionellem Handel beginnt jetzt.**

---
*Haftungsausschluss: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Individuelle Ergebnisse werden auf der Grundlage der ordnungsgemäßen Verwendung des Systems und Risikomanagement variieren.*

tianming6216
16
tianming6216 2025.11.24 08:07 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Findolin
1940
Findolin 2025.11.17 14:46 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Emma-ekong Ben Eshiet
5280
Antwort vom Entwickler Emma-ekong Ben Eshiet 2025.11.17 16:20
Welcome, Noted. Will do in the next version Willkommen. Notiert. Wird in der nächsten Version/dem nächsten Update umgesetzt.
Antwort auf eine Rezension