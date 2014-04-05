Premium Breakouts Scanner Indicator

Premium-Breakout-Scanner-Indikator: Ihr institutionelles Breakout-Handelssystem

ENTDECKEN SIE HOCHWAHRSCHEINLICHE AUSBRÜCHE BEVOR SIE PASSIEREN

DIES IST EINE VIER-KERZEN-BREAKOUT-STRATEGIE/SYSTEM MIT 70%+ GENAUIGKEIT.

SPECIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75
✦-------------------------------------------------------------------✦
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
┃ ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ ✧･ﾟ: * ✧･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ✧ *:･ﾟ✧ ║ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ "Der Markt atmet... wir bewegen uns zwischen seinen Pulsen." ║ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ ░▒▓" Präzision | Rhythmus | Fluss "▓▒░ ║ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ ┃
┃ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
✦-------------------------------------------------------------------✦

Sind Sie es leid, Ausbruchsbewegungen zu verpassen? Zu spät eingestiegen? Werden Sie durch falsche Ausbrüche ausgebremst? Der Premium Breakout Scanner kombiniert institutionelle Orderflow-Analysen mit intelligenter Mustererkennung, um Ihnen einen Vorteil beim Breakout-Handel zu verschaffen.

---

WARUM DER PREMIUM BREAKOUT SCANNER ALLES VERÄNDERT

DAS TRAUM-TOOL FÜR BREAKOUT-TRADER

- Mother Bar Pattern Detection - Erkennen Sie Konsolidierungen vor explosiven Bewegungen
- Orderblock-Intelligenz - Erkennen Sie, wo Institutionen Aufträge platzieren
- Auto Support/Resistance - Erkennen Sie kritische Niveaus, bevor der Preis sie testet
- Daily Trend Bias - Handeln Sie Ausbrüche in Richtung des Haupttrends
- Multi-Timeframe Scanner - Finden Sie die besten Ausbruchschancen für alle Paare

VOM REAKTIVEN ZUM PROAKTIVEN HANDEL

Die meisten Händler sehen Ausbrüche ZU SPÄT. Der Premium-Breakout-Scanner zeigt Ihnen Ausbrüche, WÄHREND sie sich bilden:

"Warnung: EURUSD bildet Mother Bar-Muster an der Schlüsselunterstützung... Tägliche Tendenz BULLISH... Ausbruch über 1,0850 erwartet..."

BEST PAIRS TO LOOKOUT FOR/TRADE - Stellen Sie sicher, dass Sie sie in Ihren "Market Watch" laden, bevor Sie den "Scan All"-Button drücken.

GBPUSD

Am besten: M15, M30

Auch gut: H1

Warum: Die Londoner Sitzung schafft perfekte MotherBar + Inside-Bar Setups.


GBPJPY

Am besten: M15

Auch gut: M30

Warum: Äußerst starke Ausbrüche nach der Kompression.


EURUSD

Am besten: H1

Auch gut: H4

Warum: Sanfter, langsamer Aufbau → zuverlässige Ausbruchsfortsetzung.


USDJPY

Am besten: H1

Auch gut: M30

Warum: Ausbrüche respektieren Struktur und Trendrichtung gut.


AUDUSD

Am besten: H1

Auch gut: H4

Warum: Saubere innere Bar-Formationen; langsamer, aber präzise.

ANDERE
AUDJPY, CADJPY, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY
EURNZD, EURAUD, GBPNZD, GBPAUD, AUDCAD, NZDCHF, NZDUSD, AUDNZD, AUDCAD.


DIE BREAKOUT-MASTERY-METHODE

5 REGELN FÜR ERFOLGREICHEN BREAKOUT-HANDEL

Nach der Analyse von Tausenden von Breakout-Trades finden Sie hier den genauen Rahmen für die Rentabilität:

REGEL 1: HANDEL MIT TÄGLICHER TENDENZ

"Ausbrüche in Richtung des Trends haben höhere Erfolgsraten.

- Grün "BUY ONLY" = Nur bullische Ausbrüche nehmen
- Rot "SELL ONLY" = Nur bärische Ausbrüche handeln
- Gelb "NO CLEAR BIAS" = Auf eine klarere Richtung warten

REGEL 2: BESTÄTIGTE AUSBRÜCHE AUS DEM MUTTERBALKEN

"Die Geduld zahlt sich aus: Warten Sie auf den bestätigten Ausbruch"

- Mother Bar + 3 Inside Bars = Kompression vor der Explosion
- Warten Sie auf den tatsächlichen Ausbruch - nehmen Sie ihn nicht vorweg
- Der Kurs muss außerhalb der Mother Bar-Spanne SCHLIESSEN

REGEL 3: KLUGES RISIKOMANAGEMENT

"Professionelle Breakout-Trader schützen zuerst ihr Kapital"

- Stop Loss: Gegenüberliegende Seite des Mother Bar + 5 Pip Puffer
- Gewinn mitnehmen: Voller Mother Bar Bereich + 5 Pip Bonus
- Automatisches 1:1,5+ Risiko/Belohnung in jedem Handel eingebaut

Beispiel-Handel:

```
Mother Bar Bereich: 1,0850 (Hoch) - 1,0820 (Tief) = 30 Pips
BUY BREAKOUT-Setup:
Einstieg : 1,0855 (Break + Spread)
Stop Loss: 1,0815 (Tief - 5 Punkte)
Gewinnmitnahme : 1,0885 (Einstieg + 30 Pips)
Risiko : 40 Pips | Reward: 30 Pips = 1:1,5 Ratio
```

REGEL 4: RESPEKTIEREN SIE WICHTIGE UNTERSTÜTZUNGEN/WIDERSTÄNDE

"Die besten Ausbrüche geschehen abseits der offensichtlichen Niveaus".

- Vermeiden Sie Setups zu nahe an R1/R2 oder S1/S2
- Warten Sie auf einen klaren Abstand zwischen dem Muster und den Schlüsselniveaus
- Ausbrüche durch wichtige S/R erfordern zusätzliche Bestätigung

REGEL 5: KEINE GIER - KONSISTENTE GEWINNE EINFAHREN

"Nimm das Fleisch, lass die Knochen"

- Steigen Sie bei berechneten TP aus - werden Sie nicht gierig
- Ziehen Sie die Stopps nicht zu früh zum Break-even nach
- Konsistente Ausführung = konsistente Ergebnisse

---

BEISPIELE FÜR ECHTE BREAKOUT-TRADES

PERFEKTER ZINSBULLISCHER AUSBRUCH:

```
GBPUSD - M15 Zeitrahmen
Tendenz auf Tagesbasis : NUR KAUFEN
Mutter-Bar entdeckt: 1.2650-1.2680
Bullish Order Block unten bei 1,2620
Freiraum nach oben zu R1 bei 1,2720
Einstieg : 1,2685 (Ausbruch bestätigt)
SL : 1,2645 (Tiefststand des Mutterbalkens - 5 Punkte)
TP : 1,2715 (Einstieg + 30 Pips)
ERGEBNIS : +30 Pips in 2 Stunden
```

EINEN FALSCHEN AUSBRUCH VERMIEDEN:

```
USDJPY - M15 Zeitrahmen
Mother Bar nahe R1 Widerstand
Tägliches Bias widersprüchlich
Keine klare Orderblock-Unterstützung
ENTSCHEIDUNG : NO TRADE - 35 Pip Verlust vermieden!
```

---

PREMIUM-BREAKOUT-SCANNER-FUNKTIONEN

ZENTRALE BREAKOUT-TOOLS:

- Mother Bar Detection (Kompression vor Expansion)
- Bullish Order Blocks (Institutionelle Nachfragezonen)
- Bearish Order-Blöcke (Institutionelle Angebotszonen)
- Automatische Unterstützung/Widerstand (R1, R2, S1, S2)
- Täglicher Bias-Filter (Handel mit dem Trend)
- Multi-Symbol-Scanner (Finden Sie die besten Ausbruchspaare)
- Breakout Alerts (Verpassen Sie nie eine Bewegung)

ERWEITERTE FUNKTIONEN:

- Echtzeit-Mustererkennung (Pattern Recognition)
- Push-Benachrichtigungen (Mobile Alarme)
- Anpassbare Farben und Größen
- Analyse mehrerer Zeitrahmen
- Automatische Bereinigung (kein Diagramm-Chaos)

---

IHRE INVESTITION IN DEN BREAKOUT-HANDEL

(Einmalige Zahlung - Lebenslanger Zugang - Keine Verlängerungen)

WAS SIE WIRKLICH BEKOMMEN:

- Premium Breakout Scanner Indikator ($497 Wert)
- Breakout Trading Masterclass ($297 Wert)
- Risikomanagement-Rechner ($97 Wert)
- Private Traders Community ($197 Wert)
- Lebenslange Updates & Support (Unbezahlbar)

INVESTITIONSRENDITE:

Konservative monatliche Ergebnisse:

- 3-5 hochwertige Breakout-Setups wöchentlich
- 70%+ Gewinnrate bei bestätigten Ausbrüchen
- Durchschnittlich 25-40 Pips pro erfolgreichem Handel
- Richtiges Risikomanagement = 10-20% monatliches Wachstum

Aktuelle Anwenderberichte:
"Hat sich bereits nach den ersten 3 Trades bezahlt gemacht" - Mark L.
"Endlich verstehe ich, wann ich in Ausbrüche einsteigen sollte" - Sarah T.
"Der Scanner findet Gelegenheiten, die ich manuell nie sehen würde" - James K.

---

IST DAS ETWAS FÜR SIE?

JA, WENN SIE:

- Explosive Ausbruchsbewegungen erkennen wollen
- klare Einstiegs- und Ausstiegssignale benötigen
- Wert auf Risikomanagement legen
- Sie haben genug von falschen Ausbrüchen
- eine Analyse auf institutioneller Ebene wünschen

NICHT FÜR SIE, WENN:

- Sie eine 100%ige Gewinnrate erwarten
- Sie keine Handelsregeln befolgen
- keine Geduld für Setups aufbringen können
- schnell reich werden" wollen

---

UNSERE AUSBRUCHSLEISTUNGSGARANTIE

30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Benutzen Sie Premium Breakout Scanner für 30 Tage. Wenn Sie keine Erfahrungen machen:

- Deutlichere Identifizierung von Ausbrüchen
- Besseres Einstiegs-Timing
- Verbessertes Risikomanagement
- Mehr Vertrauen in den Handel

Wir erstatten Ihnen 100% Ihrer Investition. Keine Fragen, kein Ärger.

---

JETZT LOSLEGEN

KLICKEN SIE AUF "JETZT KAUFEN" UND SIE ERHALTEN:

1. Premium Breakout Scanner (.ex5 Datei)
2. Installationsanleitung (5-minütige Einrichtung)
3. Breakout Trading Kurs (Video-Serie)
4. Risikomanagement-Vorlagen
5. Community-Zugang & Unterstützung

IHR WEG ZUR BREAKOUT-MEISTERSCHAFT:

1. Download sofort nach dem Kauf
2. Installation in weniger als 5 Minuten
3. Schnellstart-Schulung ansehen
4. Beginnen Sie noch heute mit der Identifizierung von Ausbrüchen mit hoher Wahrscheinlichkeit!

---

UNTERSTÜTZUNG & FRAGEN

E-Mail: emmah.eshiet@gmail.com
Live Chat:Erreichbar über unser Whatsapp +2347025032078
Antwortzeit:Unter 4 Stunden

---

WICHTIGER HANDELS-HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Handel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko. Der Premium Breakout Scanner ist ein Hilfsmittel, das bei der Analyse hilft, aber keine Gewinngarantie bietet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Risikokapital, dessen Verlust Sie sich leisten können. Ihr Erfolg hängt von der richtigen Anwendung, dem Risikomanagement und der emotionalen Disziplin ab.

---

VERPASSEN SIE KEINE AUSBRÜCHE MEHR - HANDELN SIE SIE WIE EIN PROFI!

"Das große Geld wird mit den großen Bewegungen gemacht. Der Premium Breakout Scanner hilft Ihnen, sie kommen zu sehen."

OB Sniper-Indikator: Der Profi-Vorteil im Präzisionshandel

ERSCHLIESSEN SIE HANDELSSIGNALE VON INSTITUTIONELLER QUALITÄT

Haben Sie genug von unübersichtlichen Charts, widersprüchlichen Indikatoren und emotionalem Handel? Entdecken Sie das System, das die Order-Block-Theorie, Mother-Bar-Muster und Smart-Money-Konzepte in einer leistungsstarken, automatisierten Lösung kombiniert.

---

WAS MACHT ES ANDERS?

ALL-IN-ONE-HANDELSLÖSUNG

- Order Block Detection - Erkennen Sie institutionelle Akkumulationszonen
- Mother Bar Patterns - Identifizieren Sie hochwahrscheinliche Breakout-Setups
- Widerstand & Unterstützung - Automatische Identifizierung von Schlüsselebenen
- Daily Bias Filter - Handeln Sie nur in Richtung des Trends
- Multi-Symbol-Scanner - Finden Sie sofort Chancen für alle Paare

IHR PERSÖNLICHER HANDELSASSISTENT

Stellen Sie sich vor, ein professioneller Trader flüstert Ihnen ins Ohr:
"Die tägliche Tendenz ist BULLISH... Mother Bar bildet sich bei EURUSD... Orderblock-Unterstützung in der Nähe... Mit hoher Wahrscheinlichkeit bildet sich JETZT ein BUY-Setup!"

Das ist genau das, was es liefert.

