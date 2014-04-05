HolyGrail MostWanted Scanner Indicator

HolyGrail Most wanted Edition Übersicht

ACHTUNG AN ALLE HÄNDLER!





ENDLICH ENTHÜLLT: Der "HolyGrail MostWanted" Indikator - Ihr All-in-One Institutional Trading Dashboard für MetaTrader 5









SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 ✦-------------------------------------------------------------------✦ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃ ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ ┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ║ ✧･ﾟ: * ✧･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ✧ *:･ﾟ✧ ║ ┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ║ "Der Markt atmet... wir bewegen uns zwischen seinen Pulsen." ║ ┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ║ ░▒▓" Präzision | Rhythmus | Fluss "▓▒░ ║ ┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ✦-------------------------------------------------------------------✦

Haben Sie es satt, dass die Indikatoren überladen sind, die Signale hinterherhinken und Sie den MOVE verpassen? Was wäre, wenn Sie die Präzision von Smart Money Concepts mit der Klarheit von Multi-Timeframe-Analysen in einem EINZIGEN, leistungsstarken Werkzeug vereinen könnten?





Hören Sie auf zu suchen. Sie haben gerade gefunden, wonach Sie gesucht haben.





Der HolyGrail MostWanted ist nicht nur ein weiterer Indikator. Es ist ein professionelles Handelssystem, das Ihnen den Vorteil verschafft, den Sie brauchen, um hochwahrscheinliche Setups zu erkennen, BEVOR die großen Bewegungen stattfinden.





PRO-TIPPS: 1. Geben Sie alle Währungspaare, die Sie handeln, in Market watch ein. 2. Legen Sie den Indikator auf ein Paar M15 TIMEFRAME 3. Klicken Sie auf Scan ALL 4. Warten Sie auf ein Signal 5. Wenn Sie ein Signal haben, warten Sie auf einen Durchbruch des MotherBar bei 4/5 Bar/Candlestick 6. Ziehen Sie den Abzug, wenn wir einen Bruch haben, ABER achten Sie darauf, wo das Signal aufgetreten ist, so dass Sie nicht am Widerstand kaufen oder an der Unterstützung verkaufen werden N/B- KONTAKTIEREN SIE MICH FÜR IHR BENUTZERHANDBUCH NACH DEM KAUF



WAS MACHT ES ZUM "MEISTGESUCHTEN"? Hier ist, was Sie bekommen:





1. DREIFACH GESCHICHTETE BESTÄTIGUNGS-ENGINE





Vergessen Sie, sich auf ein einziges wackeliges Signal zu verlassen. Der HolyGrail verwendet 3 verschiedene ZigZag-Algorithmen, um kritische Marktstrukturebenen über verschiedene Zeithorizonte hinweg darzustellen:





- Ebene 1 (Schokolade): Kurzfristige Schwankungen für präzises Einstiegs-Timing.

- Ebene 2 (Violett): Mittelfristige Trends zur Bestätigung der Richtung.

- Ebene 3 (Gelb): Langfristige, hochwirksame Unterstützungen und Widerstände, wo das große Geld spielt.





So handeln Sie mit der INSTITUTIONAL-GRADE-Bestätigung.





2. DER EINGEBAUTE "MUSTER-SCANNER"





Warum nur auf einen Chart starren, wenn Sie alle Charts scannen können? Unser integrierter Scanner sucht AUTOMATISCH nach den profitabelsten Setups des Marktes.





- 3-Bar Consolidation Breakout Alert: Erhalten Sie eine sofortige Warnung, wenn ein beliebiges Paar sich aufrollt und bereit ist, in einen großen Trend zu springen.

- Erkennung von "Mother Bar"-Mustern: Erkennen Sie starke Umkehr-/Fortsetzungsmuster, bei denen zwei innere Balken in einem größeren "Mutterbalken" gefangen sind. Wir zeichnen sie für Sie ein und senden Ihnen eine Push-Benachrichtigung direkt auf Ihr Handy.





3. SMART MONEY ZONEN & ORDERBLÖCKE





Hier passiert die Magie. HolyGrail identifiziert und malt automatisch die kritischsten Bereiche auf Ihrem Chart:





- Angebots- und Nachfragezonen: Sehen Sie, wo die großen Akteure verkaufen (Angebot - Rot) und kaufen (Nachfrage - Limone).

- Unterstützung & Widerstand: Dynamische Niveaus, die sich aus den wichtigsten ZigZag-Wendepunkten ergeben.

- Bullish & Bearish Order-Blöcke: Identifizieren Sie die exakten Kerzen, an denen institutionelle Orders platziert wurden, und erhalten Sie ein klares "Kursziel" für Ihre Trades.





4. KRISTALLKLARE VISUALISIERUNG





Wir haben das Durcheinander beseitigt. Dank professioneller Farbkodierung und intuitiver Objekte können Sie die Marktentwicklung auf einen Blick erfassen. Sie müssen nicht mehr auf verwirrende Linien schielen.





---





WIE SIE ES EFFIZIENT ANWENDEN: Der "HolyGrail"-Workflow





Schritt 1: Identifizieren Sie das Schlachtfeld (die Zonen)





- Sehen Sie sich das gelbe Level 3 ZigZag für die Hauptstruktur an.

- Identifizieren Sie die eingezeichneten Angebots- (rot) und Nachfragezonen (limonenfarben). Dies sind die Bereiche mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für eine Umkehr.





Schritt 2: Warten Sie auf den Auslöser (das Muster)





- Warten Sie, bis sich der Kurs einer Schlüsselzone nähert.

- Achten Sie darauf, dass sich ein "Mother Bar"-Muster bildet oder eine Konsolidierung direkt an der Zone auftritt. Das ist die Verschnaufpause des Marktes vor dem Sprung.





Schritt 3: Bestätigen Sie mit dem Momentum (Die Ausrichtung)





- Überprüfen Sie, ob die kurzfristigen ZigZags der Ebenen 1 (Schokolade) und 2 (Violett) mit Ihrer Tendenz übereinstimmen. Für einen Long-Handel in einer Nachfragezone sollten Sie sehen, dass sich höhere Tiefststände bilden.





Schritt 4: Führen Sie den Handel mit Präzision aus (der Einstieg)





- Führen Sie Ihren Handel bei einem Durchbruch des Hauptbalkens oder einer Konsolidierung aus und verwenden Sie das Orderblock-Level als Ihr anfängliches Gewinnziel.





---





FÜR WEN IST DIES GEEIGNET?





- Swing Trader, die den Kern des Trends erwischen wollen.

- Price-Action-Puristen, die ihre Charts sauber halten, aber mit Automatisierung aufladen wollen.

- Smart Money Concept Trader, die nach einem All-in-One-Toolkit suchen.

- Vielbeschäftigte Profis, denen der Scanner die harte Arbeit abnimmt und sie nur auf die besten Gelegenheiten aufmerksam macht.





---





DIES IST KEINE "KAUF/VERKAUF"-PFEILMASCHINE.





Wir versprechen keine 100%igen Gewinne. Kein ehrlicher Trader tut das. Was wir anbieten, ist ein systematischer Vorteil. Es gibt Ihnen die Klarheit, die Bestätigung und das Frühwarnsystem, um die Gewinnchancen dramatisch zu Ihren Gunsten zu erhöhen.





---





SIND SIE BEREIT , IHR TRADING ZU VERÄNDERN?





Klicken Sie auf die Schaltfläche "JETZT KAUFEN" und laden Sie den HolyGrail MostWanted Indikator noch heute herunter.





Schließen Sie sich der elitären Gruppe von Händlern an, die nicht nur dem Markt folgen, sondern ihn vorhersehen.





>> HOLEN SIE SICH DEN HOLYGRAIL MOSTWANTED JETZT <<





---





Haftungsausschluss: Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung Ihrer Analyse und garantiert keine Gewinne. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.