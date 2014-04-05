HolyGrail MostWanted Scanner Indicator

HolyGrail Most wanted Edition Übersicht

ACHTUNG AN ALLE HÄNDLER!


ENDLICH ENTHÜLLT: Der "HolyGrail MostWanted" Indikator - Ihr All-in-One Institutional Trading Dashboard für MetaTrader 5


SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75
✦-------------------------------------------------------------------✦
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
┃ ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ ✧･ﾟ: * ✧･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ✧ *:･ﾟ✧ ║ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ "Der Markt atmet... wir bewegen uns zwischen seinen Pulsen." ║ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ ░▒▓" Präzision | Rhythmus | Fluss "▓▒░ ║ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ ┃
┃ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
✦-------------------------------------------------------------------✦
Haben Sie es satt, dass die Indikatoren überladen sind, die Signale hinterherhinken und Sie den MOVE verpassen? Was wäre, wenn Sie die Präzision von Smart Money Concepts mit der Klarheit von Multi-Timeframe-Analysen in einem EINZIGEN, leistungsstarken Werkzeug vereinen könnten?

Hören Sie auf zu suchen. Sie haben gerade gefunden, wonach Sie gesucht haben.

Der HolyGrail MostWanted ist nicht nur ein weiterer Indikator. Es ist ein professionelles Handelssystem, das Ihnen den Vorteil verschafft, den Sie brauchen, um hochwahrscheinliche Setups zu erkennen, BEVOR die großen Bewegungen stattfinden.

PRO-TIPPS:

1. Geben Sie alle Währungspaare, die Sie handeln, in Market watch ein.

2. Legen Sie den Indikator auf ein Paar M15 TIMEFRAME

3. Klicken Sie auf Scan ALL

4. Warten Sie auf ein Signal

5. Wenn Sie ein Signal haben, warten Sie auf einen Durchbruch des MotherBar bei 4/5 Bar/Candlestick

6. Ziehen Sie den Abzug, wenn wir einen Bruch haben, ABER achten Sie darauf, wo das Signal aufgetreten ist, so dass Sie nicht am Widerstand kaufen oder an der Unterstützung verkaufen werden

N/B- KONTAKTIEREN SIE MICH FÜR IHR BENUTZERHANDBUCH NACH DEM KAUF


WAS MACHT ES ZUM "MEISTGESUCHTEN"? Hier ist, was Sie bekommen:

1. DREIFACH GESCHICHTETE BESTÄTIGUNGS-ENGINE

Vergessen Sie, sich auf ein einziges wackeliges Signal zu verlassen. Der HolyGrail verwendet 3 verschiedene ZigZag-Algorithmen, um kritische Marktstrukturebenen über verschiedene Zeithorizonte hinweg darzustellen:

- Ebene 1 (Schokolade): Kurzfristige Schwankungen für präzises Einstiegs-Timing.
- Ebene 2 (Violett): Mittelfristige Trends zur Bestätigung der Richtung.
- Ebene 3 (Gelb): Langfristige, hochwirksame Unterstützungen und Widerstände, wo das große Geld spielt.

So handeln Sie mit der INSTITUTIONAL-GRADE-Bestätigung.

2. DER EINGEBAUTE "MUSTER-SCANNER"

Warum nur auf einen Chart starren, wenn Sie alle Charts scannen können? Unser integrierter Scanner sucht AUTOMATISCH nach den profitabelsten Setups des Marktes.

- 3-Bar Consolidation Breakout Alert: Erhalten Sie eine sofortige Warnung, wenn ein beliebiges Paar sich aufrollt und bereit ist, in einen großen Trend zu springen.
- Erkennung von "Mother Bar"-Mustern: Erkennen Sie starke Umkehr-/Fortsetzungsmuster, bei denen zwei innere Balken in einem größeren "Mutterbalken" gefangen sind. Wir zeichnen sie für Sie ein und senden Ihnen eine Push-Benachrichtigung direkt auf Ihr Handy.

3. SMART MONEY ZONEN & ORDERBLÖCKE

Hier passiert die Magie. HolyGrail identifiziert und malt automatisch die kritischsten Bereiche auf Ihrem Chart:

- Angebots- und Nachfragezonen: Sehen Sie, wo die großen Akteure verkaufen (Angebot - Rot) und kaufen (Nachfrage - Limone).
- Unterstützung & Widerstand: Dynamische Niveaus, die sich aus den wichtigsten ZigZag-Wendepunkten ergeben.
- Bullish & Bearish Order-Blöcke: Identifizieren Sie die exakten Kerzen, an denen institutionelle Orders platziert wurden, und erhalten Sie ein klares "Kursziel" für Ihre Trades.

4. KRISTALLKLARE VISUALISIERUNG

Wir haben das Durcheinander beseitigt. Dank professioneller Farbkodierung und intuitiver Objekte können Sie die Marktentwicklung auf einen Blick erfassen. Sie müssen nicht mehr auf verwirrende Linien schielen.

---

WIE SIE ES EFFIZIENT ANWENDEN: Der "HolyGrail"-Workflow

Schritt 1: Identifizieren Sie das Schlachtfeld (die Zonen)

- Sehen Sie sich das gelbe Level 3 ZigZag für die Hauptstruktur an.
- Identifizieren Sie die eingezeichneten Angebots- (rot) und Nachfragezonen (limonenfarben). Dies sind die Bereiche mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für eine Umkehr.

Schritt 2: Warten Sie auf den Auslöser (das Muster)

- Warten Sie, bis sich der Kurs einer Schlüsselzone nähert.
- Achten Sie darauf, dass sich ein "Mother Bar"-Muster bildet oder eine Konsolidierung direkt an der Zone auftritt. Das ist die Verschnaufpause des Marktes vor dem Sprung.

Schritt 3: Bestätigen Sie mit dem Momentum (Die Ausrichtung)

- Überprüfen Sie, ob die kurzfristigen ZigZags der Ebenen 1 (Schokolade) und 2 (Violett) mit Ihrer Tendenz übereinstimmen. Für einen Long-Handel in einer Nachfragezone sollten Sie sehen, dass sich höhere Tiefststände bilden.

Schritt 4: Führen Sie den Handel mit Präzision aus (der Einstieg)

- Führen Sie Ihren Handel bei einem Durchbruch des Hauptbalkens oder einer Konsolidierung aus und verwenden Sie das Orderblock-Level als Ihr anfängliches Gewinnziel.

---

FÜR WEN IST DIES GEEIGNET?

- Swing Trader, die den Kern des Trends erwischen wollen.
- Price-Action-Puristen, die ihre Charts sauber halten, aber mit Automatisierung aufladen wollen.
- Smart Money Concept Trader, die nach einem All-in-One-Toolkit suchen.
- Vielbeschäftigte Profis, denen der Scanner die harte Arbeit abnimmt und sie nur auf die besten Gelegenheiten aufmerksam macht.

---

DIES IST KEINE "KAUF/VERKAUF"-PFEILMASCHINE.

Wir versprechen keine 100%igen Gewinne. Kein ehrlicher Trader tut das. Was wir anbieten, ist ein systematischer Vorteil. Es gibt Ihnen die Klarheit, die Bestätigung und das Frühwarnsystem, um die Gewinnchancen dramatisch zu Ihren Gunsten zu erhöhen.

---

SIND SIE BEREIT , IHR TRADING ZU VERÄNDERN?

Klicken Sie auf die Schaltfläche "JETZT KAUFEN" und laden Sie den HolyGrail MostWanted Indikator noch heute herunter.

Schließen Sie sich der elitären Gruppe von Händlern an, die nicht nur dem Markt folgen, sondern ihn vorhersehen.

>> HOLEN SIE SICH DEN HOLYGRAIL MOSTWANTED JETZT <<

---

Haftungsausschluss: Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung Ihrer Analyse und garantiert keine Gewinne. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Empfohlene Produkte
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indikatoren
Max-Min-Delta-Indikator - Analyse des Marktvolumen-Ungleichgewichts Gewinnen Sie mit der Delta-Analyse tiefere Einblicke in das Ungleichgewicht des Marktvolumens Was ist der Max-Min-Delta-Indikator? Der Max-Min-Delta-Indikator ist ein leistungsstarkes Instrument zur Analyse des Marktvolumens, das die maximalen und minimalen Delta-Werte mithilfe eines Histogramms visuell darstellt. Er hilft Händlern, Marktstärke, Schwäche, Absorption und aggressive Kauf-/Verkaufsaktivitäten präzise zu erkennen. H
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indikatoren
Visueller RR Ratio KS-Rechner Mit dem RR Rat io KS Visual Calculator, einem eleganten, professionellen MetaTrader 5-Indikator, der TP/SL-Berechnungen automatisiert und kristallklare visuelle Setups direkt auf Ihrem Chart anzeigt, sind Sie in der Lage, mühelos Risiko und Ertrag zu meistern. Keine mühsamen manuellen Berechnungen oder Rechenfehler mehr: Er berechnet sofort präzise Dollarbeträge auf der Grundlage Ihrer Losgröße und Positionsrichtung (Kauf/Verkauf) und zeigt interaktive Linien für TP
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
DYJ BoS
Daying Cao
Indikatoren
Der DYJ-BoS-Indikator identifiziert und markiert automatisch die wesentlichen Elemente von Marktstrukturverschiebungen, darunter: Ausbruch aus der Struktur (BoS): Wird erkannt, wenn der Preis eine signifikante Bewegung macht und einen vorherigen Strukturpunkt durchbricht. Es markiert mögliche Aufwärtstrendlinien und Abwärtstrendlinien (UP & DN, d. h. kontinuierliche neue Hochs und neue Tiefs), und sobald der Preis diese Linien durchbricht, markiert es rote (BEAR) und grüne (BULL) Pfeile Ein
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in der Trendrichtung bestimmt. Die Hauptunterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der An
Thunder Scalper
Mr Fares Mohammad Alabdali
Indikatoren
Indikator für Kauf- und Verkaufsziele Sie können die Kauf- und Verkaufsziele in der Box sehen und sie werden unweigerlich erreicht. Er besteht aus drei Linien: Die erste grüne Farbe gibt die Kaufziele vor, die zweite rote Farbe die Verkaufsziele und die dritte blaue Farbe ist der Durchschnittspreis. Handelsmethode Für den Kaufhandel: Der Einstiegspunkt wird dort sein, wo die blaue Wellenlinie (die den Durchschnittspreis darstellt) von der aufsteigenden "Kauf"-Kerze von unten durchbrochen wi
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indikatoren
Indikator zur Bestimmung von Flat und Trend. Wenn der Preis unter einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Verkaufszone. Beim Kauf dieser Version des Indikators, MT4-Version für ein echtes und ein Demo-Konto - als Geschenk (zum Erhalten, schreiben Sie mir eine private Nachricht)! Wenn der Preis über einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Kaufzone. MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Wenn der P
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indikatoren
Der Trend Detect Indikator kombiniert die Eigenschaften von Trendindikatoren und Oszillatoren. Dieser Indikator ist ein praktisches Instrument zur Erkennung kurzfristiger Marktzyklen und zur Identifizierung von überkauften und überverkauften Niveaus. Eine Long-Position kann eröffnet werden, wenn der Indikator beginnt, den überverkauften Bereich zu verlassen und das Nullniveau von unten durchbricht. Eine Short-Position kann eröffnet werden, wenn der Indikator beginnt, den überkauften Bereich zu
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indikatoren
FOOTPRINTORDERFLOW: Der maßgebliche Leitfaden ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten, er unterstützt auch verschiedene Devisengeschäfte ) 1. Überblick FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortschrittliches Orderflow-Analysetool , das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Candlestick-Charts, die nur OHLC (Open, High, Low, Close) anzeigen, analysiert dieser Indikator die Tick-Daten in Echtzeit, um die
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
Crash 1000 Scalping Indikator für den Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Einführung Der Crash 1000 Scalping Indicator ist ein spezielles Tool, das für den Crash 1000 Index auf dem Deriv Synthetic Markt entwickelt wurde. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen und hilft Händlern, präzise Ein- und Ausstiegspunkte für Kaufpositionen zu identifizieren. Er ist so konzipiert, dass er nicht nachzeichnet, klare Signale mit akustischen Warnungen und Push-Benachrichtigung
Provided Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Provided Trend ist ein komplexer Indikator zur Signalbildung. Als Ergebnis der Arbeit interner Algorithmen können Sie nur drei Arten von Signalen auf Ihrem Chart sehen. Das erste ist ein Kaufsignal, das zweite ist ein Verkaufssignal und das dritte ist ein Marktaustrittssignal. Optionen: CalcFlatSlow - Der erste Parameter, der die Hauptfunktion der Aufteilung des Preisdiagramms in Wellen steuert. CalcFlatFast - Der zweite Parameter, der die Hauptfunktion der Aufteilung des Preisdiagramms in Wel
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser   Basic Support and Resistance   Indikator ist die Lösung, die Sie für die Steigerung Ihrer technischen Analyse benötigen.Mit diesem Indikator können Sie Support- und Widerstandsebenen in der Tabelle projizieren/ MT4 -Version Funktionen Integration von Fibonacci -Ebenen: Mit der Option, Fibonacci -Werte neben Unterstützung und Widerstandsniveau anzuzeigen, gibt unser Indikator einen noch tieferen Einblick in das Marktverhalten und mögliche Umkehrbereiche. Leistungsoptimierung: Mit der Op
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indikatoren
Dieser Handelsindikator ist nicht nachzeichnend, nicht umzeichnend und nicht verzögernd, was ihn zur idealen Wahl sowohl für den manuellen als auch den automatisierten Handel macht. Es handelt sich um ein Price-Action-basiertes System, das die Preisstärke und das Momentum nutzt, um Händlern einen echten Vorteil auf dem Markt zu verschaffen. Mit fortschrittlichen Filtertechniken zur Eliminierung von Rauschen und falschen Signalen erhöht es die Handelsgenauigkeit und das Potenzial. Durch die Kom
Advanced Fibonacci
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indikatoren
Fibonacci Advanced Indicator - Präzision trifft auf Intelligenz Der Fibonacci Advanced Indicator ist ein hochmodernes technisches Analysewerkzeug, das für Händler entwickelt wurde, die mehr als herkömmliche Retracement-Levels verlangen. Dieser Indikator basiert auf den Grundprinzipien der Fibonacci-Mathematik und geht über die Tradition hinaus, indem er dynamisches Marktverhalten , Multi-Timeframe-Analysen und adaptive Algorithmen integriert, um mit chirurgischer Präzision hochwahrscheinliche
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indikatoren
ATREND: Funktionsweise und Anwendung Wie es funktioniert The " ATREND " indicator for the MT5 platform is designed to provide traders with robust buy and sell signals by utilizing a combination of technical analysis methodologies. This indicator primarily leverages the Average True Range (ATR) for volatility measurement, alongside trend detection algorithms to identify potential market movements. Leave a massage after purchase and receive a special bonus gift. Hauptmerkmale: ⦁ Dynamische Tre
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator generiert Frühsignale auf der Grundlage von ADX-Messdaten in Kombination mit Elementen von Preismustern. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Sie sehen dasselbe in der Historie und in Echtzeit. Zur besseren visuellen Wahrnehmung werden die Signale als Pfeile angezeigt (um das Diagramm nicht zu überladen). Merkmale Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Indikator auf zwei Zeitrahmen arbeitet. Zum Beispiel: M30 - der
ETE Detector v4 Head Shoulders
N'da Lemissa Kouame
Indikatoren
ETE-Detektor v4.0 (Kopf & Schultern) Author: KOUAME N'DA LEMISSA Version: 4.0 Plattform: MetaTrader 5 Indikator Typ: Chart / Visuelle Handelssignale Überblick Der ETE Detector v4.0 ist ein technischer Indikator zur automatischen Erkennung von klassischen und inversen Head & Shoulders-Mustern (H&S) auf MT5-Charts. Diese Muster werden häufig verwendet, um Trendumkehrungen zu antizipieren. Mit diesem Tool können Trader: Verkaufssignale (klassisches H&S) und Kaufsignale (inverses H&S) mit Genauigkei
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indikatoren
Ein leistungsstarker Oszillator, der Kauf- und Verkaufssignale liefert, indem er die Liquidität der Anleger berechnet. Je mehr Liquidität , desto mehr Kaufmöglichkeiten. Je weniger Liquidität , desto mehr Verkaufsmöglichkeiten. Bitte laden Sie die Demo herunter und führen Sie einen Backtest durch! WIE ES FUNKTIONIERT: Der Oszillator zeigt nur zur Laufzeit Kauf- und Verkaufspfeile auf dem Chart an. Oberer Wert ist 95 bis 100 -> Investoren sind bereit zu kaufen und Sie sollten folgen. Unterer Wer
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indikatoren
Indikator Name: Fibaction - Preisaktionskerzen-Detektor Beschreibung: Fibo Signal Boxes ist ein leistungsfähiges Smart Money Concept (SMC)-inspirierten Indikator, der automatisch erkennt Preis-Aktion Kerzen. bullish Hämmer und Sternschnuppen, dann zeichnet präzise Fibonacci-Entry-Zonen und mehrere Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart. als für die SL persönlich benutze ich 40 Pips Regeln Hauptmerkmale: Erkennt bullische Hammer- und Shooting-Star-Umkehrkerzen. Automatisch zeichnet Fib
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indikatoren
Trend Trading ist ein Indikator, der so weit wie möglich von den Markttrends profitiert, indem er Pullbacks und Breakouts zeitlich festlegt. Sie findet Handelsmöglichkeiten, indem sie analysiert, was der Preis während etablierter Trends tut. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Handeln Sie mit Zuversicht und Effizienz an den Finanzmärkten Profitieren Sie von etablierten Trends, ohne ins Wanken zu geraten Profitable Pullbacks, Ausbrüche und vorze
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der MT5-Indikator Trenddauerprognose wurde entwickelt, um die wahrscheinliche Dauer eines Aufwärts- oder Abwärtstrends abzuschätzen. Unter Verwendung eines gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) zur Erkennung von Richtungsänderungen verfolgt er die Dauer jedes historischen Trends und berechnet einen Durchschnitt, um vorherzusagen, wie lange der aktuelle Trend statistisch gesehen wahrscheinlich anhalten wird. Dadurch können Händler sowohl die Trendstärke in Echtzeit als auch potenzielle Erschöpfung
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indikatoren
AtBot: Wie es funktioniert und wie man es benutzt ### Wie es funktioniert Der "AtBot"-Indikator für die MT5-Plattform generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe einer Kombination von technischen Analysetools. Er integriert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den Durchschnitt der wahren Reichweite (ATR)-Index, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Darüber hinaus kann er Heikin Ashi-Kerzen verwenden, um die Signalgenauigkeit zu
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
Weitere Produkte dieses Autors
Perfect Entry Target Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DER PERFEKTE EINSTIEGSINDIKATOR Handeln Sie wie ein Profi mit dem perfekten Einstiegsindikator! Kein Rätselraten mehr. Nur noch Präzision. Double-ZigZag + Fractal Confirmation = Nur die stärksten Buy & Sell Setups. Haben Sie genug von falschen Signalen, späten Einstiegen und endloser Chart-Verwirrung? Der Perfect Entry Indicator wurde entwickelt, um Händlern kristallklare Einstiegspunkte ohne Zögern zu geben. SONDERBONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und V
Level 3 Power Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
5 (3)
Indikatoren
STUFE 3 LEISTUNGSANZEIGE Das Timing-Meisterwerk des Profis Hören Sie auf, Marktwenden zu erraten. Fangen Sie an, sie zu sehen, bevor sie passieren. --- Verpassen Sie die großen Bewegungen? Steigen Sie in den Handel ein, kurz bevor der Markt umschlägt? Sind Sie unsicher, ob ein Trend wirklich zu Ende ist oder nur pausiert? Haben Sie Probleme mit dem Selbstvertrauen beim Halten von Trades? Sie sind nicht allein. Die meisten Händler ringen mit genau diesen Herausforderungen... bis sie de
FREE
ReversalPower Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
REVERSAL POWER PRO Der EINZIGE Indikator, der Ihnen zeigt, wo die Märkte umkehren werden - BEVOR sie sich bewegen WILLKOMMEN AUF DER NÄCHSTEN STUFE DER HANDELSPRÄZISION Haben Sie es satt zu raten, wohin der Markt drehen wird ? Verpassen Sie den Einstieg, weil Sie nicht wissen, wo Unterstützung/Widerstand WIRKLICH ist ? Werden Sie bei "falschen" Niveaus ausgestoppt ? Fragen Sie sich, ob Ihr Bias richtig ist, bevor Sie einsteigen? Was wäre, wenn Sie Folgendes hätten : Kristallklare Angebots-/
FREE
SEER Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
SEER SPIKE DETECTOR Das ultimative Markt-Reversal & Spike-Prognose-Tool für Crash & Boom Indizes, Forex & synthetische Märkte SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 ------------------------------------------------------------------- ･ﾟ: * ･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ *:･ﾟ "Der Markt
Advance Market Analysis Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
FORTGESCHRITTENER MARKTANALYSE-INDIKATOR Überblick über den Indikator Dies ist kein einfacher Indikator, sondern ein prädiktives Multi-Analyse-System. Er kombiniert: Volumenprofil (POC, VAH, VAL) Fibonacci-Ausdehnungen Pivot Levels (täglich, wöchentlich, 4H) Trend-Bestimmung (MA-basiert) Smart Money Concepts & Pattern Detection (grundlegende Platzhalter für Erweiterungen) Prediction Engine (projiziert den Preis für 1 Stunde in die Zukunft) Es gibt Ihnen: Zielpreislinie (Projektion) S
FREE
ZPower BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
1 (1)
Indikatoren
ZPOWER BUY & SELL INDICATOR Klüger handeln. Zuversichtlich handeln. Profitabel handeln. Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder zu hinterfragen? Steigen Sie zu spät ein und zu früh aus - und lassen damit Geld auf dem Tisch liegen? Es ist an der Zeit, Ihre Strategie mit dem ZPOWER BUY & SELL INDICATOR aufzurüsten, der mit einer institutionellen Logik ausgestattet ist, die Ihnen hilft, hochwahrscheinliche Handels-Setups mit Präzision zu erkennen. Warum ZPOWER anders ist Im Gegensatz zu gew
FREE
Omega One Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
OMEGA ONE SPIKE DETECTOR: Fangen Sie jede explosive Bewegung/Spikes mit chirurgischer Präzision ab "Früher habe ich Spikes vorbeifliegen sehen - jetzt fange ich sie konsequent mit institutionellen Orderlevels ab" Sie beobachten den 500-Punkte-Spike und profitieren nicht? ZU SPÄT eingestiegen , nachdem die große Bewegung bereits stattgefunden hat? Kurz vor der Explosion AUSGESTOPPT werden ? Was wäre, wenn Sie Spikes sehen könnten, BEVOR sie passieren - und genau wissen, wo Sie einsteigen soll
Smart SD Arrow indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
SMART SD ARROW INDICATOR Handeln Sie intelligenter, nicht härter: Der Smart-SD-Pfeil-Indikator, der klare Kauf- und Verkaufssignale direkt auf Ihren Chart malt! Endlich gibt es ein All-in-One-Tool für Angebot und Nachfrage, das nicht nur Zonen zeichnet, sondern Ihnen präzise, umsetzbare Einstiegspfeile liefert. Hören Sie auf zu analysieren, fangen Sie an auszuführen. Lieber Trader, seien wir doch mal ehrlich. Sie haben Indikatoren ausprobiert, die komplizierte Zonen auf Ihrem Chart zeichne
Premium PBKS indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DIE 4 WÄCHTER DES PROFIT-BANKERS 1 . der LEVEL 3 POWER INDICATOR (Der General) - Identifiziert MAJOR-Markt-Wendepunkte - Filtert Rauschen und kleinere Schwankungen heraus - Handelt nur bei signifikanten Hoch-/Tiefpunkten 2 ZIGZAG FRACTALS (Der Bestätiger) - Bestätigt die Signale der Stufe 3 - Gewährleistet die Authentizität der Wendepunkte - Fügt eine Bestätigung auf der zweiten Ebene hinzu 3 BOLLINGER BANDS (Die Begrenzer) - Identifiziert überzogene Preisniveaus - Liefert natürliche Unt
Eternal Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Eternal Spike Detector Pro - M5 Mastery System WIE MAN DIESES SYSTEM HANDELT HANDELSREGELN Für CRASH 500/900/1000: SETUP VERKAUFEN: - Warten Sie auf das Erscheinen des ROTEN ABWÄRTSPFEILS - SELL bei der Schließung der M5-Kerze, bei der der Pfeil erscheint, eingeben - Stop Loss: 1.5x ATR über dem Einstiegshoch - Take Profit: 2-3x ATR unterhalb des Einstiegshochs - Handeln Sie nur maximal 7 Signale pro Tag Für BOOM 500/900/1000: KAUFEN SETUP: - Warten Sie auf das Erscheinen des GRÜNEN AUF
Daily Bias indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
EINFÜHRUNG des leistungsstarken Daily Bias Indicator Der Daily Bias Indicator Hören Sie auf zu raten. Handeln Sie mit Zuversicht. Haben Sie es satt, auf Ihre Charts zu starren und nicht zu wissen, ob heute ein Kauf- oder Verkaufstag ist? Der Daily Bias Indicator nimmt Ihnen die schwere Arbeit ab. Er scannt den Markt mit Hilfe von 7 leistungsstarken Werkzeugen (EMA-Trend, RSI, MACD, ADX, Volumen, Pivot-Punkte und Preis-Aktion). Es sagt Ihnen in einfacher Sprache: "TODAY: NUR KAUFEN"
FREE
Advance Price Predictor Guru Edition
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DER PREISVORHERSAGER - GURU-EDITION Haben Sie genug vom Rätselraten? Lernen Sie den KI-gesteuerten "Almighty Predictor" kennen, der mit chirurgischer Präzision hochwahrscheinliche Ziele vor der Bewegung ausfindig macht Hören Sie auf, Pips zu jagen. Ziehen Sie sie an. Unser firmeneigener Algorithmus vereint Multi-Timeframe-Analyse + Smart Money-Konzepte + Echtzeit-Confluence-Scoring, um Ihnen bei jedem Handel einen klaren, kalkulierten Vorteil zu verschaffen. Fragen Sie sich ständig... " I
FREE
Professional Double Top and Bottom Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PROFESSIONELLER DOPPEL-TOP/BOTTOM-MUSTER-SCANNER Das ultimative Reversal Trading System für Forex & Crypto Trader TRANSFORMIEREN SIE IHREN HANDEL MIT SOFORTIGER MUSTERERKENNUNG Sind Sie es leid, profitable Reversal-Setups zu verpassen? Sind Sie es leid, stundenlang auf Charts zu starren und zu versuchen, doppelte Tops und Bottoms zu erkennen? Sind Sie frustriert von falschen Ausbrüchen und verpassten Einstiegen? Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es ein professionelles Tool gibt, da
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Price Predictor Pro Machen Sie aus Marktmustern vorhersehbare Gewinne! Sind Sie es leid, zu raten, wohin der Markt als nächstes gehen wird? Mit Price Predictor Pro können Sie mit Zuversicht handeln, indem Sie leistungsstarke Chartmuster erkennen und präzise Preisprognosen erhalten - direkt auf Ihrem MT5-Chart. Was Price Predictor Pro macht: ️ Erkennt hochwahrscheinliche Chartmuster wie Double Tops, Double Bottoms, Head & Shoulders, Flags, Pennants und mehr . ️ Projiziert sofort das näc
FREE
Sniper Eye Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
SCHARFSCHÜTZEN-VERKAUFSTEXT Sind Sie es leid, zu sprühen und zu beten? Holen Sie sich den Vorsprung des Scharfschützen mit dem Sniper Eye Indicator. Vom Trader zum Taktiker: Führen Sie Trades mit der Präzision eines Scharfschützen aus. Der Markt ist ein Schlachtfeld. Die meisten Händler sind wie Infanteristen - sie feuern wild um sich und hoffen, dass ein Schuss fällt. Sie werden von Rauschen, falschen Signalen und emotionalen Entscheidungen geplagt, die ihre Konten dezimieren. Es ist an der
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Entschlüsseln Sie den verborgenen Bauplan des Marktes mit dem Advanced Pattern Recognizer Haben Sie es satt, auf Charts zu starren und sich abzumühen, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen? Was wäre, wenn Sie einen professionellen Analysten hätten, der die Märkte rund um die Uhr scannt, perfekte Trendlinien zeichnet und präzise Gewinnziele für Sie berechnet? Wir stellen Ihnen den Advanced Pattern Recognizer für MetaTrader 5 vor - Ihr automatisiertes Kraftpaket für die tec
Bollinger Flipper indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Einführung des Bollinger Flipper Indikators - Ihr ultimativer Handelsvorteil ! Sind Sie es leid, Ihre Ein- und Ausstiege zu hinterfragen? Der Bollinger Flipper Indikator ist hier, um das Spiel zu Ihren Gunsten zu drehen. Mit der Kraft von Bollinger Bändern + Level 3 Power System + ZigZag Fractals wurde dieses fortschrittliche Tool entwickelt, um hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufssignale mit Präzision zu erkennen. SONDERBONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD u
Perfect Day Scalper Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Perfect Day Scalper Pro Ihre tägliche 5-Punkte-Routine für ein 5-stelliges Einkommen. Preis: $150 USD (Stop Chasing, Start Cashing) --- Ein Handel. Ein Ziel. Eine Siegesrunde. Ihr Tag ist gelaufen. (Vergessen Sie die 1000+ Pip-Träume, die sich in 100+ Pip-Verluste verwandeln. Echter Reichtum beruht auf Beständigkeit, nicht auf Komplexität. Was wäre, wenn Ihr ganzer Handelstag in 15 Minuten vorbei wäre, mit einem einzigen, hochwahrscheinlichen Handel, der Ihnen einen sauberen, professionell
Daily Decider BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DER DAILY DECIDER BUYSELL PRO INDIKATOR ÜBERSICHT Entschlüsseln Sie das tägliche Geheimnis des Marktes: Der Daily Decider BuySell-Indikator ist da! Haben Sie genug von der Analyse-Lähmung? Kämpfen Sie mit falschen Signalen und verrauschten Märkten? Was wäre, wenn Sie die primäre Absicht des Marktes innerhalb der ersten Stunden des Tages kennen und mit unerschütterlichem Vertrauen handeln könnten? Wir stellen Ihnen den Daily Decider BuySell-Indikator für MetaTrader 5 vor. Profi-Tipp: Verpassen
Spartan Arrow Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
ENTFESSELN SIE DEN SPARTAN-PFEIL-SPIKE-DETEKTOR Die ultimative Boom & Crash Handelswaffe, die niemals schläft --- ️ DIES IST NICHT NUR EIN INDIKATOR - ES IST IHRE PERSÖNLICHE 300 SPARTAN-ARMEE SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 -------------------------------------------------------------------
HolyGrail MotherBar Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Der Heilige Gral MotherBar-Indikator : Ihr ultimativer Weg zu konsistenten Handelsgewinnen Das Problem mit jedem anderen Indikator, den Sie ausprobiert haben Lassen Sie mich raten - Sie haben unzählige Stunden und Hunderte (vielleicht Tausende) von Dollar für Indikatoren ausgegeben, die alles versprechen, aber nur mittelmäßige Ergebnisse liefern. Sie haben es versucht: - Nachlaufende Indikatoren, die Ihnen sagen, was bereits geschehen ist - Überoptimierte Systeme, die in Backtests funktionie
DayTrader Premium Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DAY TRADER PLUS: Das institutionelle Orderflow-System Sehen Sie endlich, wo Banken ihre Orders platzieren - und profitieren Sie mit ihnen HABEN SIE DAS SATT? "Ich bin zum perfekten Zeitpunkt in den Handel eingestiegen... nur um zu sehen, wie der Kurs sofort wieder zurückging und meinen Stop-Loss traf." "Ich habe die Gewinne zu früh mitgenommen und dann zugesehen, wie der Markt weitere 100 Pips ohne mich lief. "Ich habe keine Ahnung, wo ich meinen Stop-Loss oder Take-Profit platzieren soll
HolyGrail Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
HolyGrail Premium System: Die ultimative Lösung für den Handel mit Angebot und Nachfrage Entdecken Sie endlich den "unfairen Vorteil", den professionelle Trader seit Jahren nutzen "Ich bin vom inkonsistenten Raten zum Präzisionshandel mit 83% Genauigkeit übergegangen, als ich anfing, Multi-Timeframe-Bestätigungen mit institutionellen Orderflow-Zonen zu kombinieren" Hinweis: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Trading-Handbuch und das geheime Trading-Rezept zu erhalten. SPEZIAL BONUS
DayTrader Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DayTrader Premium System Indikator: Vollständige Handelsbeherrschung Der DayTrader Premium System Indikator stellt den Höhepunkt der institutionellen Handelsmethodik dar, die für Privatanleger zugänglich gemacht wurde. Durch die Kombination von Orderblock-Analyse, Identifizierung von Angebots-/Nachfragezonen und Multi-Faktor-Bestätigung bietet er einen umfassenden Rahmen für beständige Rentabilität. Dies ist nicht einfach nur ein weiterer Indikator - es ist ein komplettes Handelssystem, das di
Premium Breakouts Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Premium-Breakout-Scanner-Indikator: Ihr institutionelles Breakout-Handelssystem ENTDECKEN SIE HOCHWAHRSCHEINLICHE AUSBRÜCHE BEVOR SIE PASSIEREN DIES IST EINE VIER-KERZEN-BREAKOUT-STRATEGIE/SYSTEM MIT 70%+ GENAUIGKEIT. SPECIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 -------------------------------------------------------------------
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PATTERN 123 PRO - REVOLUTIONÄRER INDIKATOR FÜR HANDELSSIGNALE WARUM 98% DER TRADER SCHEITERN - UND WIE WIR ES GELÖST HABEN Trader verlieren Geld nicht, weil sie keine Charts lesen können, sondern weil sie den RÄUSCH nicht von den ECHTEN CHANCEN trennen können. Sie sehen überall Muster, aber welche davon funktionieren tatsächlich? Welche Signale sind noch gültig, wenn sie sie entdecken? SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 --------------------
Inside Bar Dominator Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Entschlüsseln Sie das 4-CANDLE-Geheimnis: Handeln Sie wie ein Profi mit dem "Inside Bar Dominator". ACHTUNG AN ALLE TRADER! Sind Sie müde von: - Verlieren Sie Trades aufgrund falscher Ausbrüche? - Verpasste Einstiege, weil Sie sich mit der Analyse von Charts aufhalten? - Komplexe Indikatoren, die widersprüchliche Signale geben? - Kämpfen Sie damit, klare Stop Loss und Take Profit Levels zu finden? Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es EIN Muster gibt, das Institutionen verwenden...
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5 ENTSCHLÜSSELN SIE DAS GEHEIMNIS DES INSTITUTIONELLEN HANDELS OHNE DAS BUDGET EINES HEDGEFONDS Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es einen Weg gibt, Umkehrungen zu erkennen, BEVOR sie passieren? Professionelle Trader wissen das: Mit Pin-Bars auf wichtigen Niveaus lässt sich ein Vermögen machen. Die Institutionen nutzen sie. Das kluge Geld folgt ihnen. Und jetzt können auch Sie sie mit chirurgischer Präzision handeln. ---SPECIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUN
Reversal Entry Pro Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
REVERSAL ENTRY PRO INDIKATOR Die Geheimwaffe des klugen Geldes zum Aufspüren extremer Umkehrzonen EINLEITUNG: DAS DILEMMA DES TRADERS Jeder Trader kennt die Frustration: Sie sehen, dass ein Markt Extreme erreicht, aber wann steigen Sie ein? Wie unterscheiden Sie zwischen einem kleinen Pullback und einer großen Trendumkehr? Wo platzieren Sie Ihren Stop-Loss, der weder zu eng noch zu weit ist? SPEZIAL BONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD und VIX75 ------------
GoldMaster Signal Trader
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
GOLD MASTER TRADER 3.0 Professionelles Goldhandelssystem für Institutionen --- ERSCHLIESSEN SIE SICH DEN VORSPRUNG DER PROFIS IM GOLDHANDEL Was wäre, wenn Sie den Goldmarkt mit den Augen der institutionellen Händler sehen könnten? Was wäre, wenn Sie ein System hätten, das Ihnen nicht nur zeigt, wo der Preis steht, sondern auch, wohin sich das große Geld wahrscheinlich als nächstes bewegen wird? Gold Master Trader 3.0 ist kein weiterer nachlaufender Indikator, der Ihnen zeigt, was bereits ge
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension