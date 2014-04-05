Trade easy control panel
- Indikatoren
- Thabang John Wotsa
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Übersicht
TradeEasy Panel ist ein umfassendes, professionelles Handelskontrollpanel, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieser leistungsstarke Indikator bietet Händlern eine All-in-One-Lösung für die Ausführung von Trades, die Verwaltung von Positionen und die Überwachung der Marktaktivitäten direkt im Chartfenster. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinen fortschrittlichen Funktionen vereinfacht es den Handelsprozess sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader.
Hauptmerkmale
Marktüberwachung in Echtzeit
-
Live-Anzeige von Geld-/Briefkursen
-
Aktuelle Zeit- und Datumsaktualisierung
-
Positionsverfolgung in Echtzeit mit Gewinn-/Verlustberechnung
-
Anzeige aktiver Trades mit farbkodiertem Gewinnstatus
Sofortige Ausführung des Handels
-
Market Orders: Ausführung mit einem Klick BUY/SELL
-
Schwebende Orders:
-
Buy Limit / Sell Limit
-
Buy Stop / Sell Stop
-
-
Anpassbarer Orderabstand für Pending Orders
-
Automatische SL/TP-Berechnung basierend auf den Benutzereinstellungen
Erweitertes Risikomanagement
-
Anpassbare Losgrößen mit Validierung
-
Einstellbarer Stop Loss (in Pips)
-
Flexible Take-Profit-Niveaus
-
Trailing-Stop-Funktionalität
-
Werkzeuge zur Positionsänderung
Verwaltung der Positionen
-
Alle Positionen schließen: Sofortige Schließung aller Trades
-
Gewinnbringend schließen: Nur gewinnbringende Positionen schließen
-
Verlustpositionen schließen: Nur Verlustpositionen schließen
-
Modify All: Bulk-Aktualisierung von SL/TP für alle Positionen
-
Trailing Stop: Automatische Aktivierung des Trailing Stops
Benutzerfreundliches Interface
-
Verschiebbares Panel: Bewegen Sie sich überall auf Ihrem Chart
-
Größenveränderbares Fenster: Anpassen an Ihre Bildschirmeinstellungen
-
Farbcodierte Elemente: Visuelle Statusanzeigen
-
Organisierte Abschnitte: Logische Gruppierung von Funktionen
-
Aktualisierungen in Echtzeit: Automatische Aktualisierung der Handelsinformationen
Anpassbare Parameter
-
Konfiguration der Standard-Losgröße
-
Einstellungen für Stop Loss und Take Profit
-
Trailing-Stop-Abstand
-
Pending Order Abstand
-
Limit für die Anzeige maximaler Trades
-
Anpassung des Farbschemas
Technische Spezifikationen
Eingabe-Parameter
-
DefaultLotSize - Vorgegebenes Handelsvolumen
-
DefaultSL - Vorgegebener Stop Loss in Pips
-
DefaultTP - Vor gegebener Take Profit in Pips
-
DefaultTrailingStop - Vorgegebener Trailing-Stop-Abstand
-
PendingOrderDistance - Abstand für Pending Orders
-
MaxTradesDisplay - Maximal anzuzeigende Trades im Panel
-
ShowSettingsButton - Sichtbarkeit der Einstellungsschaltfläche umschalten
Kompatibilität
-
Typ: Chart-Indikator
-
Zeitrahmen: Alle Zeitrahmen
-
Instrumente: Alle Handelssymbole
Nutzung Vorteile
Für Trader-Anfänger
-
Vereinfachte Handelsschnittstelle
-
Weniger emotionaler Handel
-
Eingebautes Risikomanagement
-
Visuelle Handelsüberwachung
-
Auftragsausführung mit einem Klick
Für professionelle Trader
-
Schnelle Handelsausführung
-
Großes Positionsmanagement
-
Erweiterte Auftragsarten
-
Anpassbare Parameter
-
Effiziente Optimierung des Arbeitsablaufs
Für alle Trader
-
Zeitsparende Automatisierung
-
Reduzierte manuelle Fehler
-
Umfassende Handelsübersicht
-
Flexible Anpassungsmöglichkeiten
-
Professionelle Werkzeuge
Sicherheitsmerkmale
-
Eingabevalidierung für alle Parameter
-
Fehlerbehandlung für Handelsoperationen
-
Positionsüberprüfung vor der Ausführung
-
Sicheres Senden von Aufträgen mit Ergebniskontrolle
-
Umfassendes Status-Feedback
Leistungsvorteile
-
Geringes Gewicht: Minimaler Ressourcenverbrauch
-
Schnelle Ausführung: Optimierte Auftragsabwicklung
-
Stabil: Robuste Fehlerbehandlung
-
Zuverlässig: Professionelle Kodierungsstandards
-
Wartbar: Saubere, dokumentierte Codestruktur