Trade easy control panel

TradeEasy Panel - Professionelles Handelskontrollzentrum

Übersicht

TradeEasy Panel ist ein umfassendes, professionelles Handelskontrollpanel, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieser leistungsstarke Indikator bietet Händlern eine All-in-One-Lösung für die Ausführung von Trades, die Verwaltung von Positionen und die Überwachung der Marktaktivitäten direkt im Chartfenster. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinen fortschrittlichen Funktionen vereinfacht es den Handelsprozess sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader.

Hauptmerkmale

Marktüberwachung in Echtzeit

  • Live-Anzeige von Geld-/Briefkursen

  • Aktuelle Zeit- und Datumsaktualisierung

  • Positionsverfolgung in Echtzeit mit Gewinn-/Verlustberechnung

  • Anzeige aktiver Trades mit farbkodiertem Gewinnstatus

Sofortige Ausführung des Handels

  • Market Orders: Ausführung mit einem Klick BUY/SELL

  • Schwebende Orders:

    • Buy Limit / Sell Limit

    • Buy Stop / Sell Stop

  • Anpassbarer Orderabstand für Pending Orders

  • Automatische SL/TP-Berechnung basierend auf den Benutzereinstellungen

Erweitertes Risikomanagement

  • Anpassbare Losgrößen mit Validierung

  • Einstellbarer Stop Loss (in Pips)

  • Flexible Take-Profit-Niveaus

  • Trailing-Stop-Funktionalität

  • Werkzeuge zur Positionsänderung

Verwaltung der Positionen

  • Alle Positionen schließen: Sofortige Schließung aller Trades

  • Gewinnbringend schließen: Nur gewinnbringende Positionen schließen

  • Verlustpositionen schließen: Nur Verlustpositionen schließen

  • Modify All: Bulk-Aktualisierung von SL/TP für alle Positionen

  • Trailing Stop: Automatische Aktivierung des Trailing Stops

Benutzerfreundliches Interface

  • Verschiebbares Panel: Bewegen Sie sich überall auf Ihrem Chart

  • Größenveränderbares Fenster: Anpassen an Ihre Bildschirmeinstellungen

  • Farbcodierte Elemente: Visuelle Statusanzeigen

  • Organisierte Abschnitte: Logische Gruppierung von Funktionen

  • Aktualisierungen in Echtzeit: Automatische Aktualisierung der Handelsinformationen

Anpassbare Parameter

  • Konfiguration der Standard-Losgröße

  • Einstellungen für Stop Loss und Take Profit

  • Trailing-Stop-Abstand

  • Pending Order Abstand

  • Limit für die Anzeige maximaler Trades

  • Anpassung des Farbschemas

Technische Spezifikationen

Eingabe-Parameter

  • DefaultLotSize - Vorgegebenes Handelsvolumen

  • DefaultSL - Vorgegebener Stop Loss in Pips

  • DefaultTP - Vor gegebener Take Profit in Pips

  • DefaultTrailingStop - Vorgegebener Trailing-Stop-Abstand

  • PendingOrderDistance - Abstand für Pending Orders

  • MaxTradesDisplay - Maximal anzuzeigende Trades im Panel

  • ShowSettingsButton - Sichtbarkeit der Einstellungsschaltfläche umschalten

Kompatibilität

  • Typ: Chart-Indikator

  • Zeitrahmen: Alle Zeitrahmen

  • Instrumente: Alle Handelssymbole

Nutzung Vorteile

Für Trader-Anfänger

  • Vereinfachte Handelsschnittstelle

  • Weniger emotionaler Handel

  • Eingebautes Risikomanagement

  • Visuelle Handelsüberwachung

  • Auftragsausführung mit einem Klick

Für professionelle Trader

  • Schnelle Handelsausführung

  • Großes Positionsmanagement

  • Erweiterte Auftragsarten

  • Anpassbare Parameter

  • Effiziente Optimierung des Arbeitsablaufs

Für alle Trader

  • Zeitsparende Automatisierung

  • Reduzierte manuelle Fehler

  • Umfassende Handelsübersicht

  • Flexible Anpassungsmöglichkeiten

  • Professionelle Werkzeuge

Sicherheitsmerkmale

  • Eingabevalidierung für alle Parameter

  • Fehlerbehandlung für Handelsoperationen

  • Positionsüberprüfung vor der Ausführung

  • Sicheres Senden von Aufträgen mit Ergebniskontrolle

  • Umfassendes Status-Feedback

Leistungsvorteile

  • Geringes Gewicht: Minimaler Ressourcenverbrauch

  • Schnelle Ausführung: Optimierte Auftragsabwicklung

  • Stabil: Robuste Fehlerbehandlung

  • Zuverlässig: Professionelle Kodierungsstandards

  • Wartbar: Saubere, dokumentierte Codestruktur


