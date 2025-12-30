Neural Market NavPremium
- Indikatoren
- Syamsurizal Dimjati
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Ritz Neural Market Navigator Premium
Ein analytischer Indikator der nächsten Generation, derKI-inspirierte neuronale Logik mit tiefgreifender Marktstrukturanalyse verbindet.
Er integriert mehrere Ebenen technischer und verhaltensbezogener Daten - von der Strukturabbildung über die RSI-Dynamik bis hin zur Volumenbestätigung - in einem einzigen intelligenten visuellen Ökosystem.
Dieser Indikator wurde fürScalper, Swing- und Positionshändler entwickelt und dient alsneuronaler Assistent, der sich dynamisch an die Volatilität anpasst, Verhaltensänderungen erkennt und Zonen mit hoher Handelswahrscheinlichkeit über alle Zeitrahmen hinweg hervorhebt.
Neuronale Kernfunktionen
-
Neuronale Marktstruktur-Erkennung
-
Automatische Erkennung von Marktstrukturen (HH, HL, LH, LL)
-
IdentifiziertStrukturbruch (BOS) und Charakterwechsel (CHoCH)
-
Automatische Anpassung der Swing-Sensitivität an den Volatilitätskontext
-
-
Multi-Timeframe MA-Analyse
-
Bis zu12 gleitende Durchschnitte von M5 bis Monthly
-
Automatische Skalierung der MA-Perioden basierend auf neuronaler Volatilitätsanpassung
-
Manuelle und adaptive Modi für volle Kontrolle
-
-
Neuronale RSI-Marktanalyse
-
Kombiniert RSI-Momentum mit Bereichs- und Volumenbestätigung
-
Erkennt Anomalien, Erschöpfung und gefälschte Ausbrüche
-
Präzises Scoring-System (Skala 1-1000) für zuverlässige Signale
-
-
Marktüberwachung in Echtzeit
-
Kontinuierliche OHLC-Verfolgung mit Volatilitätskontext
-
Erkennung von Volumenschwellen für Einblicke in die Marktbeteiligung
-
Intelligente Abweichungsverfolgung für Live-Bereichsvalidierung
-
-
Erweiterte Visualisierungsebene
-
Farbcodierte Kerzen nach neuralem Trendstatus
-
Dynamisches Chart-Styling und modulare UI
-
Echtzeit-Datenpanel für konsolidierte Analysen
(Neuronales Dashboard)
Das DrawDataRow-System liefert 8 wichtige Erkenntnisse in Echtzeit - angezeigt im rechten oberen Bereich Ihres Diagramms:
|Parameter
|Beschreibung
|Marktstruktur
|Aktuelles HH/LL-Muster und Phase
|Schwungniveaus
|Natürliche Unterstützungs-/Widerstandspunkte
|Trend Richtung
|Aktive Trendvorspannung
|Volatilität
|Aktuelle Volatilitätsphase
|Unterstützung/Widerstand
|Nächstgelegene strukturelle Niveaus
|RSI Momentum
|Überkaufter/überverkaufter Zustand
|Volumen Stärke
|Bestätigung der Beteiligung
|Preis-Aktions-Signal
|Aktives Signal mit Vertrauensbewertung
Verwendung & Setup
Erstmalige Einrichtung
-
Befestigen Sie den Indikator an Ihrem gewünschten Chart.
-
Stellen Sie die Basisparameter ein:
-
Fractal Period → Empfindlichkeit der Swing-Erkennung
-
MA-Filterperiode → Trendbestätigung
-
RSI-Parameter → Momentum-Kalibrierung
-
-
Konfigurieren Sie das Bildmaterial:
-
Wählen Sie bullish/bearish Farben
-
Anpassen von MA-Linien, Schriftarten und Panelplatzierung
-
Signalauswertung
---- Marktstruktur-Logik
-
Bullish (HH + HL): Aufwärtstrend bestätigt
-
Bearish (LL + LH): Abwärtstrend bestätigt
-
Breakout: Strukturelle Volatilitätsausweitung
-
BOS: Bestätigte Momentumverschiebung
-
CHoCH: Frühzeitige Umkehrindikation
---- RSI Neuronale Analyse
-
Precision Score: Konfidenzniveau des Signals
-
Volume Confirmation: Filtert schwache Signale heraus
-
Anomalie-Erkennung: Erkennt unregelmäßige oder nicht nachhaltige Bewegungen
-
Fake-Signal-Warnung: Warnt vor Setups mit niedrigem Vertrauensniveau
---- Multi-Timeframe MA-Ausrichtung
-
Bestätigt die Trendausrichtung über kurze, mittlere und lange Zeitrahmen
-
Erkennt fraktale Harmonie oder Divergenz in Trendrichtung
Handels-Szenarien
Szenario 1: Trendfolge
|Markt: BULLISH
|MA-Ausrichtung: Alles aufwärts
|RSI: Nicht überkauft
|Volumen: Bestätigend
|→ Handeln: Long einsteigen mit Strukturausrichtung.
Szenario 2: Reversal Trading
|Markt: CHoCH erkannt
|RSI: Divergenz
|Volumen: Anomalie vorhanden
|→ Handeln: Auf Trendumkehr vorbereiten.
Szenario 3: Range Trading
|Markt: Seitwärts
|MA: Flach
|RSI: Neutral
|→ Handeln: Ausführen der Rangebound-Strategie.
Optimale Einstellungen
|Handelsstil
|Zeitrahmen
|Fraktale Periode
|MA-Filter
|RSI Zeitraum
|Daytrading
|M5-M30
|5-7
|10-20
|10-12
|Swing-Handel
|H1-H4
|7-9
|20-50
|12-14
|Positionshandel
|D1-W1
|9-13
|50-100
|14-21
Risikomanagement Neuronale Schicht
-
Stop Loss: Unterhalb des Tiefstkurses (Kauf) oder über dem Höchstkurs (Verkauf) platzieren
-
Take Profit: Verwenden Sie den vorherigen Swing oder MA-Konfluenzzonen
-
Dynamischer SL/TP: Anpassungsfähig an die Volatilität unter Verwendung der neuronalen Skalierung ATR
Erweiterte Funktionen
-
Automatische MA-Konfiguration: Fibonacci-basierte automatische Skalierung
-
Anomalie-Erkennungsmodul: Verborgene Angebots-/Nachfrage-Zuordnung
-
Neuronales Frühwarnsystem: Vorausschauende Warnung bei Erschöpfung von Trends
-
Echtzeit-Warnungen: Visuelle , akustische und Push-Benachrichtigungen
Neuronale Handelstipps
-
Bestätigen Sie alle Einstiege mit einerhöheren Zeitrahmenstruktur.
-
Bevorzugen Sievolumengestützte RSI-Signale.
-
Analysieren Sie die Struktur, bevor Sie auf Signalereagieren.
-
Warten Sie vor Umkehrungen auf dieBOS/CHoCH-Bestätigung.
-
Verwenden Sie dieDatenreihe für einen schnellen neuronalen Überblick über den aktuellen Marktzustand.
Anpassungsoptionen
-
Optik: Farben , Linienbreiten, Schriftarten, Positionen.
-
Funktionalität: Empfindlichkeit , Alarmverhalten, MA-Methode.
-
Neuronale Empfindlichkeit: Anpassen an die Volatilitätsphase.
Performance-Optimierung
Optimiert für:
-
70% reduzierte Verarbeitungslast
-
Minimales Neulackieren
-
Geringer Speicherbedarf
-
Reibungslose neuronale Echtzeit-Berechnungen
Checkliste zur Überwachung
- Marktstruktur
- Trendausrichtung
- Unterstützung/Widerstand
- RSI-Momentum
- Volumen-Bestätigung
- Volatilitätsbedingungen
- Aktive Signal-Erkennung
- Schwingungsanalyse
Endgültige Einsicht
Der Ritz Neural Market Navigator stellt die Evolution des technischen Handels dar - er kombiniert Strukturintelligenz, Volatilitätsbewusstsein und neuronale Analysen in einer einzigen Maschine.
Erliest den Markt nicht einfach nur - erlernt seinen Rhythmus und passt sich in Echtzeit an Trendwechsel und Volatilitätsverschiebungen an.
"Navigieren Sie durch den Markt wie ein neuronales System - intelligent, anpassungsfähig und immer in Bewegung.