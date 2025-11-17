GVolt

4.27

GVolt — Präzisions-Goldgittermotor (Nicht-Martingal)


GVolt ist ein fortschrittlicher Gold-Trading-Expert Advisor, der speziell für Trader entwickelt wurde, die im hochvolatilen XAUUSD-Markt Stabilität, Präzision und intelligentes Order-Handling benötigen. Basierend auf einer Grid-Architektur ohne Martingale bietet GVolt einen kontrollierten und strukturierten Umgang mit Volatilität bei gleichzeitig hoher Handelsaktivität und unabhängiger Strategieausführung.

Dieser Expert Advisor wurde mit einem einzigen Ziel entwickelt: die Volatilität des Goldpreises so zu interpretieren und zu managen, dass Marktbewegungen gleichmäßiger und besser steuerbar erscheinen. Seine interne Architektur ist darauf ausgelegt, sowohl langfristige Marktchancen als auch kurzfristige Intraday-Bewegungen zu nutzen – und das alles bei disziplinierter Grid-Struktur ohne Erhöhung der Positionsgrößen durch Martingale-Techniken.


Bitte senden Sie mir nach dem Kauf umgehend eine private Nachricht, um die Set-Dateien und Anweisungen zu erhalten.


Signal für geringes Risiko: Hier klicken

GVolt Signal 2: Hier klicken


Nach 5 Verkäufen erhöht sich der Preis um 100 $ auf 1800 $.


Wichtigste Highlights

Zwei EAs in einem – Unabhängige Strategie-Engines

GVolt vereint zwei völlig unabhängige Handelssysteme unter derselben Struktur:

  • Trendfolge-Engine – Erkennt übergeordnete Markttrends und positioniert sich entsprechend.

  • Scalping-Engine – Nutzt Mikrokorrekturen und Intraday-Kursbewegungen innerhalb des Trends.

Diese beiden Ebenen arbeiten unabhängig voneinander, sodass sich die Kauf- und Verkaufslogik niemals gegenseitig beeinflussen. In der Praxis:

  • Ein langfristiger Kauftrend kann weiterhin Kaufsignale erhalten.

  • Gleichzeitig nutzt der Expert Advisor (EA) Retracements, um gegenläufige Kursbewegungen auszunutzen.

  • Das Ergebnis ist eine Strategie, die sich gleichzeitig und harmonisch wie ein Trend-EA und ein Scalper-EA verhält.


Nicht-Martingal-Grid – Kontrolliertes, organisiertes, professionelles Risikomanagement

GVolt verwendet eine Logik für feste Losgrößen ohne Martingale- oder aggressive Losgrößensteigerung.

Dadurch entsteht:

  • Strukturiertes Anlagemuster

  • Vorhersehbares Risikoverhalten

  • Deutlich weniger aggressiver Ansatz bei Goldanlagen im Vergleich zu traditionellen Grid-Systemen

In rund 90 % der Fälle werden die Transaktionen mit einem einzigen Auftrag abgeschlossen, anstatt auf mehrstufige Raster zurückzugreifen. Dies ist der internen Signal-Engine zu verdanken, die präzise Einstiege priorisiert.


Konzipiert für kleine Guthaben – Empfohlene Mindesteinzahlung: 100 $

Durch die umfassende Optimierung von Rasterabstand, Signalgenauigkeit und Auftragsmanagement behält GVolt auch bei Mikro-Konten eine starke Auftragskontrolle.

Dieser ingenieurtechnische Ansatz ermöglicht:

  • Hochfrequenter Betrieb

  • Ausgewogene Exposition

  • Sanfte Grid-Progression ohne die typische Aggressivität von Gold-EAs


Hochfrequenzhandelsverhalten

GVolt ist so konzipiert, dass es aktiv und kontinuierlich handelt und sowohl Momentum als auch Mikrokorrekturen unter allen normalen Marktbedingungen erfasst.

Der Expert Advisor (EA) ist optimiert, um die Anzahl der Handelsmöglichkeiten pro Tag zu maximieren und gleichzeitig Rastergröße, Signalfrequenz und Risikoexposition auszubalancieren.


Diagrammanpassung und UI-Verbesserungen

GVolt beinhaltet visuelle Komfortfunktionen:

  • Anpassbare Chart-Designs

  • Individuelle Farbprofile

  • Klare visuelle Überlagerungen für Trader, die ein modernes, ästhetisches Chart-Layout bevorzugen.


Backtest-Kompatibilität

Sollten während des Backtests Probleme auftreten:

  • MetaQuotes-Demo nutzen

  • Tests mit 100 % realen Tickdaten durchführen


Broker-Kompatibilitätshinweis

GVolt ist nicht mit Exness kompatibel.


Was sich im Inneren befindet: Fortschrittliche interne Architektur

  • Grid-Ausführung ohne Martingale

  • Zwei unabhängige Engines (Trend + Scalper)

  • Intelligente Retracement-Logik

  • Hochfrequente Einstiegserkennung

  • Unabhängige Kauf-/Verkaufslogik

  • Integrierter Nachrichtenschutz

  • Anpassbare Chart-Themes

  • Optimierte Volatilitätsglättung für Gold

  • Mehrstufige Sicherheitsfilter

  • Intelligente Grid-Abstände und Stabilitätsbalance


Empfohlene Verwendung

  • Symbol: XAUUSD

  • Einzahlung: Ab 100 $

  • Zeitrahmen: M30-Backtest
  • Empfohlene Hebelwirkung: mindestens 1:300, höher wird empfohlen
  • VPS: Die Nutzung eines VPS ist möglich, aber nicht erforderlich.

Bewertungen 11
yangwenchao
12
yangwenchao 2025.12.28 14:28 
 

I bought and used it for a month, and the income is stable, which is quite satisfactory. Thanks to GVolt.

Marco Scherer
1719
Marco Scherer 2025.12.26 16:13 
 

A safe and powerful GOLD EA that delivers clean, precise entries with fast profits. Only in very rare cases does it need to open additional positions to close the initial trade in profit (30min TF).

Mr Rahul
34
Mr Rahul 2025.12.17 09:02 
 

Great Work by Developer! Amazing Results Using Since it Released and great support from Developer

Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Experten
Hier ist die vollständige englische Übersetzung Ihres Textes: --- ### **Arbeitsprinzip** Der **Golden Extreme Furious EA** ist ein intelligentes Buy Recovery- und Akkumulations-System (BUY Recovery Grid), das speziell für **XAUUSD (Gold)** entwickelt wurde. Er kombiniert fortschrittliche technische Analysen (unter Verwendung der AO- und AC-Indikatoren von Bill Williams) mit einem intelligenten Order-Management-System, das stets darauf abzielt, Handelszyklen mit Gewinn zu schließen - selbst n
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experten
Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen. Kernstrategie - Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA
Hendrik Lodewyk Coetsee
Experten
SyntheticaFX Vol über Crash 750 EA Der SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der ausschließlich für den Volatility over Crash 750 Index entwickelt wurde. Dieser EA wurde entwickelt, um ein konsistentes, langfristiges Kontowachstum zu erzielen. Er verwendet eine sorgfältig abgestimmte Strategie, die auf die besondere Dynamik dieses Marktes abgestimmt ist. Um beste Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir den Betrieb auf einem Virtual Private Server (VPS) m
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experten
Dieser Roboter arbeitet auf der Grundlage des Parabolic SAR Indikators. Version für MetaTrader4 hier . Die erweiterte EA-Version enthält die folgenden Änderungen und Verbesserungen: Das Verhalten des EA wurde auf verschiedenen Kontotypen und unter verschiedenen Bedingungen (Fixed/Floating Spread, ECN/Cent-Konten, etc.) überprüft. Die Funktionalität des EA wurde erweitert. Bessere Flexibilität und Effizienz, bessere Überwachung der offenen Positionen. Funktioniert sowohl auf 4- und 5-stelligen Br
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Experten
New Rate EA – Präzise Breakout-Automatisierung New Rate EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um tägliche Breakout-Chancen mit disziplinierter Präzision zu nutzen. Er handelt nur einmal pro Tag, legt einen definierten Intraday-Bereich fest und führt den Handel genau am Breakout-Punkt aus. Keine erneuten Eintritte, kein Overtrading, keine Emotionen. Basierend auf dem bewährten Opening Range Breakout (ORB)-Konzept kombiniert New Rate eine saubere Ausführung, strenge Ri
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Experten
Dieser Roboter basiert auf einer MACD-Strategie für tendenzielle Märkte. Die Beschreibung der Strategie finden Sie auf dem beigefügten youtube-Video. Das Video erklärt die Strategie und zeigt einen grundlegenden Backtest und eine Optimierung an einigen Symbolen. Es wird empfohlen, einen eigenen Backtest und eine eigene Optimierung durchzuführen, bevor Sie den Roboter einsetzen. Das Video ist zu finden unter >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp;
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Experten
Mango Scalper ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr gute und intelligente Ausbruchsstrategie, fortschrittliches Geldmanagement und probabilistische Analyse verwendet. Am effektivsten in den Preiskonsolidierungsphasen, die den Großteil der Marktzeit einnehmen. Hat sich auf realen Konten mit einem ausgezeichneten Risiko-Ertrags-Verhältnis bewährt. Benötigt keine erzwungene Optimierung, was der Hauptfaktor für seine Zuverlässigkeit und die Garantie für stabile Gewinne in der Zuk
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem Moving Average Indikator Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes Handelsinstrument anzupassen. Drawdown-Recovery-System, überlappende Verlustaufträge und Saldoschutz Es ist kein Geheimnis, dass der G
Diamond X
Vitalii Buriagin
Experten
Ein leistungsstarker und professioneller Experte, der es Ihnen ermöglicht, stabile Gewinne mit minimalem Risiko zu erzielen. WICHTIG! Die Anweisungen (im Screenshot) zeigen die Einstellungen für EURUSD. Einstellungen für andere Währungspaare werden in Zukunft optimiert und hinzugefügt! WICHTIG! Die Häufigkeit der Eröffnungsgeschäfte kann zwischen 1 in wenigen Tagen und 5 in einem Tag liegen. Dies hängt direkt von der Marktlage und dem Algorithmus für die Suche nach Einstiegssignalen ab! WICHTIG!
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experten
Die Zukunft des Enjoy Dax40 Scalper: Erschließen Sie das Potenzial Ihrer Handelsreise mit dem Enjoy Dax40 Scalper EA, der sorgfältig für Scalping-Strategien in höheren Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser leistungsstarke EA zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, die Feinheiten der Dax40 (De40) oder Ger40 Indizes zu navigieren und erweitert seine Fähigkeiten auf die UsTec (Nasdaq100) und US30 (DJ IND) Märkte. Mit einer strategischen Mischung aus unserem eigenen Trendindikator und anderen kurzfri
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
Experten
V-Wave EA Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit V-Wave EA ! Dieser hochmoderne Expert Advisor integriert eine Reihe von robusten Indikatoren, darunter VWAP , gleitende Durchschnitte , IBS und FIBO-Levels für präzise Eingaben. Hauptmerkmale: 1. Leistungsstarke Indikatoren: VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis): Das Herzstück der Strategie, das einen optimalen Einstieg auf der Grundlage volumenabhängiger Markttrends gewährleistet. Zwei gleitende Durchschnitte: P
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Experten
Währung EURUSD . Zeitrahmen H1 Die Mindesteinlage beträgt $ 200 bei 0,5% pro Trade.  Der Expert Advisor basiert auf klassischen, bewährten Indikatoren . Einige Strategien verwenden auch Price Action . Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt .  Keine Martingale , kein Grid , keine Hochrisiko-Strategien . Alle hier verwendeten Strategien sind Trendfolge- und Umkehrstrategien. Die Einhaltung von MM = 0,5% für jeden Trade wird empfohlen. Frage: - Warum ist das Testen so langsam? Antwo
Cash Drop MT5
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
Experten
Dieser Expert Advisor ist das Ergebnis langjähriger Entwicklung. Ich bin hauptsächlich auf Grid- und Hedging-Strategien spezialisiert und habe all meine Erfahrungen und mein Wissen in diesen Expert Advisor übertragen. Als Ergebnis haben wir eine hochgradig anpassbare Expert Advisor-Vorlage und mehrere gute Strategien zur Auswahl, Handelsstrategien werden ständig hinzugefügt und der Expert Advisor wird relevant bleiben und auch in 10 Jahren an der Spitze stehen. Mit anderen Worten, mit dem Kauf
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Experten
FLAMMENDER NACHT-SKALIERER VÖLLIG NEUES SYSTEM ZUR RÜCKGEWINNUNG DES GITTERS HINZUGEFÜGT Nachtskalierung mit Stop Losses hat in den vergangenen Jahren vor 2022 unglaublich gut funktioniert. Blazing Night Scalper wurde ursprünglich auf mehr als 10 Jahren Tick-Daten mit Take Profit und Stop Loss mit erstaunlichen Ergebnissen getestet. Sobald wir das Jahr 2022 erreichten, wurde es für Nachtscaler immer schwieriger, Gewinne zu erzielen, wahrscheinlich aus vielen Gründen, wie z.B. die Erhöhung der
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Experten
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . Mit diesem Scalping MT5 Expert Advisor können Sie vollautomatisch mit jedem zeitlich definierten Range Breakout handeln. Es funktioniert auf allen Brokern und auf allen Symbolen, sei es Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen usw. Es VERWENDET NICHT: Martingale, Grid Trading und Hedging. Der EA arbeitet als mechanischer Range Breakout und verfügt über verschiedene Filter, um sich Ihrer persönlichen Handelsstrategie anzupassen
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Experten
Golden Harvest MT5 automatisiertes Handelssystem ist ein Handelssystem für den Handel mit Gold. standardmäßig der Variablen für den Goldhandel durch die Verwendung der Funktion des Indikators Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 unter Verwendung der Martingale Handelsmethode. Gekoppelt mit der Verwendung des neuronalen Netzes, ist der Hauptteil der Suche nach guten Handelspositionen vor allem mit bb auf zwanzig Jahre Backtesting basiert. Holen Sie sich zufriedenstellende Handelsergebnisse,
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experten
Revolutionieren Sie Ihr Trading-Spiel mit FabTradeX: Ein jahrzehntelang bewährter Expert Advisor für die GBPJPY-Meisterschaft! Starten Sie mit FabTradeX, einem ausgeklügelten Expert Advisor, der sorgfältig für den algorithmischen Handel mit dem Devisenpaar GBPJPY entwickelt wurde, in eine neue Ära der Handelskompetenz. Diese Powerhouse-Strategie ist nicht nur ein Spielveränderer - sie ist ein jahrzehntelanger Marktausbeutungstrend, der beständig überdurchschnittlich abschneidet und nur selten in
Auswahl:
jbzeng
214
jbzeng 2025.12.17 08:32 
 

I have used the GVolt for two weeks. It performed very good with low risks and good profits. It is a reliable robot although sometimes the orders may last for a long time, they always closed with good profits. In addition the author is optimize the EA continuously and the author provide good support.

LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.12.01 18:48 
 

I've been operating with the Gvolt for a week now. I find it very robust and I have the impression that it will generate a good profit for me. Tshivhasa is very attentive and helps us with questions and new setups. I'm happy with the purchase.

Karol Doruch
65
Karol Doruch 2025.12.01 18:46 
 

After the update, the bot will produce very good results, there is no big drop in capital, I recommend it:)

Ludvig Olsen
42
Ludvig Olsen 2025.11.28 22:02 
 

It's a really great Product, a little missleading at first because of 1M timeframe usage, but i would advice those with low USD (below 700 USD) to use 30 Min timeframe because it is the safest, and if you backtest it with different timeframes, 20-30 min are the safest, think it is because of more analysis of the past, from october 6 to today, i have test it many time and have conclusion: minimum 1.000 USD to 1M-15M , min. 500 USD to 20M, min. 300 USD to 30M timeframe. Drawdown in test of 400 USD from oct 5: 1M-15M timeframe, all money lost (100% DD) 20M 66% DD, and 30M 10% DD. so in conclusion, use 30M if you value your money and want to use DD protection, but it is adviced not to use DD protection because this is grid EA.

Cristian Mari
23
Cristian Mari 2025.11.27 06:35 
 

I am very disappointed with this EA. The performance is far from what the seller promises: the results are poor, the strategy is unstable and it exposes the account to unnecessary and dangerous risk. The seller later told me that a very high leverage is required for the EA to work properly, but this crucial information was never mentioned in the product description or conditions before the purchase. I consider this extremely unprofessional and misleading. With normal leverage the EA opens positions that quickly become risky, and the system does not show any real capacity to manage the drawdown safely. If I could, I would definitely request a refund for the money spent. I strongly advise other users not to waste their money on this EA — it is not profitable, not transparent, and far too dangerous for a real account.

DRT Circle
4578
Antwort vom Entwickler Phathutshedzo Tshivhasa 2025.11.27 07:30
In the description it is written that after purchase come for a discussion, instruction and set file. I remember just after purchasing we discussed your account's leverage before applying the EA and my respond was at least 1:400 in order for the EA to perform grid and went and used an account of 1:30 after responding to me that the maximum leverage your broker have is 1:400 and we said yes you can use that leverage. On a $300 account you sent me a screenshot of having -$30 and when I did a check I noticed that the EA is not performing grid because of the leverage which you avoided my advice. That leverage there will never be a second order meaning that it will no longer be trading grid. Not only do I find this review unfair, I find it as well childish, you avoided my advice before activating the EA and even after the trade is in a negative, I told you to close the trade and increase the leverage knowing that the EA will make that money back. This is completely childish. (I am happy that you have revealed you revealed your true intentions to keep the product and have the money back, screenshot of the chats by the comment section)
Yo-san
119
Yo-san 2025.11.26 11:09 
 

They are amazing developers. I've never met such confident developers before. They are also incredibly humble and good developers. I have high hopes for them. I believe in them. I will continue to use this EA.

, I thought. They haven't fixed the bug. You should stop using it now.

DRT Circle
4578
Antwort vom Entwickler Phathutshedzo Tshivhasa 2025.11.28 19:14
Go check the respond by the comment section. Stop turning this EA into something it's not. This is a grid EA. Stop using Cut_Loss as a SL. I will just remove the Cut_Loss mode to avoid people using it without understanding how it should be used. It was not meant to be turn to be a SL. And from the picture you attached on the comment, that is not even my EA, 250 orders in 4 minutes. Tell people where you have found the EA doing that, the date, the time so that we can all see with our own eyes. Stop misleading people with your confusion of not understanding why Cut_Loss is implemented and how to introduce it into your account. You are making changes that you dot understand yourself. It's funny that you are coming like this in public while in private message you are accepted that you are not doing as I'm advising you to do. And stop putting words in my mouth that I never said.
Rafał Plura
792
Rafał Plura 2025.11.22 14:49 
 

Ok

Rodrigo Benites De Moraes
620
Rodrigo Benites De Moraes 2025.11.19 20:25 
 

Amazing !!!!!!!!! congratulation

