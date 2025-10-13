ExpertRider

Expert Rider – Precision Trend-Riding Expert Advisor for MT5

ExpertRider ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5. Er analysiert Kursdaten auf mehreren Zeitskalen, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Das System verwaltet Positionen und passt sie je nach Marktbedingungen anDer Expert Advisor überprüft die Marktstruktur auf kurzen, mittleren und langen Zeitrahmen. Er identifiziert wichtige Niveaus, Trendrichtungen und Volatilitätsänderungen. Einstiege erfolgen, wenn der Preis bestimmte Zonen erreicht und die Bedingungen übereinstimmen. Positionen können auch in Abständen eingegangen werden. Ausstiege erfolgen über Gewinnziele, Stop-Losses oder Margenschutz.ExpertRider arbeitet mit Netting- und Hedging-Kontotypen. Er erlaubt Einstellungen für Long- und Short-Trades oder beides. Teilweise Gewinnmitnahmen sind möglich, mit Kontrollen für die Handelsgröße und das Risikomanagement.Eingabeparameter sind in Gruppen organisiert.Timeframe-Einstellungen:

  • ShortPeriod: Zeitrahmen für schnelle Signale und Einstiegszeitpunkte. Standard ist M5.
  • Mittlere Zeitspanne: Zeitrahmen für die Trendbestätigung. Voreinstellung ist H4.
  • LangePeriode: Zeitrahmen für die Gesamtrichtung. Voreinstellung ist D1.
Kapital und Positionsgröße:
  • MF_TRADING_LIMIT: Basisbetrag für die Handelsgrößenbestimmung. Standardwert ist 10.0.
  • MF_KAPITAL: Referenzkontogröße für Berechnungen. Standardwert ist 10000.0.
  • TRADING_LIMIT_TYPE: Methode zur Berechnung der Handelsgröße. Optionen sind value für einen festen Betrag oder balance_multiplier für einen Prozentsatz des Saldos. Standardwert ist value.
Eingabeabstände und DCA:
  • BASE_DCA_PERCENT: Abstand zwischen den Einträgen in Prozent. Standardwert ist 1,0.
  • DCA_QUOTIENT: Häufigkeit der Einträge unter normalen Bedingungen. Voreinstellung ist 1.
  • BATTLEGROUND_DCA_QUOTIENT: Häufigkeit der Einträge in umkämpften Zonen. Voreinstellung ist 3.
  • ENFORCE_DCA_MIN_STEP: Option, die einen Mindestabstand zwischen den Einträgen vorschreibt. Voreinstellung ist true.
  • ENFORCE_DCA_MIN_STEP_QUOTIENT: Multiplikator für den Mindestabstand. Voreinstellung ist 1.0.
Positionsmultiplikator:
  • ENABLE_DCA_MULTIPLIER: Option zur Aktivierung der Multiplikation der Losgröße. Voreinstellung ist false.
  • MAX_DCA_MULTIPLIER: Maximaler Multiplikationsfaktor. Standardwert ist 3.
  • DCA_MULTIPLIER_RANGE: Marktniveau für die Aktivierung. Standardwert ist 7.
  • BULLISH_DCA_MULTPLIER_RANGE: Bereich unter Trendbedingungen. Voreinstellung ist 5.
Gewinnziel:
  • GAIN: Festes Ziel in Prozent, wenn AUTO_GAIN deaktiviert ist. Standardwert ist 0,3.
  • AUTO_GAIN: Option zur Berechnung der Ziele auf Basis der Volatilität. Voreinstellung ist true.
  • MIN_FULL_PROFIT: Minimum für das Schließen der Position in Prozent. Standardwert ist 2,0.
  • MIN_PARTIAL_PROFIT: Minimum für partielles Schließen in Prozent. Voreinstellung ist 0,3.
  • GEWINN_QUOTIENT: Volatilitätsmultiplikator für volle Ziele. Standardwert ist 4,0.
  • PARTIELLER_GEWINN_QUOTIENT: Volatilitätsmultiplikator für Teilziele. Standardwert ist 2,0.
Stop-Loss:
  • ENABLE_STOP_LOSS: Option zur Aktivierung des Stop-Loss-Schutzes. Standardwert ist false.
  • STOP_LOSS_PERCENT: Verlustschwelle in Prozent. Standardwert ist 2,0.
  • STOP_LOSS_THRESHOLD: Margenniveau für die Aktivierung in Prozent. Standardwert ist 50,0.
  • STOP_LOSS_SELL_TYPE: Aktionsart für Stop Loss. Die Optionen sind FULL für die vollständige Schließung, REDUCE für die teilweise Schließung, RANGE für die entfernungsbasierte Schließung und SHARP für die strukturierte Schließung. Standardwert ist FULL.
  • STOP_LOSS_SHARP_LEVEL: Empfindlichkeit für strukturierten Stopp. Voreinstellung ist 2.
  • STOP_LOSS_RANGE: Parameter für Bereichsstopps. Voreinstellung ist 8.
  • STOP_LOSS_RANGE_MULTIPLIER: Abstandsmultiplikator für Bereichsstopps. Voreinstellung ist 5.
Marge und Sicherheit:
  • SAFE_MARGIN_PERCENT: Maximale Margin-Nutzung für neue Trades in Prozent. Standardwert ist 100,0.
  • BEARISH_MARGIN_PERCENT: Schwellenwert für ungünstige Bedingungen in Prozent. Standardwert ist 5,0.
  • IN_POSITION_MARGIN: Multiplikator für Positionsberechnungen. Standardwert ist 2,0.
Handelssteuerung:
  • TRADE_MODE: Richtung der Trades. Optionen sind TRADE_LONG, TRADE_SHORT, TRADE_AUTO, TRADE_HEDGE. Voreinstellung ist TRADE_LONG.
  • BUY_ENABLED: Option zum Zulassen von Long-Positionen. Voreinstellung ist true.
  • SELL_ENABLED: Option, um Short-Positionen zuzulassen. Standardwert ist true.
  • magicTimer: Abklingzeit zwischen den Trades in Sekunden. Standardwert ist 120.
  • MIN_VOLUME_TO_SELL: Minimale Lotgröße für das Schließen. Standardwert ist 0,05.
  • STOP_AFTER_SELL: Option zum Anhalten nach dem Schließen. Standardwert ist false.
Marktebene:
  • LAUNCHPAD_TRADE_INDEX: Einstiegslevel für Long Trades. Standardwert ist 1.
  • FIREWALL_TRADE_INDEX: Einstiegslevel für Short-Trades. Standardwert ist 1.
  • CLOSE_LONG_RANGE: Ausstiegsbereich für Long-Positionen. Standardwert ist 4.
  • CLOSE_SHORT_RANGE: Ausstiegsbereich für Short-Positionen. Voreinstellung ist 4.
  • PARTIAL_SELL_CLOSE_RANGE: Bereich für Teilgewinne. Voreinstellung ist 2.
  • TRADE_RANGE: Maximale Tiefe für Trades. Standardwert ist 14.
  • EXTREME_BEAR_TRADE_INDEX: Level für extrem bärische Bedingungen. Standardwert ist 10.
  • MODERATE_BEAR_TRADE_INDEX: Level für moderat bearishe Bedingungen. Standardwert ist 7.
Scalping und Teilgewinn:
  • ENABLE_SCALPING: Option zur Aktivierung von Teilgewinnen. Standardwert ist true.
  • PARTIAL_REDUCE_RATIO: Teil der Position, der geschlossen werden soll. Der Bereich liegt zwischen 0 und 1. Standardwert ist 0,5.
  • PARTIAL_SELL_COOLDOWN_MINUTES: Minuten zwischen teilweisen Schließungen. Standardwert ist 1,0.
Absicherungsmodus:
  • ENFORCE_HEDGE_ALLOWANCE: Option zum Ausgleich von Long- und Short-Positionen. Standardwert ist false.
  • LONG_HEDGE_RATIO: Zielverhältnis von Short- zu Long-Positionen. Standardwert ist 0,3.
  • SHORT_HEDGE_RATIO: Zielverhältnis von Long- zu Short-Positionen. Voreinstellung ist 0,7.
  • HEDGE_CLOSE: Option zum gemeinsamen Schließen beider Seiten. Voreinstellung ist false.
  • MAX_UNHEDGED: Maximal zulässiges Ungleichgewicht. Standardwert ist 7.
Erweiterte Funktionen:
  • ENABLE_CROSS_TRADE: Option zur Verwendung von Trend-Crossovers. Standardwert ist true.
  • ENABLE_WICK_TRADE: Option für den Handel mit Dochtmustern. Die Voreinstellung ist false.
  • WICK_TRADE_LEVEL: Mindestlevel für Dochthandel. Standardwert ist 7.
  • SET_TP: Option zum Setzen von Take-Profit-Orders. Standardwert ist true.
  • SET_SL: Option zum Setzen von Stop-Loss-Orders. Standardwert ist true.
  • TP_MAX_LEVEL: Maximales Level für Take-Profit. Standardwert ist 7.
  • USE_HYBRID_TP: Option für den adaptiven Take-Profit. Standardwert ist true.
  • MIN_ATR_PERCENT: Volatilitätsschwelle in Prozent. Standardwert ist 0,5.
  • ADX_THRESHOLD: Filter für die Trendstärke. Bereich ist 0 bis 100. Voreinstellung ist 0.
  • PANIC_CLOSE: Option für Notausstieg bei Umkehrungen. Standardwert ist false.
  • DISABLE_PROTECTION: Option zum Umgehen von Filtern. Voreinstellung ist false.
  • DYNAMIC_TRADE_X: Reservierte Option. Voreinstellung ist false.
Protokollierung:
  • ENABLE_LOGGING: Stufe der Protokollierung. Optionen sind NO oder DEBUG. Voreinstellung ist NO.
  • MAGIC_NUMBER: Identifikator für Aufträge. Standardwert ist 100300.
Um ExpertRider zu verwenden, legen Sie die Datei in den Ordner Experts von MetaTrader 5. Hängen Sie sie an einen Chart des gewünschten Instruments an. Passen Sie die Parameter nach Bedarf an. Aktivieren Sie den automatisierten Handel in den Plattformeinstellungen.ExpertRider erfordert MetaTrader 5. Ein Mindestkontostand von 1000 wird empfohlen. Eine stabile Verbindung ist erforderlich.Der ExpertRiderfunktioniert mit verschiedenen Instrumenten wie Devisenpaaren und Kryptowährungen.Beginnen Sie mit Standardeinstellungen oder konservativen Anpassungen. Überwachen Sie die Kontomargen während des Betriebs.
Bewertungen 2
Simon Pang
41
Simon Pang 2025.11.27 11:31 
 

Amazing results once you've understand how to configure it.

