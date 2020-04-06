Vector Gold System - Expert Advisor

Überblick

Vector Gold System ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Doji-Candlestick-Muster bei Gold (XAUUSD ) zu erkennen und zu handeln . Der EA kombiniert Mustererkennung mit intelligentem Risikomanagement und Trendfilterung, um Umkehrchancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Wichtigste Vorteile

Mustererkennung Der EA erkennt automatisch Doji-Candlesticks, die zuverlässige Umkehrindikatoren sind. Wenn ein Doji auftaucht, signalisiert er eine potenzielle Unentschlossenheit des Marktes und eine bevorstehende Kursbewegung, so dass Sie zu optimalen Zeitpunkten in den Handel einsteigen können.

Dynamisches Risikomanagement Anstelle von festen Stop-Losses und Take-Profits verwendet der EA die ATR (Average True Range), um automatisch Risikoniveaus auf der Grundlage der aktuellen Marktvolatilität zu berechnen. Dies bedeutet, dass Ihre Positionen angemessen geschützt sind, egal ob der Markt ruhig oder turbulent ist.

Trendfilterung Ein integrierter Moving Average-Filter stellt sicher, dass Sie nur unter günstigen Marktbedingungen handeln. Sie können den EA so konfigurieren, dass er mit dem Trend oder gegen den Trend handelt, was Ihnen Flexibilität in verschiedenen Marktumgebungen bietet.

Doppelter Trailing-Stop Der innovative Doppel-Trailing-Mechanismus sichert Gewinne auf zwei Ebenen. Wenn Ihr Handel profitabel wird, bewegt sich der Stop-Loss automatisch näher an Ihren Einstiegskurs heran und schützt so Ihre Gewinne, während er gleichzeitig Aufwärtspotenzial zulässt.

Verwaltung mehrerer Positionen Handeln Sie mehrere Positionen gleichzeitig mit integrierten Kontrollen. Legen Sie maximale Positionslimits und Mindestabstände zwischen den Trades fest, um ein übermäßiges Engagement zu verhindern und einen angemessenen Handelsabstand zu gewährleisten.

Nachrichtenschutz Optionaler Nachrichtenfilter zur Vermeidung des Handels während wichtiger wirtschaftlicher Ankündigungen, wenn die Volatilität unerwartet in die Höhe schnellen und falsche Signale auslösen kann.

Wie es funktioniert

Signal-Erkennung: Bei jeder neuen Kerze sucht der EA nach Doji-Mustern - Kerzen, bei denen die Eröffnungs- und Schlusskurse sehr ähnlich sind Trend-Bestätigung: Falls aktiviert, bestätigt der MA-Filter die allgemeine Trendrichtung Einstiegslogik: BUY-Signale werden bei Doji während Abwärtstrends ausgelöst; SELL-Signale bei Aufwärtstrends Dynamischer Schutz: Stop-Loss und Take-Profit werden entweder über Fixpunkte oder eine ATR-basierte Volatilitätsanpassung gesetzt Gewinnabsicherung: Wenn Trades profitabel werden, werden Trailing Stops aktiviert, um Gewinne schrittweise zu sichern Positionskontrolle: Mehrere Trades können gleichzeitig innerhalb der konfigurierten Limits verwaltet werden

Dieser EA automatisiert den gesamten Handelsablauf, von der Signalerkennung bis zum Positionsmanagement, und ermöglicht die disziplinierte Ausführung einer bewährten technischen Strategie.





Wichtiger Haftungsausschluss





- Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

- Der EA ist ein Handelswerkzeug, keine Gewinngarantie.

- Die Ergebnisse können je nach Brokerbedingungen, VPS, Marktvolatilität und Risikoeinstellungen variieren.

- Der Käufer ist voll verantwortlich für alle Handelsentscheidungen und Ergebnisse.

Bitte fragen Sie nach einem Setfile, verschiedene Paare unterschiedliches Setup.