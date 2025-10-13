ExpertRider
- Asesores Expertos
- Mfanya Technologies
- Versión: 1.8
- Actualizado: 18 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Expert Rider – Precision Trend-Riding Expert Advisor for MT5
ExpertRider es un Asesor Experto para MetaTrader 5. El sistema gestiona las posiciones y las ajusta según las condiciones del mercado.Elsistema gestiona las posiciones y las ajusta de acuerdo con las condiciones del mercado. El Asesor Experto revisa la estructura del mercado en plazos cortos, medios y largos. Identifica los niveles clave, las direcciones de las tendencias y los cambios de volatilidad. Las entradas se producen cuando el precio alcanza zonas específicas y las condiciones se alinean. Las posiciones pueden incluir entradas espaciadas. Las salidas se producen a través de objetivos de beneficios, stop losses, o protecciones de márgenes.ExpertRider trabaja con tipos de cuentas de compensación y cobertura. Permite la configuración de operaciones largas, cortas o ambas.Los parámetros de entrada están organizados en grupos:
- CortoPeriodo: Periodo para señales rápidas y tiempo de entrada. Por defecto es M5.
- MediumPeriod: Plazo para la confirmación de la tendencia. Por defecto es H4.
- PeriodoLargo: Plazo para la dirección general. Por defecto es D1.
- MF_TRADING_LIMIT: Cantidad base para el dimensionamiento de las operaciones. Por defecto es 10.0.
- MF_CAPITAL: Tamaño de la cuenta de referencia para los cálculos. Por defecto es 10000.0.
- TRADING_LIMIT_TYPE: Método para calcular el tamaño de la operación. Las opciones son value para una cantidad fija o balance_multiplier para un porcentaje del saldo. Por defecto es valor.
- BASE_DCA_PERCENT: Distancia entre entradas como porcentaje. Por defecto es 1.0.
- DCA_QUOTIENT: Frecuencia de entradas en condiciones normales. Por defecto es 1.
- BATTLEGROUND_DCA_QUOTIENT: Frecuencia de entradas en zonas disputadas. Por defecto es 3.
- ENFORCE_DCA_MIN_STEP: Opción para requerir una distancia mínima entre entradas. Por defecto es true.
- ENFORCE_DCA_MIN_STEP_QUOTIENT: Multiplicador para el paso mínimo. Por defecto es 1.0.
- ENABLE_DCA_MULTIPLIER: Opción para activar la multiplicación del tamaño del lote. Por defecto es false.
- MAX_DCA_MULTIPLIER: Factor de multiplicación máximo. Por defecto es 3.
- DCA_MULTIPLIER_RANGE: Nivel de mercado para la activación. Por defecto es 7.
- BULLISH_DCA_MULTPLIER_RANGE: Rango en condiciones de tendencia. Por defecto es 5.
- GAIN: Objetivo fijo en porcentaje si AUTO_GAIN está desactivado. Por defecto es 0.3.
- AUTO_GAIN: Opción para calcular objetivos basados en la volatilidad. Por defecto es true.
- MIN_FULL_PROFIT: Mínimo para el cierre completo de la posición en porcentaje. Por defecto es 2.0.
- MIN_PARTIAL_PROFIT: Mínimo para cierre parcial en porcentaje. Por defecto es 0.3.
- PROFIT_QUOTIENT: Multiplicador de volatilidad para objetivos completos. Por defecto es 4.0.
- PARTIAL_PROFIT_QUOTIENT: Multiplicador de volatilidad para objetivos parciales. Por defecto es 2.0.
- ENABLE_STOP_LOSS: Opción para activar la protección de stop loss. Por defecto es falso.
- STOP_LOSS_PERCENT: Umbral de pérdida como porcentaje. Por defecto es 2.0.
- STOP_LOSS_THRESHOLD: Nivel de margen para la activación en porcentaje. Por defecto es 50.0.
- STOP_LOSS_SELL_TYPE: Tipo de acción para el stop loss. Las opciones son FULL para cerrar todo, REDUCE para cerrar parcialmente, RANGE para cerrar por distancia, SHARP para cerrar por estructura. Por defecto es FULL.
- STOP_LOSS_SHARP_LEVEL: Sensibilidad para el stop con estructura. Por defecto es 2.
- STOP_LOSS_RANGE: Parámetro para las paradas por distancia. Por defecto es 8.
- STOP_LOSS_RANGE_MULTIPLIER: Multiplicador de distancia para los topes de rango. Por defecto 5.
- SAFE_MARGIN_PERCENT: Uso máximo de margen para nuevas operaciones como porcentaje. Por defecto es 100.0.
- BEARISH_MARGIN_PERCENT: Umbral para condiciones adversas como porcentaje. Por defecto es 5.0.
- IN_POSITION_MARGIN: Multiplicador para el cálculo de posiciones. Por defecto es 2.0.
- TRADE_MODE: Dirección de las operaciones. Las opciones son TRADE_LONG, TRADE_SHORT, TRADE_AUTO, TRADE_HEDGE. Por defecto es TRADE_LONG.
- BUY_ENABLED: Opción para permitir posiciones largas. Por defecto es true.
- SELL_ENABLED: Opción para permitir posiciones cortas. Por defecto es true.
- magicTimer: Enfriamiento entre operaciones en segundos. Por defecto es 120.
- MIN_VOLUME_TO_SELL: Tamaño mínimo de lote para el cierre. Por defecto es 0.05.
- STOP_AFTER_SELL: Opción de pausa después del cierre. Por defecto es false.
- LAUNCHPAD_TRADE_INDEX: Nivel de entrada para operaciones largas. Por defecto es 1.
- FIREWALL_TRADE_INDEX: Nivel de entrada para operaciones cortas. Por defecto es 1.
- CLOSE_LONG_RANGE: Rango de salida para posiciones largas. Por defecto es 4.
- CLOSE_SHORT_RANGE: Rango de salida para posiciones cortas. Por defecto es 4.
- PARTIAL_SELL_CLOSE_RANGE: Rango para ganancias parciales. Por defecto es 2.
- TRADE_RANGE: Profundidad máxima de las operaciones. Por defecto es 14.
- EXTREME_BEAR_TRADE_INDEX: Nivel para condiciones bajistas extremas. Por defecto es 10.
- MODERATE_BEAR_TRADE_INDEX: Nivel para condiciones bajistas moderadas. Por defecto es 7.
- ENABLE_SCALPING: Opción para habilitar las ganancias parciales. Por defecto es true.
- PARTIAL_REDUCE_RATIO: Porción de la posición a cerrar. El rango es de 0 a 1. Por defecto es 0.5.
- PARTIAL_SELL_COOLDOWN_MINUTES: Minutos entre cierres parciales. Por defecto es 1.0.
- ENFORCE_HEDGE_ALLOWANCE: Opción para equilibrar posiciones largas y cortas. Por defecto es false.
- LONG_HEDGE_RATIO: Relación objetivo entre posiciones cortas y largas. Por defecto es 0.3.
- SHORT_HEDGE_RATIO: Relación objetivo entre posiciones largas y cortas. Por defecto es 0.7.
- HEDGE_CLOSE: Opción de cerrar ambos lados a la vez. Por defecto es false.
- MAX_UNHEDGED: Desequilibrio máximo permitido. Por defecto es 7.
- ENABLE_CROSS_TRADE: Opción para utilizar cruces de tendencia. Por defecto es true.
- ENABLE_WICK_TRADE: Opción para operar con mechas. Por defecto es falso.
- WICK_TRADE_LEVEL: Nivel mínimo para operar con mechas. Por defecto es 7.
- SET_TP: Opción para establecer órdenes take-profit. Por defecto es true.
- SET_SL: Opción para establecer órdenes stop-loss. Por defecto es true.
- TP_MAX_LEVEL: Nivel máximo para el take-profit. Por defecto es 7.
- USE_HYBRID_TP: Opción para el take-profit adaptativo. Por defecto es true.
- MIN_ATR_PERCENT: Umbral de volatilidad en porcentaje. Por defecto es 0.5.
- ADX_THRESHOLD: Filtro de fuerza de tendencia. El rango es de 0 a 100. Por defecto es 0.
- PANIC_CLOSE: Opción para salida de emergencia en retrocesos. Por defecto es falso.
- DISABLE_PROTECTION: Opción para evitar los filtros. Por defecto es false.
- DYNAMIC_TRADE_X: Opción reservada. Por defecto es false.
- ENABLE_LOGGING: Nivel de registro. Las opciones son NO o DEBUG. Por defecto es NO.
- MAGIC_NUMBER: Identificador para las órdenes. Por defecto es 100300.
Amazing results once you've understand how to configure it.