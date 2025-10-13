ExpertRider

5

Expert Rider – Precision Trend-Riding Expert Advisor for MT5

ExpertRider es un Asesor Experto para MetaTrader 5. El sistema gestiona las posiciones y las ajusta según las condiciones del mercado.Elsistema gestiona las posiciones y las ajusta de acuerdo con las condiciones del mercado. El Asesor Experto revisa la estructura del mercado en plazos cortos, medios y largos. Identifica los niveles clave, las direcciones de las tendencias y los cambios de volatilidad. Las entradas se producen cuando el precio alcanza zonas específicas y las condiciones se alinean. Las posiciones pueden incluir entradas espaciadas. Las salidas se producen a través de objetivos de beneficios, stop losses, o protecciones de márgenes.ExpertRider trabaja con tipos de cuentas de compensación y cobertura. Permite la configuración de operaciones largas, cortas o ambas.Los parámetros de entrada están organizados en grupos:

  • CortoPeriodo: Periodo para señales rápidas y tiempo de entrada. Por defecto es M5.
  • MediumPeriod: Plazo para la confirmación de la tendencia. Por defecto es H4.
  • PeriodoLargo: Plazo para la dirección general. Por defecto es D1.
Capital y tamaño de la posición:
  • MF_TRADING_LIMIT: Cantidad base para el dimensionamiento de las operaciones. Por defecto es 10.0.
  • MF_CAPITAL: Tamaño de la cuenta de referencia para los cálculos. Por defecto es 10000.0.
  • TRADING_LIMIT_TYPE: Método para calcular el tamaño de la operación. Las opciones son value para una cantidad fija o balance_multiplier para un porcentaje del saldo. Por defecto es valor.
Espaciado de entrada y DCA:
  • BASE_DCA_PERCENT: Distancia entre entradas como porcentaje. Por defecto es 1.0.
  • DCA_QUOTIENT: Frecuencia de entradas en condiciones normales. Por defecto es 1.
  • BATTLEGROUND_DCA_QUOTIENT: Frecuencia de entradas en zonas disputadas. Por defecto es 3.
  • ENFORCE_DCA_MIN_STEP: Opción para requerir una distancia mínima entre entradas. Por defecto es true.
  • ENFORCE_DCA_MIN_STEP_QUOTIENT: Multiplicador para el paso mínimo. Por defecto es 1.0.
Multiplicador de posición:
  • ENABLE_DCA_MULTIPLIER: Opción para activar la multiplicación del tamaño del lote. Por defecto es false.
  • MAX_DCA_MULTIPLIER: Factor de multiplicación máximo. Por defecto es 3.
  • DCA_MULTIPLIER_RANGE: Nivel de mercado para la activación. Por defecto es 7.
  • BULLISH_DCA_MULTPLIER_RANGE: Rango en condiciones de tendencia. Por defecto es 5.
Profit Target:
  • GAIN: Objetivo fijo en porcentaje si AUTO_GAIN está desactivado. Por defecto es 0.3.
  • AUTO_GAIN: Opción para calcular objetivos basados en la volatilidad. Por defecto es true.
  • MIN_FULL_PROFIT: Mínimo para el cierre completo de la posición en porcentaje. Por defecto es 2.0.
  • MIN_PARTIAL_PROFIT: Mínimo para cierre parcial en porcentaje. Por defecto es 0.3.
  • PROFIT_QUOTIENT: Multiplicador de volatilidad para objetivos completos. Por defecto es 4.0.
  • PARTIAL_PROFIT_QUOTIENT: Multiplicador de volatilidad para objetivos parciales. Por defecto es 2.0.
Stop Loss:
  • ENABLE_STOP_LOSS: Opción para activar la protección de stop loss. Por defecto es falso.
  • STOP_LOSS_PERCENT: Umbral de pérdida como porcentaje. Por defecto es 2.0.
  • STOP_LOSS_THRESHOLD: Nivel de margen para la activación en porcentaje. Por defecto es 50.0.
  • STOP_LOSS_SELL_TYPE: Tipo de acción para el stop loss. Las opciones son FULL para cerrar todo, REDUCE para cerrar parcialmente, RANGE para cerrar por distancia, SHARP para cerrar por estructura. Por defecto es FULL.
  • STOP_LOSS_SHARP_LEVEL: Sensibilidad para el stop con estructura. Por defecto es 2.
  • STOP_LOSS_RANGE: Parámetro para las paradas por distancia. Por defecto es 8.
  • STOP_LOSS_RANGE_MULTIPLIER: Multiplicador de distancia para los topes de rango. Por defecto 5.
Margen y Seguridad:
  • SAFE_MARGIN_PERCENT: Uso máximo de margen para nuevas operaciones como porcentaje. Por defecto es 100.0.
  • BEARISH_MARGIN_PERCENT: Umbral para condiciones adversas como porcentaje. Por defecto es 5.0.
  • IN_POSITION_MARGIN: Multiplicador para el cálculo de posiciones. Por defecto es 2.0.
Control de negociación:
  • TRADE_MODE: Dirección de las operaciones. Las opciones son TRADE_LONG, TRADE_SHORT, TRADE_AUTO, TRADE_HEDGE. Por defecto es TRADE_LONG.
  • BUY_ENABLED: Opción para permitir posiciones largas. Por defecto es true.
  • SELL_ENABLED: Opción para permitir posiciones cortas. Por defecto es true.
  • magicTimer: Enfriamiento entre operaciones en segundos. Por defecto es 120.
  • MIN_VOLUME_TO_SELL: Tamaño mínimo de lote para el cierre. Por defecto es 0.05.
  • STOP_AFTER_SELL: Opción de pausa después del cierre. Por defecto es false.
Nivel de Mercado:
  • LAUNCHPAD_TRADE_INDEX: Nivel de entrada para operaciones largas. Por defecto es 1.
  • FIREWALL_TRADE_INDEX: Nivel de entrada para operaciones cortas. Por defecto es 1.
  • CLOSE_LONG_RANGE: Rango de salida para posiciones largas. Por defecto es 4.
  • CLOSE_SHORT_RANGE: Rango de salida para posiciones cortas. Por defecto es 4.
  • PARTIAL_SELL_CLOSE_RANGE: Rango para ganancias parciales. Por defecto es 2.
  • TRADE_RANGE: Profundidad máxima de las operaciones. Por defecto es 14.
  • EXTREME_BEAR_TRADE_INDEX: Nivel para condiciones bajistas extremas. Por defecto es 10.
  • MODERATE_BEAR_TRADE_INDEX: Nivel para condiciones bajistas moderadas. Por defecto es 7.
Scalping y Ganancia Parcial:
  • ENABLE_SCALPING: Opción para habilitar las ganancias parciales. Por defecto es true.
  • PARTIAL_REDUCE_RATIO: Porción de la posición a cerrar. El rango es de 0 a 1. Por defecto es 0.5.
  • PARTIAL_SELL_COOLDOWN_MINUTES: Minutos entre cierres parciales. Por defecto es 1.0.
Modo de cobertura:
  • ENFORCE_HEDGE_ALLOWANCE: Opción para equilibrar posiciones largas y cortas. Por defecto es false.
  • LONG_HEDGE_RATIO: Relación objetivo entre posiciones cortas y largas. Por defecto es 0.3.
  • SHORT_HEDGE_RATIO: Relación objetivo entre posiciones largas y cortas. Por defecto es 0.7.
  • HEDGE_CLOSE: Opción de cerrar ambos lados a la vez. Por defecto es false.
  • MAX_UNHEDGED: Desequilibrio máximo permitido. Por defecto es 7.
Características avanzadas:
  • ENABLE_CROSS_TRADE: Opción para utilizar cruces de tendencia. Por defecto es true.
  • ENABLE_WICK_TRADE: Opción para operar con mechas. Por defecto es falso.
  • WICK_TRADE_LEVEL: Nivel mínimo para operar con mechas. Por defecto es 7.
  • SET_TP: Opción para establecer órdenes take-profit. Por defecto es true.
  • SET_SL: Opción para establecer órdenes stop-loss. Por defecto es true.
  • TP_MAX_LEVEL: Nivel máximo para el take-profit. Por defecto es 7.
  • USE_HYBRID_TP: Opción para el take-profit adaptativo. Por defecto es true.
  • MIN_ATR_PERCENT: Umbral de volatilidad en porcentaje. Por defecto es 0.5.
  • ADX_THRESHOLD: Filtro de fuerza de tendencia. El rango es de 0 a 100. Por defecto es 0.
  • PANIC_CLOSE: Opción para salida de emergencia en retrocesos. Por defecto es falso.
  • DISABLE_PROTECTION: Opción para evitar los filtros. Por defecto es false.
  • DYNAMIC_TRADE_X: Opción reservada. Por defecto es false.
Registro:
  • ENABLE_LOGGING: Nivel de registro. Las opciones son NO o DEBUG. Por defecto es NO.
  • MAGIC_NUMBER: Identificador para las órdenes. Por defecto es 100300.
Para utilizar ExpertRider, coloque el archivo en la carpeta Experts de MetaTrader 5. Adjúntelo a un gráfico del instrumento deseado. Ajuste los parámetros según sea necesario. Active el comercio automatizado en la configuración de la plataforma.ExpertRider requiere MetaTrader 5. Se sugiere un saldo mínimo de cuenta de 1000. Se necesita una conexión estable. Funciona con varios instrumentos como pares de divisas y cryptocurrencies.Test el Asesor Experto en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real. Comience con la configuración predeterminada o ajustes conservadores. Supervise los niveles de margen de la cuenta durante la operación.
Comentarios 2
Simon Pang
41
Simon Pang 2025.11.27 11:31 
 

Amazing results once you've understand how to configure it.

Productos recomendados
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Asesores Expertos
Presentamos SchermanActionPro: El Nuevo Bot Automatizado de Trading de Automatictrading ¡Automatictrading se enorgullece en presentar SchermanActionPro ! Características destacadas: Indicadores Configurables: Ajusta las medias y el número de velas según las recomendaciones de Ivan. Flexibilidad de Operativa: Elige entre compras y ventas. Toma de Beneficios: Opciones fijas, basadas en ATR o por señal contraria. Parada de Pérdidas: Configurable fija, según ATR o por señal contraria. Tipos de Lote
Yarukami Mnukakashi EA MT5
Aleksandr Kazmirchuk
Asesores Expertos
Yarukami Mnukakashi es un asesor de operaciones automatizado diseñado para operadores en el mercado Forex. Tenga en cuenta que el stop loss fijado en 100 dólares . Lo instalé por razones técnicas. Yo comercio sin STOP!!! Utilizar un conjunto de archivos con un grupo en un telegrama. MT4 versión a través de enlace. Características principales: Tipo de estrategia: trading 24 horas, pero recomiendo evitar la sesión americana y fijar un take diario de 30-40$ por lote de 0,01. Puede trabajar en una
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Asesores Expertos
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
Rapid X
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Estrategia rápida para trabajar en el mercado Forex con una base de scalping. El algoritmo consiste en realizar una operación de trading en el menor tiempo posible. Por regla general, este período de tiempo es de segundos y sólo a veces se limita a varios minutos. Existe la opinión de que el scalping es para principiantes. Pero, de hecho, es un error. Con el fin de llevar a cabo una operación de comercio correcta y rentable, un comerciante tiene que aprender scalping, de lo contrario el resul
Crazy Whale
Mr Numsin Ketchaisri
Asesores Expertos
CRAZY WHALE MT5 - trading grid totalmente automatizado. El EA que sobrevive a la tormenta y conquista la tendencia. Por qué los traders eligen Crazy Whale Super Grid Inteligencia - Posiciones, coberturas, compensa, reequilibra y lote automáticamente. Usted negocia - ella piensa, reacciona y se adapta. Cazador de Tendencias - Lee la Estructura del Mercado en tiempo real para seguir a las ballenas, no a la multitud. Personalización del riesgo - Elija su nivel de agresión y el tamaño de lote a
FREE
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Asesores Expertos
CyNeron: Comercio de Precisión con Innovación en Inteligencia Artificial Manual y archivos de configuración : Contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio : El precio aumenta según el número de copias vendidas Copias disponibles : 5 Análisis de Instantáneas impulsado por IA: Una Primicia en el Mercado CyNeron es el primer EA en el mercado que integra inteligencia artificial avanzada en un enfoque revolucionario de comercio, capturando y procesand
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
NanoTrade Pro NanoTrade Pro es un asesor de trading automatizado de última generación diseñado para optimizar su estrategia de trading en los vertiginosos mercados financieros. Aprovechando algoritmos avanzados y análisis de datos en tiempo real, NanoTrade Pro automatiza el proceso de scalping, permitiendo a los operadores capitalizar pequeños movimientos de precios con notable precisión y eficiencia. Básicamente, el asesor no utiliza ningún sistema de riesgo con el aumento de volumen o el aume
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Asesores Expertos
Sin exageraciones ni riesgos imprudentes. Con una reducción mínima del drawdown: **One Man Army** es un sistema de trading multimoneda diseñado tanto para el trading personal como para el trading con firmas Prop. Sigue una estrategia de scalping basada en correcciones y reversiones del mercado a corto y mediano plazo, operando mediante órdenes limitadas pendientes. Este bot no adivina la dirección del mercado: entra en los mejores niveles posibles con alta precisión. Exactamente como te gusta.
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto para operar con redes neuronales profundas que se entrenan a sí mismas con machine learning , hasta 1512 medidas ponderadas por cada símbolo, según avanza el mercado. Opera en varios símbolos Forex y marcos horarios , también, anulando la selección de los símbolos y timeframes , puede configurarse para el gráfico actual en su símbolo y timeframe . Se puede configurar para distintos pares y se puede manejar una red neuronal distinta en cada gráfico. Puede configurar símbolos, perío
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Asesores Expertos
Send me a message so I can send you the setfile $498 por introducción, aumentará en 100 por mes hasta llegar a $1298 Bot comercial automatizado para XAUUSD (ORO). ¡Conecte este bot a sus gráficos H1 de XAUUSD (GOLD) y déjelo operar automáticamente con una estrategia probada! Diseñado para traders que buscan una automatización simple pero eficiente, este bot ejecuta operaciones basadas en una combinación de indicadores técnicos y acción del precio, optimizado para spreads bajos a medios. ¿Cómo
Ultra Grid Hedge Trader
Samuel Kehinde Sobo
Asesores Expertos
Ultra Grid Hedge Martingale EA - Descripción del producto El Ultra Hedge Martingale EA combina una agresiva recuperación de martingala con una protección de cobertura inteligente. Su protocolo de seguridad estructurado garantiza un funcionamiento seguro a la vez que mantiene potentes capacidades de negociación. Características clave de seguridad: Secuencia de inicio obligatoria : Pulse "START EA" para comenzar a operar Edición segura : Los campos de entrada sólo se desbloquean tras pulsar "CERRA
Vector Gold System
Usamah
Asesores Expertos
Vector Gold System - Asesor Experto Visión general Vector Gold System es un Asesor Experto de trading automatizado para MetaTrader 5 diseñado para identificar y operar patrones de velas Doji en oro (XAUUSD). El EA combina el reconocimiento de patrones con la gestión inteligente del riesgo y el filtrado de tendencias para identificar oportunidades de inversión de alta probabilidad . Ventajas Clave Reconocimiento de patrones El EA detecta automáticamente las velas Doji, que son indicadores fiables
The Runner Expert Adviser
Dominic Poirier
Asesores Expertos
Este experto es mejor cuando se ejecuta en GBPUSD M30 y está diseñado para dar ingresos consistentes a medio/largo plazo. No utiliza ninguna estrategia peligrosa como martingala o grid trading. Todas las órdenes están protegidas por un stoploss y la función de gestión monetaria permite proteger el saldo de la cuenta. Este experto también incluye un sofisticado sistema de gestión de tiempo para orientar los mejores momentos para el comercio. Este EA no es un scalper y se verá menos afectado por l
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
Asesores Expertos
Stock Eagle EA - un asesor de trading automatizado diseñado para el mercado de valores de EE.UU.. Basado en una estrategia de negociación propia y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir únicamente posiciones largas . Su objetivo es identificar las caídas del mercado mediante ondas de negociación y supervisa múltiples marcos temporales para detectar los puntos de entrada óptimos durante las caí
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Asesores Expertos
El EA utiliza la estrategia de scalping en la noche, el comercio se compone de tres algoritmos y cada algoritmo funciona en su propio intervalo de tiempo. El EA utiliza muchos filtros inteligentes para adaptarse a casi cualquier situación económica. Las órdenes pendientes se utilizan para el menor deslizamiento cuando se opera scalping. El asesor es seguro y no requiere ninguna configuración por parte del usuario, basta con instalarlo en el gráfico y listo. El EA establece una orden de stop de p
Wave Seeker
Gilbert Angoya Musakala
Asesores Expertos
PRECAUCIÓN: Wave Seeker sólo funciona de forma óptima con datos de mercado en tiempo real. Debido a su avanzada integración con API en tiempo real y a su lógica basada en IA, es posible que las pruebas de estrategia tradicionales no representen con exactitud su funcionalidad o sus resultados en el mundo real. Presentación de Wave Seeker : la cúspide del conocimiento inteligente del mercado Entre en una nueva frontera de innovación en el trading con Wave Seeker , un innovador asesor experto diseñ
Bull Master EA
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Bull Master EA - Multi-Strategy Moving Average Expert Advisor Bull Master EA combines seven distinct moving average strategies with advanced risk management and multi-timeframe analysis. Each strategy operates independently on your chosen timeframe for diversified trading opportunities. Complete Strategy Arsenal MA Alignment Trigger Trades when multiple MAs are perfectly aligned with price confirmation. MA Cross Trigger Classic crossover strategy with precision timing and confirmation. MA Ali
MomemtumXI
Somtochukwu Gabriel Obidi
Asesores Expertos
Resumen funcional Momentum Scalping Engine: Propósito: El EA está diseñado para operaciones rápidas y a corto plazo: escalar el mercado capturando ganancias pequeñas y rápidas a partir de cambios significativos en el impulso. Funciones principales: Supervisa los datos del mercado en tiempo real para identificar los impulsos breves pero fuertes. Cuando las condiciones alcanzan los umbrales preestablecidos, el scalper entra y sale rápidamente de las operaciones, garantizando una rápida obtenció
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Asesores Expertos
VIX Momentum Pro EA - Descripción del producto Descripción general VIX Momentum Pro es un sistema de trading algorítmico sofisticado diseñado exclusivamente para los Índices Sintéticos VIX75. El algoritmo emplea análisis avanzado de múltiples marcos temporales combinado con técnicas propietarias de detección de momentum para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado de volatilidad sintética. Estrategia de trading El Asesor Experto opera con un enfoque integral basa
Trend Trader EME
SASA MIJIN
Asesores Expertos
Trend Trader es un EA inteligente y totalmente automatizado. Combina Niveles Institucionales (para stop loss y objetivos de beneficio), y 3 indicadores para señales de compra y venta al mismo tiempo. Cuando los 3 indicadores están de acuerdo entre sí para la tendencia, o el cambio de tendencia, EA se abrirá la posición, stop loss se establecerá en la última baja, o alta, dependiendo de la dirección, y los objetivos de beneficio se hacen en los niveles (en la configuración predeterminada, puede c
BreakPoint Pro
Jason Smith
Asesores Expertos
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
Range Brain Ai
Bosco Antonio Vega
Asesores Expertos
Range Brain AI - Asesor experto en negociación de rangos con redes neuronales Asesor experto en ruptura de rangos basado en IA que utiliza redes neuronales basadas en volumen para identificar y negociar rangos de consolidación previos al mercado en US30. Estrategia de negociación Range Brain AI es un Asesor Experto de redes neuronales basado en volumen diseñado específicamente para operar en el Dow Jones 30 (US30) durante condiciones óptimas de mercado. El EA identifica los rangos de consolidac
Alfred Marshall AI
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Marshall AI - El equilibrio perfecto en el trading automatizado Tras años de estudio profundo de los mercados financieros y los principios económicos de Alfred Marshall, presentamos una obra maestra que fusiona la teoría de la oferta y la demanda junto con la relatividad diferencial de los diferentes mercados con inteligencia artificial de vanguardia y técnicas nunca antes vistas. No se trata solo de un sistema de trading: es la evolución del análisis económico, manipulado y diseñado por IA pa
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
BOOSTER FOR MT5 是外匯市場日常工作的專業黃牛顧問。在交易中，隨著經驗的積累，交易者通常會了解到止損單的累積水平、價格和時間在市場中起著重要作用。這個策略在這個 FOREX Expert Advisor 中實施，我希望您不僅會喜歡使用這個產品，而且會參與它的開發 - 在此處留下您的反饋和您的願望 https://www.mql5.com/en/市場 / 產品 / 45915 #! 標籤 = 評論 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/45915 選項： PRICE - 在分配的時間段內需要遍歷的價格距離； TIME - 以秒為單位的分配時間； HL_PERIOD - 確定級別的柱數； HL_TIMEFRAME - 確定水平的時間範圍； BREAKTHROUGH_LEVEL - 突破水平後打開訂單？; MAGIC_NUMBER - 交易的幻數； ORDERS_COMMENT - 訂單中的顧問評論； MAX_SLIPPAGE - 開倉時的最大滑點； MAX_SPREAD - 開啟交易時的最大點差； COMMI
TrendWave Navigator
Michael Kolawole Shodimu
Asesores Expertos
Título: TrendWave Navigator - EA Multi-Timeframe de Seguimiento de Tendencia Descripción breve: ¡Atrapa las tendencias fuertes del mercado con precisión! Opera con divisas mayores y XAUUSD usando detección de tendencia H1 y entradas de retroceso M15. Gestión inteligente del riesgo con bajo drawdown. Descripción Completa Visión General: TrendWave Navigator es un Asesor Experto profesional multi-marco de tiempo que captura movimientos direccionales sostenidos mientras filtra el ruido agitado de
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
Nasdaq Navigator
Helder Castro
Asesores Expertos
Este robot funciona exclusivamente para el Nasdaq y en el período H1 y con un saldo mínimo de $500. El robot tiene tres tipos de órdenes. 1. Órdenes contratendencia de las medias móviles 85 y 110, 2. Órdenes a favor de la tendencia de las medias móviles 85 y 110 y 3. Órdenes de especulación a favor y en contra de la tendencia de otras medias móviles 13 y 21. Debido a la naturaleza En este robot, es normal tener amaneceres, son parte del proceso. El tamaño de los lotes se determina en función del
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Asesores Expertos
Este experto utiliza el soporte y la resistencia en combinación con el ATR para colocar órdenes pendientes en esos niveles. Para el cierre utiliza patrón de vela Doji o el cierre al final del día. Está construido principalmente para el par EUR/USD , M 15 Timeframe . Cada posición tiene Stop Loss y Take Profit , no utiliza grid , martingala u otros métodos de negociación peligrosos . Pruébelo con el parámetro de Porcentaje de Riesgo ajustado a 4 y vea lo que puede hacer. EUR/USD sólo - M 15 Timef
Wonder Wizard EA
Borja Mayoral Arauz
5 (1)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) es una solución de negociación totalmente autónoma diseñada para los grandes retrocesos del mercado con algoritmos de autoaprendizaje integrados. Mediante el análisis de redes neuronales de operaciones históricas y de la acción reciente de los precios durante el último mes, el EA se adapta continuamente a las condiciones cambiantes del mercado, optimizando su enfoque en tiempo real. Configuración del usuario: Para mejorar la facilidad de uso, los parámetros de entrada s
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Asesores Expertos
META i9 – Motor Cuántico de Trading Adaptativo  -  Referencia Técnica META i9 es un Asesor Experto totalmente autónomo basado en una arquitectura de tres capas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) ¡Con la compra de META i9, recibe META i7 totalmente gratis! (Oferta limitada por una semana) Mientras META i7 utiliza dos redes neuronales cooperativas, META i9 va un paso más allá: Sus arquitecturas neuronales han sido ampliadas y o
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Asesores Expertos
AVISO IMPORTANTE: Solo hay un número limitado de copias disponibles al precio actual. El precio pronto aumentará a $1999.99 . Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – El Asesor Experto Multiestrategia Definitivo para Seguir Tendencias Bienvenido a Vega BOT , un potente Asesor Experto que integra múltiples metodologías profesionales de seguimiento de tendencia en un sistema flexible y altamente personalizable. Tanto si es un trader principiante como un usuario algorítmico avanzado, Vega BOT le
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Filtro:
Simon Pang
41
Simon Pang 2025.11.27 11:31 
 

Amazing results once you've understand how to configure it.

Mfanya Technologies
225
Respuesta del desarrollador Olumide Ebenezer Omotoso 2025.12.01 10:59
Thank you so much for your excellent review. You can check the full doc here https://mfanya.com/docs/expertrider
salamanca1234
110
salamanca1234 2025.11.25 09:29 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mfanya Technologies
225
Respuesta del desarrollador Olumide Ebenezer Omotoso 2025.12.01 11:00
Thanks for your great review. Looking forward to further updates
Respuesta al comentario