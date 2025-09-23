Stock Eagle EA MT5

Stock Eagle EA - ein automatischer Trading Advisor, der für den US-Aktienmarkt entwickelt wurde. Basierend auf einer eigenen Handelsstrategie und der Beobachtung, dass der Aktienmarkt als Spotmarkt dazu neigt, im Laufe der Zeit zu wachsen, ist das System so konfiguriert, dass es nur Long-Positionen eröffnet. Es zielt darauf ab, Marktabschwächungen durch Handelswellen zu erkennen und überwacht mehrere Zeitrahmen, um optimale Einstiegspunkte bei vorübergehenden Kursrückgängen zu finden.

Launch Promo for the Stock Eagle EA v2.0 release! Only 10 copies available at $249 instead $349!

Im Gegensatz zu Stock Trader Pro (Produktseite >>) basiert die Handelsstrategie von Stock Eagle EA nicht auf technischer Analyse, sondern auf Price-Action-Prinzipien. Der Kern der Strategie verwendet Bollinger Bänder und gleitende Durchschnitte als Hauptindikatoren für Handelsein- und -ausstiege. Darüber hinaus verwendet das System kürzere TPs, was die durchschnittliche Haltezeit der Positionen reduziert.

Stock Eagle EA unterstützt eine breite Palette von US-Aktien, darunter (Download Voreinstellungen >> und Backtests >>):

ADI, AMZN, AXP, DELL, EBAY, GD, GOOG, IBM, JNJ, JPM, KO, LMT, MA, MCD, META, MSFT, NOC, ORCL, PEP, PG, V

S&P 500 Marktregime-Filter

Stock Eagle EA führt einen fortschrittlichenS&P 500 Trendfilter ein, der das System in Zeiten von Marktstress und hoher Volatilität schützen soll.

Der Filter blockiert automatisch den Handel während Marktabstürzen und turbulenten Bedingungen

Hilft, den Handel während groß angelegter Ausverkäufe und panikartiger Bewegungen zu vermeiden (z. B. COVID-Crash, makroökonomische Schocks)

Verbessert den Kapitalschutz und reduziert längere Stagnationsphasen

Der S&P 500-Filter ist standardmäßig aktiviert, wodurch das System von vornherein konservativer und risikobewusster ist.

Konzipiert für langfristige professionelle Investitionen

Stock Eagle EA ist als langfristiges, auf Gewinnakkumulation ausgerichtetes Anlageinstrument gedacht und hat laut Backtests seit Mai 2008 eine stabile Handelsleistung gezeigt. Der empfohlene Mindestkontostand beträgt $500.

Hauptmerkmale und Vorteile