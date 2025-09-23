Stock Eagle EA MT5
- Experten
- Ivan Pochta
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 23 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Stock Eagle EA - ein automatischer Trading Advisor, der für den US-Aktienmarkt entwickelt wurde. Basierend auf einer eigenen Handelsstrategie und der Beobachtung, dass der Aktienmarkt als Spotmarkt dazu neigt, im Laufe der Zeit zu wachsen, ist das System so konfiguriert, dass es nur Long-Positionen eröffnet. Es zielt darauf ab, Marktabschwächungen durch Handelswellen zu erkennen und überwacht mehrere Zeitrahmen, um optimale Einstiegspunkte bei vorübergehenden Kursrückgängen zu finden.
Im Gegensatz zu Stock Trader Pro (Produktseite >>) basiert die Handelsstrategie von Stock Eagle EA nicht auf technischer Analyse, sondern auf Price-Action-Prinzipien. Der Kern der Strategie verwendet Bollinger Bänder und gleitende Durchschnitte als Hauptindikatoren für Handelsein- und -ausstiege. Darüber hinaus verwendet das System kürzere TPs, was die durchschnittliche Haltezeit der Positionen reduziert.
Stock Eagle EA unterstützt eine breite Palette von US-Aktien, darunter (Download Voreinstellungen >> und Backtests >>):
ADI, AMZN, AXP, DELL, EBAY, GD, GOOG, IBM, JNJ, JPM, KO, LMT, MA, MCD, META, MSFT, NOC, ORCL, PEP, PG, V
S&P 500 Marktregime-Filter
Stock Eagle EA führt einen fortschrittlichenS&P 500 Trendfilter ein, der das System in Zeiten von Marktstress und hoher Volatilität schützen soll.
-
Der Filterblockiert automatisch den Handel während Marktabstürzen und turbulenten Bedingungen
-
Hilft, den Handel während groß angelegter Ausverkäufe und panikartiger Bewegungen zu vermeiden (z. B. COVID-Crash, makroökonomische Schocks)
-
Verbessert den Kapitalschutz und reduziert längere Stagnationsphasen
Der S&P 500-Filter ist standardmäßig aktiviert, wodurch das System von vornherein konservativer und risikobewusster ist.
Konzipiert für langfristige professionelle Investitionen
Stock Eagle EA ist als langfristiges, auf Gewinnakkumulation ausgerichtetes Anlageinstrument gedacht und hat laut Backtests seit Mai 2008 eine stabile Handelsleistung gezeigt. Der empfohlene Mindestkontostand beträgt $500.
Hauptmerkmale und Vorteile
-
Nur Long-Positionen:
Der EA eröffnet nur Long-Positionen, was mit dem langfristigen Aufwärtstrend übereinstimmt, der historisch am US-Aktienmarkt zu beobachten ist und durch die Performance von Indizes wie dem S&P 500 seit 1871 unterstützt wird.
-
Preisaktionsbasiert:
Die Strategie basiert auf Price-Action-Prinzipien und verwendet Bollinger-Bänder und gleitende Durchschnitte sowohl zur Bestimmung der Trendrichtung als auch als Einstiegssignale für den Handel. Jeder Handel enthält eingebaute Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die einen konservativen Ansatz mit einer begrenzten Anzahl von Handelsgeschäften widerspiegeln.
-
Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit:
Alle Eingabeparameter sind vollständig anpassbar, so dass Händler das System an ihre eigenen Präferenzen anpassen oder personalisierte Voreinstellungen erstellen können. Diese Flexibilität ermöglicht bei Bedarf auch die Anpassung für andere Aktien oder sogar andere Märkte.
-
Risikomanagement:
Stock Eagle EA wurde unter Berücksichtigung des Risikomanagements entwickelt und vermeidet Methoden wie Martingale- oder Grid-Strategien. Sein konservativer Ansatz mit weniger Trades ist darauf ausgelegt, Drawdowns zu minimieren.
