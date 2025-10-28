Crazy Whale
- Experten
- Mr Numsin Ketchaisri
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 28 Oktober 2025
CRAZY WHALE MT5 - vollautomatischer Gitterhandel. Der EA, der den Sturm überlebt und den Trend bezwingt.
💥 Warum Trader Crazy Whale wählen
-
Super-Grid-Intelligenz - Positionen, Absicherungen, Clearing, Rebalancing und Lot automatisch.
Sie handeln - es denkt, reagiert und passt sich an.
-
Trend Hunter - Liest die Marktstruktur in Echtzeit, um den Walen zu folgen, nicht der Masse.
-
Risikoanpassung - Wählen Sie Ihr Aggressionsniveau und die automatisch skalierte Losgröße.
-
Plug & Play Einfachheit - Keine Kopfschmerzen bei der Einrichtung. Anschließen, starten und schwimmen lassen.
-
Symbol: US30 (Haupt-Dow Jones) /DJ30.r / US100 / US500
-
Zeitrahmen: M15
-
Mindesteinlage: **$10,000** wird empfohlen, um potentielle Drawdowns zu unterstützen und die Stabilität des Handels zu erhalten.
-
Einzahlung: High RisK Trading $1.000
-
Hebelwirkung: 1:30 Minimum (1:500 ideal)
-
Makler: Hedge-Kontotyp, Arbeit mit jedem Broker (automatisch skalierte Kurse)
-
VPS: Sehr empfehlenswert (24/7 Betriebszeit)
-
Verbinden Sie Crazy Whale mit Ihrem US30 M15 Chart.
-
Stellen Sie Ihr Risiko pro Handel%, Standardeinstellung sind perfekte Ergebnisse.