Crazy Whale

CRAZY WHALE MT5 - vollautomatischer Gitterhandel. Der EA, der den Sturm überlebt und den Trend bezwingt.



💥 Warum Trader Crazy Whale wählen

  • Super-Grid-Intelligenz - Positionen, Absicherungen, Clearing, Rebalancing und Lot automatisch.
    Sie handeln - es denkt, reagiert und passt sich an.

  • Trend Hunter - Liest die Marktstruktur in Echtzeit, um den Walen zu folgen, nicht der Masse.

  • Risikoanpassung - Wählen Sie Ihr Aggressionsniveau und die automatisch skalierte Losgröße.

  • Plug & Play Einfachheit - Keine Kopfschmerzen bei der Einrichtung. Anschließen, starten und schwimmen lassen.

⚙️ Empfohlenes Setup

  • Symbol: US30 (Haupt-Dow Jones) /DJ30.r / US100 / US500

  • Zeitrahmen: M15

  • Mindesteinlage: **$10,000** wird empfohlen, um potentielle Drawdowns zu unterstützen und die Stabilität des Handels zu erhalten.

  • Einzahlung: High RisK Trading $1.000

  • Hebelwirkung: 1:30 Minimum (1:500 ideal)

  • Makler: Hedge-Kontotyp, Arbeit mit jedem Broker (automatisch skalierte Kurse)

  • VPS: Sehr empfehlenswert (24/7 Betriebszeit)

🚀 Schnellstart

  1. Verbinden Sie Crazy Whale mit Ihrem US30 M15 Chart.

  2. Stellen Sie Ihr Risiko pro Handel%, Standardeinstellung sind perfekte Ergebnisse.

