Auto Grid trades
- Utilitys
- Makarii Gubaydullin
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Auto Grid: automatische Erstellung von Grid-Orders basierend auf Ihren bestehenden Trades.
Automatisieren Sie komplexe Trading-Strategien mit ausgeklügelten Grid-Systemen, die neue Positionen erkennen und automatisch optimierte Order-Arrays erstellen.
Multifunktions-Tool: 66+ Funktionen, inklusive Auto Grid-Tool | kontaktieren Sie mich bei Fragen | MT5-Version
A. Intelligente Trade-Erkennung & Monitoring:
- Symbolspezifisches oder umfassendes Portfolio-Scanning
- Erweiterte Order-Typ-Erkennung mit präziser Kategorisierung
- Strategische Monitoring-Initiiierung: sofort, verzögert oder bedingungsbasiert
- Magic-Number-Integration für Algorithmus-Strategie-Kompatibilität
B. Ausgeklügelte Grid-Konfiguration:
- Strategische Order-Platzierung: Mehrere Positionierungsmethodologien
- Intelligente Richtungslogik: Gleiche, entgegengesetzte oder marktbasierte Order-Erstellung
- Präzise Order-Menge: Anpassbare Grid-Dichte und Struktur
- Erweiterte Offset-Systeme: Feste Abstände oder dynamische Prozent-Progression
- Umfassendes Level-Management: SL/TP-Vererbung mit Größen- oder Preis-Konsistenz
- Ausgeklügelte Losgrößenbestimmung: Fest, progressive Erhöhung oder strategische Reduzierung
- Expirationskontrolle: Benutzerdefinierte Zeitrahmen oder ursprüngliche Order-Vererbung
C. Erweiterte Exit-Strategie-Automatisierung:
- Mehrere Schließmethodologien für präzise Strategieausführung
- Bedingungsbasierte Beendigung mit umfassenden Trigger-Optionen
- Portfolio-Optimierung mit Best-Entry-Erhaltungssystemen
Erweiterte Automatisierungsverwaltung
- Ein-Klick-Strategieaktivierung mit sofortiger Implementierung
- Umfassende Statusüberwachung mit detaillierter Berichterstattung
- Preset-System für schnelle Strategiebereitstellung und Optimierung
Zusätzliche Eingabeeinstellungen (Interface):
- Schriftgröße
- Panel-Größe (Prozent)
- Dunkles / helles Thema
Algo-Trading muss erlaubt sein.