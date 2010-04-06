Auto Grid trades

Auto Grid: automatische Erstellung von Grid-Orders basierend auf Ihren bestehenden Trades.

Automatisieren Sie komplexe Trading-Strategien mit ausgeklügelten Grid-Systemen, die neue Positionen erkennen und automatisch optimierte Order-Arrays erstellen.

    Multifunktions-Tool: 66+ Funktionen, inklusive Auto Grid-Tool  |  kontaktieren Sie mich bei Fragen  |  MT5-Version

    A. Intelligente Trade-Erkennung & Monitoring:

    1. Symbolspezifisches oder umfassendes Portfolio-Scanning
    2. Erweiterte Order-Typ-Erkennung mit präziser Kategorisierung
    3. Strategische Monitoring-Initiiierung: sofort, verzögert oder bedingungsbasiert
    4. Magic-Number-Integration für Algorithmus-Strategie-Kompatibilität

    B. Ausgeklügelte Grid-Konfiguration:

    1. Strategische Order-Platzierung: Mehrere Positionierungsmethodologien
    2. Intelligente Richtungslogik: Gleiche, entgegengesetzte oder marktbasierte Order-Erstellung
    3. Präzise Order-Menge: Anpassbare Grid-Dichte und Struktur
    4. Erweiterte Offset-Systeme: Feste Abstände oder dynamische Prozent-Progression
    5. Umfassendes Level-Management: SL/TP-Vererbung mit Größen- oder Preis-Konsistenz
    6. Ausgeklügelte Losgrößenbestimmung: Fest, progressive Erhöhung oder strategische Reduzierung
    7. Expirationskontrolle: Benutzerdefinierte Zeitrahmen oder ursprüngliche Order-Vererbung

    C. Erweiterte Exit-Strategie-Automatisierung:

    • Mehrere Schließmethodologien für präzise Strategieausführung
    • Bedingungsbasierte Beendigung mit umfassenden Trigger-Optionen
    • Portfolio-Optimierung mit Best-Entry-Erhaltungssystemen

    Erweiterte Automatisierungsverwaltung

    • Ein-Klick-Strategieaktivierung mit sofortiger Implementierung
    • Umfassende Statusüberwachung mit detaillierter Berichterstattung
    • Preset-System für schnelle Strategiebereitstellung und Optimierung

    Zusätzliche Eingabeeinstellungen (Interface):

    • Schriftgröße
    • Panel-Größe (Prozent)
    • Dunkles / helles Thema

    Algo-Trading muss erlaubt sein.

