DrawDown Limiter MT4

Drawdown-Begrenzer EA

Sie sind hier richtig, wenn Sie nach Drawdown-Kontrolle, Drawdown-Limiter, Balance Protection, Equity Protection oder Daily Drawdown Limit im Zusammenhang mit Prop Firm, FTMO oder Funded Account Trading suchen, oder wenn Sie Ihr Handelskonto schützen wollen.

Haben Sie unter der Kontrolle Ihres Drawdowns beim Handel mit Funded Accounts gelitten? Dieser EA ist für Sie gedacht. Prop-Firmen setzen in der Regel eine Regel namens "Trader Daily Drawdown", und wenn es nicht respektiert wird, werden Sie disqualifiziert. Ich bin ein EA automatisierte Händler, und ich habe dieses Dienstprogramm entwickelt, um mir zu helfen, diese Regel zu respektieren, und ich schlage es hier vor, um Ihnen auch zu helfen. Dieser EA ist ideal, um Ihr Guthaben zu schützen, wenn Sie manuell, über Copy Trading oder EA-Trading mit einer Prop-Firma oder auf eigene Faust handeln.

Der DrawDown-Limiter wird Ihnen dabei helfen:

Verfolgung des Drawdowns Ihres Kontos Verfolgung des täglichen Drawdowns des Traders Verhinderung von Overtrading durch Begrenzung der offenen Position Sie zu warnen, wenn Sie risikoreiche Trades eingehen Ihr EA-Portfolio einzeln zu verfolgen Und dasWichtigste ist der Schutz Ihres Kontos vor dem Überschreiten der Drawdown- und Overtrading-Schwelle.

Die Hauptfunktion des Expert Advisors besteht darin,alle Aktivitäten auf dem Konto zu überwachen, unabhängig davon, ob es sich um einen manuellen oder automatisierten Handel durch einen anderen Expert Advisor handelt. Mit zwei Klicks können Sie ihn konfigurieren. Sobald Sie sich auf Ihrem Chart befinden, werden Sie als erstes eine "Ampel" auf Ihrem Bildschirm bemerken, die Sie auf einfache grafische Weise über die KPIs auf dem Laufenden hält. Die Position und der Stil der Ampeln lassen sich hervorragend an den Stil Ihres Diagramms anpassen. Der "Draw Down Limiter" ist so konzipiert, dass er die Regeln der großen Prop-Firmen respektiert. Der EA ist kompatibel mit FTMO. Bitte überprüfen Sie, wie auf diesem Blog: FTMO Regeln kompatibel EA: DrawDown Limiter . Wenn Sie von den USA aus handeln und die FSA-Regeln einhalten müssen, ist der DrawDown Limiter mit der NFA FIFO-Regel kompatibel. Weitere Informationen finden Sie in folgendem Blog: DrawDown Limiter kompatibel mit der NFA-Regel 2-43b FIFO-Regel .

If you are interested to get a FREE EA that automatically toggle "Algo Trading" ON and OFF based on your drawdown, don't hesitate to contact me once you purchase DrawDown limiter to share it with you for free.

Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen? Lesen Sie dasDrawDown Limiter Benutzerhandbuch Ich bin Lio, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir sind immer bereit, zu antworten, zu helfen und zu verbessern.



