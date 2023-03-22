DrawDown Limiter MT4

5

Drawdown-Begrenzer EA

Sie sind hier richtig, wenn Sie nach Drawdown-Kontrolle, Drawdown-Limiter, Balance Protection, Equity Protection oder Daily Drawdown Limit im Zusammenhang mit Prop Firm, FTMO oder Funded Account Trading suchen, oder wenn Sie Ihr Handelskonto schützen wollen.

Haben Sie unter der Kontrolle Ihres Drawdowns beim Handel mit Funded Accounts gelitten? Dieser EA ist für Sie gedacht. Prop-Firmen setzen in der Regel eine Regel namens "Trader Daily Drawdown", und wenn es nicht respektiert wird, werden Sie disqualifiziert. Ich bin ein EA automatisierte Händler, und ich habe dieses Dienstprogramm entwickelt, um mir zu helfen, diese Regel zu respektieren, und ich schlage es hier vor, um Ihnen auch zu helfen. Dieser EA ist ideal, um Ihr Guthaben zu schützen, wenn Sie manuell, über Copy Trading oder EA-Trading mit einer Prop-Firma oder auf eigene Faust handeln.

Der DrawDown-Limiter wird Ihnen dabei helfen:

  1. Verfolgung des Drawdowns Ihres Kontos
  2. Verfolgung des täglichen Drawdowns des Traders
  3. Verhinderung von Overtrading durch Begrenzung der offenen Position
  4. Sie zu warnen, wenn Sie risikoreiche Trades eingehen
  5. Ihr EA-Portfolio einzeln zu verfolgen
  6. Und dasWichtigste ist der Schutz Ihres Kontos vor dem Überschreiten der Drawdown- und Overtrading-Schwelle.

Die Hauptfunktion des Expert Advisors besteht darin,alle Aktivitäten auf dem Konto zu überwachen, unabhängig davon, ob es sich um einen manuellen oder automatisierten Handel durch einen anderen Expert Advisor handelt. Mit zwei Klicks können Sie ihn konfigurieren. Sobald Sie sich auf Ihrem Chart befinden, werden Sie als erstes eine "Ampel" auf Ihrem Bildschirm bemerken, die Sie auf einfache grafische Weise über die KPIs auf dem Laufenden hält. Die Position und der Stil der Ampeln lassen sich hervorragend an den Stil Ihres Diagramms anpassen.

Der "Draw Down Limiter" ist so konzipiert, dass er die Regeln der großen Prop-Firmen respektiert. Der EA ist kompatibel mit FTMO. Bitte überprüfen Sie, wie auf diesem Blog: FTMO Regeln kompatibel EA: DrawDown Limiter. Wenn Sie von den USA aus handeln und die FSA-Regeln einhalten müssen, ist der DrawDown Limiter mit der NFA FIFO-Regel kompatibel. Weitere Informationen finden Sie in folgendem Blog: DrawDown Limiter kompatibel mit der NFA-Regel 2-43b FIFO-Regel .


If you are interested to get a FREE EA that automatically toggle "Algo Trading" ON and OFF  based on your drawdown, don't hesitate to contact me  once you purchase DrawDown limiter to share it with you for free.

Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen? Lesen Sie dasDrawDown Limiter Benutzerhandbuch

Ich bin Lio, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir sind immer bereit, zu antworten, zu helfen und zu verbessern.


Bewertungen 10
studentspower
167
studentspower 2024.08.30 10:11 
 

everything I need. Fortunatly it didn't need to close yet. But the settings are very good for all kinds of prop firm requirements.

Juan Antonio Rojo Pereira
509
Juan Antonio Rojo Pereira 2023.10.10 21:13 
 

All right, thanks

Inakis Srl
724
Enrico De Landerset 2023.10.09 21:40 
 

5 stars to the product that is simply perfect and 5.000 stars for the Author and his fantastic support.!

Andrey Shvedov
Utilitys
Dieses Panel ist Teil des SupDem-Pro Handelssystems und dient der Suche nach den besten Gelegenheiten für alle verfügbaren Instrumente. Diese können manuell im Market Watch ausgewählt werden (öffnen Sie es mit STRG + M). Die Verwendung dieses Handelspanels in Kombination mit ShvedSupDem-Pro_Zone ermöglicht es, mehrere Währungspaare mit einem einzigen Klick zu analysieren. Das Panel erlaubt es, alle Instrumente aus dem Market Watch zu laden, von 6 Hauptwährungspaaren bis hin zu allen Instrumenten
Lucky Trade Panel MT4
Nina Yermolenko
5 (1)
Utilitys
Trading-Panel für den manuellen Handel. Hat eine ziemlich breite Funktionalität. Ermöglicht die automatische Berechnung der Auftragsgröße, die Eröffnung von Markt- und Pending-Aufträgen. Es hat eine breite Palette von Optionen für die Schließung von Aufträgen, ist es möglich, teilweise schließen Aufträge, schließen Aufträge nach Erreichen einer bestimmten Gewinn oder Verlust, getrennt zu schließen profitabel und unrentabel, kaufen und verkaufen, sowie schwebende Aufträge. Das Panel enthält auch
Smart Backtest
Mr Chaiyaporn Boonsamorn
Utilitys
Für diejenigen, die noch kein Vertrauen in ihr System haben oder neue Techniken testen, um es einfacher zu machen, ohne Zeit zu verschwenden, die Charts eins nach dem anderen zu ändern, empfehlen wir EA Smart Backtest, um Ihnen zu helfen, Ihr System effizient zu testen. -Der EA ist für den Backtest Ihres Systems gedacht. -Sie können im visuellen Modus einen Kauf oder Verkauf eröffnen und die Werte für LOT, SL, TP ändern. -Der Chart zeigt auch den Status des Equity Profit an. -Können Sie wählen
Fast Trade MT4
Alexey Valeev
4.8 (5)
Utilitys
Dieses Handelspanel wurde für die schnelle und komfortable Bedienung der Finanzmärkte entwickelt. Es ist mit den notwendigen Funktionen für den manuellen und halbautomatischen Handel ausgestattet. Durch das Vorhandensein der Order-Trailing-Funktion, des Trailing-Stops und der automatischen Schließung nach Eigenkapital, Gewinn, Zeit. Sie können es zur Automatisierung Ihres Handelssystems verwenden. Alles, was Sie tun müssen, ist eine Position zu eröffnen und die Parameter für die Wartung, alles a
TPSpro Risk Manager
Roman Podpora
3.67 (3)
Utilitys
TPSpro Risikomanager       ist ein einzigartiges System zur professionellen Risikokontrolle für Händler jeder Ausbildung und jedes Kapitals. Ermöglicht Ihnen, Handelsverluste und schwerwiegende Fehler bei Transaktionen zu vermeiden. TPSpro Risk Manager ist für das Risikomanagement vor allem für Scalper und Daytrader notwendig, wird aber von Händlern aller Handelsstile erfolgreich eingesetzt. Das Panel verfügt über 3 Spalten, von denen jede nützliche Informationen enthält. In der ersten Spalte
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde entwickelt, um Sie beim manuellen Handel zu unterstützen. Es ermöglicht verschiedene Arten des Abschlusses von Geschäften. Es kann die Gesamtzahl der KAUF- und VERKAUFS-Aufträge einzeln anzeigen und auch deren individuelle Gewinne. Es kann Geschäfte ohne StopLoss und Gewinnmitnahme eingeben. Wenn Sie jedoch in den Einstellungen UseStopLossTakeProfit auswählen, können Sie die bestmöglichen Stop-Loss- und Take-Profits basierend auf den Marktbedingungen verwenden. Wenn S
JanosikFX Scalping Trade Panel
ROBERT URBANSKI
3.5 (2)
Utilitys
The Best One Scalping Trade Panel funktionelle manuelle Handelspanel mit Risiko-Belohnung, Auto SL von Kerze (ursprüngliche Lösung), Losgröße Berechnung, One-Click-Handel, Skala in und aus der Trades (teilweise schließen), Funktioniert mit allen Symbolen nicht nur Währungspaare, perfekt funktioniert auf DAX, NASDAQ, GOLD, ...... Ich verdiene jeden Tag während des Live-Streams auf ZakopiecFX - schließen Sie sich mir an Risiko nach Lot Risiko in Prozent SL nach Punkten SL nach Kerze, Renko, Range
Forex Price Alert HighLow on No of Candles 7 Pair
Jairzino Rivelino Williams
Utilitys
Forex-Kerzen-Hoch/Tief-Alarm-Indikator Überblick: Der Forex Candle High/Low Alert Indicator wurde entwickelt, um Echtzeit-Einblicke und Warnungen für die wichtigsten Währungspaare zu liefern. Dieses benutzerdefinierte Tool zeigt die wichtigsten Hoch- und Tiefstwerte über eine bestimmte Anzahl von Kerzen und einen bestimmten Zeitrahmen an und gewährleistet, dass Sie über kritische Kursbewegungen und Trends informiert bleiben. (Die beobachteten Kerzen sind ab der 1. Kerze zurück - die Anzahl der g
TelegramSender MT4
Biswarup Banerjee
Utilitys
MT4 to Telegram Pro/Copier ist ein leistungsstarker MetaTrader 4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihr Trading-Erlebnis zu verbessern, indem er Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen und umfassende Berichte über die Telegram-Messaging-Plattform sendet. Ideal für Signalgeber und Trainer, kopiert dieses Tool manuell oder durch andere EAs platzierte Trades in Ihrem Konto und bietet anpassbare Warnungen, fortschrittliches Handelsmanagement und ein benutzerfreundliches Dashboard für Performance-Ei
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilitys
Jetzt haben Sie Ihr ganz eigenes PROP FIRM AUTO-CLOSER Programm ! Sobald Ihr Kontoziel oder Ihr Drawdown erreicht ist, werden alle offenen Aufträge automatisch geschlossen. ========================================== EINGABEN: Kontoziel (genauer Betrag): Geben Sie das genaue Kontoziel ein. Sobald der Aktienkurs Ihr angegebenes Kontoziel erreicht, werden alle offenen Aufträge geschlossen. Achten Sie darauf, dass Sie einen gewissen Puffer für Slippage einplanen. Fester Wert oder dynamischer Wert:
Guard channel
Alexandr Gershkevich
Utilitys
Dies ist ein halbautomatischer Expert Advisor. Der Benutzer zeichnet eine Unterstützungs- oder Widerstandslinie in Form einer horizontalen Linie oder einer Trendlinie in ein Diagramm. Im Namen der Linie wird ein Befehl im Format UP|DN_xxxx:yyyy angegeben; der Expert Advisor versteht ihn als Kauf- oder Verkaufssignal, wobei ein Stop-Loss und ein Take-Profit festgelegt werden. Zu den EA-Einstellungen gehört ein Parameter mit einer Losgröße und einem Wert für die Verschiebung des Stop Loss auf den
Order and Risk Management MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Dienstprogramm für automatisches Auftrags- und Risikomanagement. Ermöglicht es Ihnen, das Maximum aus den Gewinnen herauszuholen und Ihre Verluste zu begrenzen. Erstellt von einem praktizierenden Trader für Trader. Das Dienstprogramm ist einfach zu bedienen und funktioniert mit allen Marktaufträgen, die manuell von einem Händler oder mit Hilfe von Beratern eröffnet wurden. Kann Trades nach magischer Zahl filtern. Das Dienstprogramm kann mit einer beliebigen Anzahl von Aufträgen gleichzeitig arb
AnyChart MT4
Irek Gilmutdinov
Utilitys
AnyChart ist ein multifunktionales Tool, das es Ihnen ermöglicht, mit Nicht-Standard-Charts in MetaTrader 4 zu arbeiten. Es enthält einen Tick-Sammler und einen Generator für Charts zum Handeln (hst-Dateien) und Testen (fxt-Dateien). Unterstützte Charttypen sind Sekunden-, Tick- und Renko-Charts. Einstellungen Startdatum - Startdatum für die Chartdarstellung. Enddatum - Enddatum für die Chartdarstellung. Chart-Typ - Chart-Typ: Zeit - Zeitdiagramm, jeder Balken enthält ein bestimmtes Zeitinterva
