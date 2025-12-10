Binary Connect

Binary Connect (THI Reversal) ist ein professioneller Signalindikator, der für binäre Optionen und Scalping entwickelt wurde. Er hilft Händlern bei der Identifizierung von Umkehrpunkten mit hoher Wahrscheinlichkeit, indem er eine Kombination aus RSI und Bollinger Bands verwendet.

⚠️ Bitte beachten Sie: Dieses Produkt ist ein technischer Indikator, der Einstiegspfeile auf dem Chart anzeigt. Es handelt sich NICHT um einen Expert Advisor (EA) und platziert nicht automatisch selbständig Trades.

🚀 Hauptmerkmale:

  • Klare Signale: Zeigt visuelle "Call"- (grün) und "Put"-Pfeile (rot) auf dem Chart an.
  • Kein Neuanstrich: Die Pfeile werden bei Kerzenschluss bestätigt und verschwinden oder verschieben sich nicht.
  • Sofortige Warnungen: Mit Pop-up- und Sound-Warnungen, die Sie über jedes Signal informieren.
  • Saubere Oberfläche: Optimiert automatisch die Farben des Charts (schwarzer Hintergrund) für eine bessere Sichtbarkeit.

⚙️ Handelsstrategie:

  • Kaufsignal (Call): Preis durchbricht das untere Bollinger Band + RSI ist überverkauft.
  • Verkaufssignal (Put): Der Preis durchbricht das obere Bollinger Band + RSI ist überkauft.

🛠️ Eingabeparameter:

  • RSI-Einstellungen: Zeitraum und überkaufte/überverkaufte Niveaus einstellen.
  • BB-Einstellungen: Periode und Abweichung anpassen.
  • Pfeil-Abstand: Passen Sie den Abstand der Pfeile von den Kerzen an.
  • Warnungen: Aktivieren/Deaktivieren von Benachrichtigungen.

*Technische Informationen: Dieser Indikator bietet Standardsignalpuffer (Puffer 0 = Kaufen, Puffer 1 = Verkaufen) für eigene Entwicklungen oder externe Analysen.

Empfohlener Zeitrahmen: M5
Empfohlene Paare: EURGBP, AUDNZD, EURUSD

