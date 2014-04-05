Basic Automatic Swing Detector MT5
- Indicadores
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Versión: 1.1
Introducción:
El Detector Automático Básico de Swings MT4 está diseñado exclusivamente para la plataforma MetaTrader 5. Muestra tres niveles de mercado diferentes, ayudando a los operadores a identificar zonas críticas de precios y a señalar los puntos de entrada y salida más óptimos para los símbolos elegidos.
Servicios de nuestro equipo:
Categoría:
Plataforma: MetaTrader 5
Tipo: Indicador Indicador
Nivel: Trader intermedio
Plazos: 1 minuto - 5 minutos - 15 minutos - 30 minutos - 1 hora - 4 horas - Diario - Semanal
Ajustes:
Dentro del panel de ajustes, puede:
-
Seleccionar elnúmero de velas recientes a analizar.
-
Ver los buffers de cada nivel para un análisis más profundo.
-
Personalizar completamente elcolor, el estilo y el grosor de las líneas para adaptarlas a su configuración personal de gráficos de operaciones.
Qué hace este indicador
El indicador trazamovimientos de precios en zigzag, con cada nivel calculado en base al anterior:
-
El nivel 3 ofrece lamáxima confianza.
-
Los puntos trazados se alinean frecuentemente conimportantes zonas de liquidez, lo que los hace valiosos para el análisis de la estructura del mercado.
-
Utiliza los 6 buffers para mostrar lospuntos altos y bajos de cada uno de los 3 niveles - estos valores también pueden serutilizados en otros indicadores personalizados o Asesores Expertos.
Añadiendo esta herramienta a su gráfico, podrá visualizar claramente la acción del precio, seguir las oscilaciones históricas y descubrir la estructura oculta del mercado.
Conclusión
Con elDetector Automático de Oscilación Básico MT4, puede detectar rápidamentelos puntos de inflexión óptimos del mercado y , en función de suestrategia a corto o medio plazo, recuperar los niveles de movimiento clave anteriores.
Este indicador es unaherramienta imprescindible para los operadores que buscan claridad, precisión y adaptabilidad en su análisis técnico.