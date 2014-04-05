Basic Automatic Swing Detector MT5

Introducción:

El Detector Automático Básico de Swings MT4 está diseñado exclusivamente para la plataforma MetaTrader 5. Muestra tres niveles de mercado diferentes, ayudando a los operadores a identificar zonas críticas de precios y a señalar los puntos de entrada y salida más óptimos para los símbolos elegidos.

Servicios de nuestro equipo:

Si tiene una idea que le gustaría desarrollar en una aplicación, haga clic en el enlace: ENLACE

Categoría:

Plataforma: MetaTrader 5

Tipo: Indicador Indicador

Nivel: Trader intermedio

Plazos: 1 minuto - 5 minutos - 15 minutos - 30 minutos - 1 hora - 4 horas - Diario - Semanal

Ajustes:

Dentro del panel de ajustes, puede:

Personalizar completamente el color, el estilo y el grosor de las líneas para adaptarlas a su configuración personal de gráficos de operaciones.

Ver los buffers de cada nivel para un análisis más profundo.





Qué hace este indicador

El indicador trazamovimientos de precios en zigzag, con cada nivel calculado en base al anterior:

El nivel 3 ofrece la máxima confianza .

Los puntos trazados se alinean frecuentemente con importantes zonas de liquidez , lo que los hace valiosos para el análisis de la estructura del mercado.

Utiliza los 6 buffers para mostrar lospuntos altos y bajos de cada uno de los 3 niveles - estos valores también pueden serutilizados en otros indicadores personalizados o Asesores Expertos.

Añadiendo esta herramienta a su gráfico, podrá visualizar claramente la acción del precio, seguir las oscilaciones históricas y descubrir la estructura oculta del mercado.





