Haven Stop Loss Hunter Indicator

Präzises Werkzeug zur Analyse von Schlüsselbereichen. Entwickelt für Trader, die die Preisdynamik besser verstehen und ihre Handelsentscheidungen verbessern möchten.



Hauptfunktionen:

Hilft, schnell wichtige Preisextreme zu finden.



Identifizierung von potenziellen Ausbruchsniveaus (Sweep)

Erkennt Momente, in denen der Preis versucht, ein Niveau zu durchbrechen, es aber nicht schafft, und signalisiert eine mögliche Umkehr oder Fortsetzung des Trends.

Vereinfacht die Analyse der Marktstruktur und hilft, Entscheidungen auf der Grundlage sichtbarer Daten zu treffen.

Der Indikator ist ideal, um Situationen zu erkennen, in denen der Preis wichtige Niveaus testet, sie aber nicht durchbricht, was ein wichtiges Signal für den Trader ist.

Die Flexibilität der Einstellungen ermöglicht es, das Werkzeug an eine individuelle Handelsstrategie anzupassen und es für jedes ausgewählte Finanzinstrument zu verwenden.



