Haven Stop Loss Hunter

4

Haven Stop Loss Hunter Indicator
Präzises Werkzeug zur Analyse von Schlüsselbereichen. Entwickelt für Trader, die die Preisdynamik besser verstehen und ihre Handelsentscheidungen verbessern möchten.

Hauptfunktionen:

  • Hilft, schnell wichtige Preisextreme zu finden.
  • Identifizierung von potenziellen Ausbruchsniveaus (Sweep)
    Erkennt Momente, in denen der Preis versucht, ein Niveau zu durchbrechen, es aber nicht schafft, und signalisiert eine mögliche Umkehr oder Fortsetzung des Trends.
  • Visuelle Darstellung kritischer Preispunkte
    Vereinfacht die Analyse der Marktstruktur und hilft, Entscheidungen auf der Grundlage sichtbarer Daten zu treffen.

Der Indikator ist ideal, um Situationen zu erkennen, in denen der Preis wichtige Niveaus testet, sie aber nicht durchbricht, was ein wichtiges Signal für den Trader ist.

Die Flexibilität der Einstellungen ermöglicht es, das Werkzeug an eine individuelle Handelsstrategie anzupassen und es für jedes ausgewählte Finanzinstrument zu verwenden.


Bewertungen 3
Benjamin Afedzie
3437
Benjamin Afedzie 2025.06.12 00:02 
 

great work

FREE
Auswahl:
Lydia Kwarteng
1954
Lydia Kwarteng 2025.06.12 13:17 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Benjamin Afedzie
3437
Benjamin Afedzie 2025.06.12 00:02 
 

great work

Giorgio Lucchetta
88
Giorgio Lucchetta 2025.03.07 13:21 
 

Testei, mas não consegui compreender a função deste indicador. Ainda estou aprendendo a operar.

