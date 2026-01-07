Haven VWAP Oscillator

Haven VWAP Oscillator - Professioneller Umkehr-Finder

Wir präsentieren den  Haven VWAP Oscillator – ein fortschrittliches Analysetool, das die Kraft des Volumens (VWAP) mit statistischer Präzision (Z-Score) kombiniert. Seine Hauptaufgabe besteht darin, mathematisch begründete Marktumkehrpunkte zu finden und falsche Signale durch eine intelligente Trendlogik zu filtern.

Sehen Sie sich meine anderen Produkte an -> HIER (KLICKEN).

Der Handel gegen die Masse erfordert Präzision. Die meisten Oszillatoren geben Signale zu früh. Der Haven VWAP Oscillator wartet auf den perfekten Moment: wenn der Preis nicht nur abgewichen ist, sondern ein statistisches Extrem (Z-Score) erreicht hat, bestätigt durch das Volumen.

Kernidee – Intelligente Mathematik

  • VWAP (Volume Weighted Average Price) – das Herzstück des Indikators. Dies ist der "faire" Preis des Assets unter Berücksichtigung des gehandelten Volumens. Der Indikator zeigt an, wie weit der aktuelle Preis von der Position des "Smart Money" abgewichen ist.

  • Z-Score – ein statistischer Algorithmus, der die Anomalie einer Bewegung misst. Er bestimmt, ob der aktuelle Preisanstieg nur zufälliges Rauschen oder eine echte Einstiegsmöglichkeit ist.

Die Signale des Indikators (Pfeile) erscheinen nur bei geschlossenen Bars und repainten (zeichnen sich neu) niemals!

Was macht den Haven VWAP Oscillator einzigartig?

Im Gegensatz zu Standard-Tools verwendet dieser Indikator eine doppelte Signalfilterung, um Ihr Kapital zu schützen:

  1. Logischer Trend-Filter
    Der Indikator gibt keine unlogischen Signale. SELL (Verkauf) ist nur möglich, wenn der Preis ÜBER der VWAP-Linie liegt (Oszillator > 0). BUY (Kauf) ist nur möglich, wenn der Preis UNTER der VWAP-Linie liegt (Oszillator < 0). Dies eliminiert Signale gegen die grundlegende Marktlogik.

  2. Visualisierung von Extremen
    Das Histogramm ändert seine Farbe je nach Marktspannung. Normale Zonen sind in ruhigen Tönen gehalten, aber wenn das Z-Score-Level (Standard 2.0) durchbrochen wird, färben sich die Balken hellgrün oder hellrot, was eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Rücksetzer signalisiert.

  3. Signalzuverlässigkeit
    Pfeile erscheinen strikt bei der Eröffnung einer neuen Kerze, basierend auf der Analyse der geschlossenen Bar. Dies garantiert, dass das Signal fixiert ist und nicht mit der Preisbewegung verschwindet.

Alle Funktionen des Haven VWAP Oscillator:

  • Kombination aus klassischem VWAP, Abweichungen (Deviations) und adaptivem Z-Score.

  • Intelligente Einstiegspfeile, die die Position des Preises relativ zum Mittelwert berücksichtigen (Filter gegen falsche Ausbrüche).

  • Farbliche Anzeige von Überkauft- und Überverkauft-Zonen im Histogramm.

  • Flexibles Benachrichtigungssystem: Pop-up Alerts und Push-Benachrichtigungen auf das Handy mit Richtung (BUY/SELL) und Signalstärke.

  • Vollständige Anpassung der Visualisierung: Histogramm-Farben, Pfeilcodes und -größen, Abstände.

  • Parameter InpMaxBars für blitzschnelle Leistung und Optimierung der PC-Ressourcen (Begrenzung der Historienberechnung).

  • Der Indikator  repaintet nicht (Non-Repainting).

Haupteinstellungen:

  • VWAP Settings – Einstellung von Periode und Abweichungsniveaus (Deviations) für die Basisberechnung.

  • Z-Score Settings – der wichtigste Block. InpZScorePeriod legt das Analysefenster fest, und InpZScoreLevel (normalerweise 2.0 - 3.0) bestimmt die Empfindlichkeit der Signale.

  • InpEnableZScore – Z-Score-Modus aktivieren/deaktivieren (kann auch als normaler VWAP-Oszillator verwendet werden).

  • Arrow Settings – Anpassung der Pfeilanzeige im Chart (Symbolcodes, Größe, Abstand von der Kerze).

  • Alert Settings – Aktivierung von Alerts und Push-Benachrichtigungen.

  • InpMaxBars – Tiefe der Historienberechnung (Standard 3000 Bars für hohe Leistung).

Für wen ist dieser Indikator geeignet?

  • Für Reversal-Trader: Erfassen Sie Hochs und Tiefs mit mathematischer Präzision.

  • Für Scalper: Schnelle Signale auf M1-M5 beim Verlassen der Normalverteilungsgrenzen.

  • Für Volumen-Trader: Hervorragende Ergänzung zur VSA-Analyse, die den "fairen" Preis zeigt.

  • Für Algo-Trader: Klare Buffer-Logik zur Erstellung von Expert Advisors (EA).

Fügen Sie Ihrem Trading einen statistischen Vorteil hinzu mit dem  Haven VWAP Oscillator!

