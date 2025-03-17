Haven Trend Tracker PRO

Haven Trend Tracker PRO – Ihr Navigator in der Welt der Trends

Wir stellen vor:  Haven Trend Tracker PRO – ein leistungsstarker Multi-Timeframe-Indikator für Trader, die im Einklang mit dem Markt handeln möchten. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Ihnen Zweifel zu nehmen, indem er die Trendrichtung gleichzeitig auf Ihrem Arbeits- (LTF) und höheren (HTF) Zeitrahmen anzeigt.

Der Handel mit dem Trend ist die zuverlässigste Strategie. Der Indikator hilft Ihnen, die dominierende Kraft auf dem Markt zu bestimmen und optimale Einstiegspunkte zu finden, wenn lokale und globale Trends übereinstimmen, was die Erfolgswahrscheinlichkeit erheblich erhöht.

Die Schlüsselidee – Die Stärke von zwei Zeitrahmen

  • LTF (Lower Timeframe / Unterer Zeitrahmen) – das ist der Trend in Ihrem aktuellen Chart. Er wird als dünne gepunktete Linie und Pfeile dargestellt und zeigt kurzfristige Preisbewegungen. Ideal, um präzise Einstiegspunkte zu finden.

  • HTF (Higher Timeframe / Höherer Zeitrahmen) – das ist der globale Trend, den Sie in den Einstellungen auswählen (z. B. H1 oder H4). Er wird als dicke Linie und große Pfeile gezeichnet, die die Hauptrichtung für den Handel vorgeben und das Marktrauschen herausfiltern.

Die stärksten und zuverlässigsten Signale treten auf, wenn beide Trends übereinstimmen!

Was macht den Trend Tracker PRO zu einem unverzichtbaren Werkzeug?

Dieser Indikator geht über einfache Linien und Pfeile hinaus und bietet professionelle Funktionen für eine umfassende Analyse:

  1. Informationspanel (Dashboard)
    Ihre Kommandozentrale für die Trendanalyse. Das Panel zeigt in Echtzeit die Trendrichtung auf allen wichtigen Zeitrahmen (M5, M15, H1, H4, D1). Sie müssen nicht mehr zwischen den Charts wechseln – das gesamte Marktbild liegt vor Ihren Augen.

  2. Duale Trendvisualisierung
    Anschauliche Darstellung von zwei Trends in einem Chart. Sie sehen sofort, wann eine lokale Korrektur (LTF) endet und der Preis zur globalen Bewegung (HTF) zurückkehrt, was den idealen Moment für einen Trade-Einstieg bietet.

  3. Fortschrittliches Benachrichtigungssystem
    Verpassen Sie nie wieder ein wichtiges Signal! Der Indikator benachrichtigt Sie sofort über einen Trendwechsel im LTF oder HTF durch  Alerts im Terminal, Push-Benachrichtigungen auf Ihr Telefon und E-Mail-Nachrichten.

Alle Funktionen von Haven Trend Tracker PRO:

  • Trendanalyse auf zwei Zeitrahmen:  aktuell (LTF) und höher (HTF).

  • Multifunktionales Informationspanel (Dashboard) für einen Überblick über den Trend auf allen wichtigen TFs.

  • Klare Visualisierung von Signalen mit Linien und Pfeilen.

  • Flexibles Benachrichtigungssystem: Alerts, Push und E-Mail.

  • Vollständige Anpassung des Erscheinungsbildes: Farben, Stile, Größen, Versatz und Pfeilcodes.

  • Möglichkeit, die Anzeige von LTF oder HTF zu deaktivieren, um sich auf eines zu konzentrieren.

  • Separate Einstellung der Trendempfindlichkeit (Amplitude) für LTF und HTF.

  • Der Parameter HistoryBars zur Begrenzung der Berechnungen in der Historie und zur Schonung der PC-Ressourcen.

  • Der Indikator  zeichnet sich nicht neu und gewährleistet so die Zuverlässigkeit der Signale.

  • Optimiert für den Einsatz auf jedem Finanzinstrument und Zeitrahmen.

Haupteinstellungen:

  • HTFTimeframe – Auswahl des höheren Zeitrahmens für die globale Trendanalyse.

  • LTF_Amplitude / HTF_Amplitude – Empfindlichkeit der Trenderkennung. Ein kleinerer Wert = eine schnellere Reaktion auf Preisänderungen.

  • ShowLTF / ShowHTF – Aktivieren/Deaktivieren der Anzeige von Linien und Pfeilen für jeden Zeitrahmen.

  • Arrow Settings – Anpassung der Codes und des Versatzes der Pfeile für eine einzigartige Visualisierung.

  • Alerts Settings – Aktivierung und Konfiguration der gewünschten Benachrichtigungstypen.

  • Dashboard Settings – Verwaltung der Anzeige, Position, Größe und Farben des Informationspanels.

  • HistoryBars – Anzahl der Balken für die Analyse (0 = gesamte verfügbare Historie).

Für wen ist dieser Indikator geeignet?

  • Für Trend-Trader: ein ideales Werkzeug zur Bestätigung der Trendstärke und zum Herausfiltern von Gegentrend-Trades.

  • Für Daytrader und Scalper: hilft beim schnellen Einstieg in Trades in Richtung des höheren Trends.

  • Für Swing-Trader: erleichtert das Halten von Positionen, solange der globale Trend intakt ist.

  • Für Anfänger: ein hervorragendes Lernwerkzeug, das die Bedeutung der Multi-Timeframe-Analyse anschaulich demonstriert.

Hören Sie auf zu raten, wohin der Preis gehen wird. Beginnen Sie, mit Hilfe von  Haven Trend Tracker PRO im Einklang mit dem Markt zu handeln!

Bewertungen
H20Real
569
H20Real 2025.11.16 09:35 
 

Great indicator

