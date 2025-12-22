Equity Tracker MT5

Verwandeln Sie Ihr Smartphone in ein Remote-Trading-Terminal 📱

Equity Tracker MT5 ist ein professionelles Überwachungstool, das Echtzeit-Benachrichtigungen über jede Position, jedes Risikoereignis und jede Kontobewegung direkt an Telegram oder Discord sendet.

Kein ständiges Prüfen des Handys mehr. Keine Sorgen mehr über versteckten Drawdown. Der EA überwacht Ihr Konto – vollständig automatisch.

Dieser EA öffnet, schließt oder verwaltet KEINE Trades. Er ist 100 % sicher und ausschließlich für Monitoring gedacht.

----------------------------------------

Warum Trader ihn lieben

  • Sofortige Alerts zu Trades, Risiken und Kontoveränderungen
  • Erkennt VPS-Abstürze oder Terminal-Einfrierungen über Heartbeat
  • Überwacht mehrere EAs – alles in einem einzigen Chart
  • Leicht, schnell und kompatibel mit jedem Handelssystem

----------------------------------------

Perfekt für Prop-Firm-Trader

Schützen Sie Ihr Challenge-Konto mit automatischer Überwachung:

  • Tägliche Drawdown-Warnungen: Erhalten Sie Hinweise, bevor Sie Ihre Verlustlimits verletzen.
  • Profit-Target-Benachrichtigungen: Erfahren Sie sofort, wenn Sie Phase 1 oder Phase 2 bestehen.
  • Risk Watchdog: Stellen Sie sicher, dass Ihre EAs SL, Lotgrößen und Risikovorgaben einhalten.

----------------------------------------

Mehrkanal-Benachrichtigungen

  • Telegram + Discord: Senden Sie Alerts an eine Plattform – oder gleichzeitig an beide.
  • Sofortige Zustellung: Nachrichten werden unmittelbar per WebRequest übermittelt.
  • Visuelle Informationen: Optional können Chart-Screenshots zu Trade- und Risikoereignissen angehängt werden.

----------------------------------------

Risiko- & Sicherheitsmonitoring

  • Benutzerdefinierte Drawdown-Warnungen: Werden Sie bei jeder gewünschten Equity-Abnahme benachrichtigt.
  • Margin-Warnungen: Bleiben Sie geschützt, wenn Ihre freie Margin kritische Werte erreicht.
  • Heartbeat-Überwachung: Regelmäßige „Ich bin online“-Meldungen bestätigen, dass Ihr VPS läuft.
    Bleiben die Heartbeats aus, wissen Sie sofort, dass MT5 eingefroren, abgestürzt oder ausgefallen ist.

----------------------------------------

Automatische Gewinnberichte

  • Stündlich / täglich / wöchentlich: Automatische PnL-Zusammenfassungen.
  • Chart-Overlay: Sehen Sie den heutigen Gewinn direkt in der Chart-Ecke.

----------------------------------------

Einführungspreis

Aktueller Preis: 59 USD (limitiertes Einführungsangebot)

Nach den ersten 20 Verkäufen steigt der Preis auf 79 USD. Sichern Sie sich jetzt Ihre lebenslange Lizenz.

----------------------------------------

Schnelle Einrichtung (2 Minuten)

1. Telegram

2. Discord

  • Einen Webhook im gewünschten Kanal erstellen
  • Webhook-URL in den EA einfügen

3. WebRequest aktivieren

----------------------------------------

Häufig gestellte Fragen

Öffnet der EA Trades?
Nein. Er überwacht nur und sendet Benachrichtigungen.

Funktioniert er mit anderen EAs?
Ja. Er überwacht das gesamte Konto, unabhängig vom Symbol oder Timeframe.

Brauche ich einen VPS?
Für Benachrichtigungen rund um die Uhr empfohlen, aber nicht zwingend notwendig.

Ist er ressourcenintensiv?
Nein. Er ist extrem leichtgewichtig. Screenshots können auf schwächeren Rechnern deaktiviert werden.

----------------------------------------

Behalten Sie die Kontrolle über Ihr Trading

Verpassen Sie nie wieder ein wichtiges Ereignis. Lassen Sie keine VPS-Abstürze unbemerkt.

Laden Sie die kostenlose Demo herunter und testen Sie die Echtzeit-Benachrichtigungen selbst.

