AZ Trade Recovery Assistant MT5

DerAZ Trade Recovery Assistant MT5 kombiniert die Flexibilität des manuellen Handels mit intelligentem, automatisiertem Management: Dieses fortschrittliche On-Chart-Panel dient nicht nur der Handelsausführung, sondern ist ein umfassender Assistent für das Handelsmanagement. Sie können Positionen sofort eröffnen oder schließen, die Losgröße anpassen, Trailing Stops verwalten und Take Profit oder Stop Loss ändern - alles direkt über das Panel. Es wurde für Händler entwickelt, die die volle Kontrolle über ihre Trades haben wollen, wobei die intelligente Automatisierung im Hintergrund läuft.

Was diesen Assistenten wirklich einzigartig macht, ist sein Zone Recovery Hedging (ZRH)-Mechanismus. Im Gegensatz zum traditionellen Handel, der sich auf Stop Loss stützt, verwandelt dieses System Verlustgeschäfte in Gewinngeschäfte - und zwar automatisch. Anstatt einen Handel mit Verlust zu schließen, eröffnet ZRH einen entgegengesetzten Hedge-Handel in einem berechneten Abstand, wodurch eine Erholungszone entsteht. Wenn sich der Preis innerhalb dieser Zone bewegt, passt der Assistent die Positionen so an, dass, wenn eine der beiden Seiten erreicht wird, alle Trades zusammen im Nettogewinn schließen.


Niemand kann die nächste Marktbewegung vorhersagen - aber mit dem AZ Trade Recovery Assistant kann selbst eine ungünstige Bewegung noch mit Gewinn enden.


Was ist der Zone Recovery Hedging-Mechanismus?

Der Zone-Recovery-Hedging-Mechanismus ist ein intelligenter Handelsansatz, der Trades in entgegengesetzter Richtung nutzt , um Verlustpositionen in Gewinne zu verwandeln.
 Anstatt einen Handel mit Verlust zu schließen, eröffnet das System einen gegenläufigen Handel (eine Absicherung) in einem vordefinierten Abstand mit einer berechneten Losgröße. Dadurch entsteht eine Preiserholungszone zwischen beiden Geschäften.

Wenn sich der Markt schließlich auf eine der beiden Seiten dieser Zone bewegt, werden beide Geschäfte zusammen geschlossen - und damit ein Nettogewinngesichert .

In einfachen Worten:

Egal, in welche Richtung sich der Markt als nächstes bewegt, der Handelszyklus endet immer mit einem Gewinn.

Diese Technik ist auch als Surefire Forex Hedging Strategybekannt , aber in diesem EA wird sie mit einer fortschrittlichen automatisierten Engine umgesetzt , die alle Berechnungen und das Handelsmanagement dynamisch handhabt.



Was macht diesen Assistenten anders

  • Interaktives Chart-Panel - Eröffnen Sie sofort Kauf-/Verkaufsaufträge oder schwebende Orders über eine übersichtliche, moderne Schnittstelle.
  • Erholungskontrolle pro Handel - Jeder von Ihnen eröffnete Handel hat seinen eigenen Erholungszyklus - völlig unabhängig von anderen.
  • Multi-Pair & Multi-Magic System - Handeln und erholen Sie sich gleichzeitig über mehrere Paare oder magische Zahlen.
  • Dynamische Management-Tools - Integrierte Funktionen wie Take Profit, Break Even, Trailing Stop und Recovery Gap-Kontrolle.
  • Kein Stop Loss erforderlich - Die intelligente Erholungslogik neutralisiert automatisch Drawdowns und schließt Positionen mit Nettogewinn.


Wie es funktioniert

  • Starten Sie den EA und wählen Sie Ihre Magic Number und Ihr Symbol aus dem Panel.
  • Legen Sie Ihre bevorzugte Lotgröße, TP und Auftragsart (sofort oder schwebend) fest.
  • Platzieren Sie einen Handel über die Schaltflächen BUY/SELL oder die Option Pending Order.
  • Wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt, wird die Zone Recovery Engine automatisch aktiviert und eröffnet eine berechnete Absicherung in die entgegengesetzte Richtung mit einer angepassten Losgröße.
  • Sobald der Preis eine der beiden Seiten der Erholungszone erreicht, werden alle Trades mit kombiniertem Gewinn geschlossen - unabhängig von der Richtung.
  • Unabhängig davon, ob der Markt einen Trend, eine Spanne oder eine Umkehrung aufweist - Ihre Handelssequenz endet immer mit einem Gewinn.


Hauptmerkmale

  • Sauberes und reaktionsschnelles MT5-Chart-Panel
  • Vollständig manuelle Ausführung mit Unterstützung für automatische Wiederherstellung
  • Unterstützt Forex, CFDs, Indizes, Metalle und Kryptowährungen
  • Arbeitet mit mehreren Symbolen und mehreren Magic Numbers
  • Individuelle Erholungslogik für jeden Handel
  • Optionale Verwaltung von Trailing Stop, Break Even und Gewinnzielen
  • Anpassbarer Lot-Multiplikator und Recovery Gap
  • Nur für Hedging-Konten konzipiert


Wer kann davon profitieren

  • Manuelle Händler, die einen Drawdown-Schutz suchen
  • Prop-Firm-Händler, die ein flexibles Hedge-basiertes Risikokontrollsystem benötigen
  • Scalper und Intraday-Händler, die eine visuelle Auftragsausführung bevorzugen
  • Alle, die das Zone Recovery-Konzept nutzen und eine intuitivere Panel-Oberfläche wünschen


Anforderungen

  • Funktioniert nur auf MT5-Hedging-Konten
  • Stellen Sie sicher, dass Hedging bei Ihrem Broker aktiviert ist
  • Eine ausreichende freie Marge ist für Recovery-Operationen erforderlich
  • Alle Trades müssen über das Panel eröffnet werden, um die Wiederherstellung zu ermöglichen.


Benutzerhandbuch


Benutzerhandbuch - Testversion


Andere Version

MT4

Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitys
Der Expert Advisor ist ein umfassender Risikomanager, der den Benutzern hilft, ihre Handelsaktivitäten zu kontrollieren. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach verschiedene Risikoparameter konfigurieren. Bei Überschreitung eines Limits kann der Risikomanager die Schließung geöffneter Positionen, die Schließung anderer EAs und sogar die Schließung des Terminals erzwingen, um emotionales Handeln zu verhindern, das nicht Ihrer Handelsstrategie entspricht. Risiko-Manager-Einstellungen Konto-Schutz
TradeMngrMT5
Edgar Enrique Retontali
Utilitys
TradeManager 1.0 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4 und 5, der das Handelsmanagement in Echtzeit vereinfacht. Über ein grafisches Bedienfeld können Sie Markt- und schwebende Aufträge senden, Stop-Loss auf Breakeven verschieben und die Positionsgröße automatisch auf der Grundlage Ihrer Risikoeinstellungen berechnen. Im Folgenden finden Sie einen umfassenden Überblick über die Funktionen und Eingabeparameter. Hauptmerkmale Market Orders & Pending Orders BUY/SELL-Schaltflächen : Eröffnen Sie
Close All Position In exact at half of second
Anik Chandra Dey Sagor
Utilitys
Es wird Ihre alle Handel in der Hälfte der zweiten egal Sie öffnen 100 plus Handel offen wird es alle Handel Hälfte der Sekunde zu schließen. es gute Arbeit für 1 -5 min Scalping diese Ea haben viele Funktion siehe das Bild, das ich dort hochgeladen. ea, die Funktion schließen alle Handel haben, schließen Sie alle lossing Handel, schließen Sie alle Gewinn Handel. haben auch viel System, wo Sie Ihre erwartete Menge und kaufen verkaufen Taste setzen können und es kann 100 Handel in 1 Sekunde schli
TP SL Bot MT5
Ruslan Brezovskiy
Utilitys
TP SL Bot - ein Dienstprogramm, das automatisch Stop Loss und Take Profit für neu eröffnete Aufträge auf verschiedene Arten festlegt, wie vom Benutzer angegeben. Es gibt auch eine Funktion zur Berechnung des Handelsvolumens, das benötigt wird, um den gewünschten Betrag bei festgelegter Stop Loss /Take Profit-Größe zu erhalten. Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Berechnung der Größe und Einstellung der Parameter: 1. Einstellungen basierend auf dem vom Benutzer in Prozenten des aktuellen Kontostand
Riskometer Risk Calculator
Mpendulo Chiliza
Utilitys
Risk-o-meter ist ein Risikokalkulator-Panel, das Menschen, die neu im Handel sind, helfen soll, besser zu verstehen, wie viel sie für potenzielle Gewinne oder Verluste riskieren. Eingaben: 1. Geben Sie Ihr Risiko in % oder Währung ein 2. Geben Sie Ihr Renditeverhältnis ein 3. Geben Sie Ihre Losgröße ein Ergebnisse: 1. SL-Linie 2. TP-Linie Merkmale: 1. Wenn Sie die SL-Linie verschieben, wird die Losgröße angepasst, um das Risiko konstant zu halten. 2. Wenn Sie die TP-Linie verschieben, wird di
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Utilitys
Equity Shield Pro 1.1 NEUE VERSION Equity Shield Pro 1.1 ist ein leistungsstarker Utility EA, der Ihr Handelskonto durch aktive Überwachung und Durchsetzung von Eigenkapitalschutz- und Gewinnmanagementregeln schützt. Ganz gleich, ob Sie mit Privatkonten handeln oder an firmeneigenen Herausforderungen arbeiten, dieser EA gewährleistet die strikte Einhaltung von Risiko- und Gewinnzielen und ermöglicht es Ihnen, Disziplin und Konsistenz zu wahren. Equity Shield Pro 1.1 ist mit allen Challenge-Typ
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL Calculator Indikator für MT5 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein effektives Risiko- und Kapitalmanagement-Tool für den MetaTrader 5. Er hilft Händlern, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart zu bestimmen und zu setzen. Dieser Indikator verbessert die Handelseffizienz durch sein spezielles Bedienfeld, das Folgendes beinhaltet: Erstellen und Verwalten von TP- und SL-Levels für Kauf- und Verkaufspositionen Berechnung des Handelsvolumens in Lots
FREE
Manzano Risk Manager Pro
Patricia Manzano Gomez
Utilitys
Beschreibung Interessierte Benutzer können den Entwickler über das interne Nachrichtensystem von mql5.com kontaktieren, um Informationen über die Möglichkeit zu erhalten, das Produkt für einen begrenzten Zeitraum zu testen, bevor sie es auf einem Live-Konto verwenden. Manzano Risk Manager Pro ist ein professionelles Risikomanagementprogramm für MetaTrader 5. Der Expert Advisor ermöglicht die Überwachung offener Positionen und das automatische oder manuelle Schließen von Geschäften, ganz oder tei
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilitys
SLTPSetter - StopLoss Take Profit Setter WIE FUNKTIONIERT ES? Das Risiko- und Kontomanagement ist ein sehr wichtiger Aspekt des Handels. Bevor Sie eine Position eingehen, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, wie viel Sie bereit sind zu verlieren, sowohl in Prozent als auch in Wert. Hier hilft Ihnen SLTPSetter. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Indikator auf dem Chart anzubringen und automatisch KAUFEN ODER VERKAUFEN zu drücken . Alle Parameter, die für die Platzierung der Trades benötigt w
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Utilitys
Mit dem Total Trade Manager können Sie Ihren Handel verwalten, um Ihre Gewinne zu maximieren und Ihre Verluste zu minimieren. Dies ist für Händler, die auf der Suche nach Konsistenz in ihrem Handel sind, unerlässlich. Die Funktionen: Teilweiser Stop-Loss: Mit dieser Funktion können Sie einen bestimmten Prozentsatz Ihres Handels schließen, sobald er ins Minus geht. Wenn Ihr Stop Loss also 20 Pips beträgt, können Sie 75 % Ihres Handels bei 10 Pips schließen und den Rest der Position weiterlaufen l
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilitys
Auto SL/TP Manager EA - Intelligente automatische Verwaltung Auto SL/TP Manager EA ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um das Auftragsmanagement mit maximaler Effizienz und Diskretion zu automatisieren . Er verwaltet automatisch : Den Stop Loss (SL) und den Take Profit (TP) . Das Profit Lock (progressive Gewinnsperre). Den Trailing Stop mit mehreren erweiterten Methoden. Die verdeckte Anzeige des SL und des TP für mehr Diskretion (nicht sichtbar für den Höfling). Dies ist das ide
DYJ Game Device
Daying Cao
Utilitys
DYJ Game Device ist ein EA, es hat eine grafische Schnittstelle Betrieb, es enthält manuelle Öffnung und schnelle Schließung Tasten oder mobile Öffnung Tasten. dass die virtuelle Transaktion Datensatz eines dyj Indikator folgt tatsächlich öffnen und schließen Positionen. Sie können Aufträge nach 5 Hauptstrategien verfolgen Trend-Modus: Akzeptieren Sie die Gewinn- und Verlustquote, die jedem Händler vom Markt am Ende eines jeden Tages zugewiesen wird. Die tatsächliche Operation ist jedes Mal 1 Au
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilitys
Auto SLTP Maker MT5 ist ein Assistent für alle, die vergessen haben, StopLoss und/oder TakeProfit in den Handelsparametern zu setzen, oder die auf einem sehr schnellen Markt handeln und es nicht schaffen, sie rechtzeitig zu platzieren. Dieses Tool verfolgt automatisch Trades ohne StopLoss und/oder TakeProfit und prüft, welches Level gemäß den Einstellungen gesetzt werden sollte. Das Tool arbeitet sowohl mit Markt- als auch mit Pending-Orders. Die Art der Aufträge, mit denen gearbeitet werden sol
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Prop Firm Killer EA ist ein für Prop-Firmen geeignetes automatisiertes Handelssystem, das mit Blick auf strenges Risikomanagement und die Einhaltung von Regeln entwickelt wurde. Es konzentriert sich auf Konsistenz, Kapitalschutz und disziplinierte Ausführung anstelle von aggressivem Overtrading. Hauptmerkmale Tägliches Max-Loss-Limit - Beendet den Handel automatisch, wenn die tägliche Verlustschwelle erreicht ist. Tägliches Gewinnziel - Sperrt Gewinne und deaktiviert den Handel nach Erreichen de
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Trader Assistant Mini MT5
Faran Ataeiraveshti
Utilitys
Hallo Leute „Trader Assistant Mini“ ist ein praktisches Tool zur Berechnung des Risikos pro Trade mit einem flüssigen R:R-Panel. Risiko-Ertrags-Verhältnis plus Handelspanel: Für jeden Händler ist es praktisch, die Höhe des Verlusts anhand der Höhe des Gewinns zu berechnen und auch das Risiko pro Händler zu verwalten, damit er beurteilen kann, ob es sich um einen guten Handel handelt oder nicht. Außerdem werden Verlust und Gewinn in Pips und Prozentsätzen sowie Verlust und Gewinn angezeigt.
Scorpion 75 MQL5
Eslam Salman
Utilitys
# Scorpion 75 - Advanced Adaptive Grid Trading Robot. ## Produktübersicht Scorpion 75 ist ein hochentwickelter, vollautomatischer Grid Trading Expert Advisor, der adaptive Algorithmen einsetzt, um Handelspositionen dynamisch an die Marktbedingungen anzupassen. Im Gegensatz zu traditionellen Grid-Systemen verfügt Scorpion 75 über eine intelligente Neupositionierung, ein umfassendes Risikomanagement und mehrere Betriebsmodi zur Optimierung der Performance in verschiedenen Marktumgebungen. ##
Help Panel
Bogdan Kupinsky
Utilitys
Dieses Panel ist für die bequeme Ausführung von Transaktionen auf der Metatrader-Plattform konzipiert. Es ermöglicht Ihnen, auf einfache Weise Positionen zu eröffnen, Stop Loss und Take Profit zu setzen, Trailing Stop zu verwenden usw. Eingabeparameter : Magic - eindeutige Nummer des Expert Advisors Lot-Schritt - Lot-Schritt Custom - beliebiger Betrag für die Risikoberechnung Risikowert - Art der Risikowert-Suche (in %). Panel-Funktionen : Eröffnung von Kauf- und Verkaufspositionen Möglichkeit
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilitys
Capital Management EA - Intelligentes Risikomanagement & Gewinnoptimierung für MT5 Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Handelskapital mit intelligenten, automatisierten Strategien - vollständig optimiert für MetaTrader 5 (MT5). Möchten Sie Ihr Kapital schützen und Ihre Gewinne durch automatisierte Money-Management-Strategien maximieren ? Capital Management EA ist der All-in-One Expert Advisor für MetaTrader 5 (MT5) , der Ihnen hilft, intelligenter zu handeln, nicht härter. Kernfunkti
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilitys
Mit diesem EA-Dienstprogramm können Sie (mit erweiterter Filterung) unbegrenzte offene Aufträge (manuell oder EA) mit 16 Trailing-Stop-Methoden verwalten: fest, prozentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI und Stochastic. Der Trailing-Stop kann entweder real oder virtuell sein, und Sie können vollständig oder mit einem Teil-Close-Prozentsatz bei Touch od
Trader SWORD
Tiofelo Da Olga Gilbert Teles
Utilitys
Trader [SWORD] ist ein Panel EA, der dem Trader [Scalper] helfen soll. Vom Dashboard aus kann der Trader: das Auftragsvolumen, den Stop-Loss und die Take-Profit-Werte [in Punkten] festlegen; eine Marktorder mit den entsprechenden Stop-Loss- und Take-Profit-Werten eröffnen. alle durch den EA eröffneten Positionen [nur Gewinn, nur Verlust oder Gewinn und Verlust] schließen. Auf dem Panel haben wir: die Schaltflächen zur Eröffnung neuer Marktaufträge [Kauf und Verkauf]; die Schaltflächen zur Einste
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
