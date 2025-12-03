KAB CommandPanel V33

Schnelles Ausführungsprogramm für manuelle Trader. Visueller Handel per Drag-and-Drop, geteilte Take-Profits und Single-Ticket-Management-System.

Geschwindigkeit, Präzision und Risikokontrolle.

Der KAB Trade Manager wurde für Händler entwickelt, die schnell handeln, aber das Risiko gering halten müssen. Er integriert alle wichtigen Tools in schwebenden, zusammenklappbaren Fenstern.

Kernfunktionen:

  1. Sofortige Orderausführung: Markt- und Pending-Orders mit automatischer Lot-Größe auf Basis des SL-Abstands.

  2. Focus Ticket Manager: Ein spezielles Fenster zur Überwachung und Verwaltung Ihrer wichtigsten aktiven Trades. Zeigen Sie P/L und Abstände in Echtzeit an und ändern Sie SL/TP speziell für ein Ticket.

  3. Grid & Basket Tools: Schließen Sie mit einem Klick alle", Gewinner" oder umgekehrte" Positionen.

  4. Versteckter Teil-TP: Verkleinern Sie Ihre Positionen automatisch, ohne dass der Broker Ihre TP-Levels sieht.

  5. Visuelle Interaktion: Ziehen Sie Linien auf dem Diagramm, um aktive Aufträge zu ändern oder schwebende Aufträge einzurichten.

Unterstützte Sprachen: Englisch , 中文, العربية, 日本語.Installation: Einfach an den Chart anhängen und automatisierten Handel ermöglichen.

Smart Risk Calculation - Berechnet das Volumen (Lots) für neue Aufträge unter Berücksichtigung des eingestellten Risikobetrags und der Größe des Stop Loss. Sie können den SL auf jedes beliebige Niveau einstellen, während Sie Ihr definiertes Risikokapital strikt einhalten.

  • Risiko ($) Checkbox - Aktivieren/Deaktivieren Sie die automatische Lot-Berechnung.

  • Definierter Wert - Legen Sie den erforderlichen Risikowert im Feld "Risiko" fest (in der Einzahlungswährung, z.B. 50 $).

  • Dynamische Anpassung - Das Panel berechnet das Volumen sofort neu, wenn Sie die Geister-SL-Linie auf dem Diagramm ziehen.

Visuelle Ghost Lines & Ratios - Legt das Verhältnis zwischen Gewinn und Verlust visuell durch eine "What You See Is What You Get"-Schnittstelle fest.

  • Ghost Lines - Vor der Ausführung erscheinen gestrichelte Linien für Entry, SL und TP auf dem Chart.

  • Live-Feedback - Jede Linie zeigt den genauen projizierten Gewinn oder Verlust in der Währung an.

  • Visuelles RR - Anstatt ein festes Verhältnis (z.B. 2:1) einzugeben, ziehen Sie einfach die TP-Linie, bis ihr Wert (z.B. +$100) doppelt so hoch ist wie Ihr SL-Wert (z.B. -$50), wodurch Sie die vollständige visuelle Kontrolle über Ihr Risiko:Gewinn-Verhältnis erhalten.

Order-Fokusmodus - Ein einzigartiges Managementsystem, das es Ihnen ermöglicht, sich auf ein bestimmtes Ticket innerhalb Ihres Handelskorbs zu konzentrieren.

  • Fokusfenster - Ein spezielles schwebendes Fenster, das Dauer, Swap und genaue P/L für das ausgewählte Ticket anzeigt.

  • Isolierte Aktionen - Führen Sie spezifische Aktionen wie "Reverse", "BreakEven", "Partial Close" oder "Independent Trailing Stop" nur für DIESES Ticket aus, ohne andere Positionen auf demselben Symbol zu beeinflussen.

Partial Take Profit (PTP) - Konfigurieren Sie mehrere versteckte Take Profit-Levels, um einen Teil Ihrer Position automatisch zu schließen.

  • PTP-Levels - Legen Sie bis zu 5 verschiedene Kursniveaus mit spezifischen Volumenbeträgen zum Schließen fest.

  • Stealth-Modus - PTP-Levels werden vom Panel verwaltet und sind für das Orderbuch des Brokers unsichtbar.

Unterstützung & Anpassung

Vielen Dank, dass Sie sich für KAB Command Center entschieden haben! Wenn Sie während der Einrichtung Fragen haben oder wenn Sie spezielle Anpassungen für Ihre Handelsstrategie benötigen, können Sie mich jederzeit über Telegrem(@Brianzdw) oder den Kommentarbereich kontaktieren. Ich freue mich immer, Ihnen zu helfen und bin offen für Funktionswünsche.

