RSI Momentum Shift Detector

RSI Momentum Shift Detector - Indicador de Cambio de Momento

VISIÓN GENERAL

RSI Momentum Shift Detector es un indicador técnico diseñado para detectar cambios significativos en el impulso del precio utilizando el análisis RSI. El indicador identifica cambios de impulso que pueden indicar posibles cambios de tendencia o patrones de continuación.

ANÁLISIS DEL IMPULSO

Métodos de detección
- Cambios de nivel del RSI
- Análisis de la pendiente del RSI
- Aceleración/desaceleración del impulso
- Detección de divergencias
- Transiciones de sobrecompra/sobreventa

Tipos de cambio detectados
- Cambio alcista El impulso se vuelve positivo
- Cambio bajista: Momento negativo
- Aceleración: Aumento del impulso
- Desaceleración: El impulso se debilita

Generación de señales
- Seguimiento del impulso en tiempo real
- Alertas basadas en umbrales
- Análisis de gradiente
- Confirmación multiperiodo

COMPONENTES TÉCNICOS

Análisis RSI
- Cálculo estándar del RSI
- Periodo RSI personalizable
- Múltiples niveles de sobrecompra/sobreventa
- Opción de media móvil del RSI

Cálculo del impulso
- Medición de la tasa de cambio
- Cálculo de velocidad
- Detección de aceleración
- Evaluación de la fuerza de la tendencia

Filtros
- Umbral de cambio mínimo
- Filtro de volatilidad
- Filtro de tendencia
- Filtro temporal

VISUAL

Elementos del gráfico
- Flechas de desplazamiento del impulso
- Líneas de nivel RSI
- Indicadores de tendencia
- Resaltado de zonas

Visualización de la ventana RSI
- Línea RSI con niveles
- Zonas de sobrecompra/sobreventa
- Marcadores de desplazamiento
- Superposición de medias móviles

Panel de información
- Valor actual del RSI
- Estado del impulso
- Indicador de detección de desplazamiento
- Historial de alertas

SISTEMA DE ALERTAS

Condiciones de alerta
- Cambio de impulso alcista
- Cambio de impulso bajista
- Condición de sobrecompra
- Condición de sobreventa
- Detección de divergencia

Opciones de notificación
- Alertas visuales emergentes
- Notificaciones sonoras
- Alertas por correo electrónico
- Notificaciones push

Configuración de alertas
- Activar/desactivar por tipo
- Control de la frecuencia de las alertas
- Mensajes personalizados
- Selección de archivo de sonido

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

Configuración de RSI
- Periodo RSI (por defecto 14)
- Precio aplicado
- Nivel de sobrecompra (por defecto 70)
- Nivel de sobreventa (por defecto 30)

Ajustes de Detección de Cambio
- Umbral mínimo de cambio
- Periodo de retrospectiva
- Nivel de sensibilidad
- Barras de confirmación

Ajustes del filtro
- Filtro de volatilidad (basado en ATR)
- Fuerza del filtro de tendencia
- Filtro de tiempo (horas de negociación)
- Filtro de diferencial

Ajustes visuales
- Colores y tamaños de las flechas
- Color y anchura de la línea RSI
- Estilos de líneas de nivel
- Apariencia del panel

APLICACIONES DE NEGOCIACIÓN

Operaciones de impulso
- Entre en las señales de cambio de impulso
- Dirección alineada con el cambio
- Salir en el cambio opuesto
- Utilizar stop loss por debajo/por encima de la oscilación reciente

Operaciones de divergencia
- Divergencia del RSI respecto al precio
- Confirmación del cambio de impulso
- Entrada en la señal de cambio
- Objetivo extremo anterior

Confirmación de tendencia
- Uso con indicadores de tendencia
- Los cambios de impulso confirman la fuerza de la tendencia
- Evitar los cambios contra tendencia
- Salir cuando el impulso se debilite

USO RECOMENDADO

Plazos
- M15: Negociación diaria
- H1: Swing trading
- H4: Negociación de posiciones
- D1: Análisis a largo plazo

Instrumentos
- Principales pares de divisas
- Índices
- Materias primas
- Criptodivisas

Estrategias combinadas
- Usar con EMA para tendencia
- Combinar con soporte/resistencia
- Añadir análisis de volumen
- Confirmación multi-marco de tiempo

GESTIÓN DE RIESGOS

Pautas de entrada
- Esperar confirmación de cambio de momentum
- Comprobar la alineación con el marco temporal superior
- Verificar con la acción del precio
- Asegurar una relación riesgo/recompensa favorable

Colocación de Stop Loss
- Por debajo/por encima de la oscilación reciente
- Distancia basada en ATR
- Niveles basados en RSI
- Distancia fija en pips

Gestión de posiciones
- Comience con una posición pequeña
- Añadir en confirmación
- Toma de beneficios parcial
- Trailing stop en ganadores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plataforma: MetaTrader 5
Compatibilidad: Todas las versiones de MT5
Método de cálculo: En tiempo real
Uso de recursos: Bajo
Sistema de búfer: Optimizado para el rendimiento

SOPORTE

Para soporte técnico o preguntas sobre estrategias de trading, por favor utilice la sección de comentarios o el sistema de mensajería interna de MQL5.com.

-------------------

Productos recomendados
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Trend Duration Forecast MT5 está diseñado para estimar la duración probable de una tendencia alcista o bajista. Utilizando una Media Móvil Hull (HMA) para detectar cambios direccionales, rastrea la duración de cada tendencia histórica y calcula un promedio para pronosticar cuánto tiempo es estadísticamente probable que continúe la tendencia actual. Esto permite a los operadores visualizar tanto la fuerza de la tendencia en tiempo real como las posibles zonas de agotamiento con una
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Nombre del Indicador: Fibaction - acción del precio vela Detector Descripción: Cajas de señales de Fibo es un poderoso Smart Money Concept (SMC)-indicador inspirado que auto-detecta las velas de acción de precios. martillos alcistas y estrellas fugaces, a continuación, dibuja zonas de entrada de Fibonacci precisos y múltiples niveles de take-profit directamente en el gráfico.En cuanto a la SL personalmente uso 40 pips reglas Características principales: Detecta martillo alcista y velas
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicadores
** Todos los símbolos x Todos los plazos escanean con sólo pulsar el botón del escáner ** Descuento: El precio es de $ 50, pero ahora es sólo $ 39, oferta por tiempo limitado está activo. *** Ponte en contacto conmigo para enviarte instrucciones y añadirte en "Trend Reversal group" para compartir o ver experiencias con otros usuarios. Introducción: Las líneas de tendencia son el análisis técnico más famoso en el trading . Las líneas de tendencia se forman continuamente en los gráficos de los me
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow Momentum es un indicador "Momentum" estándar, pero en versión flecha. Versión para MetaTrader 4 Los parámetros del indicador son similares a los estándar, más un parámetro adicional Delta . Delta = 0 - 100 Desviaciones a partir del valor 100. Es posible cambiar el nivel del indicador 100, tanto más como menos. El indicador genera una señal cuando el precio cruza la línea de nivel = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del in
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
Indicadores
Ideas avanzadas del popular indicador MACD: Detecta y muestra divergencias clásicas e inversas (dos métodos de detección de divergencias). Utiliza colores diferentes para resaltar una tendencia alcista y una tendencia bajista. Dos métodos para determinar una tendencia: а) MACD cruza el nivel 0 (señal clásica); б) El MACD cruza su propia media (señal temprana). Este es un indicador multi-marco de tiempo: puede mostrar datos MACD de otros marcos de tiempo. Dos métodos de dibujo: histograma clásico
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Indicador Crash 1000 Scalping para el Índice Sintético Crash 1000 Deriv. Introducción El indicador Crash 1000 Scalping es una herramienta especializada diseñada para el índice Crash 1000 en el mercado Deriv Synthetic. Este indicador es particularmente útil para scalping en el marco temporal M1, ayudando a los operadores a identificar puntos precisos de entrada y salida para posiciones de compra. Está diseñado para no repintar, proporcionando señales claras con alertas sonoras y notificaciones pu
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicadores
Se trata de una versión avanzada del popular Hull Moving Average (HMA) para varios marcos temporales. Características Dos líneas del indicador Hull de diferentes marcos temporales en el mismo gráfico. La línea HMA del marco temporal superior define la tendencia, y la línea HMA del marco temporal actual define los movimientos de precios a corto plazo. Un panel gráfico con los datos del indicador HMA de todos los plazos al mismo tiempo . Si la HMA cambia de dirección en cualquier marco temporal, e
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Scalping Flash X
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
SCALPFLASH-X Donde la precisión Fibonacci se une a la inteligencia RSI. Sistema de negociación de última generación que combina pivotes de Fibonacci adaptativos, mapas de calor del RSI y análisis inteligente de velas. Detecte el dominio del mercado, los cambios de impulso y las zonas de inversión en tiempo real en múltiples marcos temporales. Precisión institucional, simplicidad minorista: creado para la velocidad, la claridad y la precisión. Sistema avanzado de inteligencia de mercado basado
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indicadores
Este es un indicador MTF de niveles de soporte y resistencia basado en los   extremos del indicador Advanced ZigZag Dynamic   y / o   Extended Fractals   con etiquetas de precio (se puede deshabilitar). Se pueden seleccionar TF más altos para el modo MTF. De forma predeterminada, los niveles se generan en función de los puntos indicadores de ZigZag. Los puntos indicadores de fractales también se pueden usar junto con ZigZag o en su lugar. Para simplificar el uso y ahorrar tiempo de CPU, el cálcu
Heiken Ashi RSI Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Indicador Heikin Ashi RSI para MT5 (HARSI) Visión general El indicador Heikin Ashi RSI (HARSI) combina el suavizado de velas Heikin Ashi con el análisis del momento RSI, proporcionando una visión de doble capa de la acción del precio y la fuerza relativa. Ofrece una clara visualización de la dirección del mercado, condiciones de sobrecompra y sobreventa basadas en el RSI, y sistemas opcionales de backtesting y alertas para la validación de estrategias y la automatización de señales comerciales.
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Indicadores
Versión MT4   Wave Trend   MT5 Wave Trend es un oscilador que ayuda a identificar de manera extremadamente precisa las reversiones del mercado. El oscilador está por encima del nivel de sobrecompra y un cruce hacia abajo de la MA rápida a la lenta generalmente indica una buena señal de VENTA. Si los osciladores están por debajo del nivel de sobreventa y la media móvil rápida cruza la media móvil más lenta, por lo general indica una buena señal de COMPRA. El indicador Wave Trend también se puede
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador encuentra los patrones de retroceso AB = CD. El patrón de retroceso AB = CD es una estructura de precios de 4 puntos en la que el segmento de precios inicial está parcialmente retrocedido y seguido de un movimiento equidistante desde la finalización del retroceso, y es la base básica de todos los patrones armónicos. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Tamaños de patrones personalizables Relaciones de CA y BD perso
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicadores
Indicador Volality Index scalper Destinado a pares de volatilidad como Volality 10, 25, 50, 75 y 100 El indicador funciona en todos los marcos temporales, desde el de 1 minuto hasta el mensual el indicador no repinta el indicador tiene 3 ajustes de entrada 1 cambio de color en el cruce por cero 2 cambio de color en el cambio de pendiente 3 cambio de color al cruzar la línea de señal La línea naranja es su señal de venta La línea azul es su señal de compra.
RM Divergence Pro
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
Indicadores
RM Divergence Pro es un indicador de divergencia RSI profesional, sin repintado, diseñado para operadores que desean una visión estructural real más allá de las herramientas de divergencia clásicas. Detecta con precisión la Divergencia Regular (RD), la Divergencia Oculta (HD), la Incapacidad (IA) y la Divergencia Potencial (P-DVG) utilizando una lógica estable basada en el swing. Construido para la claridad, la precisión y el análisis limpio de la estructura del mercado. ----------------------
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicadores
Un indicador del patrón #31 ("Long Island") de Encyclopedia of Chart Patterns por Thomas N. Bulkowski. El segundo gap es en dirección opuesta. Parámetros: Alertas - mostrar alerta cuando aparece una flecha Push - envía una notificación push cuando aparece una flecha (requiere configuración en el terminal) GapSize - tamaño mínimo del hueco en puntos ArrowType - un símbolo de 1 a 17 ArrowVShift - desplazamiento vertical de las flechas en puntos ShowLevels - mostrar niveles ColUp - color de una lí
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Renko Patterns analiza el gráfico Renko ladrillo por ladrillo para encontrar patrones gráficos populares que son ampliamente utilizados por los traders en diferentes mercados financieros. En comparación con los gráficos basados en tiempo, los patrones son más fáciles de identificar en los gráficos Renko debido a su aspecto limpio y sin ruido. KT Renko Patterns incluye múltiples patrones Renko, muchos de los cuales están explicados en detalle en el libro “Profitable Trading with Renko Charts
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Indicadores
Magic Finger puede ayudarle a identificar tendencias y oportunidades de negociación con claridad. El dedo señala la señal de posición abierta, y la línea de decoloración está confirmada por la tendencia. Si usted es un day trader, puede elegir operar durante un periodo de negociación activa, refiriéndose a la línea de decoloración como base para la siguiente orden, la señal del dedo como filtro. Si usted es un operador de tendencia, puede elegir un período por encima de H1, esperar la aparición
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Trend Master Chart MT5
Frederic Jacques Collomb
Indicadores
Trend Master Chart es el indicador de tendencia que necesita. Se superpone al gráfico y utiliza códigos de colores para definir diferentes tendencias/movimientos del mercado. Utiliza un algoritmo que combina dos medias móviles y diferentes osciladores. Los periodos de estos tres elementos son modificables. Funciona en cualquier período de tiempo y en cualquier par. De un vistazo podrás identificar una tendencia alcista o bajista y los diferentes puntos de entrada a esta tendencia. Por ejemplo,
Better RSI MT5
KO PARTNERS LTD
Indicadores
Este indicador mejora el Índice de Fuerza Relativa (RSI) por defecto introduciendo varias mejoras. En primer lugar, destaca visualmente las regiones de sobrecompra y sobreventa cambiando el color del RSI de blanco a rojo. En segundo lugar, incluye líneas de referencia adicionales en 20, 40, 50, 60 y 80, proporcionando un marco más claro para evaluar los valores del RSI. La característica más notable es el uso de la línea central 50 para indicar el ciclo actual del mercado. El color de la línea 5
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Indicadores
Este indicador utiliza el indicador metaquotes ZigZag como base para trazar la extensión de fibonacci y el retroceso de fibonacci basado en las ondas de Elliot. Un retroceso de fibonacci será trazado en cada onda dibujada por el ZigZag. Una extensión de fibonacci se trazará sólo después de la 2ª onda. Ambos fibonacci se actualizarán sobre la misma tendencia de onda. Soporte hasta 9 ondas elliot consecutivas. Parámetros: Profundidad: Cuanto iterará el algoritmo para encontrar las velas más baj
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Otros productos de este autor
Gold Master Indicator MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Gold Master Indicator MT5 - Indicador Especializado en Oro VISIÓN GENERAL Gold Master Indicator es un indicador técnico especializado diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). El indicador combina múltiples métodos de análisis para proporcionar señales completas de los movimientos del mercado del oro. COMPONENTES DE ANÁLISIS Análisis de Tendencia - Identificación de tendencia basada en EMA - Confirmación de la tendencia en múltiples marcos temporales - Medición de la fuerza de
GoldMiner EA Pro MT5
German Pablo Gori
Asesores Expertos
GoldMiner EA Pro MT5 - Asesor Experto en Operaciones con Oro VISIÓN GENERAL GoldMiner EA Pro es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio automatizado de oro (XAUUSD) en MetaTrader 5. El EA utiliza múltiples métodos de análisis técnico para identificar oportunidades de trading y gestiona las posiciones con una gestión de riesgos integrada. ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN Lógica de entrada - Análisis de confluencia de múltiples indicadores - Enfoque de seguimiento de tendencias
Stoch Quad Rotation Signal MQL5
German Pablo Gori
5 (2)
Indicadores
Stoch Quad Rotation Signal v1.3 - Sistema Profesional de Trading Sistema Profesional de Trading Multi-Stochastic Stoch Quad Rotation Signal es un indicador de trading profesional basado en la reconocida estrategia desarrollada por Mark Kurisko. Este avanzado sistema combina cuatro osciladores estocásticos sincronizados con medias móviles exponenciales, creando un marco robusto para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en todos los plazos y mercados. Principio clave: El in
Apex Swing VWAP MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Apex Swing VWAP MT5 Descripción Apex Swing VWAP es un indicador avanzado para MetaTrader 5 que combina el análisis VWAP (Volume Weighted Average Price) con la detección automática de puntos de giro significativos. Esta combinación proporciona una visión precisa del sentimiento del mercado y los posibles puntos de reversión. Características principales Análisis técnico integrado - VWAP dinámico a partir de puntos de oscilación relevantes - VWAP histórico para análisis de tendencias a largo pl
Scanner Intelligence Hub
German Pablo Gori
Indicadores
Escáner Intelligence Hub MT5 ** DESCRIPCIÓN GENERAL Scanner Intelligence Hub es un indicador profesional de análisis multimercado diseñado para operadores que necesitan una herramienta completa de escaneo y análisis técnico. Integra a la perfección el análisis multisímbolo y multiplataforma con avanzados Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) en una interfaz intuitiva y profesional. ** CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ** ANÁLISIS MULTIMERCADO AVANZADO - Análisis simultáneo de múltiples pares de d
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indicadores
¿Qué es este indicador? Este indicador básico de soportes y resistencias -gratis- está diseñado para ayudar a los operadores a identificar automáticamente los niveles clave del mercado, como soportes y resistencias, a través de múltiples símbolos y marcos temporales dentro de la plataforma MetaTrader 5 (MT5) . Es una herramienta esencial para operar en diferentes mercados financieros, como divisas, índices, materias primas y criptodivisas. Características principales Detección automática de nive
FREE
RSI Divergence Suite Pro
German Pablo Gori
Indicadores
RSI Divergence Suite Pro - Indicador avanzado de detección de divergencias RSI Divergence Suite Pro es un indicador técnico avanzado para MetaTrader 5 diseñado para detectar y analizar divergencias entre la acción del precio y el impulso RSI. El indicador proporciona un análisis exhaustivo de las divergencias con integración en múltiples marcos temporales y un sistema de alertas personalizable. DETECCIÓN DE DIVERGENCIAS Tipos de divergencias detectadas - Divergencia alcista regular: El prec
Apex Arrows MQL5
German Pablo Gori
Indicadores
FLECHAS PEX - INDICADOR PROFESIONAL DE SEÑALES DE TRADING DESCRIPCIÓN GENERAL Apex Arrows es un potente indicador técnico diseñado específicamente para MetaTrader 5 que proporciona señales de negociación claras y fiables a través de marcadores visuales de flecha en su gráfico. El indicador combina múltiples componentes de análisis técnico, como el análisis de tendencias, la evaluación del impulso y la medición de la volatilidad, para generar oportunidades de negociación de alta probabilidad.
Swing Sentinel EA MT5
German Pablo Gori
Asesores Expertos
Swing Sentinel EA MT5 Descripción Swing Sentinel EA es un Asesor Experto inteligente diseñado para operar en tendencias con pullbacks estratégicos. Este sistema utiliza un análisis técnico avanzado para identificar oportunidades de entrada en las principales tendencias con una gestión profesional del riesgo. Características principales Estrategia profesional - Seguimiento de tendencias con pullbacks inteligentes - Optimización específica del marco temporal D1 - Análisis multitrama integrado
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Accuracy M1 Scalper MT5 - Indicador de Scalping VISIÓN GENERAL Accuracy M1 Scalper es un indicador técnico diseñado para scalping en el timeframe M1 en MetaTrader 5. El indicador proporciona una rápida generación de señales para oportunidades de trading a corto plazo, centrándose en una rápida entrada y salida. METODOLOGÍA SCALPING Generación de señales - Cálculos rápidos del indicador - Sistema de confirmación múltiple - Entrega de señales de baja latencia - Análisis de la acción del preci
Expert Trend Analizer MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Expert Trend Analizer MT5 Descripción General El Expert Trend Analyzer MT5 es un indicador técnico completo diseñado para identificar y analizar tendencias en el mercado. Este indicador combina múltiples herramientas técnicas para proporcionar señales de trading confiables y precisas. Características Principales Componentes Técnicos SuperTrend Adaptativo - Algoritmo adaptativo que se ajusta a diferentes condiciones de mercado - Múltiples períodos de cálculo para mayor precisión - Señales cl
Volume Structure Nexus MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Volumen Estructura Nexus MT5 Volume Structure Nexus es un indicador avanzado que combina el análisis del volumen institucional con el análisis de la estructura del mercado para MetaTrader 5. Esta herramienta proporciona una visión completa del comportamiento del volumen y la estructura de precios. Características principales Análisis avanzado de volumen - Detección de acumulaciones y distribuciones significativas - Análisis del flujo de volumen en tiempo real - Indicadores de volumen instituc
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Squeeze Momentum Force MT5 - Indicador de Momento y Volatilidad Squeeze VISIÓN GENERAL Squeeze Momentum Force es un indicador técnico para MetaTrader 5 que combina la detección de squeeze de volatilidad con el análisis de momentum. Basado en conceptos del indicador TTM Squeeze de John Carter, esta herramienta identifica periodos de baja volatilidad (squeeze) que a menudo preceden a movimientos significativos del precio. CONCEPTOS BÁSICOS Detección de squeeze de volatilidad El indicador dete
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Apex WilliamsR MT5 Apex Williams %R MT5 es un indicador técnico profesional que mejora el tradicional oscilador Williams %R con un análisis avanzado del momento y múltiples filtros de calidad. Características principales Sistema inteligente de señales - Generación automática de señales de compra/venta - Filtros de calidad para reducir las señales falsas - Indicadores visuales claros en el gráfico Análisis avanzado de divergencias - Detección automática de divergencias - Análisis integrado d
EurUsd PRO
German Pablo Gori
Indicadores
EUR/USD PRO - Indicador compuesto institucional Un indicador de nivel profesional optimizado específicamente para el EUR/USD, que integra conceptos de análisis institucional en una única herramienta. Este sistema combina análisis DXY MTF, VWAP basado en sesión, métricas ADR/ATR, estructura de mercado (BOS/CHOCH), SMC (FVG/OB), correlaciones entre activos y un panel de confluencia con señal flotante. Presenta una interfaz de usuario neumórfica con paneles móviles, visualización del diferencial
QuantFusion BTC MT5
German Pablo Gori
Indicadores
QUANTFUSION BTC - INDICADOR PROFESIONAL DE DINERO INTELIGENTE SISTEMA DE TRADING BITCOIN PREMIUM - DETECCIÓN DE DINERO INTELIGENTE QuantFusion BTC es un indicador técnico avanzado, específicamente diseñado y optimizado para operar con Bitcoin/USD. Integra conceptos institucionales de Smart Money con un sofisticado análisis multi-marco temporal para identificar opor
Filtro:
Molefi Mokhethi
492
Molefi Mokhethi 2025.12.04 10:02 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

German Pablo Gori
3185
Respuesta del desarrollador German Pablo Gori 2025.12.08 10:33
Hi Molefi! Sorry for the delay in responding, I just saw your kind comment. I'm glad to hear that you are using the indicator and that you are adding it to complement your supply and demand strategy. That is an excellent combination! I wish you great success in your trades! Regards !
Respuesta al comentario