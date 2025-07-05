RSI Momentum Shift Detector - Indicador de Cambio de Momento





VISIÓN GENERAL





RSI Momentum Shift Detector es un indicador técnico diseñado para detectar cambios significativos en el impulso del precio utilizando el análisis RSI. El indicador identifica cambios de impulso que pueden indicar posibles cambios de tendencia o patrones de continuación.





ANÁLISIS DEL IMPULSO





Métodos de detección

- Cambios de nivel del RSI

- Análisis de la pendiente del RSI

- Aceleración/desaceleración del impulso

- Detección de divergencias

- Transiciones de sobrecompra/sobreventa





Tipos de cambio detectados

- Cambio alcista El impulso se vuelve positivo

- Cambio bajista: Momento negativo

- Aceleración: Aumento del impulso

- Desaceleración: El impulso se debilita





Generación de señales

- Seguimiento del impulso en tiempo real

- Alertas basadas en umbrales

- Análisis de gradiente

- Confirmación multiperiodo





COMPONENTES TÉCNICOS





Análisis RSI

- Cálculo estándar del RSI

- Periodo RSI personalizable

- Múltiples niveles de sobrecompra/sobreventa

- Opción de media móvil del RSI





Cálculo del impulso

- Medición de la tasa de cambio

- Cálculo de velocidad

- Detección de aceleración

- Evaluación de la fuerza de la tendencia





Filtros

- Umbral de cambio mínimo

- Filtro de volatilidad

- Filtro de tendencia

- Filtro temporal





VISUAL





Elementos del gráfico

- Flechas de desplazamiento del impulso

- Líneas de nivel RSI

- Indicadores de tendencia

- Resaltado de zonas





Visualización de la ventana RSI

- Línea RSI con niveles

- Zonas de sobrecompra/sobreventa

- Marcadores de desplazamiento

- Superposición de medias móviles





Panel de información

- Valor actual del RSI

- Estado del impulso

- Indicador de detección de desplazamiento

- Historial de alertas





SISTEMA DE ALERTAS





Condiciones de alerta

- Cambio de impulso alcista

- Cambio de impulso bajista

- Condición de sobrecompra

- Condición de sobreventa

- Detección de divergencia





Opciones de notificación

- Alertas visuales emergentes

- Notificaciones sonoras

- Alertas por correo electrónico

- Notificaciones push





Configuración de alertas

- Activar/desactivar por tipo

- Control de la frecuencia de las alertas

- Mensajes personalizados

- Selección de archivo de sonido





PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN





Configuración de RSI

- Periodo RSI (por defecto 14)

- Precio aplicado

- Nivel de sobrecompra (por defecto 70)

- Nivel de sobreventa (por defecto 30)





Ajustes de Detección de Cambio

- Umbral mínimo de cambio

- Periodo de retrospectiva

- Nivel de sensibilidad

- Barras de confirmación





Ajustes del filtro

- Filtro de volatilidad (basado en ATR)

- Fuerza del filtro de tendencia

- Filtro de tiempo (horas de negociación)

- Filtro de diferencial





Ajustes visuales

- Colores y tamaños de las flechas

- Color y anchura de la línea RSI

- Estilos de líneas de nivel

- Apariencia del panel





APLICACIONES DE NEGOCIACIÓN





Operaciones de impulso

- Entre en las señales de cambio de impulso

- Dirección alineada con el cambio

- Salir en el cambio opuesto

- Utilizar stop loss por debajo/por encima de la oscilación reciente





Operaciones de divergencia

- Divergencia del RSI respecto al precio

- Confirmación del cambio de impulso

- Entrada en la señal de cambio

- Objetivo extremo anterior





Confirmación de tendencia

- Uso con indicadores de tendencia

- Los cambios de impulso confirman la fuerza de la tendencia

- Evitar los cambios contra tendencia

- Salir cuando el impulso se debilite





USO RECOMENDADO





Plazos

- M15: Negociación diaria

- H1: Swing trading

- H4: Negociación de posiciones

- D1: Análisis a largo plazo





Instrumentos

- Principales pares de divisas

- Índices

- Materias primas

- Criptodivisas





Estrategias combinadas

- Usar con EMA para tendencia

- Combinar con soporte/resistencia

- Añadir análisis de volumen

- Confirmación multi-marco de tiempo





GESTIÓN DE RIESGOS





Pautas de entrada

- Esperar confirmación de cambio de momentum

- Comprobar la alineación con el marco temporal superior

- Verificar con la acción del precio

- Asegurar una relación riesgo/recompensa favorable





Colocación de Stop Loss

- Por debajo/por encima de la oscilación reciente

- Distancia basada en ATR

- Niveles basados en RSI

- Distancia fija en pips





Gestión de posiciones

- Comience con una posición pequeña

- Añadir en confirmación

- Toma de beneficios parcial

- Trailing stop en ganadores





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





Plataforma: MetaTrader 5

Compatibilidad: Todas las versiones de MT5

Método de cálculo: En tiempo real

Uso de recursos: Bajo

Sistema de búfer: Optimizado para el rendimiento





SOPORTE





Para soporte técnico o preguntas sobre estrategias de trading, por favor utilice la sección de comentarios o el sistema de mensajería interna de MQL5.com.





