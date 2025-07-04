Forex Multi Indicators

Expert Advisor surveille le marché à l'aide de divers indicateurs tels que le CCI, le MACD, le STOCH, EMA et le RSI. Il est configurable en fonction de ses paramètres d'indicateurs, de ses symboles Forex, de ses périodes et de ses opérations planifiées au cours de la journée. Sans symboles ni périodes sélectionnés, il fonctionne sur le symbole et la période actuels. Il dispose d'options de gestion des risques et multiplie le lot fixe à mesure que le solde augmente, sans convertir le compte dans un casino.

Si nop est déclenché, l'expert attend la clôture de toutes les opérations et seulement si les capitaux propres sont supérieurs au capital initial, il redémarre son activité opérationnelle.

Le risque absolu sur le compte agit avec précision dans plus de 90 % des situations, mais en un seul tick de précision, vous pourriez être dans un écart ou dans un changement de pourcentage d'intérêt dans le calendrier et dans les optimisations, vous pouvez voir pour des simulations avec un risque de 5 % comment il peut descendre en dessous de 8 ou 9 % dans un ensemble limité de cas lorsque dans l'événement onTick compare si votre capital est inférieur au montant initial moins de risque.

Découvrez quels paramètres offrent les meilleures performances pour chaque symbole dans le testeur de stratégie et trouvez une bonne régression linéaire pour aller de l'avant.