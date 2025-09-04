The Gold Sniper

5

Wir stellen den Gold Sniper EAvor . Es ist ein Gold Breakout System.

Preisanstieg in 1 Tag auf $249 als Fundednext mit diesem EA bestanden

No Martingale,  No Grid, No Averaging, No AI

    Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2333366

    ******* FEATURES *******

    • Buy only und Sell only Einstellungen
    • Individuelle TSL- und SL-Einstellungen für Buy- und Sell-Orders
    • Handel mit dem XAUUSD-Paar
    • Dies ist eine tägliche Breakout-Strategie.
    • Jede Order ist immer durch Stop-Loss und Trailing SL geschützt.
    • Einfach zu verwenden mit Standardeinstellungen.
    • 1 Handel pro Tag, wenn die Spreads in der Handelszone liegen.
    Hinweis: Es ist sehr wichtig, RAW, ECN oder Zero SPREAD Konten für beste Ergebnisse zu verwenden! IC Markets ist der beste Broker.


    Wie einrichten:

    • Laden Sie den EA auf Ihr MT5-Terminal herunter
    • Öffnen Sie den Chart des XAUUSD M15 Zeitrahmens.
    • Laden Sie den EA auf den Chart
    • Wählen Sie Ihre feste Losgröße oder Ihr Risikoniveau
    • Schalten Sie die Schaltfläche Auto-Trading ein


    EA-Details:

    Symbol XAUUSD
    Zeitrahmen M15
    Hebelwirkung 500 und mehr
    Test von 2023
    Einstellungen Standard-Einstellungen
    Makler IC Markets, Fusion Markets und Vantage
    Konto-Typ Roh, Null oder ECN
    Mindest-Einzahlung $100 für 0,01 Lot
    Empfohlene Einzahlung $100 (für Auslosung <10%)


















































































































    Bewertungen 1
    Tarik Guel
    249
    Tarik Guel 2025.09.10 06:12 
     

    good results so far !

    Empfohlene Produkte
    HMA Scalper Pro EA
    Vladimir Shumikhin
    5 (2)
    Experten
    HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
    The Last Pharaon
    Alexander Oropesa Marrero
    Experten
    Setzen Sie jetzt arbeiten The Last Pharaon diese unglaubliche EA wurde sorgfältig gemacht und für den EUR/USD-Markt ausschließlich in der 5m Zeitrahmen getestet, der Zweck dieser EA ist es, Ihr Kapital sicher hinter dieser unglaublichen EA zu halten und Ihr Konto erreicht nie zu $ 0. Dieser EA kann mit wenig Kapital $ 100 verwendet werden, ich habe es mit $ 50 getestet und es funktioniert perfekt, aber es ist ratsam, mit einem Minimum von $ 100 zu starten, empfehle ich die Verwendung eines VPS.
    Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
    Vyom Tekriwal
    5 (1)
    Experten
    Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für den Intraday-Handel mit dem BTCUSD-Paar entwickelt wurde. Es integriert eine leistungsstarke Kombination aus Elliott-Wellen-Theorie, harmonischer Mustererkennung, künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernalgorithmen, um präzise Handelssignale und intelligentes Positionsmanagement zu liefern. Das Herzstück von Bitcoin Rocket Pro AI ist sein mehrschichtiges Analysesystem. Der
    Advance Gold Pro MT5
    Vikas Rundla
    Experten
    Advance Gold Pro EA - Überblick Erschließen Sie die Kraft des Präzisionshandels mit Advance Gold Pro , einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der exklusiv für Gold (XAUUSD) im M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Angetrieben von quanteninspirierten Algorithmen definiert dieser EA die Genauigkeit neu, indem er hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiegspunkte festlegt, um Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, Advance
    Investopedia FIVE
    Joseph Anthony Aya-ay Yutig
    Experten
    Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
    Gold Scalp Matrix Pro
    Prabir Sarkar
    Experten
    Gold Scalp Matrix Pro - Premium XAUUSD M5 Scalping Roboter Schnell - Präzise - Intelligente Risikokontrolle - Multi-TP Engine Gold Scalp Matrix Pro ist ein leistungsstarker vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (GOLD) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert Trendbestätigung (EMA-200) + SAR-Umkehrerkennung + Multi-Positions-Skalierung, um eine schnelle, konsistente Scalping-Performance zu liefern - selbst unter volatilen Marktbedingungen. Dieser EA wurde fü
    ReversiLot
    Kostiantyn Lytvyn
    Experten
    ReversiLot ist ein leistungsstarkes automatisiertes Handelswerkzeug auf der MetaTrader 5-Plattform, das für professionelle Händler und Investoren entwickelt wurde. Dieser Berater basiert auf einer Geldmanagementstrategie nach Martingale und kann sich an die Marktbedingungen anpassen. Hauptmerkmale: Dynamisches Lot-Management: Die anfängliche Losgröße wird auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes der Einlage berechnet. Die Möglichkeit, die Losgröße durch Multiplikation nach jedem Verlustgeschäf
    Darkray FX EA
    Daut Junior
    4 (4)
    Experten
    Mehr Informationen in der Telegram-Gruppe: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA verwendet eine Return-to-Average-Strategie in Verbindung mit der Erkennung von Kauf- und Verkaufsabschlägen. ️ Expert Advisor für Forex ️ Jedes Symbol, CDFs, etc. ️ Entwickelt für Metatrader 5 ️ Swing/Positionshandel ️ Genauigkeit höher als 95% ️ Niedriger Drawdown Indikatoren für Einstellungen verfügbar: EMA200 - gleitender Durchschnitt von 200 Perioden (andere Perioden können ebenfalls mit hervorragenden Ergebni
    Punisher Scalper MT5
    Marcelina Makarewicz
    5 (1)
    Experten
    Wir stellen Ihnen den Punisher Scalper MT5, EA für das Währungspaar NZDUSD vor. Er analysiert die Marktdaten in Echtzeit, um zu identifizieren: Den richtigen Einstiegszeitpunkt. Trendbeginn , Trendumkehr, Richtung und Stärke. Unterstützungen und Widerstände. Selbst-optimierende TP und SL. Dazu verwendet Punisher Scalper : Daten von mehreren Zeitrahmen gleichzeitig. Über 10 einzigartige Code-Funktionen. 44 Preisaktionsmuster. 8 Indikatoren. Andere Eigenschaften : Das Verhä
    Bantam
    Calvin Andile Mahlangu
    Experten
    Bantam EA - Strukturiertes Scalping auf EUR/USD (H1) Bantam ist ein automatisierter Expert Advisor, der für das Währungspaar EUR/USD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Preisausbrüche um die letzten Hoch- und Tiefstände zu identifizieren und zu handeln, basierend auf einer internen Logik, die von der Preisstruktur abgeleitet ist. Der EA platziert schwebende Orders zu ausgewählten Preispunkten und verwaltet Positionen mit einem integrierten Trailing-Stop-S
    Xagusd Sentinel
    Wycliffe Wanjala Wanyonyi
    Experten
    XAGUSD SENTINEL (MT5) - Ausbruchs- und Wiederholungs-Skalierer für XAGUSD/EURUSD auf M1 Handeln Sie die Struktur, nicht das Rauschen. XAGUSD SENTINEL ist ein präziser Breakout- und Retest-Expert Advisor, der speziell für XAGUSD (Silber) und EURUSD auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er bildet dynamische Zonen von Preis-Pivots ab, plant den Einstieg bei sauberen Ausbrüchen oder schnellen Retests und verwaltet das Risiko mit Schutzmechanismen auf Basket-Ebene, so dass Sie hochfrequente Setups
    Bella Scalper
    Calvin Andile Mahlangu
    Experten
    BELLA EA - Ausbruchshandelssystem für EURUSD Erfassen Sie Key Level Breakouts. Mit dem Trend mitgehen. Protect Profits. BELLA EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um Kursausbrüche auf den wichtigsten Niveaus (Höchst- und Tiefststände) auf dem Forex-Markt zu erfassen. Indem BELLA EA in den Handel einsteigt, wenn der Preis aus diesen kritischen Punkten ausbricht, zielt er darauf ab, von schnellen Preisbewegungen zu profitieren und Gewinne zu erzielen. Mit einem eingeb
    Stochstic Multi Currency EA MT5
    Biswarup Banerjee
    Experten
    Stochastik-Strategie Multicurrency EA MT5 nutzt den Stochastik-Oszillator zur Erkennung von Trendumkehrungen und -fortsetzungen und bietet Händlern eine präzise Ausführung und robuste Erholungsstrategien. Dieser EA unterstützt den Handel mit mehreren Währungen und enthält fortschrittliche Funktionen wie Grid Recovery, Hedging und Martingale-Strategien, die Flexibilität und Kontrolle für unterschiedliche Marktbedingungen gewährleisten. Eine ausführliche Dokumentation finden Sie unter Allgemeine
    Correction researcher
    Olha Blau
    Experten
    Korrekturforscher (СR) Denken Sie daran, dass ein Advisor nur ein Werkzeug ist, das es Ihnen ermöglicht, eine Handelsstrategie ohne die psychologische Belastung des manuellen Handels zu verfolgen. Dieser MT5-Expertenberater funktioniert gut in Aufwärtstrends. Gold befindet sich in einem Aufwärtstrend von 2022 bis 2025 und wird wahrscheinlich noch 2-3 Jahre lang schnell wachsen. Der Expert Advisor sucht nach der Talsohle eines Pullbacks oder einer Korrektur, um im Einklang mit dem Trend ein Kaufg
    Duende MT5
    Nestor Alejandro Chiariello
    Experten
    Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
    Barber Scalper MT5
    Marcelina Makarewicz
    Experten
    Wir stellen Ihnen den Barber Scalper MT5, EA für das Währungspaar USDJPY vor. Er analysiert die Marktdaten in Echtzeit, um zu identifizieren: Den richtigen Einstiegszeitpunkt. Trendbeginn, Trendumkehr, Richtung und Stärke. Unterstützungen und Widerstände. Selbst-Optimierung von TP und SL. Barber Scalper verwendet dazu : Daten von mehreren Zeitrahmen zur gleichen Zeit. Über 10 einzigartige Code-Funktionen. 44 Preisaktionsmuster. 8 Indikatoren. Andere Eigenschaften : Das Ve
    Grid Averaging Pro MT5
    Mean Pichponreay
    Experten
    Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
    Black Gold M5
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experten
    Der MT5 Forex Advisor namens Black Gold EA ist eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold zu US-Dollar). Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Zu den Vorteilen des Black Gold EA M5 gehören der 24/7-Handel ohne emotionale Faktoren, eine schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit zum Backtesting. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine Gewinngarantie und erfordert eine sorgfältige
    Otter Scalper
    Esteban Thevenon
    Experten
    Otter Scalper ist ein 100% automatisierter Handelsroboter. Er verwendet eine sehr effektive Ausbruchsstrategie. Das Geldmanagement erfolgt automatisch. Eine Position wird eingegangen, wenn ein Hoch oder ein Tief erreicht wird. Die Position wird so schnell wie möglich abgesichert und mit einem Trailing Stop Loss versehen. Da der durchschnittliche Gewinn gering ist, ist es ratsam, mit einem kleinen Spread zu handeln. Die Leistung des Roboters kann daher je nach Ihrem Broker variieren. Es wird auc
    Master Bollinger MT5
    Alexander Nikolaev
    Experten
    Dieser Berater handelt auf der Grundlage der Signale der Bollinger-Bänder-Indikatoren: Er kauft bei den unteren Niveaus, wenn der Preis zurückkommt, und verkauft bei den oberen. Er hat die Möglichkeit, Positionen auf das Rückgabesignal, den Take Profit oder den Stop Loss zu schließen. Viele Händler verwenden den Bollinger Bands-Indikator, und einige verwenden mehrere Bollinger-Indikatoren auf demselben Chart. In diesem Ratgeber können Sie bis zu 3 dieser Indikatoren verwenden. Wenn Sie den erste
    Surf EA MT5
    Rustem Gabetdinov
    Experten
    Surf EA ist ein vollautomatischer gitterbasierter Expert Advisor, der nach Umkehrbereichen im Chart sucht MT4-Version: https: //www.mql5.com/ru/market/product/96627 Art der Arbeit: Der EA verwendet verschiedene Muster, Indikatoren und andere wichtige Bedingungen, um nach Signalen zu suchen Kauf- und Verkaufspositionen sind unabhängig voneinander Es kann nur eine Order auf einem Balken der aktuellen Periode eröffnet werden Die im EA verwendeten Indikatoren sind im Standardset des Terminals entha
    FREE
    Breakout and False Breakout with GRID EA
    Sopheaktra Phan
    Experten
    Breakout & False-Breakout with Grid ist ein EA, der mit einem einzigen Schuss und mehreren Trades auf Basis von Support & Resistant Breakout oder False-Breakout arbeitet. Erster Handel: Aus/Ein erster Trade First Trade Modus: 1. False-Breakout: Es wird der erste Handel eröffnet, wenn ein False-Breakout erkannt wird. 2) Ausbruch: Der erste Handel wird eröffnet, wenn ein True-Breakout erkannt wird . Serien-Handel: Aus/Ein-Sequenzen Handel Modus des Serienhandels: 1. Dual_BUY_SELL_Series: Sequence
    Dominion Gold
    Angelo Marcelo Serafin
    4.25 (4)
    Experten
    Dominion Gold EA Dominion Gold EA ist ein Expert Advisor, der für das Handelssymbol XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, während der New-York-Handelssitzung zu handeln und basiert auf der Analyse des Preisverhaltens sowie dem Ausbruch vordefinierter Niveaus . Der EA eröffnet Positionen auf Grundlage spezifischer Marktbedingungen, die vor der Eröffnung der New-York-Sitzung identifiziert werden, wenn Phasen erhöhter Volatilität erkannt werden. Die Strategie ist
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Experten
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    FDow
    Francisco Jesus Alonso Martin
    Experten
    FDow - Algorithmische Einfachheit mit Robustheit auf Profi-Niveau FDow ist ein Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit dem Dow Jones (US30) entwickelt wurde und ein minimalistisches, aber höchst effektives Regelwerk verwendet. Dieses System basiert auf nur zwei der zuverlässigsten technischen Indikatoren - dem SMA (Simple Moving Average) und dem ATR (Average True Range) - und generiert saubere, transparente und leicht zu interpretierende Handelssignale. Im Gegensatz zu komplexen un
    Gridingale MT5
    Arthur Hatchiguian
    4.63 (8)
    Experten
    Gridingale ist ein neuer komplexer Expert Advisor, der Grid und Martingale kombiniert. Er erstellt ein Auftragsgitter entsprechend den Einstellungen, fügt aber auch einen Martingal hinzu. So nimmt er bei kleinen und großen Bewegungen Gewinne mit.  Ein System zur Verlustabdeckung ist integriert, um die Rückgewinnung von Aufträgen zu ermöglichen, die zu weit vom aktuellen Preis entfernt sind. Es ist möglich, die Eröffnung eines neuen Zyklus mit einem Indikator zu filtern. Es kann auf beiden Seiten
    FREE
    Gold Beast Monster AI EA
    Vyom Tekriwal
    Experten
    Gold XAUUSD Monster AI EA MT5 - Neujahrsangebot- Beeilen Sie sich- Begrenzte Exemplare zu diesem Preis verfügbar! (Prop-Firm Compatible) - BACKTEST VIDEO UPLOADED-MUST CHECK- Alle zukünftigen Updates kostenlos BEST Profitable GOLD AI ROBOT FOR MT5 LAUNCHED TODAY! MUST TRY- 1st 10 Copies being offered at Lowest Price of Just $348 . Price will be hiked to $499 after  Sale of 1st 20 Copies .   Gold Monster AI EA ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Expert Advisor, der exklusiv für den XAUUSD
    Rex MT5
    Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
    Experten
    Benutzerpolitik für REX MT5 EA Mietpläne --- 1. REX MT5 Beschreibung: REX MT5: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung für XAUUSD Wo technische Präzision auf effektives Risikomanagement trifft - REX MT5 ist ein professionell gestalteter Expert Advisor für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar. Er verwendet ein mehrstufiges Bestätigungssystem, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wobei die Kernphilosophie auf Kapitalerhalt und nachhaltig
    Fibonacci Grid Genius
    Mohamed Fouad Daoud Ahmed Daoud
    Experten
    Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit unserem bahnbrechenden Grid EA Sind Sie bereit, Ihre Handelsergebnisse zu verändern und die Macht der beständigen Rentabilität zu erleben? Verabschieden Sie sich von der Unsicherheit und begrüßen Sie eine bewährte Strategie, die das ausnutzt, was der Markt am besten kann: sich nach oben und unten bewegen! Unser hochmoderner Grid EA wurde entwickelt, um jede Preisschwankung in eine Chance zu verwandeln, indem er bewährte Handelsprinzipien mit intelligenter
    SyntheticaFX Dex 900 Down EA
    Hendrik Lodewyk Coetsee
    Experten
    SyntheticaFX Dex 900 Abwärts EA Der SyntheticaFX Dex 900 Down EA ist ein spezielles Trading-Tool, das ausschließlich für den Dex 900 Down Index entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um ein stetiges, langfristiges Kontowachstum zu erzielen, indem er einen strategischen Ansatz verfolgt, der auf diesen einzigartigen Markt zugeschnitten ist. Für eine optimale Leistung wird empfohlen, den EA auf einem Virtual Private Server (VPS) mit einem Mindestkontostand von 300 $ und den Sta
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experten
    Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (23)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.68 (40)
    Experten
    AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experten
    Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    Experten
    Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (88)
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (5)
    Experten
    Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (84)
    Experten
    Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experten
    Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (12)
    Experten
    X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    Experten
    S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experten
    BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experten
    Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (4)
    Experten
    Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    3.25 (4)
    Experten
    Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experten
    Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (8)
    Experten
    Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experten
    PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experten
    Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Experten
    Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Experten
    Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Experten
    Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experten
    How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
    Weitere Produkte dieses Autors
    EurJpy Scalper
    Sachin Gautam
    Experten
    Wir stellen vor: EURJPY Scalper EA . Es ist ein vollautomatisches System Handel London Open. ******* Sondereinführungsangebot $99 beendet******* No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI Aktueller Preis: $149--> (Nächster Preis $249) Live Signal - Klicken Sie hier ******* FEATURES ******* Buy only und Sell only Einstellungen Individuelle TSL- und SL-Einstellungen für Kauf- und Verkaufsaufträge Handel mit dem EURJPY-Paar Dies ist eine tägliche Breakout-Strategie während der Early London O
    KDJ Indicator
    Sachin Gautam
    Indikatoren
    KDJ-Indikator für MT5 Der KDJ-Indikator für MT5 ist ein professionelles Momentum- und Trendanalyse-Tool, das Händlern hilft, Trendumkehrungen , überkaufte/überverkaufte Bedingungen und Einstiegs- oder Ausstiegsmöglichkeiten mit hoher Genauigkeit zu erkennen. Ursprünglich als Erweiterung des Stochastik-Oszillators entwickelt, fügt der KDJ eine leistungsstarke J-Linie hinzu, die schneller auf Kursbewegungen reagiert und Händler früher vor möglichen Umkehrungen warnt. Wichtigste Merkmale Drei-Linie
    FREE
    Index Sniper Pro MT5
    Sachin Gautam
    5 (12)
    Experten
    Wir stellen Index Sniper Pro EA vor . Es ist ein vollautomatisches Index US30 und S&P500(US500) System für den frühen US Open Handel. *******Veröffentlicht v2.34 update******* No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI *******NEUE FEATURES******* Viele neue Funktionen veröffentlicht, siehe Abschnitt "Was ist neu? S&P500 Set File - Freigegeben *******NEUES FEATURE******* DE40 Set File - Freigegeben in unserer Gruppe *******NEUES FEATURE******* Nur-Kaufen- und Nur-Verkaufen-Einstellungen -
    Golduxe
    Sachin Gautam
    Experten
    Wir stellen vor: Golduxe EA . Es ist ein vollautomatisches System, das Gold auf US Open handelt. No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI Aktueller Preis: $149--> (Nächster Preis $249) Live-Signal - https://www.mql5.com/en/signals/2327717 ******* FEATURES ******* Buy only und Sell only Einstellungen Individuelle TSL- und SL-Einstellungen für Kauf- und Verkaufsaufträge Handel mit dem XAUUSD-Paar Dies ist eine tägliche Breakout-Strategie während der frühen US Open Session. Jede Order ist i
    Auswahl:
    Tarik Guel
    249
    Tarik Guel 2025.09.10 06:12 
     

    good results so far !

    Sachin Gautam
    1510
    Antwort vom Entwickler Sachin Gautam 2025.09.10 06:13
    Thank you Tarika for the review.
    Antwort auf eine Rezension