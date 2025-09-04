The Gold Sniper
- Experten
- Sachin Gautam
- Version: 1.6
- Aktualisiert: 30 September 2025
- Aktivierungen: 10
Wir stellen den Gold Sniper EAvor . Es ist ein Gold Breakout System.
Preisanstieg in 1 Tag auf $249 als Fundednext mit diesem EA bestanden
No Martingale, No Grid, No Averaging, No AI
******* FEATURES *******
- Buy only und Sell only Einstellungen
- Individuelle TSL- und SL-Einstellungen für Buy- und Sell-Orders
- Handel mit dem XAUUSD-Paar
- Dies ist eine tägliche Breakout-Strategie.
- Jede Order ist immer durch Stop-Loss und Trailing SL geschützt.
- Einfach zu verwenden mit Standardeinstellungen.
- 1 Handel pro Tag, wenn die Spreads in der Handelszone liegen.
Hinweis: Es ist sehr wichtig, RAW, ECN oder Zero SPREAD Konten für beste Ergebnisse zu verwenden! IC Markets ist der beste Broker.
Wie einrichten:
- Laden Sie den EA auf Ihr MT5-Terminal herunter
- Öffnen Sie den Chart des XAUUSD M15 Zeitrahmens.
- Laden Sie den EA auf den Chart
- Wählen Sie Ihre feste Losgröße oder Ihr Risikoniveau
- Schalten Sie die Schaltfläche Auto-Trading ein
EA-Details:
|Symbol
|XAUUSD
|Zeitrahmen
|M15
|Hebelwirkung
|500 und mehr
|Test von
|2023
|Einstellungen
|Standard-Einstellungen
|Makler
|IC Markets, Fusion Markets und Vantage
|Konto-Typ
|Roh, Null oder ECN
|Mindest-Einzahlung
|$100 für 0,01 Lot
|Empfohlene Einzahlung
|$100 (für Auslosung <10%)
good results so far !